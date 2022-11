A.M. Homes: ‘Ik ben het beu dat witte mannen hun voorrang vanzelfsprekend vinden’

In haar nieuwe boek ‘De openbaring’ beschrijft de Amerikaanse bestsellerauteur A.M. Homes (60) de samenleving in satirische hyperbolen op een manier waarbij Monty Pythons ‘Life of Brian’ verbleekt. Ze slaat daarbij zo stevig de spijker op de kop dat de werkelijkheid haar fictie heeft ingehaald. In ‘De openbaring’ raakt de rijke Republikein Big Guy tijdens de verkiezing van Barack Obama in alle staten. Om ‘zijn’ Amerika te redden beraamt hij met de Forever Men een plan om Average Joe, de Amerikaanse Jan met de pet, op te stoken een coup te plegen. Net toen haar boek uitkwam, zag Homes die Average Joe het Capitool bestormen.

A.M. HOMES «Toen ik tien jaar geleden mijn uitgevers vertelde dat ik overal duistere organisaties zag opduiken die met moeilijk traceerbare geldstromen invloed kochten, en dat ik daarover wilde schrijven, zagen ze dat niet zitten ‘Dat klinkt te veel als sciencefiction,’ zeiden ze. Maar toen Donald Trump in november 2016 de presidentsverkiezing won, hingen ze meteen aan de telefoon: ‘Waar blijft dat boek?’ En nu is aan het licht gekomen dat het netwerk van de Republikein Leonard Leo 1,8 miljard dollar heeft gekregen om te lobbyen. Hoeveel macht kun je daarmee kopen, denk je? Leo en co. zijn grote voorstanders van de nieuwe abortuswet en verdedigen met hart en ziel religieuze groepen die ervan beschuldigd worden de lgbtq-gemeenschap te discrimineren. Hij regelde dat een heel team van conservatieve rechters werd benoemd in het Hooggerechtshof, en zij maakten vervolgens het Roe vs Wade-arrest ongedaan (dat arrest was een mijlpaal in de strijd voor abortus in de VS, red.).»

HUMO Ook die ontwikkeling raakt u aan in ‘De openbaring’. ‘Ik vind dat een vrouw het recht heeft om zelf te beslissen,’ zegt Big Guy, ‘maar ik weet niet of dat betekent dat ik voor abortus ben.’ Hij zegt ook: ‘Om Average Joe te kunnen mobiliseren, mag hij niet te geïnformeerd zijn.’

HOMES «Ja, en nu krijgen bibliotheken en scholen het verbod zogenaamde controversiële boeken over etniciteit, seksualiteit en gender uit te lenen. President Trump zette met opzet iemand aan hoofd van het departement Onderwijs die totaal niet geïnteresseerd was in goede scholing. Mensen die degelijk opgeleid worden, leren voor zichzelf te denken en te argumenteren, en die kun je minder makkelijk onderwerpen en misleiden.»

HUMO De communicatiespecialist van de Forever Men vat het plan van Big Guy samen: ‘We maken boterhammen met jam en pindakaas waar Average Joe en zijn hele fucking familie een moord voor zouden begaan.’

HOMES «Ja, Average Joe is het Capitool binnengestormd, maar hij werd bespeeld. Wat Trump en het rechtse kamp deden, was doen alsof ze naar hem luisterden en zijn vragen beantwoordden, maar in feite maakten ze van hem een soldaat die ze voor hun kar spanden.»

HUMO Het blijft frappant hoe de Forever Men exact hetzelfde van plan zijn in uw boek.

HOMES «Zij willen Average Joe inderdaad zo manipuleren dat hij zich geroepen voelt in opstand te komen en dat het initiatief ervoor niet op de Forever Men terug te voeren is. Dat lukt natuurlijk beter als je Average Joe dom houdt. Want wat doet een mens die niet over de vaardigheden beschikt om te spreken over, bijvoorbeeld, wat hij eng vindt aan mensen die anders zijn dan hij? Als hij daarover geen duidelijke gedachten kan formuleren, laat staan een discussie kan voeren, dan begint hij al snel te vechten of op anderen te schieten. Dat maakt een samenleving steeds primitiever en dat wordt nu een groot probleem. Donald Trump zag er geen graten in. Wapens zijn goedkoper dan onderwijs, dacht hij.»

