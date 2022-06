Zwangere Guy: ‘Ik eet liever de hele week pasta pesto dan te leven van een uitkering’

Zwangere Guy geniet niet van de rust tijdens zijn zwangerschapsverlof: vanavond speelt hij een thuismatch op Couleur Café, morgen toont hij zijn blote torso aan het publiek van TW Classic. Begin 2020, vlak vóór corona uitbrak, sprak Humo uitgebreid met de rapper over zijn 7 Hoofdzonden.

Zwangere Guy (31) blijft maar bevallen: hij kwam, zag en overwon al op elk van de ruim zestig podia waar hij het voorbije jaar stond, zijn hometown kroonde hem tot Brusselaar van het Jaar, hij werd de grote slokop op de Red Bull Elektropedia Awards, en dan moest het mooiste nog komen: zijn solodebuut ‘Wie is Guy?’ prijkt bovenaan op de lijst van beste Belgische platen in Humo’s Pop Poll én eindigde net als opvolger ‘Brutaal’ in Humo’s twintig beste platen van 2019. ‘Ik ga vaak zuipen als ik iets te vieren heb. En er viel dit jaar heel veel te vieren.’

Gorik van Oudheusden, zoals Zwangere Guy echt heet, nam zijn jongste plaat ‘Brutaal’ gedeeltelijk op in de Red Bull Studios in Amsterdam, waar we vandaag zijn om hem De 7 Hoofdzonden af te nemen. Het is de eerste keer dat ik hem spreek buiten Brussel, en ik begin met de vraag of hij van zijn manager heeft doorgekregen dat hij in de biechtstoel zal moeten plaatsnemen.

Zwangere Guy «Ja, en ik vond het meteen kut. Ik ging naar een katholieke lagere school, maar op godsdienst was ik altijd gebuisd. Vandaar wellicht dat ik nergens ben geraakt: ik pis tegen de kar van God. Geef mij maar de hel, lekker warm (lacht). Nee, die hoofdzonden hebben zo weinig met muziek te maken.»

HUMO Ik heb je nieuwe plaat gehoord, en volgens mij staan alle hoofdzonden erop.

Zwangere Guy «Allee, vooruit, kies jij maar waarmee we beginnen.»



Gramschap

HUMO Er is één song op ‘Brutaal’, ‘Guttergang’, waar gramschap van afspat.

Zwangere Guy (rapt) «‘Putain, putain / De Guy heeft la haine / Hij krijgt het schijt van die racisten en die politiciens / Putain, Putain / D’r is niks zo bien / Dan te slagen op hun bakkes en dat is sûr en certain.’ Ik heb temperament, een opvliegend karakter, word rap kwaad. Het moet altijd naar mijn zin zijn. En als iemand mij ergert, weet die het ook direct. Als uw smoel mij niet aanstaat, zég ik het, ik kan dat niet wegsteken. Vandaar de titel ‘Brutaal’ – en omdat er zowel ‘Brussel’ als ‘taal’ inzit. En op de hoes hebben we gespeeld met het brutalisme (in een knipoog naar de hoes van ‘Views’ van Drake zit Zwangere Guy op de trappen van de Brusselse VUB, red.), een heel mooie architectuurvorm die bij mij past: rap gebouwd en het stáát er, je kunt er niet naast kijken.»

'Vuisten gebruiken is niet altijd de juiste oplossing, maar wat moet je doen als mensen niet voor rede vatbaar zijn?'

HUMO Probeer je erop te letten om minder brutaal te zijn?

Zwangere Guy «Ja. Ik wil niet berekend overkomen, maar ik moet opletten hoe ik me tegen mensen gedraag. Tegen onbekenden, bedoel ik dan. Ik ben nog altijd dezelfde, maar ik ben mij ervan bewust dat de mensen de laatste tijd anders naar mij zijn gaan kijken. Ik kan niet meer zomaar doen wat ik wil.»

