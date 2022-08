Zet er gerust nog een paar uitroeptekens achter: ECHT! toverde de Castello om tot een botergeile nachtclub

Alles in drukletters en er voor de zekerheid een uitroepteken aan vastgeplakt. De vroege vogels die ECHT! aan het werk zagen in de Castello weten dat het gerust drie uitroeptekens hadden mogen zijn.

Er was geen frontman verloren gegaan aan Federico Pecoraro, de bassist van ECHT! die vermoedelijk als straf de microfoon werd opgedrongen. ‘Whoawhoa!’ was zijn beste bindtekst. Op een verdienstelijke tweede plaats: ‘We are ECHT! – E C H T exclamation mark. Follow us on Facebook and Instagram.’

ECHT! bestaat uit een Italiaanse bassist, een Franse toetsenist en een gitarist en drummer uit de streek rond Bergen. Ze hokken met z’n vieren samen in Brussel – wat een gelúk dat ze elkaar gevonden hebben. Op plaat klinken ze als een soort BadBadNotGood, maar in de Castello had ECHT! eerder iets weg van Portico Quartet zonder de pretentie, het meest verteerbare van Flying Lotus en een zijproject van STUFF. en GoGo Penguin. Met iets minder pretentie uitgelegd: ze hadden jazz mee die zowel in een hotellobby als in een club zou aarden.

ECHT! is een groep waarvan je 75 procent van de nummers wil shazammen, vanwege de hits die jammer genoeg nooit hits zullen worden. Het gaat lekker binnen, wat de reden was waarom een aanvankelijk akelig lege Castello tegen het eind van de set aardig was gevuld. Want of ze nu voor 4, 44 of 400 man spelen: ECHT! benadert elke show als de laatste show die ze ooit zullen spelen – het zit ’m in de overtuiging en de fierheid waarmee ze een concert aanvatten.

Martin Méreau, de drummer met het shirt van Union Saint-Gilloise, knipoogde aan het begin van ‘500 gr.’ naar toetsenist Dorian Dumont. Alsof hij ‘nu breken we de keet af’ leek te zeggen, waarna de set veranderde in een botergeile clubnacht bij daglicht. ECHT! ging negen minuten over tijd – Chokri haaste zich naar de zekeringskast, maar toen hij hoorde hoe enthousiast de halfvolle Castello was, liet hij begaan. En terecht: dit was ECHT!!! een goeie band.

Mis niets van het festival via onze Pukkelpop liveblog

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: