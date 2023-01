11-jarig meisje omgekomen na beschieting Merksem: ‘We zíjn nog geen narcostaat, maar we zitten op een gevaarlijk kantelpunt’

In het Antwerpse district Merksem is gisteren een 11-jarig meisje omgekomen bij de beschieting van een woning. De daders zijn nog onbekend, maar burgemeester Bart De Wever (N-VA) noemt het naar alle waarschijnlijkheid een afrekening in het drugsmilieu. Het Laatste Nieuws meldt dat Firdaous het nichtje zou zijn van Othman El B., volgens het gerecht een van de grootste cocaïnesmokkelaars ooit van ons land.

Drugsgeweld teistert Antwerpen al maanden, met verschillende gelijkaardige aanslagen op woningen van mensen die gelinkt worden het drugsmilieu. Experts vrezen na deze aanslag voor verdere escalatie van het geweld. Humo publiceerde de afgelopen tijd verschillende artikelen die meer inzicht geven in de drugsoorlog:

Misdaadjournalisten Joris van der Aa en Paul Vugts zitten al twintig jaar met hun neus tegen de beduimelde vitrine van de onderwereld en zien het geweld van de cocaïnemaffia driester worden, tot afgehakte hoofden en martelingen toe: ‘We zíjn nog geen narcostaat, maar we zitten op een gevaarlijk kantelpunt’

Burgemeester Bart De Wever en zijn Rotterdamse collega Ahmed Aboutaleb: “Zolang het gaat over geweld tussen criminelen, zeggen veel mensen: laat ze elkaar maar afknallen. Maar als er een onschuldig slachtoffer valt, staat de wereld stil.”

De meest geterroriseerde voordeur van Antwerpen is te vinden in Berchem: bijna wekelijks wordt deze familie door drugskartels bestookt. ‘Niets schrikt hen af, dat is wel duidelijk.’

De wapens van de Belgische drugsmaffia: ‘Een handgranaat heb je al voor 25 euro, kalasjnikovs koop je in Brussel voor 2.000 euro’