Alex Cooper: ‘Mijn vriend is gek op mijn gepatenteerde pijptechniek, die blijft denk ik nog wel een tijdje bij mij’

Vrolijke slaapkamerverhalen, prettige sekstips en tegengif voor toxische mannen: het heeft Alex Cooper (27) in drie jaar tijd naar de vijfde plaats gekatapulteerd in de rangschikking van de meest favoriete podcasts ter wereld. In haar ‘Call Her Daddy’ fileert de jonge Amerikaanse ervaringsdeskundige ons seksleven. Zo verschaft ze de steeds talrijker luisteraars niet alleen rode oortjes, maar ook advies voor een bloeiend leven tussen de lakens én haar waarheid over onderwerpen als gender en feminisme: ‘Taboes zijn er om doorbroken te worden.’

(Oorspronkelijk verschenen in Humo in november 2021.)

Een greep uit de bijna honderdvijftig ‘Call Her Daddy’-afleveringen op Spotify: ‘You’re Just a Hole’, ‘Clits and Coke’, ‘The Roadmap to His Asshole’, ‘Backstabbing Dick’ en – voor het kerstfeest – ‘Double Penetration and a Happy New Year’. Het mag duidelijk zijn: Alex Cooper gaat geen enkel thema uit de weg. Ze gooit de deuren van haar eigen slaapkamer wagenwijd open, loert onbeschroomd tussen andermans lakens en wijst onverbiddelijk de schuldigen aan voor wat daar zoal misgaat. (Spoiler: het ligt meestal aan de mannen.)

De eerste aflevering van ‘Call Her Daddy’ lokte in 2018 slechts een bescheiden twaalfduizend luisteraars, maar Alex Cooper en copresentatrice Sofia Franklyn zagen hun publiek na amper twee maanden aangroeien tot een slordige twee miljoen. Drie jaar, een zakelijk conflict en een bittere break-up later – Franklyn verliet de podcast in 2020 na een contractkwestie – weet Cooper met elke episode zo’n drie miljoen mensen te boeien. Een waanzinnig aantal, waarmee ze op het punt staat de voormalige first lady Michelle Obama van haar troon te stoten als meest beluisterde vrouwelijke podcaster ter wereld.

ALEX COOPER «Gek, hè. Elke keer als ik mijn naam zie opduiken naast die van Michelle Obama, moet ik mezelf even in de arm knijpen. Zij is zo’n fantastische vrouw, en ze bespreekt in haar podcast onvoorstelbaar belangrijke thema’s. Ze wil van de wereld een betere plek maken, dat vóél je gewoon. En daar kom ik dan achteraan, met mijn gore sex talk (lacht).»

– Je podcast wordt druk besproken op allerhande fora, en de term ‘goor’ duikt daar inderdaad weleens op. Veel luisteraars vinden je ontboezemingen te expliciet.

COOPER «Tja… Het kan ook niet anders, hè? Ik wist al vanaf dag één dat ik forse tegenwind mocht verwachten, omdat ik nu eenmaal heel delicate onderwerpen bespreek. Seks en relaties behoren voor veel mensen tot de strikte privésfeer, als ze al niet volledig taboe zijn. Ik doe het tegenovergestelde: ik leg mijn seksleven tot in de kleinste details bloot – en niet altijd in de meest subtiele bewoordingen (lacht). Ik kan dus heel goed begrijpen waarom sommigen zich gechoqueerd voelen. Maar kijk: taboes zijn er om doorbroken te worden.»

– Dat vinden ook de honderdduizenden fans – vooral jonge vrouwen – die zich The Daddy Gang noemen. Je houdt rechtstreeks contact met hen via sociale media om advies te geven en vragen over je podcasts te beantwoorden. Ze spreken jou aan als daddy.

COOPER «Mooi toch, hoe zelfs de titel van mijn podcast grenzen doorbreekt? In jongerentaal is een daddy een dominante man die goed voor zijn onderdanige vrouwtje zorgt, maar haar op tijd en stond ook alle hoeken van de slaapkamer laat zien. Die terminologie hebben we simpelweg omgedraaid: bij ons is de daddy een vrouw. De meeste mannen grúwen daarvan (lacht).

