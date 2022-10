Adil en Bilall verfilmen boek van Humo-journaliste: ‘In één ruk uitgelezen, ik wist meteen dat we het naar het scherm wilden brengen’

Breaking news: de vorig jaar verschenen bestseller ‘Terroristenjager: in het hart van de Speciale Eenheden’, waarin Humo-journaliste Annemie Bulté en ex-hoofdinspecteur Lionel D. adembenemend schetsen hoe het eliteteam van de Belgische federale politie jacht maakt op Salah Abdeslam en de andere terroristen van IS, wordt verfilmd. En nog wel door het eliteteam dat de tragikomische televisiereeks ‘Grond’ heeft gemaakt: Adil El Arbi, Bilall Fallah en Mathieu Mortelmans. ‘Het terrorisme in Syrië en België is onze Vietnamoorlog.’

ADIL EL ARBI «Ik heb het boek in één ruk uitgelezen en wist onmiddellijk dat we het naar het scherm wilden brengen. Het was ook vrij snel duidelijk dat het geen langspeelfilm maar een televisiereeks moest worden: zo kunnen we uitgebreid ingaan op het dagelijkse leven van de hoofdpersonages. Mathieu zal alle afleveringen regisseren, Bilall en ik zullen samen met hem als showrunners de verhaallijnen ontwikkelen, de stijl bepalen en een oogje houden op montage, klank en muziek.»

MATHIEU MORTELMANS «Momenteel zijn twee scenaristen bezig met het ontwikkelen van de personages en de vertelstructuur, de opnames zullen wellicht starten in 2024. Het verhaal zal beginnen bij de antiterreuractie in Verviers in 2015, en vervolgens gaan we terug in de tijd en laten we zien wie die interventieagenten eigenlijk zijn: hoe zwaar is hun opleiding? Hoe word je iemand die vanuit een raam op terroristen staat te schieten? Hoe slagen die mannen er tijdens zo’n shoot-out in om hun kalmte te bewaren? De serie zal opbouwen naar de schietpartij in Vorst in 2016, maar we besteden ook aandacht aan de nasleep: zo laten we zien wat er met sommige agenten gebeurde nadat ze het eskadron hebben verlaten.»

HUMO Lionel, wat dacht je toen je hoorde dat Mathieu, Adil en Bilall jouw boek wilden verfilmen?

LIONEL D. «Fantastisch! Dat is een topteam uit de Champions League voor regisseurs, hè?»

HUMO Hun pas uitgekomen film ‘Rebel’ bevat nogal wat zang en dans. Er bestaat dus wel een risico dat Adil en Bilall van je boek een musical zullen maken.

LIONEL «Ik zie de hoofdpersonages uit ‘Terroristenjager’ niet meteen in zingen uitbarsten, maar: wie weet? (lacht) Nu, ik heb er alle vertrouwen in. Ik vond ‘Grond’ een superreeks en ‘Rebel’ is een meesterwerk.»

HUMO Adil, wat trok je precies aan in het boek?

EL ARBI «Het is een geweldige doorlichting van de strijd tegen het terrorisme. Door Hollywoodfilms als ‘American Sniper’ en de films van Michael Bay hebben de meeste mensen een vertekend beeld van zo’n interventieteam: ze zien alleen de uniformen, de wapens en de heroïek. Het boek geeft je een realistische en vaak ontnuchterende kijk achter de schermen.»

LIONEL «Sinds het een jaar geleden is uitgekomen en ik daarbij uit de anonimiteit ben getreden, vragen mensen me vaak waarom. Het antwoord is: als eerbetoon aan al die anonieme agenten die dag in, dag uit letterlijk hun leven op het spel zetten, zonder dat ze daarvoor ooit bewierookt worden.»

MORTELMANS «Wat drijft die mannen om een deur in te beuken terwijl ze heel goed weten dat aan de andere kant een terrorist met een kalasjnikov staat te zwaaien? Ze voeren hun opdrachten uit met ongelooflijk veel moed, kracht en precisie, maar wat het grote publiek niet beseft, is dat agenten van de Speciale Eenheden het mentaal vaak enorm zwaar hebben. En dat ze niet altijd erkenning krijgen voor hun werk.»

EL ARBI «De serie wordt een eerbetoon aan hen, zeker en vast. We staan er te weinig bij stil wat die mannen moeten doorstaan. Zonder hen zouden er hier voortdurend terroristische aanslagen worden gepleegd. Zij zijn de soldaten aan de frontlinie in de oorlog tegen het terrorisme.»

Lionel D. Beeld Geert Van de Velde

HUMO Eén van de aangrijpendste hoofdstukken in het boek gaat over Lerre, een agent die bij de inval in Vorst zwaargewond raakte. Komt zijn verhaal ook aan bod in de serie?

