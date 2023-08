‘Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (50th Anniversary Edition)’: top-rock-’n-roll

De mythische Ziggy Stardust is geenszins mijn favoriete Bowie, wegens te primitief, met een soms slordige band (hoe geweldig Mick Ronson ook was). Maar top-rock-’n-roll is het wel, en deze soundtrack toont Bowie tijdens zijn allerlaatste concert als Ziggy, in de overgangsfase naar zijn Diamond Dogs-tournee.

Er is rauwe rock: ‘Ziggy’, ‘Suffragette City’. Er zijn covers, zoals ‘My Death’, Bowies bewerking van de Brel-klassieker. Er zijn meezingers als ‘All the Young Dudes’, ‘Changes’, ‘Oh! You Pretty Things’. Maar bovenal hoor je zinderende versies van de songs waarin Bowie zich uit het rockkeurslijf wringt en zijn muzikale blik verruimt: ‘Space Oddity’, ‘Moonage Daydream’, ‘Cracked Actor’, ‘Time’, ‘Width of a Circle’.

Essentieel voor wie wil begrijpen hoe en waarom Bowie al in 1972 de concurrentie begon te beïnvloeden – ook zij die liever doodvielen dan dat toe te geven. Maar wie de beste Bowie live wil horen, raad ik ‘David Live’, ‘Stage’ en ‘Reality’ aan. En de nu zowat overal verkrijgbare radioregistraties van zijn tournees ‘Station to Station’, ‘Serious Moonlight’ en ‘Sound + Vision’.

