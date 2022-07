Accio Potterfans! Hoeveel scoort u in Humo’s Heugelijke Harry Potterquiz?

Vaker gelezen dan de Bijbel, vaker bekeken dan de afscheidstoespraak van Boris Johnson: ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’. Of die cijfers kloppen weten we niet met zekerheid (het maakt niet uit, het had waar kunnen zijn), maar wat wel vaststaat is de eerste etappe van J.K. Rowlings tovernaarsverhalen in de programmatie van Play 4 vanavond. Bereid u voor op een filmavondje met popcorn en deze quiz.