MORTELMANS «Ja. We vinden het heel belangrijk om te laten zien hoe sommige leden van de interventie-eenheid na de schietpartij in Vorst in de kou zijn blijven staan. De gezondheidsproblemen die ze kregen, en hoe ze in aanvaring zijn gekomen met de top van de hiërarchie. Dat deel van het verhaal móét worden verteld.»

LIONEL «Toen ik samen met Annemie aan het boek begon, was het voor mij klaar en duidelijk dat het verhaal niet alleen rond mijn eigen ervaringen mocht draaien. Ik wilde het dus ook hebben over Lerre, die in Vorst door zijn helm heen een kogel in het hoofd heeft gekregen. En over Charlie en James, twee andere collega’s die schrijnende dingen hebben meegemaakt. Posttraumatische stressstoornis is een aandoening die in België lang werd weggelachen, maar ze laat even grote littekens na als kogelwonden. In de Verenigde Staten plegen elke dag 22 veteranen met PTSS zelfmoord. Ik wil België zeker niet vergelijken met de VS, maar die cijfers tonen wel aan dat het probleem ernstig moet worden genomen. Wat hier niet altijd gebeurt.»

HUMO Het boek bevat ook actie: snipers, leden van de Speciale Eenheden die in kogelvrije vesten langs gevels sluipen, shoot-outs, rondcirkelende helikopters...

EL ARBI «Wees gerust: ook de serie zal de nodige spektakelwaarde hebben. Net zoals in films als ‘Zero Dark Thirty’ zullen we met de camera dicht op de huid van de personages zitten en zul je als kijker midden in de actie, de adrenaline en de zenuwslopende spanning zitten.»

MORTELMANS «De reeks zal beslist snedige actiescènes bevatten, maar we tonen ook hoe die mannen achteraf naar huis gaan om naar het voetbal te kijken of om met hun kinderen bezig te zijn. Het ene moment zitten ze midden in een vuurgevecht, het volgende moeten ze huisvader spelen. En omdat ze gebonden zijn aan geheimhouding, kunnen ze aan niemand kwijt dat ze zonet op een terrorist hebben geschoten. Probeer zo maar eens je leven op de rails te houden. Lionel verwoordt het in het boek heel goed: die agenten van de elite-eenheden zitten continu zó diep in hun professionele mindset dat ze op een schoolfeest eerst en vooral gaan kijken waar de nooduitgangen zich bevinden.»

HUMO Adil, met ‘Rebel’ maakte je een film over een Syriëstrijder. Nu maak je een reeks over de agenten die op de teruggekeerde Syriëstrijders jagen.

EL ARBI «Wat zich het voorbije decennium heeft afgespeeld in Syrië en in België is zo’n beetje ónze oorlog geweest. En net zoals Oliver Stone meer dan één film heeft gemaakt over de Vietnamoorlog, zo maken Bilall en ik meerdere films en series over die periode.»

HUMO Tot nu toe ging jullie werk meestal over personages van Marokkaanse of, in het geval van ‘Ms. Marvel’, Pakistaanse origine. De wereld van de Belgische Speciale Eenheden daarentegen staat gekend als een wit bastion.

EL ARBI «Absoluut. We duiken in een wereld die iets verder van onze comfortzone staat (lacht).»

LIONEL «Het eskadron van de Speciale Eenheden is eigenlijk ontstaan uit de vroegere Groep Diane van de rijkswacht. Het is waar dat die wereld 25 jaar geleden een wit bastion was, maar de politiehervorming heeft er intussen wel toe geleid dat er meer diversiteit is gekomen. Eén van mijn vorige bazen is van vreemde origine, en hij is één van de beste bazen die ik ooit heb gehad. De laatste jaren zijn er ook mensen van Marokkaanse afkomst bij gekomen: het is dus echt wel aan het veranderen.»

HUMO Wie worden de hoofdacteurs?

MORTELMANS «We zijn met enkele mensen aan het praten, maar we kunnen nog geen namen noemen. Het enige wat we kunnen zeggen, is dat ze geen 120 kilo mogen wegen (lacht).»

HUMO Nu je het zegt: ik vind dat jullie de acteurs moeten onderwerpen aan dezelfde helse fysieke proeven en trainingen die Lionel heeft moeten ondergaan.

MORTELMANS «Dat is ook het plan (grinnikt). Het is belangrijk dat de acteurs aan den lijve ondervinden hoe zwaar de opleiding van de Speciale Eenheden is. Lionel ziet het alvast helemaal zitten om een bootcamp in te richten. Het is nog maar de vraag of de acteurs daar even blij mee zullen zijn (lacht).»

Annemie Bulté en Lionel D., ‘Terroristenjager: in het hart van de Speciale Eenheden’, Lannoo