‘Zelfs met een burn-out heb nooit overwogen om de handdoek in de ring te gooien’

Warmte tanken: u kunt het de komende tijd op de tournee van Lander Gyselinck en Zwangere Guy. De STUFF.-drummer en de Stikstof-rapper hebben een plaat gemaakt die jazz met hiphop verenigt: ze heet ‘Pourriture noble’ – ofwel ‘edele rotting’, een schimmel die voorkomt op druiven – en verkent, op de melancholische grooves van Lander, de twijfels en spijt van de anders zo stoere Guy. ‘Pourriture noble’ is de vrucht van vallen en opstaan. Véél vallen en opstaan.

Voor het begin van de vriendschap en de samenwerking tussen Lander Gyselinck en Gorik van Oudheusden alias Zwangere Guy moeten we terug naar een concertzaal die niet meer bestaat: Recyclart, in het stationsgebouw van Brussel-Kapellekerk.

GORIK VAN OUDHEUSDEN «Een paar jaar geleden speelde Lander daar met BeraadGeslagen. Ik stond vooraan, en op een gegeven moment vroeg Lander: ‘Zijn er rappers in de zaal?’ Ik dacht: die mannen zijn hier zo hard aan het grooven, ik móét me wel moeien. En dus sprong ik op het podium. We hadden elkaar daarvoor wel al ontmoet, maar in Recyclart hebben we elkaar voor het eerst diep in de ogen gekeken.

»Toen Lander later verhuisde uit het verre Flappistan en bij ons in Brussel kwam wonen, móést ik hem wel opvangen, natuurlijk. Als een warme familievader.»

HUMO Lander, waarom heb je Flappistan – Zwangere Guys voor Gent – voor Brussel ingeruild?

LANDER GYSELINCK «Om persoonlijke redenen, waaronder een relatiebreuk, maar ook omdat ik me niet meer zo verbonden voelde met Gent, ook al ben ik er geboren. Het centrum van de stad lijkt wel een museum geworden, met al die toeristen, al die prijzige fancy ontbijtplekjes... Jonge artiesten gaan er amper nog wonen wegens te duur. Het klopte niet meer voor mij.

»Ik wilde ook uitgedaagd worden, en dat gebeurt natuurlijk in de hoofdstad. Brussel is een monster dat de hele tijd in je nek bijt.

»Maar goed, twee maanden na mijn verhuizing begon de lockdown. Daar zat ik dan, thuisgekomen van een tournee, gestrand tussen de dozen. Ik vroeg me af: oké, wie ken ik hier? Gorik, dus.»

HUMO In tegenstelling tot Lander ben jij geen geschoolde muzikant, Gorik. Heeft dat een rol gespeeld in de studio?

VAN OUDHEUSDEN «Nee, omdat ik me graag openstel. Lander en ik werken allebei anders in de studio, maar we willen hetzelfde: iets goeds maken. De werkethiek, de goesting is dezelfde.»

GYSELINCK «Natuurlijk maakt het niet uit of je street bent of academisch geschoold. Ik kan je verzekeren: Gorik weet meer over muziek dan sommige muzikanten na vijf jaar conservatorium. Ik zie hem ook als een muzikant. Van mijn 14de tot mijn 18de heb ik trouwens zelf op straat gebreakdancet.»

VAN OUDHEUSDEN «Oké, Lander wil dus gewoon even zeggen dat hij ook een bad ass is.»

GYSELINCK «En Gorik is een bad ass die perfect les zou kunnen geven aan het conservatorium. Maar telkens als ik je vraag om een workshop te komen geven, ben je zogezegd niet vrij.»

VAN OUDHEUSDEN «Da’s niet waar. Ik zal de allereerste doctor Guy worden! Ik ga promoveren in lyrics schrijven!

»Nee, ik zou dat wel zien zitten: jonge gasten vertellen hoe ik schrijf. Maar voor buitenstaanders is dat een vrij saai proces. Soms laat ik acht uur aan een stuk een beat spelen, terwijl ik in een soort trance zit te schrijven.»

HUMO Het meest improgetinte nummer op ‘Pourriture noble’ is het weemoedige ‘Gootstad’. Fragment: ‘Een kristallen stilte / Zo fragiel als ikzelf / Zo nihil als niks ergs’. Hoe is die spokenwordtekst tot stand gekomen?

GYSELINCK «‘Gootstad’ heeft vele gedaantes gehad. Het leek ons tof om wat meer te improviseren, ook in de tekst.»

VAN OUDHEUSDEN «Terwijl ik spoken word altijd heb gehaat. Ik wil op een ritme schrijven en rijmen.»

GYSELINCK «Maar op een avond in de studio, toen Gorik heel zat was, ontstond die fantastische freestyle.»

VAN OUDHEUSDEN «Mag ik efkes? Ten eerste: intussen ben ik gestopt met drinken. En ten tweede: het is waar wat Lander zegt, dankzij hem heb ik ‘Gootstad’ op die manier geschreven. Hij geloofde in freestylen en heeft me gepusht om het een kans te geven. Ik zat al maanden vast, maar die avond was de inspiratie er ineens – unstoppable – en was ik vertrokken tot vijf uur ’s morgens. Ik heb de tekst oorspronkelijk geschreven op ‘Crystal Silence’ uit de plaat ‘Return to Forever’ van Chick Corea uit 1972. Ik luister veel naar jazz die zogezegd not done is.»