»Die jongerentaal is trouwens ook één van de redenen waarom nogal wat luisteraars – vooral boomers – moeite hebben met mijn podcast. Vaak staan ze wel open voor wat ik allemaal vertel, hoor, maar ze begrijpen er geen snars van. Net als de meeste leden van The Daddy Gang ben ik een product van Generatie Z (opgegroeid in de vroege jaren 2000, red.): wij zijn digital natives die een eigen taaltje hebben ontwikkeld. We kijken op een andere manier naar de wereld dan de generaties vóór ons, dus is het logisch dat we de dingen ook anders benoemen.»

– Toegegeven: ook ik moest even gaan opzoeken wat ‘Gluck Gluck 9000’ precies betekent.

COOPER «Aha, mijn gepatenteerde pijptechniek! En, heb je ’m al uitgeprobeerd?»

– (zwijgt zedig)

COOPER «Wel, doe het toch maar eens: je man zal niet weten wat hem overkomt (lacht). Kijk, dat is nu wat ik zo mooi vind aan mijn podcast: álles is bespreekbaar. De leden van The Daddy Gang weten dat ze mij álles mogen vragen – ook dingen waarover ze in het dagelijkse leven niet durven te praten, of waarvoor ze zich schamen bij hun vriendinnen.

»Let wel: ‘Call Her Daddy’ wordt vaak weggezet als een ‘sekspodcast’, maar het is niet allemaal pijpen, beffen en neuken wat de klok slaat. Ook het emotionele aspect van relaties komt uitvoerig aan bod – niet alleen omdat intimiteit onlosmakelijk met emotie verbonden is, maar ook omdat mijn luisteraars daar nood aan hebben. Onlangs stuurde een vrouwelijke fan me een berichtje: ‘Waarom zou ik honderden dollars uitgeven aan een therapeut als ik van jou veel beter advies krijg?’ (Glundert) Dát soort berichten, daar doe ik het voor.»

‘Als puber was ik een lelijk eendje, tot ik plots rondingen kreeg. Mijn karakter was niet veranderd, maar die nieuwe carrosserie deed wonderen: opeens wilden alle jongens een ritje maken.’ Beeld Emily Shur

– De eerste aflevering van ‘Call Her Daddy’ kwam online in 2018. Je was toen 24 jaar: een bewuste carrièremove, of was er een andere aanleiding?

COOPER «Oh nee, het was zeker geen bewuste move. Na mijn studententijd in Boston ben ik in 2018 naar New York verhuisd. Pas afgestudeerd en werkloos in een peperdure stad: hoe doe je dat? Simpel, je zoekt een rijk vriendje (lacht). Ik was indertijd samen met een bekende sportman – in mijn podcasts noem ik hem Slim Shady, zijn echte naam kom je niet te weten – en ik leefde als een prinses in zijn luxueuze penthouse. Toen ik er na een tijdje achter kwam dat hij me bedroog, heb ik onmiddellijk mijn biezen gepakt. Mijn hart lag in scherven en plots was ik nog hopeloos platzak ook: ik móést dus wel iets doen om de kost te verdienen.

»Toen al was ik voor mijn vriendinnen hét aanspreekpunt voor alles wat seks en relaties aanging. Elke keer als droomprins X weer eens een scheve schaats had gereden, of fuckbuddy Y niet meer antwoordde op berichten, kwamen ze bij mij uithuilen – en dan gaf ik hun advies, dat in de meeste gevallen nog bleek te kloppen ook. Een paar weken na mijn break-up zaten we ons verdriet te verdrinken in een New Yorkse bar, en dat draaide uit op een ouderwets rondje man bashing: ‘Mannen hebben het toch zo makkelijk!’ ‘Wij, vrouwen, zijn altijd het slachtoffer!’ Je kent dat wel (lacht).

»Maar in plaats van laveloos van onze stoel te donderen, zoals op zulke avonden gebruikelijk was, kwamen we plots in een diepgaande maatschappelijke discussie terecht. Waarom moesten wij dit soort gesprekken voeren in een donker hoekje van een groezelig café, terwijl mannen in locker rooms ongestoord vunzige praat verkopen? Waarom is een man die in het rond neukt een held, maar een vrouw die hetzelfde doet een slet? Tot één van mijn vriendinnen haar glas met een klap neerzette en zei: ‘Weet je wat jij moet doen? Een podcast beginnen!’»

– ‘Call Her Daddy’ was geboren.

COOPER «Dat nu ook niet meteen: ik wist amper wat een podcast was. Mijn papa luisterde ernaar, dus ging ik ervan uit dat het iets voor oude mensen was – slow and boring. Als ik een podcast maak, dacht ik, mogen de luisteraars zich geen moment vervelen. Ze moeten geëntertaind worden van de eerste tot de laatste seconde. Toen ik het na veel twijfelen aandurfde om een proefaflevering op te nemen, zaten de studiotechnici me na afloop met open mond aan te staren. Toen wist ik: you got this, girl. Hier zullen de mensen van smúllen.»

– Drie jaar later heb je een exclusief Spotify-contract op zak, dat naar verluidt 60 miljoen dollar waard is. Had je dat ooit verwacht?

COOPER «Je mag me alles vragen: de grootste lul die ik ooit heb gehad, het wildste trio, de smerigste soa… Maar over geld praat ik niet.»

– Ook over de identiteit van ‘Slim Shady’, de ex-vriend wiens overspel de aanleiding vormde voor je podcast, houd je de lippen stijf op elkaar.

COOPER «Dat vind ik niet meer dan normaal. Ik kies ervoor om mijn seksleven in de openbaarheid te gooien, maar dat geeft me nog niet het recht om anderen tegen wil en dank mee te sleuren. Sommige luisteraars denken te weten wie Slim Shady is en voeren allerlei bewijzen aan om hun vermoedens te staven: ze doen maar, ik zwijg als het graf. Hoe feller de discussie woedt, hoe meer luisteraars ik erbij krijg (lacht).

»Kort nadat ik ‘Call Her Daddy’ had opgestart, hebben Shady en ik trouwens geprobeerd onze relatie een tweede kans te geven. Maar ik was niet langer het mooie prinsesje dat uit zijn hand at, ik was intussen een succesvolle vrouw met miljoenen luisteraars. De stoere alfaman die me had overdonderd met zijn geld en status veranderde in een mekkerend lammetje: hij kon niet om met een vrouw die meer succes had en was doodsbenauwd dat ik zijn identiteit zou onthullen. ‘Je gaat toch niet over mij praten in je programma, hè? Please?’ Tja, die tweede poging was dus geen lang leven beschoren. Zo’n vent die de hele tijd loopt te janken, wat moet je daarmee?»

– De alfa’s – het type mannen waartoe Slim Shady behoort – krijgen er in je podcast flink van langs. Toch ben je ooit als een blok voor hem gevallen. Een jeugdzonde?

COOPER «Neuh. Ik ben een professionele zondares, daar niet van (lacht). Maar ik zou mijn relatie met Shady geen vergissing noemen. Ze was eerder een logisch gevolg van wat ik heb meegemaakt in mijn puberteit. Nu word ik door veel mensen als ‘mooi’ beschouwd, maar tijdens mijn tienerjaren was ik een lelijk eendje: overgewicht, acne, vettig piekhaar, een beugel… Noem iets wat een pubermeisje absoluut níét wil zien in de spiegel, en ik had het. Tot overmaat van ramp waren mijn schoolvriendinnen ontzettend knap, ze kaapten alle mooie jongens voor mijn neus weg. Niet dat ik ook maar een schijn van kans had gemaakt: ik werd door de populaire jongens ofwel keihard gepest, ofwel straal genegeerd.

»En toen gebeurde het, net als in het sprookje: het lelijke eendje werd een sierlijke zwaan. Mijn vormeloze lichaam kreeg de rondingen waarop mannen zo verlekkerd zijn, die verschrikkelijke beugel mocht eruit, ik liet me een hip kapsel aanmeten… En plots kreeg ik de aandacht waarnaar ik zo had gehunkerd. Ik was nog steeds dezelfde Alex, mijn karakter was geen sikkepit veranderd, maar die nieuwe carrosserie deed blijkbaar wonderen. Opeens wilden alle jongens een ritje maken (lacht).

