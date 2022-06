‘Zijn act is opgebouwd uit truken, maar het zijn truken die werken’: met deze Humo-stukken bent u klaar voor Werchter Boutique

Ergens tussen Aarschot en Tremelo lopen een paar koeien rond die weer niet weten waar ze het hebben. Twee jaar konden ze rustig grazen, hoogstens opgehouden door iets dat zich Werchter Zomerbar liet noemen, maar vanaf zondag is het weer gank op de heilige wei waar Herman Schueremans over elke grasspriet heerst. Beginnen doet het bij Werchter Boutique.

En op Werchter Boutique, daar begint het dan weer bij blackwave. Het Gents-Antwerpse hiphopduo is alvast niet te beroerd om af te trappen, vertelde Willem Ardui in dit blad: ‘Ik zou ooit best wel wat hoger op de affiche willen staan, maar ik ben er wel van overtuigd dat we de geknipte groep zijn om een festivaldag mee te openen.’

Na blackwave. is het aan een andere Belgische trots, Arsenal. Voor zanger John Roan zijn het drukke tijden, hij staat eerst met zijn blackmetalband lalma op Graspop. Bezieler Hendrik Willemyns maakte de laatste Arsenal-plaat ‘The Rhythm of The Band’ volledig zonder Roan en zei daar toen over in Humo: ‘Alleen de toekomst kan uitwijzen of je je relatie na een crisis écht hebt gered.’

Met Khruangbin en Years & Years zal de dag in Werchter gemoedelijk en poppy worden verdergezet, maar dan is het aan de grote kanonnen. Gorillaz, om te beginnen. De band bracht tijdens corona een album en een ep uit en voor die gelegenheid nam Damon Albarn ruim de tijd om voor Humo twintig jaar Gorillaz te dissecteren: ‘Ik had het geluk dat Blur heel wat heeft opgebracht. Dat gaf me de tijd, de onafhankelijkheid en de absolute artistieke vrijheid om alleen nog te doen wat me echt boeit.’

En dan is er nog Stromae. Wat u kan verwachten van zijn headlinershow? Geen korte broek en vlinderdas, want dat kan hij naar eigen zeggen niet meer maken op zijn 37ste. Wel een liveshow die nog grootser was dan die voor zijn vorige plaat ‘Racine carrée’, waarmee hij in 2014 al eens passeerde op de wei van Werchter. Toen schreef (fvd) in zijn eindverdict: ‘Zijn act is opgebouwd uit niets dan ingestudeerde truken, maar – je moet het ondergaan om het te begrijpen – het zijn truken die werken. Een en ander lijkt, ondanks de maniërismen, onwaarschijnlijk raak geacteerd. De impact van songs als ‘Peace or Violence’ en ‘Moules Frites’ is onwaarschijnlijk veel groter – je voélt het aan je haarwortels – dan die van andere hits die we hier dit weekend hoorden. Alleen omdat echt álles klopt.’