Alec Baldwin reageert voor het eerst na het schietincident op de filmset: ‘Ik ben voorstander van strengere regels’

Alec Baldwin reageerde gisteren voor het eerst op het schietincident op de filmset van ‘Rust’. Baldwin verblijft sinds het ongeluk met zijn familie in Vermont, maar wordt daar achtervolgd door paparazzi. Gisteren stond hij hen te woord langs de kant van de weg, terwijl zijn kinderen in de auto zaten te huilen omdat ze achtervolgd werden. Er is hem opgedragen niet te communiceren over het onderzoek. ‘Er gebeuren regelmatig ongelukken op filmsets, maar niet zoals dit’, zei hij.’ Het slachtoffer was een vriendin van mij, ik heb constant contact met haar gezin omdat we ons grote zorgen maken over hen. Ik spreek ook dagelijks met de politie. Wat willen jullie nog meer weten? Ik ben voorstander van nieuwe regelgeving in verband met het gebruik van vuurwapens op filmset.’ Na het gesprek met de paparazzi vroeg de acteur de aanwezigen om hem en zijn gezin vanaf nu met rust te laten. Bekijk hier het gesprek: