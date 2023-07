‘Zelfs Chick Corea was nerveus, dat deed me deugd’

De wereldvermaarde Israë­lische bassist, zanger en componist Avishai Cohen (53) is nog eens in het land, en u weet wat dat betekent, of beter: u weet het helemaal niet! Zo uiteenlopend is zijn oeuvre, zo veelvuldig zijn de muzikale projecten waarin hij een vinger heeft. In het Rivierenhof treedt Cohen op 27 juli aan met zijn maatje Abraham Rodriguez Jr., met wie hij de wonderlijke zomerplaat ‘Iroko’ heeft gemaakt. Het duo krijgt hulp van een selectie sterren van de Afro-Caribische jazz.

AVISHAI COHEN «Ik heb de beste latin jazz-muzikanten ter wereld verzameld. Na mijn aankomst in de jaren 90 in New York heb ik samengespeeld met muzikanten uit Cuba, Argentinië, Spanje... Toen ik met ‘Iroko’ begon, wist ik meteen wie ik op welk instrument wilde horen. En nog beter: mijn eerste keuze heeft telkens toegezegd! Yosvany Terry, bijvoorbeeld, speelt saxofoon en is een icoon van de shekere, een Afrikaans percussie-instrument. Zijn vader was de beste shekerespeler aller tijden, en al die kennis heeft Yosvany geabsorbeerd. Of neem Diego Urcola: hij is mijn favoriete nog levende trompettist, onovertroffen in het Afro-Caribische genre. Hetzelfde kun je zeggen van Horacio ‘El Negro’ Hernández op drums, en van onze zangers, José Ángel en Virginia Alves. Maar de spilfiguur is natuurlijk mijn goede vriend Aby Rodriguez: ‘Iroko’ is er in de eerste plaats gekomen omdat ik een plaat met hem wilde maken.»

HUMO Wat herinner je je van die tijd in New York, toen je op straat speelde en in de bouw werkte om rond te komen?

COHEN «Het is lang geleden, hè. (Mijmert) In de jazzscene rondhangen met al die jonge, hongerige talenten... Ik had nergens beter kunnen terechtkomen.»

HUMO Wijlen Chick Corea tilde je uit de anonimiteit.

COHEN «Ik was op zoek naar een platenfirma en ontmoette Chick Corea via een gemeenschappelijke kennis. Ik gaf ’m een gebrand cd’tje, zonder er al te veel van te hopen, maar twee weken later kreeg ik een telefoontje: hij was razend enthousiast en wilde zelfs meespelen – één van de sprookjesmomenten in mijn leven. Daarna heb ik vijf jaar in zijn band gespeeld, Chick Corea’s New Trio. Vijf intense jaren, waarin hij me vertelde over Miles Davis en de goeie ouwe tijd. Ik herinner me vooral dat hij – Chick Corea! – voor elk optreden erg nerveus was. Dat deed me wel deugd.»

HUMO Je grootste held op de bas was niet Charles Mingus, maar Jaco Pastorius. Hoezo?

COHEN «De manier waarop Jaco Pastorius zijn ziel in zijn bas legde... Dat was intens, groovy én universeel. In zijn muziek zat... alles.»

HUMO Klopt het dat je je zoon Jaco wilde noemen?

COHEN «Hij héét Jaco! Voluit eigenlijk Rom Jaco Cohen, maar goed.»

HUMO Apprecieert hij je muziek?

COHEN «Jazeker! De liedjes die ik zelf zing, vindt hij erg mooi. Op de plaat ‘Sensitive Hours’, bijvoorbeeld, in het Hebreeuws.»

HUMO Leer je door je kinderen ook andere muziek kennen?

COHEN «Vooral Israëlische popzangers, van wie sommige zelfs interessant zijn (lachje). Er wordt veel shit uitgebracht, maar ik heb altijd een boon gehad voor popmuziek. Ik was destijds erg onder de indruk van het debuut van Coldplay.»

HUMO Een jazzmuzikant die zich out als Coldplay-fan?

COHEN (lacht) «Dat is het mooie aan muziek: er zijn geen grenzen. Daar gaat het toch om? Ik hou van David Bowie, Phil Collins, Led Zeppelin... En ik kan erg genieten van hiphop. Dr. Dre vind ik geweldig, en Destiny’s Child! Ik zou graag eens meewerken aan een héél goed popnummer.»

HUMO Blijven oefenen!

Avishai Cohen & band spelen op 27 juli in het OLT Rivierenhof. Info en tickets: ­oltrivierenhof.be.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: