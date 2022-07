Zelfs voor veel Duitsers gaat de controversiële zomerhit ‘Layla’ te ver: ‘Mensen vragen dit nooit meer te draaien’

De meeste Duitsers zijn niet vies van een goede schlager. Het lied ‘Layla’ gaat echter volgens sommigen een grens over.

Op het Spaanse eiland Mallorca, ook wel spottend ‘de zeventiende deelstaat van Duitsland’ genoemd, zijn verschillende Schlager-hits groot geworden. In de Duitse feestcafé’s op het eiland worden jaarlijks drie miljoen Duitsers dronken op nummers met weinig diepzinnige titels als Saufen morgens, mittags, abends enZehn nackte Friseusen of de Duitse adaptatie van de Nederlandse hit: Schatzi schenk’ mir ein Foto.

Zoals de titels doen vermoeden gaan de meezingers van oudsher over niets anders dan seks, drank en feesten. Maar dit jaar vragen Duitsers zich af of het nummer Layla, bekijk hem hier op YouTube, dat al wekenlang bovenaan de hitlijsten staat, toch niet te seksistisch voor deze tijd is. Zanger Ikke Hüftgold, bekend van het eveneens smaakvolle nummer Dicke Titten, Kartoffelsalat, zingt daarin dat hoerenmadam Layla een ‘slet’ is en ‘mooier, jonger en geiler’ dan andere sekswerkers.

De vorige hit van Ikke Hüftgold:

Zulke teksten gaan in ieder geval de stad Würzburg te ver. Het stadsbestuur heeft het Würzburgse stadsfeest Kiliani gevraagd de controversiële hit deze zomer niet te draaien. De stad heeft namelijk vorig jaar besloten om seksistische en racistische feestnummers van festivals te weren. Die maatregel werd ingevoerd na een eerdere discussie over het Donaulied. Het nummer, dat een verkrachting verheerlijkt, werd in 2020 uit Duitse biertenten verbannen na een petitie van een studente.

Na Würzburg hebben verschillende steden en muziekplatformen zich tegen het nummer gekeerd. Schlager Radio haalde Layla van zijn programma. “Meer dan gemiddeld hebben luisteraars ons de afgelopen weken gebeld en gemaild over dit nummer”, zei radiobaas Oliver Dunk tegen de krant Bild. “Ze willen er zeker van zijn dat wij het niet draaien.” Voor een optreden tijdens een populaire uitzending van televisiekanaal ZDF, over feestmuziek van Mallorca, zal het nummer waarschijnlijk worden aangepast.

Fans van het Layla-nummer zien de discussie inmiddels als een strijd voor vrijheid. Een petitie met de hashtag #freelayla gaat op internet rond, vergezeld van de tekst: “Tegen censuur! Voor een leven na corona! Voor artistieke vrijheid.” Ook zanger Hüftgold bemoeit zich ermee. “Als zogenaamd verlichte politici de menings- en kunstvrijheid inperken, dan moeten alle alarmbellen afgaan”, zei hij tegen de Duitse krant Die Zeit. “Een dictatuur begint vaak met censuur.”

In Würzburg was het nummer uiteindelijk toch te horen. Aangemoedigd door muzikanten, zong het publiek in een feesttent zelf wat zij nu ‘das verbotene Lied’ noemen. Maar een verbod is er in feite niet, legde jurist Uwe Zimmermann aan radio NDR uit. De politie grijpt niet in als het lied gespeeld wordt. “Het gaat ons om de vraag welke rol je wilt spelen als organisator van een stadsfeest voor families”, zegt hij. “Wij zien het als een smakeloos lied, dat geen podium moet krijgen.”

(Trouw)