»Nu ik die toestand zoveel jaren later door de bril van een volwassene bekijk, besef ik natuurlijk dat ik de boot had moeten afhouden: wie duikt er nu de koffer in met iemand die je jarenlang gepest heeft? Maar zo redeneert een pubermeisje niet. Als zo’n knappe spierbundel met fonkelende ogen op je afkomt, denk je alleen maar: bingo! Status is alles, hè, als je jong bent. Elke kanjer die je aan de haak kon slaan, was een bonuspunt in de sociale ranking op school. Ik was vastbesloten om mijn schade in te halen, en heb véél bonuspunten gescoord (lacht).»

– De teleurstellingen die je als jong meisje hebt opgelopen, zijn vandaag vast interessant materiaal voor je podcast.

COOPER «Absoluut. Ik krijg vaak berichten van vrouwen die onzeker zijn over hun uiterlijk, en daardoor ook worstelen met seks en relaties: ik ben beter geplaatst dan wie ook om hun advies te geven omdat ik uit eigen ervaring weet hoe dat voelt. Mijn wedervaren als puber helpt me ook om mannen beter in te schatten. Ik ruik het vanop een kilometer afstand wanneer zo’n alfamannetje een vrouw enkel wil om haar lijf. Daar is op zich niks mis mee, zolang het bij een nachtje dierlijke seks blijft – maar zulke mannen willen vaak méér. Ze willen je vastketenen, zodat ze met je kunnen pronken als een soort jachttrofee: zo kan iedereen zien hoe superieur ze wel zijn.

»Een andere belangrijke les die ik uit mijn puberteit heb onthouden, is dat vrouwen veel te discreet zijn wanneer het over hun seksleven gaat. Ik was een topsportstudent – ik speelde voetbal op hoog niveau – dus al mijn vriendjes waren ook topsporters: het enige waarover zij praatten in de kleedkamers, was seks. Mijn vriendjes wisten áltijd wie met wie geneukt had, welke meisjes het graag anaal deden, waar ze moesten aankloppen voor de beste blowjob… En bij ons in de kleedkamer was het stil. Face to face durfden sommige meisjes hun hart weleens uit te storten, maar daar bleef het bij. Eigenlijk wist ik toen al: daar móét iets aan veranderen.»

‘Mannen verkopen ongestoord vunzige praat in de kleedkamer van de sportclub. Waarom mag een vrouw dan niet zeggen dat seks in de eerste plaats om plezier draait?’ Beeld Emily Shur

GLUCK IN DE LIEFDE

– In één van je podcasts zeg je: ‘Ik geef vrouwen een stem door de mijne te verheffen.’

COOPER «Ik kan niet anders, vind ik. De manier waarop mannen met ons omgaan, is níét oké. Nadat ik jarenlang genegeerd was wegens te lelijk wist een docent van Boston University me doodleuk te vertellen dat ik nooit serieus genomen zou worden omdat ik te móói was: een leuk snoetje, meer niet. Een decorstuk. Belachelijk, toch? Zo zijn er duizenden andere verhalen, en sommige meisjes hebben het veel harder te verduren gehad. We móéten naar hen luisteren. Wij vrouwen zijn op elkaar aangewezen: als we de mannelijke dominantie willen doorbreken, moeten we elkaar door dik en dun steunen. Iedereen moet mee aan de kar trekken.»

– Met die eensgezindheid wil het nog niet te best lukken: je podcast krijgt striemende kritiek uit feministische hoek. ‘‘Call Her Daddy’ maakt vrouwen tot lustobject op een manier die zelfs de meest seksistische mannen doet blozen,’ las ik in een blog. ‘Met zulke feministes hebben we geen machozwijnen nodig!’