HUMO Vind je het vervelend als mensen je aanspreken omdat je Zwangere Guy bent?

Zwangere Guy «Als ik aan het eten ben wel. Dan zeg ik dat ook gewoon, heel beleefd: ‘Nu liever niet, ik ben aan het eten.’ Maar op andere momenten: met alle plezier. Dat hoort erbij, hè, zonder mijn fans zou ik niet staan waar ik nu sta. Ik vind het vervelender voor mijn vrienden. Ik heb dit jaar op Couleur Café gespeeld, en voor de dag erna had ik een ticket gekocht, zodat ik samen met mijn maten via de gewone ingang als bezoeker naar het festival kon. Ik had ze op voorhand nog gevraagd: ‘Mannen, jullie zijn toch zeker dat jullie met mij willen gaan?’ Ze lachten het weg, zo van: ‘Hang nu maar niet de ster uit.’ We stapten uit de taxi en drie seconden later stonden er al vier mensen rond ons voor een foto. Het heeft anderhalf uur geduurd voor we binnen waren. Maar een paar uur later was het allemaal oké: de mensen zagen dat ik veel te ver heen was en dat ze mij niet meer moesten lastigvallen (lacht).»

HUMO Waar word je nog kwaad van, behalve van iemands smoel?

Zwangere Guy «Racistische opmerkingen, vrouwonvriendelijk gedrag, vuilheid in mijn stad, chaos en corrupte politiek. Maar ik kan ook heel boos zijn op mezelf, als ik fouten maak, of iets niet goed doe. Dan begin ik te zuipen, om te vergeten.»

HUMO Wat doe je als je op café geconfronteerd wordt met racisme of vrouwonvriendelijk gedrag?

Zwangere Guy «In gesprek gaan, en als dat niet helpt: mijn vuisten gebruiken. Ik heb naar mijn weten geen buitenlandse roots, maar toen ik nog in de bouw werkte, heeft mijn baas me eens gevraagd om mijn snor en baard af te scheren omdat de mensen dachten dat ik een Marokkaan was: die mens heeft mij nooit meer teruggezien. Ik ben het afgetrapt, maar heb eerst nog een goeie deuk in zijn camionette gestampt. Vuisten gebruiken is niet altijd de juiste oplossing, dat weet ik ook wel, maar wat moet je doen als mensen niet voor rede vatbaar zijn?

»Nog iets wat mij kwaad maakt: sociale media. Ik gebruik ze omdat het als muzikant handig is om dingen te delen, maar ik word woest als ik sommige commentaren op krantenartikels lees of reacties op posts van mij. De mens heeft daar echt zijn vuilnisbak gevonden.»

Zwangere Guy 2019 Beeld Thomas Sweertvaegher Humo 2019

HUMO Heb je ooit zelf een pak slaag gehad?

Zwangere Guy «Vroeger wel, maar dat zal toch al vlot tien jaar geleden zijn.»



Gulzigheid

Zwangere Guy «Schuldig, op zowat alle vlakken. Wat drugs betreft, is het gelukkig voorbij, maar als het aankomt op drinken, eten, feesten… dan ken ik geen ‘stop’. Ik ga ongelooflijk graag op stap, en dan ga ik tot het uiterste, tot ik letterlijk neerval. Waardoor mijn vriendin soms zegt: ‘Dit gaat niet meer.’»

HUMO Ga je alleen op stap?

Zwangere Guy «Alleen, met vrienden, met mijn vriendin… maakt niet uit. Maar ik ben altijd degene die als laatste overblijft. Ik ken altijd wel een café dat nog open is. Zolang er bier of rum of… Zolang er íéts is, ga ik door. En als ze ons op café zeggen: ‘Sorry, jongens, het is vijf uur,’ dan ga ik met een paar vrienden buiten aan de nachtwinkel staan. Of voor overlast zorgen op de trappen van de Beurs (lacht). Maar als ik de dag erna iets te doen heb, sta ik er, no matter what.»

HUMO Ik weet het, ik heb je eens geïnterviewd na zo’n nacht.

Zwangere Guy «O ja, da’s juist! Tien uur ’s ochtends was het, hè, en ik was nog dronken (lacht). Pijnlijk, pijnlijk. Maar ik was er wel.»

HUMO Kun je uitleggen wat je zo aantrekt in dat bandeloos uitgaan?

Zwangere Guy «Decompressie, denk ik. Ik heb dit jaar heel hard gewerkt: 65 shows gespeeld, twee albums geschreven en opgenomen… Omdat ik onder druk goed presteer, neem ik graag veel hooi op mijn vork, maar zodra ik iets heb van (klapt in de handen) ‘nu is het tijd voor mezelf’, gaan alle remmen los. Als ik ga zuipen, is het vaak om iets te vieren. En er viel dit jaar heel veel te vieren.»

HUMO Je bent 31 nu...

Zwangere Guy «Ja, en ik weet wat je gaat zeggen: dat me dat ooit niet meer zal lukken. Dat weet ik, en daarom ga ik nu zo hard. Ik heb onlangs een kater gehad waarvan ik twee dagen heb moeten recupereren. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Het verval is al ingezet (lacht).»

HUMO Maar je houdt het tegenwoordig dus bij drank?

Zwangere Guy «Drank en wiet. En lsd. Ik heb alles gepakt – coke, pillen, noem maar op – maar die tijd is voorbij.»

HUMO Lsd op café?

Zwangere Guy «Nee, dat is niet leuk. Het zal wel al eens gebeurd zijn, maar lsd is meer iets voor in ’t stad, op feestjes of in de natuur. Of tijdens concerten: heel leuk!»

HUMO Ook tijdens je eigen concerten?

Zwangere Guy «Ja (lacht). Maar dat doe ik niet meer. De laatste keer was op het Nederlandse festival Down The Rabbit Hole, en daar heb ik het laatste half uur in mijn slip gespeeld (lacht). Sindsdien houdt de tourmanager mijn lsd bij tot na het optreden.»

HUMO Je hebt het op je nieuwe plaat opvallend vaak over eten, en in ‘Waarom’ rap je: ‘Hoe komt het dat ge sinds 2017 zo verdikt zijt?’

Zwangere Guy «Ik hou van lekker eten en ga graag met vrienden of met mijn vriendin goede restaurantjes checken. Maar er is nog een reden. Ik woonde in een huis met drie vrouwen: mijn lief, een vriendin en nog een mens dat ik niet kon uitstaan. Een kutwijf, echt een schijtmens.»

HUMO Dat mag zo in Humo?

Zwangere Guy «Dat mag erin. Door dat mens was ik niet meer graag in mijn eigen huis, met als gevolg dat ik steeds minder zelf kookte, en nog veel meer op restaurant ging. Gelukkig heb ik met mijn lief een appartement gekocht waar we half december naartoe verhuisd zijn. En ja, ik heb grote ogen en een steeds bredere pens (lacht).»

HUMO Je wilde afvallen, vertelde je me vorig jaar.

Zwangere Guy «Ik ben bezig. Keihard aan het sporten, elke dinsdag en donderdag: boksen, roeien, fietsen. Ik heb zelfs een personal trainer, Harold, een goeie maat van mij, we kennen elkaar sinds we 12 waren. Hij is ook kinesist en verzorgt mijn knie – ik heb een heel slechte rechterknie.»

HUMO Is zwemmen dan niet de veiligste sport?

Zwangere Guy «Nee maat, zo saai. In zee spelen: ja. Of met een cocktail in mijn linkerhand en een dikke joint in mijn rechter aan de rand van de pool hangen: graag. Maar in zo’n speedo en met een badmuts op mijn hoofd baantjes trekken? Ik zie het mij niet doen.»

HUMO En ben je al vermagerd?

Zwangere Guy «Nee (lacht). Harold probeert mij ook een aangepast dieet op te leggen, maar mijn vraatzucht is te groot.»

