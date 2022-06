87% Vlamingen vreest dat de energieprijzen onbetaalbaar worden

Onder de 1.000 Vlamingen die deelnamen aan Humo’s Grote Angstenquête is de angst voor stijgende prijzen de grootste: in 2019 deelde een derde van alle Vlamingen die angst, vandaag gaat het om 82 procent. Voor onbetaalbare energieprijzen is zelfs 87 procent bang.

Met de prijzen nemen dus ook onze zorgen toe. Volgens socioloog Mark Elchardus gebeurt dat verwonderlijk vlug: ‘Eind 2013 heb ik een vergelijkbaar onderzoek gedaan, naar de bezorgdheden van jongeren tussen de 25 en 35. Toen antwoordde 42 procent ‘ja’ op de vraag of ze vreesden in de toekomst te moeten bezuinigen op het huishouden, nu zegt 73 procent te moeten beknibbelen op uitgaven: een stijging van meer dan 30 procentpunten in tien jaar tijd.’

Financiële zorgen leven vooral bij de jongere bevolking. Voor 65,6 procent van de respondenten onder de 35 behoren de stijgende prijzen tot hun grootste angsten. Van de Vlamingen ouder dan 55 plaatst de helft die zorg in in zijn top 3. Dat is opvallend: over het algemeen lopen net oudere Vlamingen te piekeren, met name over thema’s als oorlog, gezondheidszorg of de politieke situatie in België.

Vooral het welzijn van de volgende generatie baart ons zorgen. 83,5 procent vreest dat het leven onbetaalbaar zal worden voor zijn kinderen, een angst die die groep naar eigen zeggen drie jaar geleden nog niet had. Driekwart vreest dat zij hun nageslacht een minder goed leven zullen kunnen geven vanwege de stijgende prijzen.

Meer dan 70 procent is ook bang, bezorgd of verontrust zélf te moeten oppassen met zijn uitgaven (73,3%) en niet meer voldoende te kunnen sparen (72,6%). Over een zakcentje voor de oude dag maken vooral vrouwelijke respondenten zich zorgen. Dubbel zoveel mannen blijken zich geen zorgen te maken over hun spaargeld.

De mate waarin iemand in staat is om te sparen, heeft een direct effect op zijn of haar mentale gezondheid. Uit zijn onderzoeken leerde professor Elchardus dat bakken geld verdienen iemand niet gelukkiger maakt dan gewoon maandelijks toekomen met een loon. ‘Of iemand in staat was om te sparen, al was het maar een klein bedrag per maand, dat bepaalde het verschil in geluk. Wie kon sparen was duidelijk gelukkiger dan iemand die maar net rond kwam.’

Dat beamen onze cijfers: van wie aan het eind van de maand voldoende overhoudt om te sparen, zonder al te veel moeite of zelfs ruimschoots, is respectievelijk slechts 6,5 en 6,6 procent zeker wel bang, bezorgd of verontrust dat ze de rekeningen niet meer zullen kunnen betalen. Toch groeit die algemene angst voor onbetaalde rekeningen: drie jaar geleden had amper een kwart van de Vlamingen daar last van, vandaag is dat al 56 procent. 4 op de 5 (81,3%) mensen die nu al elke maand in het rood moeten gaan, is net daar bang voor. Voor de coronacrisis was dat nog geen 3 op de 5 (58,7%) was.

