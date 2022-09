Zo zag u Helmut Lotti nog nooit: zanger gaat uit de kleren terwijl hij Iron Maiden covert

Nieuw op ons lijstje van dingen die we nooit hoopten te zien maar niet voor mogelijk hielden: Helmut Lotti die stript op ‘Run to the hills’ van Iron Maiden.

Alsof de vooruitzichten van een poedelnaakte Niels Destadsbader binnenkort op Eén ons nog niet genoeg nachtmerries bezorgden, doet Radio Willy er een schepje bovenop. Ter gelegenheid van de Willy 1000 strikte de rockzender Helmut Lotti om zijn nummer 1 ‘Run to the hills' te komen zingen. Bij Lotti denken wij eerder aan een triangel die de maat van ‘Tiritomba’ aangeeft, maar voor zijn cover van de Iron Maiden-klassieker zet de zanger grove middelen in om zich een rocksterimago aan te meten. Zijnde: een microfoonstatief, een armband met spikes en een heuse striptease - al zullen wij blij zijn als Destadsbader het straks even beschaafd houdt als Lotti dat hier doet . Run for your life.