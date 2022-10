'2DEZIT' heeft inhoudelijk zo weinig om het lijf, dat de vele seksuele escapades enkel overkomen als een manier om de aandacht te trekken

Bij de start van ‘2DEZIT’ springt een studente uit haar bed, spurt naar het toilet en begint over te geven, een scène die mij onwillekeurig deed denken aan ‘Het mooie kotsende meisje’, een boek van Herman Brusselmans dat ondertussen dertig jaar geleden is verschenen. Dat geeft wellicht aan dat ik niet meteen deel uitmaak van de doelgroep van deze reeks over enkele oudere tieners die voor het eerst mogen proeven van het studentenleven. Maar dat hoeft geen bezwaar te zijn, want de series waar ‘2DEZIT’ het dichtst tegen aanschurkt - ‘Euphoria’, ‘Sex Education’ of het ook op Streamz te bekijken ‘The Sex Lives of College Girls’ - zijn evengoed gemaakt voor een jonger publiek, en zij behoren tot het beste wat er in elke leeftijdscategorie op de streamingdiensten te zien valt.

Wat ‘2DEZIT’ alvast gemeen heeft met de buitenlandse voorbeelden, is een voorliefde voor naakt en voor scènes waarin de jonge acteurs enthousiast en op alle mogelijke manieren van bil gaan. De harde beats uit de begingeneriek zijn nauwelijks uitgestorven of er is al een eerste neukpartij te zien van de twee hoofdpersonages - het jonge koppeltje Lotte en Lucas - die uitgebreid hun kot inwijden, gevolgd door beelden van één van hun huisgenoten die driftig masturbeert bij ‘hentai porn’. En ook daarna blijft men van jetje geven: er vallen op Streamz ondertussen drie afleveringen van een halfuur te bekijken, en van dat anderhalf uur is ruw geschat een derde gevuld met seks, al moet ik toegeven dat de derde aflevering die op haar eentje vlotjes boven de 50 procent uitkomt dat cijfer wel omhoog krikt.

2DEZIT Beeld Streamz

In tegenstelling tot ‘Euphoria’ of ‘Sex Education’ heeft ‘2DEZIT’ echter weinig meer te bieden dan die talrijke en vaak onnodig lang uitgesponnen naaktscènes. De personages, zeker de twee die centraal staan, missen persoonlijkheid, de dialogen klinken onnatuurlijk en het verhaal is nogal oppervlakkig. In de tweede aflevering lijkt de reeks even een interessante richting in te slaan, wanneer Lotte door Lucas wordt meegenomen naar een studentendoop en daar de grijpgrage handjes van een doopmeester leert kennen. Maar de #MeToo-piste wordt snel verlaten en ingeruild voor een plotlijn waar de makers, die eerder al het onder jongeren erg populaire ‘WTFOCK’ uit hun mouw schudden, duidelijk meer brood in zagen: het koppel besluit om, uit angst voor de opkomende sleur, te experimenteren in hun relatie en open te staan voor anderen, wat natuurlijk net extra problemen veroorzaakt maar ook nieuwe mogelijkheden tot pikante scènes schept.

Doordat de reeks inhoudelijk zo weinig om het lijf heeft, komen de vele seksuele escapades nog meer over als een manier om de aandacht te trekken. Maar na drie afleveringen vol pijpbeurten in toiletten, gesprekken over ‘rondpoepen’ en solomomentjes in bed had ik vooral begrip voor de ietwat sociaal incapabele kotgenoot Cem, die alles wat er in het studentenhuis gebeurt gadeslaat met een herkenbare mengeling van ergernis en ongeloof. Jammer maar helaas: de kloof tussen ‘2DEZIT’ en ‘Euphoria’ is vooralsnog minstens even breed als die tussen Anderlecht in de Europa League en Club Brugge in de Champions League.