HUMO Het blijft wonderlijk hoe u dat tien jaar geleden al zag aankomen.

HOMES «Ik voelde al snel dat de verkiezing van Barack Obama en het enthousiasme van de minderheden die zich daardoor gesterkt voelden, het racisme en seksisme triggerden dat altijd is blijven sluimeren in de VS.

»Het is trouwens niet de eerste keer dat ik een voorspellend boek heb geschreven. ‘Een brandbaar huwelijk’, waarin een jongere zijn medeleerlingen gijzelt in een school, pende ik in 1999 drie weken vóór het bloedbad op Columbine High School.»

HUMO U bent visionair!

HOMES «Maar neen! Ik lees gewoon heel actief de samenleving. Misschien een beetje sneller dan de gemiddelde burger, maar ik registreer alleen maar dingen die ik zie. Misschien is het feit dat ze zo vanzelfsprekend zijn, de reden waarom anderen er niet meteen door gealarmeerd worden. Of misschien willen mensen ze niet zien, want anders moeten ze hun verantwoordelijkheid nemen en in actie komen.»

HUMO In ‘Een brandbaar huwelijk’ fileerde u het gezinsleven aan het einde van de 20ste eeuw. Ook in ‘De openbaring’ doet u dat op een manier waar uw mentor Edward Albee zijn vingers en duimen bij zou aflikken.

HOMES «Thanks. Ja, het menselijke gedrag fascineert mij mateloos, en vooral wat mensen ertoe brengt zich op een bepaalde manier te gedragen. De oorzaken vind je altijd terug in hun familiegeschiedenis.»

HUMO Charlotte, de vrouw van Big Guy, beseft dat ze haar leven heeft opgegeven voor haar man en probeert dat weg te drinken.

HOMES «Ja, net zoals Pat Nixon en Betty Ford, vrouwen van presidenten die een drankprobleem hadden omdat ze moesten zwijgen en zich aanpassen.»

HUMO En u laat Big Guy in zijn kelder beroemde veldslagen naspelen met soldaatjes. Zijn brainstormsessies met de Forever Men noem u dan weer een wedstrijdje om het verst plassen.

HOMES «Ja (lacht). Daarmee wil ik trouwens niet zeggen dat alleen mannen dat doen. Vrouwen in de politiek doen even hard mee aan dat elkaar uitdagen en opzwepen tot steeds extremer gedrag.»

HUMO Big Guy huurt een privéleger in dat op zijn landgoed mag komen oefenen.

HOMES «Je vindt dat extreem, maar je weet toch dat Betsy DeVos minister van Onderwijs was in de regering-Trump? Zij is de zus van Erik Prince, de oprichter van Blackwater, een leverancier van militaire diensten met een heel slechte reputatie. Soldaten van Blackwater hebben in Irak bijvoorbeeld veel burgers gedood. Maar telkens als het bedrijf in opspraak kwam, veranderde het gewoon van naam. Het gevaar van privélegers – wat trouwens geen typisch Amerikaans fenomeen is – is dat ze veel minder makkelijk ter verantwoording kunnen worden geroepen dan een regeringsleger. Wat ik schrijf, klinkt misschien bij de haren getrokken, maar ik heb voor dit boek veel research gedaan en nu weet ik dat zulke privélegers overal aan het oefenen zijn en dat iedereen ze kan inhuren. Elke soldaat heeft een prijs.»

HUMO 250.000 dollar.

HOMES «Zoveel is het niet.»

HUMO Nee, dat kost een soldaat als hij wordt doodgeschoten.

HOMES «Ja, en ik weet zeker dat het grootste deel van die som naar het bedrijf gaat en niet naar zijn familie.

