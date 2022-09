‘Alcohol is altijd schadelijk, zelfs één glas per week’: Humo neemt u samen met acht topdokters mee op reis door uw hele lijf

We zijn meer dan ooit met onze gezondheid bezig, maar wat wéét u eigenlijk over uw lichaam? Hebt u enig idee waar zich de holte van Douglas bevindt? Wat de dartosspier, het perineum of de basale ganglia zijn? Welke circuits er door uw brein knetteren en hoe uw hart blijft kloppen? Om uw kennis bij te spijkeren sprak Humo topspecialisten in hun vak om u een zomer lang mee te nemen op een boeiende en vaak verrassende reis door het menselijk lichaam: van longen tot lever, van vagina tot rectum, en kronkelend door de darmen weer terug.

De hersenen: ‘Overmatig alcoholgebruik leidt zonder twijfel tot een afname van het hersenweefsel’

We beginnen onze reis bij de hersenen, het belangrijkste orgaan. Onze deskundige gids door de elektrisch vonkende grijze massa is professor Veerle Visser-Vandewalle, die waarschuwt dat we onze hersenen de dieperik in drinken: ‘Elk glas doodt duizenden hersencellen’.

Het hart: ‘Energiedrankjes zijn echt gevaarlijk. Ik heb er ooit één gedronken, en ik dacht dat ik doodging’

Het hart is na het brein veruit ons belangrijkste orgaan, maar dat wil niet zeggen dat de gemiddelde Belg er zorgzaam mee omspringt. We roken en drinken er bourgondisch op los, bewegen niet genoeg, eten ongezond en zijn vaak te dik. Hart- en vaataandoeningen zijn daarom nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak. Ook professor Pedro Brugada maant aan de fles te laten staan: ‘Alcohol is niet goed voor hart, in welke dosis ook. Alcohol is toxisch, punt.’

Dokter Bart Van Gheluwe Beeld Geert Van de Velde

De anus: ‘Als een goed functionerende anus je dierbaar is, zou ik het niet aanraden om er een hele vuist in te duwen’

Ongetwijfeld één van de meest onderschatte onderdelen van het lichaam – zeker dat van ú daar, met die geconstipeerde blik – is de anus. Dokter Bart Van Geluwe onthult ons alle geheimen van de roze uitgang tijdens de derde etappe van onze reis door het lichaam, en verklapt hoe we die het best soigneren. ‘Als je vaak te lang je stoelgang ophoudt, kom je in de problemen.’

De longen: ‘We leven zó hygiënisch dat we er mogelijk astma van krijgen’

Toen een nijdig virus de wereld twee jaar geleden knarsend tot stilstand bracht, werden we eraan herinnerd hoe kwetsbaar onze longen zijn, en ook hoe blij we mogen zijn als ze goed werken. Ze zijn dan ook een niet te missen halte op onze reis door het menselijk lichaam, met deze week als gids topdokter Eva Van Braeckel van het UZ Gent: ‘De helft van de patiënten met een longontsteking die op intensive care belandt, is een jaar later overleden.’

De lever: ‘Alcohol is altijd schadelijk, zelfs één glas per week’

De lever is misschien niet het meest sexy orgaan, maar vergis u niet: tenzij de huid ook als een orgaan wordt beschouwd, is het niet alleen ons grootste, maar ook het – na de oppermachtige hersenen – hardst werkende en meest veelzijdige onderdeel in ons lichaam. U draagt er daarom maar beter een beetje zorg voor. Hoe, dat kan topdokter Hans Van Vlierberghe van het UZ Gent u vertellen. ‘Bij mannen met een levercirrose verschrompelen de testikels. In de eindfase kunnen ze zelfs borsten krijgen.’

Beeld Geert Van de Velde

De penis: ‘Er zijn jongens die al klaarkomen als ze nog maar een meisje zien. Daar is echt niks aan te doen’



Het cliché wil dat mannen de klok rond in gedachten bij hun penis zitten, maar het tegendeel is waar: het merendeel van de penisbezitters denkt totaal niet na over wat er tussen hun benen bengelt of – af en toe – staat. Mannen hebben daarom niet zelden een verkeerd beeld van wat normaal is en trekken vaak bezorgd naar de huisarts of uroloog met peniele problemen die er geen zijn. Wie al die onwetendheid al jaren bestrijdt, is professor Piet Hoebeke. ‘In de geïndustrialiseerde wereld worden de penissen steeds kleiner, vermoedelijk door de milieuvervuiling.’

De vagina: ‘In tien seconden kan ze drijfnat worden’

Dat de vagina een belangrijk orgaan is, zullen zelfs Jeff Hoeyberghs en Eddy Demarez niet ontkennen, maar de medische wetenschap leek er lange tijd anders over te denken. Pas sinds eind jaren 90 weten we hoe de clitoris, toch geen onbetekenend onderdeel van de vrouwelijke anatomie, écht in elkaar zit. Gynaecoloog Hendrik Cammu lost dat kennisprobleem op: ‘Eigenlijk is het simpel: van lichaamsholten moet je afblijven. De afscheiding zorgt er juist voor dat de vagina schoon blijft.’

De darmen: ‘In de uitspraak ‘Aje moe kakk’n, moeje kakk’n!’ zit zeer veel waarheid. Daardoor zijn vrouwen wel vaker verstopt: ze stellen het vaker uit’

De darm was lange tijd niet het meest sexy inwendige orgaan. Dat is echter veranderd: in de dikke darm bevindt zich namelijk een enorme verzameling bacteriën, het microbioom, waarvan men vermoedt dat ze een enorme impact hebben op onze gezondheid. We zouden bijna vergeten dat de darmen ook veel ellende veroorzaken, én de slijmerige zetel van één van de meest voorkomende kankers zijn. Professor Danny De Looze: ‘De industrie wakkert de hype van het glutenvrij dieet gretig aan, maar je riskeert er juist ziek van te worden.’