COOPER «Als mensen zich gechoqueerd voelen door mijn verhalen: oké, dat begrijp ik. Als ze niet akkoord gaan met wat ik zeg: prima, geen probleem. Maar zulke uitspraken slaan de bal echt totáál mis. Ik ben zelf een volbloed feministe, maar ik betreur de richting die onze beweging sinds #MeToo is ingeslagen. Begrijp me niet verkeerd, het is een goede zaak dat die beerput van misbruik en grensoverschrijdend gedrag eindelijk wordt opengegooid. Maar al die getuigenissen, hoe schrijnend ook, hebben een ongewild neveneffect: in discussies over seks wordt énkel nog over vrouwen gesproken als slachtoffers. Als willoze prooien in de klauwen van al die perverse mannen. Euhm… Hallo? Dat is dus níét waar seks over gaat, hè! Waar is de fun naartoe? Waarom mag een vrouw niet meer zeggen dat seks in de eerste plaats om plezier draait?»

– Haar plezier, of dat van hem? Je wordt verweten de vrouw in een dienende rol te dwingen, met als belangrijkste doel haar man zo vaak mogelijk te bevredigen.

COOPER (fel) «Bullshit! Waarom wil het feminisme altijd twee kampen creëren in de slaapkamer? In hun ogen moet altijd één iemand de baas zijn, de ander is veroordeeld tot een onderdanige rol. Zo werkt seks toch helemaal niet? Als ik met iemand neuk, doe ik mijn uiterste best om mijn partner zoveel mogelijk plezier te laten beleven, en in omgekeerde richting verwacht ik net hetzelfde. Of ik trap hem het bed uit (lacht).

»Ik krijg bijvoorbeeld weleens de kritiek dat mijn ‘Gluck Gluck 9000’-techniek te eenzijdig gericht is op het plezier van de man, maar dat klopt helemaal niet. Beeld je eens in: je bent je man aan het pijpen, maar in plaats van een routineuze blowjob geef je hem de gluck-beurt van zijn leven. Hij komt zó hard klaar dat hij bijna niet meer op z’n benen kan staan. Wat betekent dat voor de seks die daarop volgt, denk je?»

– Die zal er ongetwijfeld wel bij varen.

COOPER «Dat is nog zacht uitgedrukt (lacht). Als jij je man naar een spetterend orgasme kunt glucken, dan geeft dat je ego een boost vanjewelste – en zelfverzekerde vrouwen zijn echte tijgers in bed. Vraag maar aan de meiden van The Daddy Gang. Of je nu een man of een vrouw bent, je hebt maar één ding nodig om de pannen van het dak te neuken: zelfvertrouwen. Al de rest is ballast. Discussies over #MeToo, gender, cis, homo, bi, trans, noem maar op: die zijn ontzettend belangrijk, maar ze moeten buiten de slaapkamerdeur blijven. Wat in de slaapkamer gebeurt, speelt zich af tussen twee ménsen, en daarmee uit.»

– Zitten de mannen wel te wachten op een generatie sterke, zelfverzekerde vrouwen? Houden ze niet liever vast aan hun rol van daddies?

COOPER «Onlangs werd ik op restaurant aangeklampt door een kennis – rond de 30 jaar, niet onknap, single – die me verweet dat ik de datingmarkt compleet heb verknoeid voor mannen. ‘Na één minuut weet ik al of ze naar ‘Call Her Daddy’ luisteren,’ zei hij. ‘Ze weten zó donders goed wat ze willen, en ze zijn zo onbeschaamd rechtuit!’ Dan denk ik bij mezelf: good job, Alex (lacht).»

– Tot slot: hoe vergaat het je ondertussen zélf in de liefde?

COOPER «In de zomer van 2020 is er – letterlijk – een nieuwe man in beeld gekomen: iemand met wie ik in volle pandemie vaak heb samengewerkt via videocalls. In mijn podcasts noem ik hem Sexy Zoom Man, maar ook zijn identiteit zul je nooit te horen krijgen. Onze Zoomflirt is intussen een stabiele, volwassen relatie geworden. Met mijn openhartige podcasts heeft hij geen enkele moeite – integendeel, hij moedigt mij aan om nog verder te gaan. Dát is pas een echte man! En bovendien is Sexy Zoom Man gek op mijn glucks: hij zal dus nog wel een tijdje bij mij blijven, denk ik (lacht).»