»Kijk, Big Guy staat voor mensen met macht, ook wel bekend als oude witte mannen. Iemand zoals de Republikein Mitch McConnell, die al 37 jaar senator is in Kentucky, en het koste wat het kost die macht wil behouden. Hij steunde Trump zolang het hem uitkwam. Het maakt hem niet uit Trump loog of mensen opriep het Capitool te bestormen. Het enige wat telt, is die macht behouden. Wanneer politici of een regering geen enkel moreel kompas meer hebben, wordt het heel gevaarlijk, en op dat punt zijn we nu aanbeland.»

‘Oude witte mannen willen absoluut hun macht behouden en steunden Trump als het hun uitkwam. Het maakte niet uit of hij loog of mensen opriep om het Capitool te bestormen (foto).’ Beeld NurPhoto via Getty Images

KORT ROKJE

HUMO Big Guy vindt het maar niks dat zijn dochter Meghan geschiedenis wil studeren. Ze zou beter een ‘vrouwenstudie’ beginnen.

HOMES «Ja. Haar moeder Charlotte zegt ook: ‘Je werd als vrouw niet gevraagd wat je wilde doen met je leven, maar met welke man je wilde trouwen.’»

HUMO Is dat nog steeds zo in Amerika? Voor mij klinkt dat als iets uit de middeleeuwen.

HOMES «Voor Charlottes generatie gold dat in ieder geval nog wel. En nu... Weet je, we willen graag geloven dat er veel veranderd is, maar ik vind dat we nog niet zo heel ver staan en dat we er heel lang over hebben gedaan om dat beetje meer gelijkheid voor elkaar te krijgen. President Nixon vond dat vrouwen niet op de werkvloer thuishoorden omdat ze de gang van zaken verstoorden. Hij zou in deze #MeToo-tijden ongetwijfeld zeggen: ‘Zie je wel! Dat krijg je dan!’ Hij zou alle schuld bij de vrouwen leggen.»

HUMO Ik herinner me ineens dat een voormalige collega me lang geleden vroeg geen korte rokjes meer te dragen, omdat hij anders niet goed kon werken.

HOMES «En dat was jouw verantwoordelijkheid? Ongelofelijk. Ach, het zal nog wel even duren voor we helemaal van het seksisme zijn genezen. Ook in de literaire wereld. ‘Vrouwen doen mannen het plezier hun boeken te lezen, mannen bewijzen vrouwen die dienst niet,’ zei Grace Paley (schrijfster en politiek activiste, red.), bij wie ik aan de universiteit les heb gevolgd. Ze bedoelde dat niet als een aanval op mannen – ze is wel een feministe, maar ze is dol op hen. Ze wees gewoon op een feit. Uit onderzoek blijkt dat mannen heel weinig boeken lezen die door vrouwen zijn geschreven. In de Amerikaanse literatuur wordt er ook nog altijd van uitgegaan dat een vrouw vooral over het persoonlijke leven of een familiegeschiedenis schrijft, en dat mannen zich over het sociaal maatschappelijke verhaal buigen en de Grote Historische Romans schrijven. Ik wilde in dit boek die micro- en macrowereld door elkaar weven, omdat het ene in werkelijkheid nooit los van het andere staat.»

HUMO Zelfs Big Guy ziet dat in: ‘Ik vermoed dat angst onze bindende factor is, de angst die wordt veroorzaakt door die leemte en die op zijn beurt dat levenslange verlangen naar vaderlijke goedkeuring oproept.’

HOMES «Ja. Voor mannen als Big Guy betekent rijkdom een bescherming tegen hun angst voor machteloosheid en gebrek. Dus hoe eng moet het niet zijn voor hen om te voelen dat ze die macht aan het verliezen zijn en dat hun soort Republikeinen op het punt staat uit te sterven?»

HUMO U maakt Big Guy helemaal niet onsympathiek.

HOMES «Neen. Ik vind het heel belangrijk dat hij ondanks alles ook heel menselijk is. Mensen zitten van nature vol tegenstrijdigheden. Ze zijn tegen abortus, tot hun dochter ongewenst zwanger thuiskomt. Big Guys gedrag komt voort uit het verlangen zijn vrouw en kind te beschermen. Daarom praat hij niet echt met zijn vrouw en verbergt hij dingen voor zijn dochter. Maar langzamerhand ontdekt hij dat hij zijn gezin daardoor juist schade heeft berokkend en dat hij eigenlijk een asshole is. ‘Als ik een asshole ben, wat betekent dat dan? ‘ vraagt hij zich af. Hij heeft altijd gedacht dat hij een goed mens was. Hij wil geen asshole zijn en probeert bij te draaien. Het lukt hem zelfs om te denken: oké, ik heb geen zoon, maar mijn fantastische dochter kan misschien president worden. Hij blijft er wel van uitgaan dat zij dan zijn ideeën zal uitdragen (lacht). Het komt nog altijd niet in hem op dat vrouwen ook een eigen plan en eigen ideeën kunnen hebben.»

HUMO U gaat soms heel ver in het tonen dat iedereen uiteindelijk menselijk is. U kreeg veel kritiek toen u in uw roman ‘Het einde van Alice’ het verhaal liet vertellen door een pedofiel die in de gevangenis zit.

HOMES «Ik laat hem zeggen: ‘Als ik opgesloten zit, waarom is er dan nog altijd pedofilie?’ We stoppen de bad guy in de gevangenis om zelf te kunnen zeggen: ‘Hij is slecht en wij niet.’ Ik wilde aangeven dat wij net zo goed slecht zijn, want we hebben het probleem van pedofilie niet goed aangepakt. Iedereen weet dat een slachtoffer vaak een dader wordt, maar daar werd in 1996 niet over gesproken. Ik wilde dat gesprek starten en deed dat op een niet zo voor de hand liggende manier, wat een heel debat heeft teweeggebracht (lacht).»

HUMO Waar komt die drang van u vandaan om mensen steeds weer een spiegel voor te houden?

HOMES «Tja, daar vraag je me wat. Misschien omdat het me bang maakt dat mensen voor een spiegel kunnen staan en zichzelf niet zien. Ik vind dat doodeng, want als je jezelf niet ziet, dan zie je ook mij niet echt. En als we elkaar niet echt kunnen zien, hoe kunnen we dan samenleven? Weet je, het is altijd persoonlijk én maatschappelijk tegelijk.»

‘Het zal nog wel even duren voor we helemaal van het seksisme zijn genezen. Ook in de literaire wereld. Mannen lezen heel weinig boeken die door vrouwen zijn geschreven.’ Beeld Johan Jacobs

BUITENSTAANDER

HUMO In het verhaal van Meghan, de dochter van Big Guy, weerklinkt veel van uw eigen levensverhaal.

HOMES «Het is hetzelfde en ook weer niet. Meghan is wel opgegroeid bij haar biologische vader... Maar we gaan hier niet de plot verklappen, hè!»

HUMO Nee, hoor.

HOMES «Maar je hebt gelijk. Ik wilde het hebben over wat het met je identiteit doet als je, zoals Meghan zegt, net als Humpty Dumpty uit ‘Alice in Wonderland’ in duizend stukjes op de grond ligt, je jezelf bij elkaar moet zien te rapen en je afvraagt wie je eigenlijk bent. En vooral: wie je wílt zijn.»

HUMO U bestaat zelf uit brokstukken die aan elkaar gelijmd zijn?

HOMES «Of die nog altijd niet allemaal aan elkaar gelijmd zijn. Ik ben geadopteerd: ik kwam het ziekenhuis binnen in de buik van een vrouw en ging naar buiten in de armen van een andere. Ik ben een optelsom van vier mensen met elk hun eigen warrige geschiedenis. Op mijn 60ste verbaast het me en schaam ik me er ook voor hoe dat nog altijd mijn zelfvertrouwen beïnvloedt, en mijn vertrouwen in anderen. Mensen snappen dat vaak niet, ze denken dat die adoptie wel eventjes een dingetje is, maar dat je daarna een leven zoals iedereen hebt. Dat is niet zo. In elke levensfase, bij elke nieuwe relatie of ontmoeting stuit ik weer op de twijfel over wie ik ben, of ik wel de moeite waard ben en of ik er überhaupt wel mag zijn.»

HUMO In The Times las ik dat u blij was eindelijk geen bevestiging van anderen nodig te hebben.

HOMES (slaat de ogen neer) «Dat is niet waar. Ik kan nog steeds niet zonder.»