HUMO Was het op de Lokerse Feesten dat je topless in het publiek bent gesprongen en bent beginnen te roepen: ‘De dikke mensen zijn toffer dan de dunne’?

Zwangere Guy (lacht) «Dat was ik al vergeten. Ik moest iéts uitkramen, hè, en ik was ook al behoorlijk dronken, eigenlijk.»

HUMO Wat maak je het liefst klaar voor jezelf?

Zwangere Guy «Alle soorten pasta, ik kook heel graag Italiaans. Er zijn een paar heel goeie Italiaanse winkels in Brussel en daar ga ik dan voor 200 tot 300 euro ingrediënten kopen voor een hele maand. Wat nog? Zelf frietjes maken, met zoete aardappel. Gebakken in olijfolie, want ik heb geen frietketel. Veel kip, vispapillotten of een simpele broccolistoemp met een goed stuk kabeljauw.»

HUMO Hoe zit het met de catering in ’s lands backstages?

Zwangere Guy «De AB is top, dat weet iedereen. De Lokerse Feesten hebben de beste catering van het land. De chili con carne op Rock Landen, die de moeders van de organisatoren hadden gemaakt, trok daarentegen op niks. Sorry, mama’s, ik heb toen gelogen (lacht).»



Gierigheid

Zwangere Guy «Totaal geen last van. Ik ben níét gierig, dat zal iedereen rondom mij beamen. Als sommige van de guys op het einde van de maand krap bij kas zitten, neem ik ze mee op restaurant en betaal ik. Na de release van mijn vorige plaat ben ik met zeventig mensen gaan eten. En niet van: ‘Ik betaal de drank, jullie de rest.’ Nee, alles betaald – was heel leuk. Op café trakteer ik iedereen een pint, en ik hou niet bij wiens beurt het is. Als je er eentje teruggeeft: fijn. Doe je dat niet: ook goed. Geld moet rollen. Je moet wel een béétje sparen, maar ik werk al sinds mijn 13de, ik ken de waarde van geld, en ik weet hoe ik ermee moet omgaan. En ik weet wat ik met mijn geld wil doen: op vakantie gaan, goed eten, mooie kleren kopen en delen met de mensen rondom mij.

»Het gaat mij nu voor de wind, maar toen ik tweeënhalf jaar geleden stopte als jeugdhuisondersteuner om mij volledig op de muziek te storten, nam ik een risico. Ik had wel wat geld opzijgezet, maar ik wilde het ook doen zonder artiestenstatuut of werkloosheidsuitkering. Ik vind het veel te makkelijk om enerzijds op het systeem te schijten en er anderzijds van te profiteren. Nee, dan liever de hele week pasta pesto en real blijven.»

HUMO In ‘Grijze zone’ rap je: ‘Nog altijd niks gekocht / En ik maak deel uit van de huurders’. Maar…

Zwangere Guy «... ik heb intussen dus wel iets gekocht. ‘Grijze zone’ heb ik ergens in april of mei geschreven, en mijn appartement heb ik in augustus gekocht. Ik had geen zin om die tekst nog aan te passen. Het was ook totaal niet de bedoeling om een appartement te kopen, maar mijn vriendin was plots verliefd geworden op een pand. Ik ben gaan kijken, en inderdaad: top. Dus hebben we een appartement gekocht in de drukste periode van mijn leven (lacht).»

HUMO Heb je dure hobby’s?

Zwangere Guy (schudt het hoofd) «Platen, misschien? Ik heb wel een mooie collectie. Ik heb ze onlangs laten schatten en ik schrok ervan. Ik had er al tweeduizend en nu heb ik recent nog de collectie overgekocht van Eric Meersman van de AB, een goede vriend van mij. En ik koop wekelijks nog een vinyl of twee, drie.»

HUMO Sneakers?

Zwangere Guy (enthousiast) «Ja, tuurlijk!»