GYSELINCK «Die jazz werd destijds door de blanke academische pers als onvoldoende highbrow gezien, terwijl jazz in wezen zwarte straatmuziek is. Dat ‘Return to Forever’ minderwaardige jazz zou zijn, blijft een hardnekkig vooroordeel, in boeken, bijvoorbeeld. Terwijl het net muziek is die ertoe deed.»

HUMO De opnames van jullie plaat werden verstoord nadat jullie allebei een coronabesmetting hadden opgelopen op een feestje. Een legaal feestje?

GYSELINCK «Nee, een illegaal feestje. Ik ben een brave flappie die zich altijd strikt aan de regels houdt, op die ene keer na dus. Met alle gevolgen van dien.»

VAN OUDHEUSDEN «We waren al twee weken als zotten aan het repeteren. En toen was er dat feestje in een boîte bij mij in de buurt. We vonden dat we dat verdiend hadden. Enfin, eerst wilde ik niet gaan, maar toen… We zaten hier in Brussel al maanden met een avondklok om tien uur, hè. En op dat feest werd één pint algauw zeven pinten, en zeven werden er… Je raadt het.

»De dag erna waren ze daar, de sms’en: ‘Al negentien man heeft positief getest!’»

GYSELINCK «We zijn daar twee uur binnen geweest, voor alle duidelijkheid.»

VAN OUDHEUSDEN «‘Ga je laten testen motherfucker,’ zei iedereen. Eerst vertikte ik dat: ik wilde mijn broeders in de horeca blijven steunen en wilde niet dat de staat wist waar ik uithing. Ik had schijt aan het virus en aan het vaccin, en ik heb nog altijd schijt aan de staat. Die controle stoorde me zo! Bovendien had ik een plaat op te nemen. Ik had zoveel te doen dat ik niet wílde weten of ik positief was.

»Uiteindelijk hebben ze me natuurlijk tot een test verplicht. Anders konden we de studio niet meer in.»

GYSELINCK «Ik ben ook ziek geworden, wat zeg ik: keiziek. Onze bassist, onze saxofonist, onze geluidstechnicus Jasper Maekelberg: voor of tijdens de opnames heeft iedereen positief getest of covid-19 gehad. We wilden op 1 januari naar de studio in de Ardennen trekken om in alle rust op te nemen, maar dat is ons niet gelukt. Uiteindelijk hebben we veel minder tijd gehad dan gepland.»

VAN OUDHEUSDEN «Vandaar de titel. Pourriture: rot vanbinnen, rot vanbuiten – alles en iedereen.»

Beeld rv

HUMO In ‘Tleven is te kort’ hoor ik de onstuimige Beastie Boys van ‘Check Your Head’ terug. Lander, jij beatboxt zelfs in dat nummer.

GYSELINCK «Bij ‘Tleven is te kort’ dacht ik inderdaad aan de Beastie Boys van nummers als ‘So What’cha Want’. Er mocht een ruigere, agressievere track op de plaat, die verder vrij weemoedig is.

»Voor alle duidelijkheid: ik kan eigenlijk niet beatboxen. En zingen evenmin. Maar mijn telefoon staat wel vol met ritmes en ideeën die ik vocaal ‘inspeel’ als er geen drumstel of piano in de buurt is. Als ik iets kan bedenken, als ik iets kan zingen, dan kan ik het drummen. Het omgekeerde geldt ook: als ik iets niet kan drummen, kan ik het niet zingen – dan raakt het niet in mijn hoofd. Eigenlijk gebeurt het allemaal hier (wijst naar zijn hoofd).»

HUMO De voorbije zomer getuigde je in De Standaard over de burn-out die je tijdens de pandemie hebt gehad. Het verwonderde me dat je deze plaat hebt gemaakt.

GYSELINCK «Ik heb het nooit tegen Gorik gezegd, maar ik héb getwijfeld. Toen ik crashte, hadden we al een halve plaat klaar. Ik vroeg me af: hoe speel ik dit klaar? Maar ik heb nooit overwogen om de handdoek in de ring te gooien. Ik wist: als ik voor één ding kies, zal het me lukken.

»Ik weet nu ook voorgoed dat ik alleen muziek moet maken. Dat ik me niet meer moet bezighouden met alle shit eromheen, de vele mails, van hot naar her rennen… Of de interviews (lacht).»

VAN OUDHEUSDEN «Mag ik nog iets zeggen? Ik denk dat de losse singles die we zullen uitbrengen, geen goed beeld geven van onze samenwerking. Je moet de hele plaat beluisteren en naar één van onze optredens komen. Dan pas zul je snappen: ha, dát is wat die twee hebben gemaakt.»

‘Pourriture noble’ is uit bij Top Notch Belgium.

Zwangere Guy en Lander Gyselinck spelen o.a. op 1/12 in De Kreun in Kortrijk, op 7/12 in Vooruit in Gent, en op 13/12 in AB in Brussel.