HUMO Uw adoptieouders hadden een half jaar eerder een zoontje verloren. Dat moest u goedmaken. Ik snap dat u dan met de vraag zit of u er eigenlijk wel mag zijn, dan wel of u niet meer dan een vervanger bent.

HOMES «Absoluut. Als baby en kleuter weet je niet wat er aan de hand is, maar je groeit op in een huis dat doordrenkt is van verdriet en je voelt dat. Je vraagt je af waar die droefheid vandaan komt, en of het misschien iets met jou te maken heeft.

»Als je me vraagt waar mijn talent om de samenleving te lezen vandaan komt, wel, dat heb ik daar ontwikkeld. Ik probeerde mijn omgeving te lezen om te begrijpen wat er in godsnaam aan de hand was. Als je geadopteerd bent, is iedereen thuis behalve jij biologisch met elkaar verwant. Je bent een outsider. Ik heb het daar vaak over gehad met Edward Albee, die ook geadopteerd is (Homes was artist in residence in de Albee Foundation, red.). Het was geruststellend te horen hoe hij door zijn adoptie ook een buitenstaander tegen wil en dank bleef, iemand die aan de zijlijn stond en alles observeerde, omdat hij altijd het gevoel had dat zijn omgeving niet echt van hem moest weten. Hij focuste in zijn werk niet voor niets op families en de wonderlijke onderlinge relaties, net zoals ik dat doe (lacht).»

HUMO Edward Albee was erg belangrijk voor u. Hij geloofde in u en moedigde u aan te schrijven, net als mevrouw Adams, de lerares geschiedenis, dat doet bij Meghan.

HOMES «Edward Albee is voor mij van cruciaal belang geweest. Zijn vertrouwen stelde me in staat me op mijn schrijven te storten.

»Edward was net als ik geadopteerd in Washington D.C. En er zijn nog meer toevallige overeenkomsten. Vóór ik hem ontmoette, had ik al een boek geschreven (‘Jack’, toen ze 19 was, het werd negen jaar later gepubliceerd, red.). Ik verdiende voor het eerst wat geld en droomde van een eigen huis. Op weg naar een lezing in Northampton, Massachusetts zag ik het opeens, een simpel huis met een houten schommel op de veranda. Ik vertelde het aan de medewerker van de uitgeverij die me naar die lezing bracht, en hij zei: Dat is het huis waar ‘Who Is Afraid of Virginia Woolf?’ is opgenomen.’ ‘Hoe groot kan een toeval zijn?’ zei Edward toen ik het hem later vertelde. Hij kon het nauwelijks geloven. En ik wil dat huis nog altijd (lacht).»

HALVE WAARHEDEN

HUMO Uw biologische moeder heeft u gezocht en ook gevonden. Jullie hebben elkaar twee keer ontmoet, maar u besliste daarna het contact te verbreken. Waarom?

HOMES «Omdat ze me schrik aanjoeg. Ze was eng. Als ik daar nu op terugkijk, had ik toen de capaciteiten gehad willen hebben om daar op een andere manier mee om te gaan. Maar op mijn 31ste kon ik dat nog niet. Ik voelde meteen dat de relatie die zij wilde, niets met mij te maken had, maar alles met haar. Ze zei bijvoorbeeld: ‘Jij moet me adopteren en voor mij zorgen.’ Ze was een heel beschadigde vrouw en was me komen opzoeken in de overtuiging dat, als ze mij terug had, mijn vader ook zou komen en we een fijn gezinnetje zouden vormen, maar dat was onmogelijk. Ik heb in die tijd ook mijn vader ontmoet. Mijn moeder was zijn minnares en hij was een gevoelloze, manipulatieve man die in mij duidelijk de reïncarnatie van zijn vroegere maîtresse zag. Ook met hem heb ik geen contact gehouden. Ze waren allebei heel bedreigend voor mij. Mijn moeder is me zelfs beginnen te stalken. Het was allemaal heel ongezond.»

HUMO Dat u zich als schrijver steeds verdiept in relaties binnen ogenschijnlijk gelukkige gezinnen, is eigenlijk een soort exorcisme, een slimme reddingsactie. Maar oorspronkelijk wilde u een Rolling Stone worden. U drumt ook.

HOMES «Ja. Alleen hadden ze geen vacature bij The Rolling Stones (lacht).

»Ik hou ervan dingen te creëren die luid en maatschappijkritisch zijn, maar ook entertainend, zodat je veel mensen bereikt. Ik geloof dat de revolutie begint aan de rand van de samenleving, niet er midden in. Ik wil aan die rand bewegen, waar wordt gedacht en gepraat en het veranderingsproces in gang wordt gezet. Maar ik had veel te weinig zelfvertrouwen om een rockster te worden.

»Schrijven kun je thuis in een hoekje doen. Ik ben begonnen met toneelstukken te schrijven, zoals Edward, maar ik was niet bestand tegen de ego’s in de toneelwereld. Ik ben vervolgens korte verhalen gaan schrijven. Die werden meteen gepubliceerd, en toen was ik vertrokken. Dat is mijn geluk geweest.»

HUMO U wilt mensen met de waarheid confronteren, maar vaak blijkt dat iedereen zijn eigen waarheid heeft, schrijft u in ‘De openbaring’.

HOMES «Ja. Dat gras groen is en dat de zon elke dag opnieuw opkomt, dat valt niet te weerleggen. Maar Kellyanne Conway, een adviseur van Donald Trump, introduceerde in 2017 het begrip ‘alternatieve feiten’, een eufemisme voor halve waarheden en leugens. En de communicatieadviseur van de Forever Men zegt tijdens een vergadering: ‘Spreek niet over macht, maar over vrijheid.’ Zo wordt taal in de politiek steeds vaker misbruikt om feiten te verdraaien en de ware toedracht te verdoezelen.

»Hetzelfde gebeurt al veel langer met de geschiedschrijving. Wat we op school leren, is een geconstrueerd verhaal dat voor het grootste deel wordt verteld vanuit een mannelijk standpunt. Als je dezelfde geschiedenis bekijkt vanuit een vrouwelijk standpunt, krijg je een heel ander verhaal en vanuit het standpunt van de Afro-Amerikanen is het verhaal nog anders.

»Die verhalen bestaan naast elkaar, alsof er verschillende versies van de geschiedenis zijn, terwijl het natuurlijk één grote geschiedenis is, die je ook als dusdanig zou moeten vertellen. Maar daar zijn mannen als Donald Trump niet in geïnteresseerd. Hij weet helemaal niks van de geschiedenis, hij weet niet welke president wat heeft gedaan en wie van hen dood is of nog leeft. Hij ziet dus ook niet dat de geschiedenis zich herhaalt. Daarom is hij ook de slechtst mogelijke leider. Als je niet weet hoe genocides in het verleden zijn ontstaan, kun je ze ook niet voorkomen. Maar daar is iemand als Trump niet mee bezig. Hij wil alleen maar zijn eigen geschiedenis schrijven. Daarom wil hij ook geen goed geïnformeerde bevolking. Nee, die moet bang zijn, zodat ze hem om bescherming vraagt. Op die manier kan hij alle macht naar zich toe trekken. Zo zijn totalitaire regimes keer op keer geïnstalleerd: door het gevoel van onveiligheid te voeden als er tekorten ontstaan.»

HUMO Zoals een gebrek aan wc-papier of energie.

HOMES «Precies. Dan komen mensen in een overlevingsmodus, ze trekken zich terug en zitten in hun eentje bang te wezen achter een muur van wc-papier. Dan heb je geen gemeenschap meer en ook geen consensus, en dus geen tegenstand.»

HUMO Meghan wil tegen de zin van haar vader geschiedenis studeren omdat ze snapt dat zijn wereldbeeld niet klopt. Ze is op zoek naar vrouwelijke rolmodellen, iemand zoals Emily Dickinson, volgens haar de enige vrouwelijke dichter die geen zelfmoord heeft gepleegd.

