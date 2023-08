Adriaan Van Dis: ‘Ik word heel vaak een beetje verliefd. Op een caissière, of zomaar iemand die voorbij huppelt’

Adriaan van Dis, 76 maar nog steeds prachtig, danst het kamertje van de uitgeverij binnen – geen wandelstok meer in zicht. ‘Bij mijn nieuwe fysiotherapeut, die zelf ooit danser was, ontdekte ik: als ik dans, ben ik niet mank.’ Van Dis danst nu dus door het leven, en zal tien minuten later ook nog eens spontaan beginnen te rappen. Zijn roman ‘Naar zachtheid en een warm omhelzen’ had me al helemaal ingepalmd, maar als hij opeens swingend zijn wezen in rijm begint te vatten, val ik bijna in zwijm en begrijp ik weer helemaal waarom ik hem tijdens onze vorige ontmoeting in Parijs in een opwelling ten huwelijk heb gevraagd.

Mij staat het nog helder voor de geest, maar Van Dis weet van niks.

ADRIAAN VAN DIS «O, echt? Wat leuk, maar dat heb ik dan verdrongen. Ik word heel vaak elke dag een beet­je verliefd. Heb jij dat ook? Dat kan op een caissière zijn of zomaar iemand die voorbij huppelt. Ik vind het raar dat mensen dat dan met­een willen vastprikken – een vlinder die ze met een speld aan hun verzameling toevoegen. Verliefd worden hier en daar maakt het leven juist leuk.»

HUMO Eeuwig hunkeren heeft iets, dat is waar. Het doet me denken aan wat de twee hoofdpersonages in ‘Naar zachtheid en een warm omhelzen’ bindt: de 9-jarige Adriaan en Ommie, de vrouw die door uw barse grootvader – de vader van uw moeder – was aangenomen als ‘meid voor dag en nacht’ en de rol van grootmoeder vervulde. Ze hunkeren allebei naar liefde en erkenning.

VAN DIS «Absoluut. Ik herinner me nog dat Ommie me op haar schoot nam en streelde, en hoe zalig ik dat vond, omdat aanrakingen bij ons thuis zo schaars waren. Dat had te maken met mijn moeder, die zwak uit de oorlog was gekomen – ze was tijdens de Japanse bezetting met haar dochters van haar eerste man, een militair van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger die later onthoofd is, in een interneringskamp beland. Zelf was ze ook niet opgevoed met aanraking.»

HUMO De roman is een postuum eerbetoon aan Ommie.

VAN DIS «Dat werd het al heel spoedig, ja. Als ik begin te schrijven, heb ik meestal alleen een begin, een einde, een titel en vaak ook een beeld voor de omslag. Ik moet het dan alleen nog invullen. Fluitje van een cent! (lacht) Maar goed, vier jaar geleden stond ik voor het Hoge Huis.»

HUMO Het huis van uw grootvader in Breda, waar u een zomer doorbracht vanwege de inzinking van uw door oorlogsherinneringen gekwelde vader.

VAN DIS «Ja. Het was nog veel groter dan ik dacht en toen ik daar stond, realiseerde ik me dat ik niet meer weet hoe we haar – Ommie – noemden. Mijn jongere neef, die ik erover belde, wist het ook niet meer, en we schaamden ons daarvoor. Kennelijk accepteerden we in die tijd dat iemand die in ons leven zo’n belangrijke rol speelde, toch nauwelijks een naam had. Ze had in dat grote huis het kleinste kamertje en heeft ook nooit enig salaris ontvangen. Dat hoorde bij dat tijdsgewricht. Zoiets zou ik nu niet meer accepteren, ik zou er iets over zeggen, maar toen namen we dat aan als normaal. Daarbij kwam dat ik ook de dagboeken aan het herlezen ben die ik schreef tijdens de negen maanden dat ik naar Afghanistan reisde, en het me nu pas opviel dat ik al die tijd in de Arabische wereld – waar ik me zeer thuis voelde – geen vrouw ben tegengekomen. Voortschrijdend inzicht heet dat.»

HUMO Ingegeven door de tijdgeest, neem ik aan. Niemand komt meer onder dat ‘voortschrijdend inzicht’ uit.

VAN DIS «Natuurlijk, we zijn kinderen van deze tijd. En het is maar goed ook. (Leest mijn volgende vraag hardop) ‘Man zijn: hoe?’ (schatert)»

HUMO Daar gaat de roman toch ook over, nee? Adriaan van 9 denkt steeds: ik wil dapper zijn maar ik weet niet hoe.

VAN DIS «Ja: soldaten, medailles, ingelijste mannen in uniform, daartussen groeide ik op en ik dacht: Jezus, moet ik dat ook? Ik ben daar altijd bang van geweest. Dat in die omgeving opeens een gevoelig jongetje rondliep dat de hele tijd alleen maar vragen stelde, bracht mensen ook in de war. Mijn vader moest daar natuurlijk niets van hebben, want alle zachtheid was weekheid en was mislukking. Ik heb dat ook wel in me: je vermannen, discipline, lijstjes maken, niet zeuren maar dóén, zweep erover, sjouwen! Dat zij allemaal dingen die ik tegen mezelf zeg, maar dat is natuurlijk eigenlijk de stem van mijn vader.»

HUMO U was eigenlijk de nu felbegeerde ‘gevoelige man’ avant la lettre.

VAN DIS «Dat kun je er nu van maken, maar ik was alleen maar zo fatsoenlijk omdat ik bang was.»

HUMO Uit ‘Naar zachtheid en een warm omhelzen’: ‘We (de schrijver en de jonge Adriaan) delen dezelfde angsten, aangewakkerd door berichten over een nieuwe oorlog.’

VAN DIS «Ja, daar heb ik echt last van, omdat ik natuurlijk met zoveel oorlogsangst ben opgevoed. Mijn vader was in de ban van de koude oorlog: angstig voor de radio, twee vluchtkoffers boven op de kast... Hij was in paniek na het bericht van de overheid ‘Hoe te handelen bij een atoomaanval’: ‘Ga onder de trap zitten, onthoud dat goed.’ Want wij hadden geen trap! Dus ging hij met­een de kelder uitgraven. Die kinderangsten – ook al ben je volwassen, je betrapt jezelf erop dat je ze nog steeds hebt. Een kennis die voor de EU werkt, zei me niet zo lang geleden: ‘Adriaan, we hebben maar één vrees en dat is een cyberaanval. Dan kun je wekenlang niet naar de supermarkt, dus zorg dat je genoeg water in huis hebt.’ Ik héb voor een jaar water in huis. Het is onzin, en toch gaf ik eraan toe – dat zijn die kinderangsten. De energie die het me kost om me tegen die angsten te verzetten, is vele malen groter dan wat een jaar water bestellen van me vraagt.»

HUMO Ik snap het. Dat soort afwegingen maak ik ook als ik weer eens toegeef aan een rare neiging.

VAN DIS «Ik heb ook heel veel bonen. Je kunt altijd langskomen als je honger hebt – wel ruilen voor je tafelzilver natuurlijk (lacht). Dat hamsteren is me ook ingegeven. Wat ik allemaal vond toen mijn moeder op haar 100ste doodging en ik haar lades ging opruimen! Honderden plastic zakjes en elastiekjes, want ‘je weet maar nooit’, en blikken thee van Lipton uit 1950, volledig verroest.»

HUMO Schakelen van vroeger naar nu in uw boek werkt goed. Vooral naar de intermezzo’s over uw ontmoetingen in het park met de echte mannetjes Hamza en Ricardo keek ik op den duur uit.

VAN DIS «Het boek is ook geïnspireerd door mijn talrijke bezoeken aan scholen. Ik kom daar zoveel jonge mensen tegen die niet weten wat er van hen verwacht wordt en hoe ze zich moeten opstellen. Ze zitten niet alleen met vragen over het klimaat maar ook over gender, man- of vrouw-zijn... Wat is de rol van jongens: daar zitten die gastjes allemaal erg mee in hun maag. Ze durven geen brutaaltjes meer te zijn – de meisjes zijn trouwens overal veel slimmer, ook op scholen. Dat wringt met de klassieke rol die de maatschappij toch nog steeds stilzwijgend oplegt. Het zet jonge jongens in een heel lastige positie. Het is niet voor niks dat net het boek van Maaike Meijer is verschenen met de titel: ‘Radeloze helden’. Mannen zijn nu even radeloze helden. Dat boeit me erg.»

HUMO U herkent dat. De 9-jarige Adriaan heeft ook veel twijfels over zijn rol.

VAN DIS «Ja, het is schandelijk als je er nu aan terugdenkt, maar ik dacht toen: als je een meisje bent, hoef je niet zo heel erg hard je best te doen. Van een meisje zou niemand het erg vinden als ze een strobloemenwinkeltje zou hebben. Jongens moeten de dienst in, moeten zich bewijzen. Ik heb er altijd moeite mee gehad dat er van mannen zoveel werd verwacht: dat moet maar presteren, dat moet maar klaarkomen en plengen. Ken je het gedicht ‘Kom toch klaar klootzak’ van Johnny Van Doorn? (Barst los en declameert steeds briesender) ‘Kom toch klaar, klootzak! Kom toch klaar, klootzak! Kom toch klaar, klootzak! Kom toch klaar, klootzak!’ Dat duurt een kwartier! Veel mannen hebben daar moeite mee. Kijk, er zijn natuurlijk schoften die mansplainen en wijdbeens in de trein zitten, maar er zijn ook een heleboel mannen die er niet om gevraagd hebben om ‘man’ te zijn. Dat heeft niet zozeer met seksualiteit te maken, maar meer met het verschil in taken die de gemeenschap oplegt aan iemand met een baarmoeder dan wel iemand met een penis. Dat moet nu maar eens afgelopen zijn. (Buigt zich naar de bandopnemer) Het is de laatste keer dat ik waarschuw!»

Beeld Jildiz Kaptein

HUMO U hebt het gevoel dat uw tijd eindelijk gekomen is.

VAN DIS «Ik kom natuurlijk uit een militaire familie en dat stond heel haaks op mijn wezen. Ik kijk nog altijd met verbazing naar mannen in een uniform, want ik vind: een uniform maakt mannen eerder kleiner dan groter. Niks tragischers dan die man in Belarus, Aleksandr Loekasjenko, met die idioot grote pet. Heeft die man geen spiegel? Heeft hij geen vrouw die zegt: ‘Zet die pet af, zot’?»

HUMO Maar we hadden het over de verbanden die u in uw boek verbanden legt tussen heden en verleden…

VAN DIS (onderbreekt) «Waar het me om gaat, is: het doorgeven van pijn. Aan de beelden uit Oekraïne zie je gewoon: wat daar nu gebeurt, gaat weer drie generaties mee. Het zal bewust of onbewust gebeuren, met zwijgen of – erger nog – met oorverdovend zwijgen, maar keer op keer is het zo dat kinderen de herinneringen, de angsten – het woord trauma gebruik ik liever niet – de ongelukkige ervaringen van hun ouders overnemen, hun gedrag overnemen. Als mijn vader, die het kamp had geïnternaliseerd en rare regels oplegde, de tafel dekt met de centimeter, en ik merk dat ik mijn schilderijen steeds recht hang met een waterpas, dan kun je daarom lachen, maar je kunt ook inzien: dit is doorgegeven. Daar hoef je verder niet over te zeuren, maar het is wel zo.

»Wat je op dit moment in de maatschappij ook ziet, is een ogenschijnlijke concurrentie in doorgegeven leed. Mensen met familie met een slavernijverleden zeggen: ‘Het was wel geen vernietiging zoals de Joden in WO II hebben meegemaakt, maar er is wel een ongelooflijk diepe wond in onze traditie geslagen.’ Dat geeft een strijd om erkenning: nu wil ik mijn verhaal vertellen, want daar is niet goed naar geluisterd. En er is meer: het gaat ook over roofkunst. De Joden hebben daar restitutie voor gekregen, en de nazaten van slachtoffers van het Nederlandse kolonialisme willen dat nu ook. Ze willen dat de staat hun wonden heelt, en niet alleen door excuses aan te bieden. Ze moeten betalen! Dan kun je per persoon doen, maar ook door musea te bouwen in Suriname. Daar ben ik heel erg voor: herstel die Houten Stad (bijnaam van Paramaribo, red.). Doe iets in de wingewesten. Dat klinkt allemaal reuze politiek correct, maar wat mensen vergeten, is dat de stem van ex-gekoloniseerden steeds luider wordt in Europa en dat we daar maar beter naar luisteren. In het jaar 2050 zal de helft van de Europeanen een kleur hebben, of een niet Westerse achtergrond. Dat besef dringt veel te weinig door – maar dat is een statistisch gegeven.»

HUMO Mensen verzetten zich tegen dat idee.

VAN DIS «Maar het ene boek na het andere verschijnt van auteurs uit India en Afrika die ons confronteren met onze expansiedrift. Feit is dat heel veel mensen híér zijn omdat wij daar waren. Nederland heeft in Nederlands Indië meer dan zesduizend kerken gebouwd, nooit gevraagd of dat schikte. We hebben hier nu nog geen vijfhonderd moskeeën en iedereen piept dat het landschap wordt vervuild. Denk eens na over je eigen expansiedrift, zeg ik dan. Lees het boek ‘The Nutmeg’s Curse’ van Amitav Ghosh: Nederland heeft op het eiland Banda Neira – waar de eerste echtgenoot van mijn moeder vandaan kwam – een hele bevolking uitgemoord, alleen maar om het monopolie op het nootmuskaatplantje te waarborgen. Dat heeft vanwege de eenzijdigheid van de gewassen tot op de dag van vandaag bovendien enorme gevolgen voor het milieu.

»Ik snap het verzet van mensen wel. Ik heb makkelijk praten, ik heb geen kinderen. Ik heb tijd om een boek te lezen en energie – die ik soms ook echt nodig heb – om met veranderingen om te gaan. Ik kan me goed voorstellen dat mensen die keihard werken en met moeite rondkomen veel sneller zeggen: ‘Godverdomme!’ Ik hoorde net een vrouw op de radio. Ze had haar hondje uitgelaten in een plantsoen met hoge grashalmen. En nu was er een akelige grasaar zijn oor gekropen – kennelijk willen die aren in hoog gras goed gedijen. Die vrouw zei: ‘Ik woon in zo’n (spuugt het uit) e-co-zone! Daar moet het gras hoog groeien, maar wat heb ik daarmee te maken? Ik wil mijn hond kunnen uitlaten. Weet je wel wat een dierenarts kost!’ Ik begrijp die vrouw, maar dát is dus de strijd waar we mee zitten.»

HUMO Uw empathie schiet ook in uw boek constant van de ene naar naar de ander kant. De boefjes Hamza en Ricardo begrijpt u ook.

VAN DIS «Ja. Ik was net als zij ook een enorme wiebelaar. ADHD heet dat tegenwoordig. Ik heb er een kinderboek over geschreven: ‘Adje doet heel druk’. Als kind stelde ik enorm veel vragen. Ik had er grote moeite mee dingen zomaar te accepteren. Ik had bijvoorbeeld een groot probleem met het volgende: dat één appel plus één appel twee appels was, dat begreep ik. Maar dat een appel máál een appel één appel was, begreep ik niet, want ik zag nog steeds twee apples. Het heeft lang geduurd voor ik dat dan maar heb geaccepteerd: oké dan, dat hebben ze dan kennelijk afgesproken. (Buigt zich weer naar de bandopnemer) Maaaaar ik ben het er niet mee eens.»

HUMO Haha!

VAN DIS «Dat soort problemen had ik heel erg op school.»

HUMO U voelt zich zelfs verwant met Hamza en Riaordo, schrijft u: ‘Ik zou ze kunnen negeren: boefjes, daar praat je niet mee. Maar juist dat afwijzen ken ik zo goed.’

VAN DIS «Ja, mijn vader was werkloos en werd achter zijn rug uitgelachen. Bovendien was ik een onwettig kind: vanwege een niet-ontbonden vorig huwelijk kon mijn vader niet met mijn moeder trouwen. Dat kinderen uit een gezin verschillende namen hebben, betekent nu niks meer, maar in die tijd was dat heel raar. Toen mijn vader doodging, kon mijn moeder geen advertentie plaatsen omdat zij een andere naam had. Dus ik moest de deuren langs om te vertellen dat mijn vader overleden was. Dat zijn dingen die je niet licht vergeet. Vooral de schaamte die eraan verbonden was. Dat ik als enige van de lagere school niet naar de middelbare school mocht, meer naar de mulo moest (beroepsschool voor het ‘gewone’ volk, red.), was ook een social kras van jewelste. Toen de vader van een vriendje ontdekte dat mijn moeder niet met mijn vader was getrouwd en dat ik drie bruine zussen had, moest hij de vriendschap opzeggen. Ik ben echt van het grindpad afgestuurd. Het klinkt misschien kinderachtig, maar die verwonding zit heel diep. Ik ben tot op de dag van vandaag heel gevoelig voor rangen en standen en heb een bloedhekel aan mensen die zich laten voorstaan op hun achtergrond. Vandaar de herkenning die ik voel bij Hamza en Ricardo. Het zijn boefjes, maar ze hebben het wel ook altijd gedáán. Waarom branden de voorsteden van Parijs? Omdat die jonge gasten zeven keer per week hun identiteitskaart moeten tonen en nergens erkenning voelen.»

HUMO U hebt het met hen over de Nederlandse rapper Winne, die u bewondert, en vertelt hun: ‘Als ik nu 19 was, was ik rapper geworden.’

VAN DIS «Absoluut. Ik kan heel goed spreken in rijm. Ik deed dat vroeger op de middelbare school al bij het afscheid van het oude jaar met ‘Thomasvaer en Pieternel’. (Steekt met­een van wal) ‘Het was me het jaartje wel / zei Thomasvaer, ‘Ja, Pieternel / Er is zoveel gebeurd / maar wees toch niet getreurd...’

»Een rapper als Boef kan in twee A-4tjes zijn hele leven vertellen: probeer dat maar eens. Dat zeg ik op scholen vaak tegen de jonge mensen. Dan merken ze hoe verdomd moeilijk dat is.»

HUMO Zou u het kunnen?

VAN DIS «Jazeker. (Rapt met­een) Je denkt: ik heb een grote bek / Komt ’t door mijn vader? Die was gek / Komt ’t door mijn moeder? Die was koud. / Maar heel eerlijk met mezelf, vertrouwd / denk ik dat hier sprake is van twee / en twee is de wee / waarover ik soms schrijf.»

HUMO Wow! Van Winne citeert u de strofe: ‘Vang die klappen als applaus’, uit ‘Lotgenoten’.

VAN DIS «Mooie zin, vind je niet? Ik had een vader die erop los sloeg, maar dat deed hij niet voor zijn plezier. Ik denk dat hij daar zelf het meest onder leed. De jongen in het nummer ‘Lotgenoten’ voelt iets dergelijks en zegt: ‘Kom maar op. Sla me maar.’»

HUMO Nu moet ik denken aan een passage uit uw boek: ‘Hij miste zijn vader, hij haatte hem. Soms riep hij hem vlak voor het slapen: ‘Pappie, pappie, sla mij.’ Het was allemaal zo ingewikkeld.’

VAN DIS «Ja. Dat heeft niks met masochisme te maken, het is... Ik kan het niet goed uitleggen, maar dat zinnetje roep ik nog weleens in mijn slaap omdat ik kennelijk toch iets mis.»

HUMO ‘Hij miste de tucht. Voor niemand deed hij zo zijn best als voor zijn strenge vader.’

VAN DIS «Ja. Die klappen waren een correctie uit wanhoop en liefde tegelijkertijd. Kijk, ik wil geen man op leeftijd zijn die over zijn vader zeurt, maar ik moet zeggen: hoe ouder ik word, hoe steviger hij weer in mijn leven landt. Misschien is het omdat ik een lekkende hartklep heb en mijn vader als één van de eerste Nederlanders een openhartoperatie onderging. Ik ben toen even bezocht geweest door de fantasie dat hij aan mijn deur stond en zei (met Indonesisch accent): ‘Ah, ik gehoord dat jouw klep ook lekt.’ Ik ging met mijn vader samenwonen, moest hem de wereld van nu uitleggen en was baas van hém. Mensen kunnen dood zijn maar in je hoofd nog springlevend.»