HUMO Hoeveel heb je er?

Zwangere Guy «Een tachtigtal. Waarvan de helft nog met de originele doos. Dat hoort zo. En allemaal pico bello verzorgd. (Trekt zijn rechterbeen over zijn linkerknie) Deze morgen ben ik een kwartier vroeger opgestaan om ze te poetsen: Nike Air Max Patta Chlorophyll, een paar uit 2009. Patta is een Amsterdamse sneakerwinkel waarvan ik een grote fan ben. In mijn nieuwe woning ga ik een speciale kast laten maken voor mijn schoenen. Yes!»

HUMO Heb je ook gewone schoenen?

Zwangere Guy «Eén paar, gehad. Gekocht om naar een trouw te gaan en daarna nooit meer gedragen. En één paar boots: Yeezy’s van Kanye West. Maar die mogen ook weg. Als je iemand kent?»

HUMO Slippers heb je ook, zag ik op foto’s in Humo.

Zwangere Guy «Ja, Gucci’s, of course. Dat is standaard.»



IJdelheid

Zwangere Guy «Ik sta geen uren voor de spiegel en ik check niet in elke etalageruit of mijn haar nog goed zit, maar ik let wel op mijn kledij. Spiegels vind ik trouwens tof om mee te smijten. Geen idee waarom, maar elke spiegel die backstage staat, wordt gesloopt. Ik vind het ook fijn om mijn eigen merchandising te ontwerpen. In Brussel komt er binnenkort een pop-upstore – echt een kutwoord vind ik dat – met mijn merch. Op het einde van de Vlaamsesteenweg, dezelfde plaats als vorige keer, na de release van mijn vorige plaat.»

HUMO Zijn tattoos een vorm van ijdelheid?

Zwangere Guy «Ze zijn een mooie kunstvorm. Enfin... Ik vind het gewoon mooi.»

HUMO Je hebt er een nieuwe op de vingers van je beide handen, zie ik. Help je me even, ik kan het niet lezen.

Zwangere Guy «STIKSTOF, maat, STIKSTOF voor altijd (het Brusselse hiphopcollectief waar hij deel van uitmaakt, red.). Mijn eerste permanent zichtbare tattoo, nu kan ik nooit meer voor een kantoorjob gaan (lacht).»

HUMO En die in je nek dan?

Zwangere Guy «Ha, kun je die zien? (Wrijft in zijn nek) Ja, mijn haar is kort. Die staat er ook nog niet zo lang, een maand of vijf, zes.»

HUMO Is je kleerkast geordend?

Zwangere Guy «Nee, de meeste dingen hangen aan een rek. Een gróót rek. Mijn T-shirtcollectie begint een probleem te worden: ik heb er om en bij de driehonderd, mijn vriendin wordt er zot van. Alleen al van Zwangere Guy heb ik er zo’n veertig, allemaal zelf ontworpen.»

HUMO Sinds wanneer wist je wat je vandaag ging aantrekken?

Zwangere Guy «Sinds vanochtend. In de douche. Geleerd van mijn vriendin: tijdens het douchen nadenken over wat je gaat aandoen.»

HUMO Poets je ook je tanden onder de douche?

Zwangere Guy «Of course (lacht). Spaart tijd, hè.»

HUMO Zijn er dingen waar je bij andere mensen op afknapt?

Zwangere Guy (denkt na) «Stank? Ik hou van parfums: een vrouw met het juiste parfum kan mij zot maken. Ik ben echt zot van geuren. Ik koop zelfs geen zeep meer in de supermarkt, ik ben een luxe dude: ik haal mijn spullen bij Korres of Le Labo in Antwerpen. (Schudt het hoofd) Kom ik thuis met voor 1.000 euro aan zeep en parfum. Ik heb altijd geur bij. Wacht… (springt op en loopt de studio uit, een halve minuut later is hij terug met zijn heuptasje) Hier, moet je ruiken, dit is mijn geur in miniformaat… (draait een piepklein potje open en duwt het onder mijn neus)»

HUMO Heerlijk!

