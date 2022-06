72,2% van de Vlamingen vreest grote toestroom oorlogsvluchtelingen

Oorlog, terreur en internationale veiligheid: enkele jaren geleden lieten die thema’s ons nog eerder onverschillig, maar de tijden zijn veranderd. Met 80,8 procent van de Vlamingen staan ze op plaats twee in Humo’s Grote Angstênquete. Voor een vijfde (19,3%) is het zelfs de grootste reden voor paniek, terwijl in 2019 niet meer dan een derde (32,7%) zich er zorgen over zou hebben gemaakt.

RUSLAND

Het gevaar genaamd Vladimir Poetin wekt, na maanden in de krantenkoppen, ook bij de Vlaming vrees op. Uit Humo’s Grote Angst-enquête blijkt dat 78 procent bang, bezorgd of verontrust is over agressie van Rusland tegenover andere landen. Even groot is de groep mensen die daar drie jaar geleden níét ongerust over was.

Leeftijd en oorlogsangst gaan samen in stijgende lijn: 86 procent van de 55-plussers is bang, bezorgd of verontrust, tegenover 69 procent van de 35-minners en driekwart van de Vlamingen tussen 35 en 55 jaar.

In een herinvoering van de dienstplicht geloven de meeste mensen niet, maar 37,4% van de respondenten jonger dan 35 is er toch bezorgd over.

Dat de militaire arm van Rusland tot bij ons zal reiken, is voor 34,8 procent van de Vlamingen een reële angst. Dat is bijna het drievoud van het aantal (13,7%) dat aangeeft daar drie jaar geleden ook al bezorgd over te zijn geweest. In dit geval is de jongere generatie bezorgder dan de oudere.

OORLOGSVLUCHTELINGEN

Zelden heeft België in zulke korte tijd zoveel vluchtelingen opgenomen als sinds de Oekraïense crisis. En hoewel dat proces tot dusver relatief vlot verloopt, toont 72 procent van de Vlamingen zich bang, bezorgd of verontrust over een toestroom aan oorlogsvluchtelingen. 44 procent maakte zich daar in 2019 ook al zorgen over.

Ook de onrust rond dit thema is groter bij de oudere generatie (80%) dan bij de jongere (60%).

KERNOORLOG

7 op de 10 Vlamingen zijn bang voor een kernoorlog in het buitenland (in 2019 was dat nog een kwart van de Vlamingen) en 2 op de 5 over een nucleaire oorlog in eigen land (in 2019 was dat nog 16%).

Vooral vrouwen zitten in met een kernoorlog in België. Mannen maken zich half zoveel grote zorgen (7,7%) als vrouwen (14,6%), terwijl drie keer zoveel mannen (24,5%) dan vrouwen (8,1%) beweren helemaal niet bang te zijn.

Dezelfde tendens zien we als het om een binnenlandse burgeroorlog gaat: daar zit 36,4 procent van de mannen mee in, tegenover 15,4 procent van de vrouwen.

Lees ook Waarom iedereen rond u angstig is: ‘We voelen ons niet alleen als gemeenschap bedreigd, maar ook als individu’

TERRORISME

Hoewel de angst voor oorlog en terreur vooral gericht is op de Russische invasie, blijkt 71,8 procent van de Vlamingen toch bang, bezorgd of verontrust te zijn over religieus fundamentalisme, met name vanuit de islam. Evenveel mensen (71%) zijn bang voor terroristische aanslagen in ons land. Over religieus fundamentalisme en terroristische aanslagen was de bezorgdheid ook in 2019 het grootst.

Hoe denkt u erover? Wees maar niet bang om ons uw meneing te geven via onderstaand formulier.