Zoals op ‘Harmonizer’ hebben we Ty Segall het liefst

Twee jaar hebben we moeten wachten op nieuw solowerk van multi-releaser Ty Segall: in de kern een garagerocker, maar hij komt altijd anders piepen in de uitvoering. Voorganger ‘First Taste’ zat vol mandoline, Japanese koto en Griekse bouzouki. Op ‘Harmonizer’ doen synths, drummachines en laserguns hun zegje in de gitaartunes. De teksten gaan over vervagen tot gefluister (‘Whisper’), opnieuw leren kruipen (‘Erased’), gewoon willen spelen (‘Play’) en tegelijk je lied en je seksleven harmoniseren (‘Harmonizer’). ‘Ride’ is een goth-ballad. ‘Waxman’ is Black Sabbath. In ‘Feel Good’ praat en zingt Ty’s vrouw Denée Segall in de stijl van Florence Shaw van Dry Cleaning. Favoriet ‘Pictures’ is hondsbrutaal, en dan plots niet meer: zo hebben we Ty Segall het liefst.