Zwangere Guy «Jááá. Geurwax, voor mij op maat gemaakt bij Le Labo. (Stopt zijn wijsvinger in het potje en smeert er wat van in zijn nek) I love it.»

HUMO Wat zit er nog in je heuptasje?

Zwangere Guy «Mijn kaartlezer, om iedereen altijd meteen te kunnen betalen. Vind ik een erezaak.»



Jaloezie

Zwangere Guy «Ik ben niet jaloers. Dat heeft geen zin, vind ik. Niet op het vlak van geld, niet in de liefde. Dat heeft te maken met vertrouwen. In de muziek… misschien wel. Ik kan jaloers zijn op hoe goed de beatmakers van sommige rappers zijn, of op hoe goed ze kunnen rappen. Maar dat is meer een vorm van bewondering, ik zet die jaloezie niet om in haat of agressie. Als luisteraar ben ik misvormd: ik luister nu totaal anders naar een plaat dan vroeger, veel analytischer. Ik let op de mix, op hoe de beats gemaakt zijn, op alles. Ergens vind ik dat een beetje jammer. Mijn oor is veel strenger geworden, sceptischer ook.»

HUMO In de liefde ben je nooit jaloers geweest?

Zwangere Guy «Jawel. Vroeger was ik héél jaloers. Wellicht omdat ik degene met wie ik samen was niet volledig vertrouwde. Maar nu? Nee. Ik kan mij er zelfs niks meer bij voorstellen. Misschien omdat ik al zo lang een relatie heb: mijn vriendin en ik zijn nu vierenhalf jaar samen. Ik vind dat lang. Waar kun je nog jaloers op zijn?»

HUMO Uiterlijk?

Zwangere Guy «Oef, nee. Totáál niet. (Leunt achterover) Ik zit goed in mijn vel, en ik probeer niet te veel naar anderen te kijken.»

HUMO Op welke rapper ben je jaloers?

Zwangere Guy «Schoolboy Q, supergoeie rapper, supergoeie beats. En in België: Rare Akuma, de meest getalenteerde jongen die hier rondloopt. Hij is niet honderd procent hiphop, maar… je moet maar eens luisteren. Ik heb het voorrecht gehad om op mijn twee platen met hem te kunnen samenwerken.»



Onkuisheid

Zwangere Guy «Wat is dat nu weer?»

HUMO Seks! Lust!

Zwangere Guy «Ah, ja, euh… die is er. Lust is er denk ik altijd en overal. Schone vrouwen… bestaan. Ik heb er zelf één (lacht). Schoon vanbuiten en vanbinnen, waardoor de lust aanhoudt. Natuurlijk, ja… Ik word tegenwoordig versierd, dat hoort blijkbaar ook bij bekendheid.»

'Mijn eerste keer seks was met de dochter van de directeur van de school waar al mijn vrienden zaten, maar waar ik niet binnen mocht.’

HUMO In de studio zelfs, hoorde ik je daarstraks off the record vertellen.

Zwangere Guy «Dan zal ik je nu vertellen wat on the record mag. Ik heb eens een duet opgenomen met een dame die mij in de studio openlijk begon te versieren. En dat was een afknapper. Ik denk dat een vrouw ook zou afhaken als ze merkt: die gast is mij hier te hard aan het hitten. Soit, ik ging dus niet in op haar avances, maar op een bepaald moment neemt ze in de studio haar iPhone, tekent op haar scherm een kut, een vagina, draait die naar mij, en zegt: ‘Dees is van u.’ (Laat zijn mond openvallen) Dat is toch te zot voor woorden? Ik ben weggestapt uit de studio. Stel je voor dat ík dat zou doen, een lul op mijn iPhone tekenen, aan een vrouw laten zien en zeggen: ‘Dees is voor u.’ Dat is MeToo 2.0! Dan zijn de krantenkoppen: ‘Zwangere Guy de vetzak!’ Nee, dat was schrikken. Maar bon, het hoort erbij zeker? Alhoewel, nee, het hoort er níét bij. Sorry.»

