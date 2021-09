Zoon van Thom Yorke brengt debuutsingle uit die klinkt als... Radiohead

Noah Yorke, zoon van Radiohead-frontman Thom, bracht gisteren zijn eerste solosingle uit. Hoe het resultaat klinkt? Als Radiohead.

We zagen het eerder al gebeuren bij Elijah Hewson, frontman van de Ierse band Inhaler, die wanneer u de ogen sluit moeiteloos kan doorgaan als papalief Bono. Noah Yorke zeurt in zijn debuutsingle ‘Trying Too Hard (Lullaby)’ net als zijn verwekker. Het gitaargetokkel en de akkoordenprogressies doen denken aan de Radiohead van ‘Amesiac’ en ‘Hail to the Thief’, de versierinkjes op de achtergrond zouden gestolen kunnen zijn uit ‘A Moon Shaped Pool’. Mooie song, daar niet van, maar Noah zingt het zelf: ‘You’re trying too hard’.

Of papa Thom de single reeds hoorde weten we niet. Radiohead-compagnon Jonny Greenwood alvast wel. Hij becomplimenteerde zijn petekind op Twitter: ‘Cor, what a glorious piece of music — today was the first time I heard it, and I’m so impressed. Nice work, Noah’