Beeld Jildiz Kaptein

HUMO Nog een citaat: ‘Iedereen koestert zijn ongeluk, we zijn verslaafd aan onze wonden.’

VAN DIS «Daar moest je natuurlijk wel voor oppassen.»

HUMO Maar je moet je er ook bewust van zijn dat het zo is, heb ik geleerd tijdens mijn psychoanalyse.

VAN DIS «Ben je ook in analyse geweest? Dan heb je een streepje voor – laten we dat even opmerken — op mensen die denken: ik mankeer niets. Tegen die mensen zeg ik: ‘Lees nu vooral door: u mankeert van alles en denkt dat ik het goed verbergt, maar als wij naar u kijken, zien we in neonletters boven uw hoofd branden: ik ben stapelgek en doe er niets aan.’»

HUMO Haha. Ik vind het soms wel frustrerend te weten dat je niet van die wonde af raakt.

VAN DIS «Ja, maar als je je er bewust van bent, kun je een verhaal van je leven maken dat het draaglijk maakt en met lichte zelfspot naar jezelf kijken. Ik vind dat heel bevrijdend. Van analyse word je niet minder gek, maar je vindt wel leidsels waarmee je je krankzinnigheid kunt beheersen, zodat je, als je wordt meegenomen naar een akelige herinnering, je niet elke keer laat meesleuren naar het ongeluk.»

HUMO Schrijven is voor u zo’n leidsel.

VAN DIS «Reken maar. Schrijven is voor mij niet een therapie, maar ik gebruik wel de discipline om mijn krankzinnigheid te beheren. Ik geloof in discipline: je niet laten gaan, elke lijstjes maken met wat je die dag moet doen. Als ik dat allemaal gedaan heb, voel ik me ook altijd beter.»

HUMO Ommie was niet alleen vervangend grootmoeder, maar heeft ook geprobeerd vrede te stichten binnen uw familie.

VAN DIS «Dat ben ik maar pas beginnen te beseffen toen ik dit boek schreef. Wie plakte de foto’s in die uit de kolonie naar huis waren gestuurd? Wie schreef er met witte inkt toelichtingen bij? Zij heeft op haar manier geprobeerd onze beschadigde familie te helen.»

HUMO Zonder iets terug te krijgen.

VAN DIS «We hebben ons in de familie natuurlijk altijd afgevraagd: zou die lieve, voor ons altijd moederende vrouw ooit een verhouding hebben gehad met onze grootvader?»

HUMO U beschrijft zo mooi hoe ze samen de krant lezen en Ommie hem steeds een tikje op zijn hand geeft als teken dat hij de pagina kan omslaan.

VAN DIS «Mja, alles is waar behalve wat ik heb verzonnen (lacht). Maar er was zeker genegenheid tussen hen.»

HUMO Toen ik de titel ‘Naar zachtheid en een warm omhelzen’ las, dacht ik: dat is wat hij de laatste jaren deed door eerst boeken te schrijven over zijn vader, en dan over zijn moeder. Hen weer omhelzen.

VAN DIS «Vast, ja.Hoewel ik mijn moeder toch nog altijd een enorm koude kikker vind.»

HUMO Maar ja, haar eigen moeder stierf toen ze drie was en haar vader was hard. Uw ouders waren beschadigd, net als de ouders van uw ouders dat waren. Beschadigingen worden in uw familie al generaties lang doorgegeven.

VAN DIS «Dat is zo. Mijn vaders vader heeft zelfmoord gepleegd. Zijn moeder ging heel slordig met haar kinderen om. Bij elke nieuwe lover wilde ze weer van hen af. Ze gingen van weeshuis naar weeshuis. Het leger was voor hem op zijn 16de een ontsnapping. Ik denk dat mijn vader eigenlijk een heel gevoelige man was.»

HUMO Die op een plank geeft gedreven in de oceaan en daar, om zelf te overleven, mannen van zijn plankje moest wegduwen en heeft zien verdrinken.

