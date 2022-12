Zonder aankondiging lost Little Simz nieuwe plaat ‘NO THANK YOU’, een verrukkelijk klinkend kerstcadeau van de rapper

Ze doen muziekjournalisten wat aan, die artiesten. De eindejaarslijsten zijn net gepubliceerd en daar zijn SZA en Little Simz – twéé klasbakken – met te twaalfder ure aangekondigde platen.

Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo aka Little Simz heeft een bewogen anderhalf jaar achter de rug. Ze oogstte een Brit Award, de prestigieuze Mercury Prize en Humo’s Plaat van het Jaar-trofee met ‘Sometimes I Might Be Introvert’ uit 2021. Maar: ze moest haar Amerikaanse tournee dit voorjaar annuleren wegens ‘stress en financiële moeilijkheden’ en ontsloeg onlangs haar manager, na zeven jaar samenwerken en om onbekende redenen.

De Londense rapper had gerust nog een jaar kunnen teren op het succes van ‘SIMBI’, maar brengt met weinig misbaar haar inmiddels vijfde plaat ‘NO THANK YOU’ uit. Er moet haar namelijk iets van het hart. ‘I figured this is the moment / I gotta speak now’ begint ze in de uitstekende opener ‘Angel’, waarna ze de muziekindustrie hekelt: ‘They don’t care if your mental is on the brink of something dark / As long as you’re cutting somebody’s payslip’. In ‘No Merci’ rapt ze over misplaatst vertrouwen en schadelijke contracten: ‘Everybody here getting money off my name / Irony is, I’m the only one not getting paid’.

Met ‘NO THANK YOU’ zoekt Little Simz uit hoe ze haar zelfwaarde kan behouden, terwijl iedereen ineens een stukje van haar wil. Hoe dat klinkt? Ingetogen, gevoelig, zalvend, stérk. Het is even wennen. Op ‘SIMBI’ schakelde Little Simz moeiteloos van het ene genre naar het andere, goed voor een opwindende tot zelfs overrompelende luisterervaring. ‘NO THANK YOU’ verrast nergens op dezelfde manier, en dat is ook de bedoeling. Is ‘SIMBI’ haar blockbuster, dan is ‘NO THANK YOU’ haar indiefilm. Kendrick Lamar deed iets soortgelijks door enkele maanden na zijn magnum opus ‘To Pimp a Butterfly’ nog een aantal losse tracks te verzamelen op ‘Untitled Unmastered’. Radiohead ook, trouwens: na ‘Kid A’ kwam ‘Amnesiac’.

‘Please, don’t take my kindness for a weakness’ waarschuwt Little Simz, en ze heeft gelijk: ‘NO THANK YOU’ is geen niemendalletje. Little Simz is andermaal uitzonderlijk doeltreffend als tekstschrijver, waarbij ze even overtuigend over racisme, Beethoven, mentale gezondheid, ‘The Office’, braggadocio en Meghan Markle kan rappen. Producer Inflo, het genie achter SAULT en al jaren haar rechterhand, bokste bovendien een verrukkelijk klinkende plaat in elkaar. Die gortdroge baslijn uit ‘Gorilla’! Dat dreigende, nachtelijke Portishead-gevoel in ‘Heart on Fire’! Die heerlijke combo van gospel, fanfaremuziek en Afrikaanse percussie in ‘X’! En de strijkers in, welja, élke song! ‘Flo and I coming like DeNiro with Scorsese’, zo omschrijft Little Simz haar werkrelatie met Inflo.

Het kan dat Inflo niet alleen haar muziek mee vormgeeft, maar haar ook een alternatief voor het traditionele artiestenbestaan biedt. Inflo geeft namelijk geen interviews, bracht vorig jaar een plaat uit die na 99 dagen alweer niet meer te verkrijgen was en dropte in november uit het niets víjf platen tegelijk. Little Simz lijkt óók niet langer de spelletjes van de muziekindustrie mee te willen spelen, gezien het gebrek aan promo en singles voor ‘NO THANK YOU’: ‘I didn’t know the word ‘no’ could be so freeing.’

Little Simz zal waarschijnlijk geen awards winnen met ‘NO THANK YOU’, maar schenkt muzikale fijnproevers wel een waardevol kerstcadeau. Waarvoor dank.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: