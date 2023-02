Achter de schermen van ‘The Masked Singer’: ‘Bij het eerste seizoen lachten BV’s ons uit. Nu bellen ze terug: of ze toch niet mogen meedoen’

50.000.000 Elvisfans can’t be wrong: als das ganze Volk ook in dit derde seizoen verslingerd blijft aan ‘The Masked Singer’, zélfs met Andy Peelman in het speurdersteam, dan moet er toch iets inherent deugen aan die op het eerste, tweede én derde gezicht volstrekt onnozele freakshow. Humo legde het oor te luisteren bij een handvol sleutelfiguren van het meest succesvolle VTM-programma sinds, euhm, ‘Nonkel Jef’. ‘Drugs doen we niet. Maar er sneuvelen véél gin-tonics achter de schermen.’

DE CREATIVE DIRECTOR: ‘Copulerende nijlpaarden’

Hét hoogtepunt van ‘The Masked Singer’ is iedere week weer het extravagante podiumspektakel. Dat danken we aan Maryse van den Wyngaert, regisseur van de studioshow en creative director van de acts.

MARYSE VAN DEN WYNGAERT «Zo’n ‘Masked Singer’-pak heeft maar één emotie, dus de sfeer moet volledig gezet worden door de show errond. Dat is de taak van mijn team. Zo kan zelfs de breed lachende Champignon een emotioneel nummer brengen.»

HUMO Welke act moeten zelfs sceptici gezien hebben?

VAN DEN WYNGAERT «In de vierde aflevering, die deze week wordt uitgezonden, zingt Hippo ‘Tainted Love’ van Soft Cell. Oplettende kijkers zouden in de achtergrond weleens een glimp van een stel copulerende nijlpaarden kunnen opvangen: die pasten pérfect bij het nummer. Al moet je wel heel goed kijken – het blijft natuurlijk een familieprogramma.»

HUMO Smokkelen jullie vaker natuurbeelden in de show?

VAN DEN WYNGAERT «Dit was eerder een uitzondering (lacht). Maar er is wel meer dat de kijker niet weet. Neem nu de zesde aflevering: daarin zal één van de figuren ‘Chained to the Rhythm’ van Katy Perry brengen. Om me voor te bereiden luisterde ik naar het refrein, je kent het wel: (zingt) ‘Turn it up, it’s your favorite song. Dance, dance, dance to the disco song’. Dus de act lag voor de hand: een discotheek met een grote spiegelbal bovenaan.»

HUMO Maar Katy zíngt toch helemaal niet ‘disco song’?

VAN DEN WYNGAERT «Exact! Op een repetitie viel mijn frank, ‘distortion’ zingt ze! Maar het was veel te laat om alles om te gooien. Gelukkig werkt de act toch, en als ik dit had meegenomen in het graf, had niemand het ooit geweten. Helaas ben ik daar te eerlijk voor (lacht).»

HUMO Denken de deelnemers mee na over de show? Herman Verbruggen was van plan Skiwi in een rolstoel op het podium te laten arriveren.

VAN DEN WYNGAERT «Oei, ik weet niet meteen waar we een rolstoel op Skiwi-formaat hadden moeten vinden (lacht). Als kandidaten met een idee op de proppen komen, kijken we natuurlijk altijd wat mogelijk is. Een klassieker is dat ze graag uit de lucht willen afdalen, maar daar is onze infrastructuur helaas niet op voorzien. ‘Wandel maar over de catwalk,’ zeg ik dan, ‘dat is al gevaarlijk genoeg.’»

HUMO Daar zit een verhaal achter!

VAN DEN WYNGAERT (lacht) «Zoals je je wel kunt voorstellen, is het zicht van onze kandidaten niet optimaal. Toen we Foxy Lady, die ook nog eens op hakken loopt, tijdens een repetitie over de catwalk lieten paraderen, was meteen duidelijk dat daar ongelukken van zouden komen. Idee afgevoerd! In één van de shows zie je haar zelfs bijna van het podium vallen, maar gelukkig kan ze zich nog net herpakken. Dat is trouwens ook niet de eerste keer: Bart Tommelein danste in zijn ene aflevering zó hard dat hij ook bijna over de rand donderde. Maar we kunnen de show niet stilleggen: dan zouden de kandidaten hun optreden moeten overdoen, en daarvoor is het veel te zwaar.»

HUMO Je vraagt je soms af waarom ze blijven toezeggen.

VAN DEN WYNGAERT «Ik zou het niet kunnen, in zo’n benauwend pak. Sommige kandidaten zien echt af. Als ze na afloop bij de speurders staan, nadat ze alles hebben gegeven op het podium, zie je ze soms bibberen op hun benen. Dan is het tijd om het gesprekje snel af te ronden.»

HUMO Om nog maar te zwijgen van de stank. Zijn de verhalen waar?

VAN DEN WYNGAERT «Absoluut! Vergelijk het met wekelijks een marathon lopen in dezelfde wollen trui: elke week ruik je dat pak weer van iets verder. Hulde voor de kandidaten die de finale halen.»

HUMO Wat me blijft fascineren is dat er nog nooit een naam écht is uitgelekt.

VAN DEN WYNGAERT «Ik hoop vurig dat dat zo blijft. Maar niemand in mijn omgeving probeert het uit me te sleuren, want dat zou de magie verpesten.»

DE CASTING DIRECTOR: ‘Iedereen fanatiek’

Als uw kinderen nog altijd met nachtmerries kampen sinds onder het koddige hoofd van Kolonel Mops plots een onaangekondigde Marc Coucke tevoorschijn kwam: met klachten kunt u terecht bij casting director Dimitri Smeulders.

DIMITRI SMEULDERS «De ideale ‘The Masked Singer’-kandidaat bestaat niet. Er bestaat wél een ideaal ‘The Masked Singer’-deelnemersveld: een rijk geschakeerde verzameling mensen van verschillende leeftijden, uit verschillende sectoren, die dus ook verschillende doelgroepen aanspreken. Zoals je weet is ‘The Masked Singer’ géén zangwedstrijd.»

HUMO O nee?

SMEULDERS «Nee, ’t is in de eerste plaats een familieprogramma. Jong en oud kijken samen, dus moeten er mensen deelnemen die door de allerkleinsten worden herkend, maar óók mensen uit de interessesfeer van de grootouders.»

HUMO Hoe gaat zo’n eerste telefoontje? Moeten potentiële deelnemers een geheimhoudingscontract ondertekenen voor ze opnemen?

SMEULDERS (lacht) «Zo complex is het gelukkig nog niet. Maar het programma staat of valt natuurlijk wel met de geheimhouding: zo weinig mogelijk mensen mogen iets weten. We contacteren onze kandidaten dus niet via hun manager maar rechtstreeks. In het mailverkeer zijn we nog voorzichtiger, daar gebruiken we codewoorden. Zo hadden al onze mails met Marc Coucke het onderwerp ‘Dossier Sint-Pieter’.

»Als je aan de telefoon zegt: ‘Hallo, ik ben van productiehuis Fremantle,’ dan weten de mensen al hoe laat het is. Dat was in het eerste seizoen wel anders: toen moesten we het concept nog uitleggen en lachten ze ons soms vierkant uit (lacht). Maar: sommige van die mensen bellen ons nu zélf terug, omdat ze toch willen meedoen.»

HUMO En die steken jullie dan in een pak zoals Skiwi?

SMEULDERS (lacht) «Neenee. Herman Verbruggen, die in Skiwi zat, hebben we trouwens maar één keer moeten bellen.»

HUMO Bij hem kon je de teleurstelling na zijn ontmaskering próéven. Wie had het daar in drie seizoenen ‘The Masked Singer’ het zwaarst mee?

SMEULDERS «Ik denk dat Herman toch één van de meest aangeslagen kandidaten was. Ik vond dat mooi. Ik heb ’m na zijn uitschakeling nog elke dag gehoord. Na verloop van tijd heeft hij het kunnen verwerken (lacht).»

HUMO Is het psychologisch zwaar om aan ‘The Masked Singer’ mee te doen?

SMEULDERS «Héél zwaar. Daarom ben ik het aanspreekpunt van de kandidaten, hun steun en toeverlaat. Ik probeer er 24/7 voor hen te zijn. Dat is nodig, toch zeker tot de trein goed en wel vertrokken is. Want dat heb ik al vaak gemerkt: het avontuur van ‘The Masked Singer’ wordt leuker naarmate het langer duurt. En hoe leuker het is, hoe minder zo’n pak begint te wegen.

»De kandidaten, ook degenen die hun deelname aanvankelijk niet serieus nemen, zijn al-le-maal fanatiek. Na verloop van tijd wórden ze hun personage. En ze trainen! Er zijn er die handdoeken voor hun gezicht binden, of vier mondmaskers tegelijk. Mathias Vergels had zelfs een vest met gewichten gekocht, om daarmee op de loopband zangoefeningen te doen.»

HUMO Meedoen aan ‘The Masked Singer’ kan best eenzaam zijn, lijkt me.

SMEULDERS (knikt) «Je werkt hier steeds in kleine ploegjes, vaak mag je niks zeggen. De meeste kandidaten vertellen het wel aan hun partner – anders zou die al snel een affaire vermoeden – maar sommigen houden hun deelname voor letterlijk íédereen in hun leven geheim.»

HUMON Wie, bijvoorbeeld?

SMEULDERS (denkt na) «Onze huidige speurder Kevin Janssens, toen die in het eerste seizoen in het pak van Wolf zat. En dit jaar zijn er nog een paar. (Monkelt) Maar ik mag de deelname van Beyoncé natuurlijk nog niet verklappen.»

HUMO Is zij niet dé ideale ‘The Masked Singer’-deelnemer?

SMEULDERS «Uiteraard, élke editie van ‘The Masked Singer’ ter wereld heeft haar al gevraagd, wij ook. Maar iedereen weet dat ze nooit... (Corrigeert zich) Nee, wie weet! In ‘The Masked Singer’ kan álles.»