VAN DIS «Een lot dat duizenden mannen trof die krijgsgevangen zijn gemaakt door de Japanners. Ze werden op de zogenaamde hell ships vervoerd om als dwangarbeiders te worden ingezet. Zo heeft mijn vader meegewerkt aan de spoorlijnen die voor oorlogsdoeleinden werd gebouwd. Op weg daarnaartoe is zijn schip getorpedeerd. Het is één van de weinige verhalen die ik over hem heb gehoord als kind. Omdat ik vragen stelde over het fantastische litteken op zijn rug: hij was aan een spijker blijven hangen toen hij aan boord werd gehesen door de Jappen. Die eremedaille van wild vlees maakte op mij een enorme indruk.

»Wat ik, zoals ik net al aangaf, wil zeggen is: luister, lieve mensen. We zijn heel veel ervaringen en pijn, alles wat in ons DNA zit omdat we verkeerde voorbeelden hebben gehad, aan het doorgeven. Wees je daar toch alsjeblieft bewust van. Ik zie mensen die uit elkaar gaan de hele dag kiften en hoor hen dan zeggen: ‘De kinderen merken daar niks van.’ Onzin. Kinderen zijn vaak veel meer bezig met hun ouders dan ouders met hun kinderen. Net zag ik op de bus een vader de hele tijd in de weer met zijn telefoon. Het jongetje van 6 probeerde keer op keer zijn verbazing over wat hij door de ruit zag met zijn vader te delen, maar die reageerde niet. Dat zien doet mij echt pijn.»

HUMO Generatie op generatie heeft niemand van uw familie zich eigenlijk echt kunnen hechten.

VAN DIS «Neen. Nu ja, wel aan geld.»

HUMO Ommie zegt op een gegeven moment: ‘Ach jongen, we houden het meest van het onbereikbare.’ Dat herkende ik. Mensen die als kind gedwongen waren te blijven hunkeren naar liefde, vallen later ook vaak voor liefdes die niet echt bereikbaar zijn.

VAN DIS (grijpt zijn telefoon en begint naarstig te zoeken) «Ik wil je iets laten zien. Kijk, hier ben ik met die digitale duikbril waar ik het in mijn boek ook over heb. Via het spel dat Metaverse heet, kun je elkaar ontmoeten in een digitale wereld die een waarheidsgetrouwe kopie is van de echte. (Toont een filmpje van hem met de duikbril waarop hij uitroept: ‘Jezus! Zo’n ding zouden ze elke bejaarde moeten opzetten!’) Op dat moment bén ik werkelijk in de Stille Zuidzee.

»Ik ontwijk je vraag niet, hè. Wat ik wil zeggen, is dat een verlangen om met een ongelofelijk mooi, springerig meisje door Jardin de Luxembourg te wandelen, straks zomaar reëel kan worden door een parallel universum te betreden. Het zou me niks verbazen als we dankzij onze kennis van artificiële intelligentie met deze digitale instrumenten – lees ook Yuval Noah Harari – steeds vaker ontsnapping gaan zoeken uit een veel te volle wereld met een akelig klimaat, en misschien is dat het begin van onze robotisering. (Ziet mijn reactie) Het lijkt jou vreselijk, hè.»

HUMO Als u suggereert dat we ook onze behoefte aan relaties digitaal gaan oplossen, denk ik inderdaad: ik voel toch liever echte huid.

VAN DIS «Huid, huid... Nu ja, je hebt wel gelijk. Ik las toevallig vandaag dat als mensen onderkoeld zijn, de warmte van huid op huid de beste remedie is, maar omdat dat vanwege de nieuwe bepalingen over grensoverschrijdend gedrag nu moeilijk ligt, hebben ze een kunstdeken ontwikkeld die net zo voelt als huid. Dat is allemaal het begin van kunstmatigheid.»

HUMO U kijkt er echt naar uit, hè?

VAN DIS «Ik heb er zelf al een verhaal over geschreven.»

HUMO Ik weet het. Over de kleine robot die u op bezoek kreeg.