HOMES «Ja, dat is het verhaal dat aan ons is doorgegeven, hè, dat vrouwen die wilden schrijven of op wat voor manier dan ook voor een eigen leven kozen, allemaal met hun hoofd in de oven eindigden. Maar ook dat is een eenzijdige versie van de geschiedenis. De Deens-Engelse comédienne Sandi Toksvig is nu een project gestart om meer vrouwelijke wetenschappers, schrijvers en sporters aan Wikipedia toe te voegen. Dat is namelijk door mannen gecreëerd, en het weerspiegelt hun kijk op de geschiedenis.»

‘Wikipedia is door mannen gecreëerd, en weerspiegelt een mannelijke kijk op de geschiedenis.’ Beeld Johan Jacobs

WERELD VAN WANEN

HUMO ‘De openbaring’ is ook een boek over racisme en seksisme. Tony, de beste vriend van Big Guy, is gay, maar zit nog altijd in de kast omdat hij op het Witte Huis werkt. ‘In 1993 was gay zijn in Washington nog een misdrijf,’ zegt hij.

HOMES «John F. Kennedy’s beste vriend Kirk LeMoyne Billings was nochtans gay, net als Arthur H. Vandenberg Jr., die voor Eisenhower werkte, of Walter Jenkins, die bij Lyndon Johnson in dienst was. Heel wat homo’s hebben hoge posities bekleed in Washington: ze hadden geen gezin en konden zich dus dag en nacht aan hun werk wijden. Het personage van Tony is voor mij zo belangrijk omdat ik in Washington van dichtbij heb gezien hoeveel gays zich gedwongen voelen in de kast te blijven, zeker Republikeinen. Ik heb meegemaakt hoe ze tijdens de aidsepidemie in complete eenzaamheid stierven. Het boek ‘Secret City: The Hidden History of Gay Washington’ van James Kirchick gaat daarover. Dat is echt heel goed.»

HUMO Het seksisme van Big Guy is op het hilarische af. ‘Weet je waarom jullie zo’n slechte reputatie hebben? Jullie zijn emotioneel,’ zegt hij bijvoorbeeld.

HOMES «Het ergste is dat Big Guy niet door heeft dat hij racistisch en seksistisch is. Maar hij wordt langzaam wakker uit zijn wereld van waanideeën.»

HUMO ‘Jij vindt vrouwen gewoon lastig,’ zegt Meghan tegen hem. Waarop hij doodleuk antwoordt: ‘Ja.’

HOMES «Ja, dat wakker worden bevalt hem niet echt. Hij probeert die inzichten die zich opdringen niet te accepteren, omdat hij daar dan mee moet dealen en niet langer nietsontziend kan vooruitstormen. Hij heeft ook geen echt klinkende naam omdat hij staat voor de universele Big Guy, de witte man die veel plaats inneemt, maar niet doorheeft hoevéél. De witte man die arrogant is en niet doorheeft dat hij dat is, omdat hij leeft in een wereld waarin hij altijd voorrang krijgt.»

HUMO Hebt u vaak met zulke mannen te maken gehad?

HOMES «Ik hoef maar naar de luchthaven te gaan of er gaat zo’n man gewoon voor me in de rij staan, terwijl hij doet alsof ik onzichtbaar ben. Ik zeg telkens: ‘Sorry, maar ík stond hier!’ En dan is hij ik weet niet hoe geïrriteerd, maar dat zal me worst wezen. Mijn vrienden zien de bui dan al hangen en zeggen: ‘Alsjeblieft, geen oorlog!’ Maar ik ben er klaar mee. Ik ben het beu dat mensen het vanzelfsprekend vinden dat ze voorrang hebben. Die tijd is voorbij. Ze moeten van nu af gewoon achteraan in de rij aansluiten.

»Ik snap wel dat mannen het nu moeilijk hebben met hun identiteit, dat ze niet meer weten wat een goeie manier is om man te zijn. Net zoals vrouwen zich afvragen met wat voor man ze eigenlijk willen omgaan, en in welke verhouding ze tot hem willen staan. Het draait allemaal om macht en is heel ingewikkeld. Maar we moeten niet weglopen van die complexiteit. We moeten die onder ogen zien, want er is niks anders.»

A.M. Homes, ‘De openbaring’, De Bezige Bij