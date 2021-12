12 gloednieuwe (inter)nationale series om naar uit te kijken in 2022

Van kleppers zoals ‘The Lord of the Rings’ en de eerste ‘Game of Thrones'-spin-off tot Vlaamse topfictie, een nieuw kostuumdrama van de maker van ‘Downtown Abbey’ en een reeks over de sekstape van Pamela Anderson: in 2022 komt er voor elk wat wils aan.

‘Glad IJs’ (Streamz/VTM)

In ‘Glad IJs’ wordt Phil Druyts (Lucas Van den Eynde), een hardwerkende selfmade man die ontzettend populair is bij zijn werknemers, ontvoerd. Vervolgens staat het hele land in rep en roer en is het aan de speurders om hem terug te vinden. De serie is al een tijdje te zien op Streamz maar komt in 2022 ook naar VTM. De ensemblecast bestaat uit Koen De Bouw, Barbara Sarafian, Nico Sturm, Lize Feryn, Luk Wyns, Jennifer Heylen en Tijs Vanneste.

‘Billie en Benjamin’ (Streamz)

Vanaf 17 januari kan u dit comedy-drama bekijken op Streamz, over de linkse ‘trut’ Billie (Charlotte Timmers) en de rechtse ‘lul’ Benjamin (Ward Kerremans) die halsoverkop verliefd op elkaar worden. Andere bekende namen in de cast zijn Jeroen Perceval, Joke Emmers en Ruben Block.

'Twee zomers' Beeld VRT

‘Twee zomers’ (Eén)

Eén werkt samen met productiehuis Panenka voor deze psychologische thrillerreeks die zich afspeelt op twee tijdsniveaus: in het heden en in de jaren 90. ‘Twee zomers’ vertelt het verhaal van een groep boezemvrienden die in conflict komen wanneer een aantal van hen wordt afgeperst met iets dat 30 jaar geleden is gebeurd. De hoofdrollen zijn voor Koen De Bouw, Kevin Janssens, Ruth Becquart, Inge Paulussen, Herwig Ilegems, An Miller, Sanne Samina Hanssen en Tom Vermeir. Het scenario werd geschreven door Tom Lenaerts en Paul Baeten. De reeks is dit voorjaar te zien op Eén.

‘Lost Luggage’ (Eén)

In 2022 komt Eén met nog een nieuwe fictiereeks, ‘Lost Luggage’, geïnspireerd op de naweeën van de aanslagen van 22 maart 2016. Het is een psychologisch drama over hoe mensen in de zwaarste momenten toch solidariteit, liefde en hoop kunnen vinden. Lara Chedraoui, frontvrouw van de indierockband Intergalactic lovers, neemt de hoofdrol op zich. De cast bestaat verder uit onder andere Jeroen Van der Ven, Oscar Van Rompay, Mattias Van de Vijver, Isabelle Van Hecke, Yassine Ouaich en Elias Vandenbroucke.

‘House of the Dragon’ (HBO)

De prequelserie van HBO draait om de burgeroorlog op het continent Westeros en speelt zich honderden jaren voor het begin van ‘Game of Thrones’ af. ‘House of the Dragon’ focust zich op de familie Targaryen, met Matt Smith (bekend van ‘Doctor Who’ en ‘The Crown’) als Daemon Targaryen. De serie verschijnt in 2022, maar een specifieke datum is nog niet bekendgemaakt. Wel is er al een (korte) trailer én weten we dat het eerste seizoen 10 afleveringen zal tellen.

‘The Lord Of The Rings’ (Amazon Prime)

Jawel, de belachelijk succesvolle filmtrilogie van Peter Jackson krijgt in 2022 een remake in de vorm van een serie. De duurste serie ooit wordt strategisch ingezet, om de vloer aan te vegen met ‘Game of Thrones’ en Amazon Prime Video voorgoed op de kaart te zetten. Het eerste seizoen zal acht afleveringen tellen en is eveneens in Nieuw-Zeeland gefilmd. Amazon kondigde al minstens vijf seizoenen aan. ‘The Lord of the Rings’ zal vanaf 2 september 2022 te zien zijn op Amazon Prime Video.

‘Daisy Jones And The Six’ (Amazon Prime)

Deze miniserie, gemaakt door het productiehuis van niemand minder dan Reese Witherspoon, is gebaseerd op de gelijknamige bestseller uit 2019, gescheven door Taylor Jenkins Reed. Het vertelt het verhaal van de legendarische - doch geheel fictieve - rockband The Six, hun samenwerking met solo-artieste Daisy Jones en hun rise to fame in de wervelende rockscene van Los Angeles in de jaren 70. De serie wordt ergens in 2022 verwacht.

Lily James als Pamela Anderson in 'Pam & Tommy' Beeld HULU

‘Pam & Tommy’ (Hulu)

Lily James en Sebastian Stan zien er onherkenbaar uit als Pamela Anderson en Tommy Lee in deze komische miniserie over de gestolen sekstape die de ‘Baywatch’-ster in de jaren negentig nóg beruchter maakte. De cast telt verder ook nog Seth Rogen en Nick Offerman. De serie is in februari op Hulu te zien en komt daarna (hopelijk) snel ook onze richting uit.

‘Inventing Anna’ (Netflix)

Vier jaar geleden bracht Shonda Rhimes, één van de meest succesvolle scenarioschrijvers en producers van het moment, haar productiehuis Shondaland al naar Netflix. Met succes, want de reeks ‘Bridgerton’ was bijvoorbeeld waanzinnig populair. En dus werd de deal dit jaar uitgebreid. Eén van de series die er in 2022 van haar hand aankomen is de dramareeks ‘Inventing Anna', gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de jonge oplichtster Anna Sorokin. Onder de naam Anna Delvey maakte ze de jetset van New York jarenlang wijs dat ze een rijke erfgename was. Julia Garner (bekend van ‘Ozark’) speelt de hoofdrol. ‘Inventing Anna’ verschijnt in februari op Netflix.

‘Star Wars: Andor’ (Disney +)

Diego Luna herneemt zijn rol als Cassian Andor in deze prequel van ‘Rogue One: A Star Wars Story’, die 12 afleveringen zal tellen. Verder is er nog niet veel bekend over deze serie, behalve dat-ie ergens tussen juli en september op Disney+ zal gelanceerd worden.

‘Star Wars: Obi-Wan Kenobi’ (Disney +)

Wat verderop in het Star Wars-universum is het uitkijken naar ‘Star Wars: Obi-Wan Kenobi', waarin Ewan McGregor en Hayden Christensen opnieuw hun rollen als respectievelijk Obi-Wan Kenobi en Darth Vader zullen opnemen. De serie zou plaatsvinden tussen ‘Episode III: The Revenge of the Sith’ en ‘Episode IV: A New Hope’, telt naar verluidt zes afleveringen en komt ergens in 2022 naar Disney+.

Carrie Coon in 'The Gilded Age' Beeld HBO Max

‘The Gilded Age’ (HBO)

Deze serie is van de hand van ‘Downton Abbey'-bedenker Julian Fellowes, die deze keer zijn historische blik richt op de economische bloeiperiode in New York City circa 1882. De cast telt onder anderen Carrie Coon (‘The Leftovers'), Cynthia Nixon en Christine Baranski. Klinkt en ziet er een beetje uit als ‘Downtown Abbey: The Big Apple', maar we laten het geheel aan u over om te ontdekken of dat waar is. De serie wordt in de VS gelanceerd op 24 januari, maar zal wellicht niet veel later ook al in ons land te zien zijn.

‘The Afterparty’ (Apple TV+)

In dit moordmysterie focussen we op een middelbareschoolreünie die - u raadt het nooit - eindigt in een gruwelijke moord. Elke aflevering (van acht in totaal) vertelt het verhaal van diezelfde avond, maar vanuit het perspectief van een ander personage. De cast bestaat onder andere uit Tiffany Haddish, Ben Schwartz en Ike Barinholtz. ‘The Afterparty’ is in de VS vanaf 28 januari te zien op Apple TV+ maar volgt niet lang daarna ook in ons land.

‘The Peacemaker’ (HBO Max)

‘The Peacemaker’ is een spin-off van de ‘The Suicide Squad'-films met John Cena als het gelijknamige personage. De meeste afleveringen zijn geschreven en/of geregisseerd door ‘The Suicide Squad'-regisseur James Gunn. In de reeks zien we onder andere Steve Agee en Jennifer Holland uit de films terug, naast enkele nieuwe gezichten in de vorm van Danielle Brooks, Robert Patrick en Freddie Stroma. ‘The Peacemaker’ is in de VS vanaf 13 januari op HBO Max te zien.