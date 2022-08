‘Acteurs zijn niet de beste bedpartners, ze zijn te veel met zichzelf bezig.’ 10 verhalen uit de nieuwe Humo

De ergste vakantieverhalen: ‘Ik dacht: als ik dan toch moet sterven, hoe cool is het dan dat het hier gebeurt?’

Op vakantie gaan is niet altijd zo plezierig als het lijkt. U kunt een prijzige vlucht missen, uw huurauto in de prak rijden of Niels Destadsbader tegen het lijf lopen in Zuid-Frankrijk, maar sommige Vlamingen beleven nóg ergere nachtmerries. Humo sprak met reizigers over hun heftigste en pijnlijkste vakantieverhalen. ‘Tien zwaarbewapende politiemannen maakten me wakker in mijn hotelkamer. Ik moest een kleine cel in, zonder eten of water.’

Klimatoloog Wim Thiery: ‘Dit is de koudste zomer van de rest van ons leven’

Immense bosbranden en overstromingen, mislukte oogsten, verzengende hittegolven... : ook deze zomer zijn de berichten over weerkundige rampspoed amper bij te houden. De klimaatverandering laat zich harder dan ooit gelden en het weinig opbeurende nieuws is dat het niet meer beter wordt. Zonder actie zal het zelfs nog veel erger worden, en toch is het nog niet te laat. ‘Maar we hebben echt niet veel tijd meer: dit is een cruciaal decennium,’ zegt klimatoloog Wim Thiery (VUB).

Charlotte De Bruyne: ‘Ik denk dat acteurs niet de beste seksuele partners zijn, omdat ze zich te veel met zichzelf bezighouden’

Actrice Charlotte De Bruyne, acteur Tom vermeir en Vlaamse Jeugdraad-voorzitter Amir Bachrouri openhartig Tussen Hemel & Hel. ‘Ik kan uren blijven staren naar die lullen en kutten boven mijn badkuip.’

Op reis door uw lijf, de lever: ‘Alcohol is altijd schadelijk, zelfs één glas per week’

De lever is misschien niet het meest sexy orgaan, maar vergis u niet: tenzij de huid ook als een orgaan wordt beschouwd, is het niet alleen ons grootste, maar ook het – na de oppermachtige hersenen – hardst werkende en meest veelzijdige onderdeel in ons lichaam. U draagt er daarom maar beter een beetje zorg voor. Hoe, dat kan topdokter Hans Van Vlierberghe van het UZ Gent u vertellen.

Beeld Johan Jacobs

Imke Courtois: ‘Achter een carrière kun je een punt zetten, achter een passie niet’

‘Is het leuk of niet? Dat criterium hanteer ik wanneer iets op m’n pad komt.’ Zoals deze week: Onze Man. Humo sprak en had een leuke tijd met Imke Courtois. ‘Het kan me niet schelen dat er mensen zijn die meer verdienen dan ik. Dat sommigen het met veel minder moeten doen, dát stoort me.’

Moeders die hun baby dumpen: ‘Fien wilde niet stoppen met huilen die nacht, en bij mij sloegen de stoppen door’

‘We gaan hier nog prutsen mee krijgen,’ zei de oma tegen de moeder van de drie maanden oude baby Fien, nadat ze samen het kind hadden omgebracht en met het huisvuil hadden meegegeven. Bij moorden op kinderen jonger dan één jaar is de dader meestal de moeder. ‘Meisjes die hun baby meteen na de bevalling doden, beseffen vaak niet wat ze doen. Later krijgen ze spijt.’

Doet de regering Engie miljarden cadeau? ‘Als we met de Fransen onderhandelen, zijn we altijd de klos’

‘De belastingbetaler zal geen cent moeten betalen voor de ontmanteling van de kerncentrales,’ verzekerde Marie-Christine Marghem (MR), energieminister in de vorige regering. Maar door de deal die haar opvolgster Tinne Van der Straeten (Groen) en premier De Croo (Open Vld) deze zomer sloten met Engie stijgt de vrees dat de volgende generaties met een bonkende kater achterblijven. ‘Wij zijn véél te naïef.’

Beeld Geert Van de Velde

Vincent Van Quickenborne: ‘We moeten Poetin dankbaar zijn: door hem halen we de klimaatdoelen’

‘Als je perfectie nastreeft in de Belgische politiek, kom je nergens.’ Vincent Van Quickenborne heeft het tot zomerpremier geschopt en overschouwt leven en werk.



De Belg die de atoombom aan de Amerikanen verkocht: ‘Het is puur geluk dat de Duitsers niet als eersten een bom hebben gemaakt’

Precies 77 jaar geleden gooide de Amerikaanse luchtmacht de eerste atoombom op de Japanse stad Hiroshima. Drie dagen later was Nagasaki aan de beurt. Zo’n driehonderdduizend mensen zouden uiteindelijk sterven door de verwoestende kracht van het nieuwe oorlogstuig, dat nooit zou zijn gemaakt zonder de hulp van een Belg: Edgar Sengier.

Jean-Marie Aerts: ‘’Ik kan niet meer met je werken,’ zei Arno. ‘En je kent niks van de business’’

‘De manier waarop Arno me bij T.C. Matic aan de kant schoof: alsof ik een rechtse van Mike Tyson kreeg.’ Jean-Marie Aerts maakt een soloplaat. En stennis.