DE MAKER VAN DE CLUEFILMPJES

‘Geen pottenkijkers’

Wie elke week aan de buis gekluisterd zit om de identiteit van de deelnemers te achterhalen, is volledig aan eindredacteur Elke Verschoren overgeleverd: zij schept er een duivels genoegen in u op het verkeerde been te zetten.

ELKE VERSCHOREN «Vanaf het moment dat de BV’s hun masker opzetten, richten we ons volledig op de kostuums: de echte naam van de kandidaat wordt nóóit meer uitgesproken. In onze onderlinge communicatie zul je nergens ‘Marc Coucke’ terugvinden, het ging steevast over Kolonel Mops. Dat blijft helaas ook hangen: als ik Conner Rousseau tegenkom, spreek ik hem nog altijd aan met Konijn (lacht).»

HUMO Eerlijk: ik gok áltijd fout. Ik verdrink elke keer opnieuw in de foute tips.

VERSCHOREN (lacht) «In elk filmpje zitten enkele misleidende tips, maar er zitten ook genoeg échte in, hoor. Humo maakte zelfs deel uit van zo’n hint: de Comedy Cup die aan Skiwi werd uitgereikt. Herman Verbruggen heeft daar natuurlijk nooit aan meegedaan, dus dat was een beetje misleidend, maar iedereen kent hem van een komische rol.»

HUMO Is er een geheime sleutel om te weten welke tips de juiste zijn?

VERSCHOREN «Wat denk je zelf (lacht)? Soms zijn de aanwijzingen heel cryptisch: bij de Robots vorig seizoen verwezen de cijfers 2016 en 2805 naar Aster Nzeyimana’s debuut in ‘Het Journaal’ op 28 mei 2016. Maar vaak ligt het er gewoon dik op. In de kleedkamer van Herman knalde ‘Santé Santé’ loeihard door de boxen, het nummer dat Marijn Devalck onder de naam Balthazar Boma heeft uitgebracht.»

HUMO Klopt het dat de tips na het eerste seizoen cryptischer zijn geworden omdat er te snel juist werd geraden?

VERSCHOREN «Dat hebben we alleszins nooit bewust beslist. Misschien zijn de kandidaten gewoon minder herkenbaar, of hebben we na twee seizoenen instinctief bijgeleerd wat voor tips we best niet geven.»

HUMO Amateurspeurders vinden elkaar op Facebook. Houden jullie zulke groepen in de gaten?

VERSCHOREN «Vast en zeker, en het is opvallend hoe goed mensen speuren! Soms steken we er tips in waarvan we niet verwachten dat ze opgepikt zullen worden, maar dan zie je dat een nietszeggend getal als 201917438 bij Konijn metéén wordt ontcijferd als de 17.438 voorkeursstemmen die Conner Rousseau in 2019 haalde.

»Anderzijds pleziert het ons natuurlijk ook dat mensen in een soort tunnelvisie terechtkomen en focussen op elementen die we niet eens als misleiding hadden bedoeld. Dan zie je duizenden mensen druk speculeren over een opschrift dat toevallig op de filmlocatie te zien was (lacht).»

HUMO De setting van de video’s is ook altijd vrij spectaculair.

VERSCHOREN «Daar steken we heel veel tijd in. Het moeten plekken zijn waar zeker géén pottenkijkers langskomen.»

HUMO Het zijn ook de enige momenten dat de BV niet zelf in het pak kruipt.

VERSCHOREN «Klopt, daarvoor zoeken we in onze kennissenkring naar mensen met een soortgelijke lichaamsbouw. Ze moeten vooral fit zijn, want dat zijn zéér veeleisende draaidagen, vaak twaalf uur aan een stuk. Veel kandidaten zouden dat gewoon niet aankunnen.

»Omdat ze de opnames niet zelf meemaken, zijn de deelnemers bij de voice-overs altijd heel benieuwd naar de tips.»

HUMO Met al die Vlaamse dialecten lijken die stemopnames me ook geen sinecure.

VERSCHOREN «Dat is inderdaad altijd een hele zoektocht. Neem nu Marc Coucke: je kon zijn stem door elk denkbaar effect gooien, na één zin wist iedereen wie er in die mopshond zat. Tot Marc vertelde dat hij dankzij zijn schoonfamilie ook de Limburgse tongval meester is. De speurders gokten op Jan Peumans, dus hij heeft niet gelogen (lacht).»

HUMO Houden jullie rekening met de reputatie van de kandidaten? Toen bleek dat socialist Conner Rousseau als Konijn met bankbiljetten had gestrooid, klonk er wel wat commentaar.

VERSCHOREN «Het is en blijft een entertainmentprogramma: je moet er niet te veel achter zoeken. Conner heeft zijn personage en de video’s niet zelf bedacht, maar heeft er ook nooit over geklaagd. En soms mag het toch eens wat stouter, niet? (lacht)»

HUMO Amen!