VAN DIS «Een schattig robotje! Ik kon me met­een heel goed voorstellen dat zo’n robotje op mijn 80ste mijn steunkousen aantrekt en dat ik er heel veel steun bij vind. Ik ben daar niet bang voor. Ik had als kind al heel sterk de neiging me te hechten aan dingen.»

HUMO Dat is natuurlijk ook veiliger dan je hechten aan mensen.

VAN DIS «Ja ja, het is ook een teken van eenzaamheid, dat is waar, maar ik weet nog – mijn psychiater heeft er zelfs een wetenschappelijk artikel aan gewijd – dat mijn moeder een jasje voor mij had gemaakt, bruin met geel geblokt, een prachtig jasje met een gebreid boordje dat ik nooit droeg, maar wel, omdat ik het zo mooi vond, de hele dag aaide. Tot mijn moeder na de watersnood een doos maakte voor de arme Zeeuwse mensen. Hup! daar ging mijn jasje, de doos in, want, zei mijn moeder: ‘Je draagt het toch nooit.’ (Slikt) Ik weet, het is heel raar, maar ik kan nu weer in huilen uitbarsten. Ik had een heel bijzondere band met dat jasje. In India en Afrika is het idee van bezield materiaal nog alomtegenwoordig. In onze materiële wereld zijn de dingen allemaal zielloos geworden.

»Je vind dat ik klets, hè.»

HUMO Ik weet niet goed wat ik ervan moet denken.

VAN DIS «Het heeft te maken met aandacht en genegenheid, zoals wanneer je zo van een jasje houdt dat je een vlek er met­een wilt uithalen. Bezielde materie vraagt daarom.»

HUMO Dat doe ik ook. Of iets nooit aantrekken, zodat er niets mee kan gebeuren. Maar misschien is dat omdat ik, zoals u, als kind veel warmte ben misgelopen. Ik hoop toch nog steeds dat ik leer een relatie met een bereikbare liefde aan te gaan en niet denk: ik doe het wel met materie.

VAN DIS «Ik vind het leuk dat je zegt: ik hoop dat ik dat nog leer. Een mens is nooit klaar. We zijn voortdurend in de leer, tot het bittere einde. Daar geloof ik heftig in. De mensen die denken: ‘Leren, dat doe ik niet meer,’ hebben ongelijk. Een mens blijft een project.»

HUMO Van dagelijks werken aan jezelf.

VAN DIS «Precies. Jezelf blijven verbeteren. Je begrijpt me helemaal. Dat gebeurt niet vaak. (Buigt zich weer naar de recorder) En toch gaan we niet trouwen.»

HUMO U hebt de hunkering waar ik het net over had in feite in uw leven geïnstalleerd door al dertig jaar een relatie te hebben met een vrouw die nooit de uwe kan zijn.

VAN DIS «Geen idéé waar je over hebt (schatert). Nee, het is zo. Ik heb ook wel intens samengewoond, maar als je het onbereikbare koestert, dan blijf je misschien toch extra je best doen. Ik vind dat mooi. Choreograaf Hans van Manen is nu in de negentig. Hij heeft een vriend, Henk, en hij woont daar ook niet mee samen. ‘Daarom,’ zegt Van Manen, ‘gaat het ook zo goed.’ Bij koppels die wel samen zijn, denk ik vaak: zou je je niet beet­je meer respect hebben voor elkaar, iets aardiger zijn, elkaar eens laten uitpraten? Dat gebeurt niet veel.»

HUMO Ik denk nu ook: ik wil thuis geen man meer op de bank. Maar is dat niet, vraag ik me soms af, omdat ik het niet anders kan? Zou ik het diep in mijn hart toch niet wél willen?

VAN DIS «Misschien ben je het – ik spreek nu voor mezelf – aanvankelijk gaan denken uit onvermogen, en heb je van dat onvermogen nu iets gemaakt waarvan je denkt: het is zo misschien ook wel echt goed. Ach, we weten niet wat er nog gebeurt. Misschien bots je op je 93ste nog op een prachtige ziekenbroeder en slaat de vlam opeens in de pan.»

HUMO Precies.

VAN DIS «Een ziekenbroeder met zo’n getatoeëerde geranium die achter zijn oor groeit. Ik zie het helemaal voor me.»

HUMO Ik ook! Ik ook!