HUMO Als bekendheid ben je nu eenmaal aantrekkelijker voor vrouwen. En er zitten ongetwijfeld ook mooie vrouwen tussen die het subtieler aanpakken. Vind je dat lastig?

Zwangere Guy «Nee, over het algemeen niet. Ik vind die aandacht eerlijk gezegd wel aangenaam, maar ik kan goed op mijn tanden bijten, en kijken mag, hè.»

HUMO Zoals het gezegde luidt: je mag buitenshuis honger krijgen, maar je moet thuis komen eten?

Zwangere Guy (lacht hard) «Dat is een heel goeie, die moet ik onthouden! Nu, ik ben niet het soort artiest dat massa’s vrouwen aantrekt of aanspreekt, daarvoor is mijn hiphop te rauw. Je kunt dat ook zien aan de cijfers op de streamingsites of op Instagram: 70 procent mannen, 30 procent vrouwen.»

HUMO Is het verhaal van je ontmaagding het vertellen waard?

Zwangere Guy (lacht breed) «Zeker! Ik was crapuul, dat hoef ik je niet meer te vertellen, en ik geraakte niet zomaar op elke school binnen. Wel, mijn eerste keer seks was met de dochter van de directeur van de school waar al mijn vrienden zaten, maar waar Gorik niet binnen mocht. 14 was ik. Zij was mijn eerste vriendin, ik ben lang met haar samen geweest. Waar is de tijd? Vijftien fucking jaar geleden.»



Traagheid

HUMO Van iemand die zijn tweede plaat in een jaar uitbrengt, kunnen we moeilijk zeggen dat hij lui is.

Zwangere Guy «Exact. Ik had veel te zeggen dit jaar, en had het gevoel dat op ‘Wie is Guy?’ nog niet alle antwoorden stonden. Maar let op: ik kan op sommige vlakken ook heel lui zijn. Als ik niks te doen heb, doe ik ook echt helemaal niks. Aan het strand liggen kan ik niet, maar als ik op vakantie ben, doe ik de hele dag geen bal. Muziek luisteren, hangen, rondsloffen op de camping…»

HUMO Ik had in jou geen campingmens gezien.

Zwangere Guy «O jawel, rondtrekken met de rugzak doe ik heel graag. Maar zodra ik er ben: chill. Het is even geleden dat ik het nog gedaan heb. Ik ben nu in staat om iets luxueuzer te reizen, en eind december trek ik met mijn vriendin naar Nicaragua. Weg met de feesten: ciao, fuck it. Ik vier Nieuwjaar al vier jaar niet meer in België.

»Maar over het algemeen kun je mij niet van luiheid betichten. Als ik gekookt heb, doe ik na het eten meteen de afwas. We hebben een vaatwasser, maar die gebruik ik nooit: ik kan er niet tegen dat dingen vuil blijven staan. Als ik in een week zes dagen heb gewerkt daarentegen, met nog twee shows erbovenop, kom ik op zondag mijn zetel niet uit. Uber Eats bestellen, ’s middags én ’s avonds, en hopen dat mijn vriendin het aan de deur wil gaan halen (lacht). En de hele dag bingewatchen.»

HUMO Netflix?

Zwangere Guy «Netflix, VRT.nu… Gisteren alle afleveringen van ‘De twaalf’ erdoor gejaagd: wat een kuteinde! Ik snapte er niks van.»

HUMO Had je lsd genomen?

Zwangere Guy (lacht) «Gisteren niet.»

HUMO ‘Netflix en lsd’: het zou een mooi onderschrift zijn bij een Tinder-profiel.

Zwangere Guy (lacht) «Doe jij die maar.»

HUMO Mocht daar liefde van komen, kom jij dan draaien op het trouwfeest?

Zwangere Guy «Deal!»