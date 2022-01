7 jaar later: de aanslag op Charlie Hebdo in 7 aangrijpende stukken

Op 7 januari 2015 vielen twaalf doden en enkele gewonden tijdens de extremistische aanslag van Al Qaida op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Frankrijk, en met uitbreiding de wereld, was in shock. Humo blikt terug in zeven aangrijpende stukken.

Kamagurka na de aanslag: ‘Ik ben in shock. Verscheidene mensen die gestorven zijn, waren collega’s, vrienden, in sommige gevallen zelfs helden’

Heel lang geleden, toen tekenaars nog geen oorlogshelden waren, werkte de piepjonge Kamagurka al voor Hara-Kiri, de voorganger van Charlie Hebdo. Hij zat er perfect op zijn plaats, in die biotoop van ongeremde humor en vuile manieren.

Charlie Hebdo: het testament van Charb

Op 7 januari 2015 vielen twaalf doden bij de terroristische raid op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs. Hoofdredacteur Charb, één van de slachtoffers, had twee dagen tevoren de laatste hand gelegd aan een pamflet over islamofobie: ‘Brief aan de huichelaars die het racisme voeden’.

‘Ik had me al neergelegd bij mijn dood’: 1 jaar na Charlie Hebdo en de gijzeling in een drukkerij

Op vrijdag 9 januari, vijfenveertig uur nadat de broers Chérif en Saïd Kouachi de redactie van Charlie Hebdo hebben uitgemoord, duiken ze plots op aan een drukkerij in Dammartin-en-Goële, 40 kilometer buiten Parijs. Ze dragen een kalasjnikov en een raketwerper, en de baas van de drukkerij, Michel Catalano, moet hen binnenlaten. Hij blijft anderhalf uur gegijzeld.

Beeld Getty Images

Cherchez la femme: de weduwe van Charlie Hebdo, Jeannette Bougrab

2015 was het jaar waarin Jeanette Bougrab, de oud-poulain van Nicolas Sarkozy, alles verloor. Haar geliefde Charb, hoofdredacteur van Charlie Hebdo, haar reputatie, haar moeder, haar vaderland. En bijna haar eigen leven. ‘Ik wil dat men mij vergeet. Ik wil niet meer bestaan.’

Na de aanslag op Charlie Hebdo: ex-medewerkster Zineb likt haar wonden

Zineb El Rhazoui, journaliste en islamcritica, was er niet toen terroristen op 7 januari 2014 een bloedbad aanrichtten op de redactie van Charlie Hebdo. Vandaag is zij de zwaarst bewaakte vrouw van Frankrijk.

Philippe Lançon overleefde de aanslag op Charlie Hebdo: ‘We moeten kunnen lachen om ons ongeluk’

‘De moordenaar kwam dichterbij. Ik zag zijn geweer en begreep dat ik wellicht zou sterven.’ Journalist Philippe Lançon (56) raakte zwaargewond in het gezicht bij de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo. In zijn boek ‘Le lambeau’ vertelt hij hoe hij een ander mens is geworden na de terreurdaad. ‘Ik ben niet meer die ijdele, babbelzieke figuur die op die 7de januari 2015 naar de redactie fietste.’

‘Zelfs in het ziekenhuis was ik ervan overtuigd dat ze zouden terugkeren om ons allemaal te liquideren’

Directeur en tekenaar Laurent Sourisseau, alias Riss, overleefde de moordpartij op de redactie van Charlie Hebdo ternauwernood. ‘Het woord ‘islamofoob’ is uitgevonden om hinderlijke sujetten uit het publieke debat te houden en ze zonder bewijs te kunnen executeren.’