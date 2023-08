‘Alleenstaande kerels kijken hier graag naar vrijende koppeltjes.’ 8 hete stukken voor koude zomerdagen

Van sekstoerisme in Afrika tot pillow talk: Humo verzamelde acht stukken vol openhartige getuigenissen, inzichten en wetenschappelijke inzichten over seks.

‘Noem mij geen sekstoerist. Ik behandel vrouwen met respect en betaal goed. Dan doe ik toch niks verkeerds?’

Sekstoerisme Beeld Koen Keppens

Voor veel Vlamingen gaat de vakantie richting de gouden stranden van Afrika, in Gambia en Kenia. In hun reiskoffer zitten cash en condooms, want jonge vrouwen en mannen bieden er hun lichaam aan in ruil voor enkele euro’s of hoop op een betere leven. ‘Die vrouwen zijn ongerust dat zo’n hoogbejaarde toerist zal sterven tijdens de seks.’ LEES MEER

De stranden van Cap d’Agde: ‘Alleenstaande kerels kijken hier graag naar vrijende koppeltjes. Ik word wel graag bekeken tijdens de seks’

Het tweede deel van ons dossier sekstoerisme. ‘Als een vrouw ergens enkele mannen begint te pijpen, komen de ‘stokstaartjes’ aangerend.’ LEES MEER

De Amsterdamse wallen: ‘Sekswerkers zitten hier maar om één reden en dat is geld, geld en geld. Ze willen goed verdienen en dat doen ze ook’

In het derde deel ging Onze Vrouw naar de Amsterdamse Wallen en ze was niet de enige: drommen toeristen stormden voorbij. ‘Het zijn altijd vrouwen die foto’s maken, mannen zijn te veel bezig met wat er in hun broek zit.’ LEES MEER

‘Zaad opsparen om goed poeder te hebben heeft geen zin: na vijf à zeven dagen beginnen zaadcellen af te sterven’

Op reis door uw lijf Beeld Geert Van de Velde

Het is wittig en stroperig en er wriemelen gretige kleine zwemmers in. Maar wat weet u vérder nog over sperma? Herman Tournaye, diensthoofd van het centrum Reproductieve Geneeskunde aan het UZ Brussel, spuit wetenswaardigheden: ‘Je kent het type wel: dikke bicepsen, zongebruind, een veel jongere vrouw... Maar onderaan hebben ze een probleempje.’ LEES MEER

Gilles De Coster bij de sekswerkers: ‘Ik merkte niet dat hij zenuwachtig was’

In de Canvasreeks ‘Sekswerkers’ sprak Gilles De Coster met vijf vrouwen en drie mannen die hun brood verdienen met seks. Sinds gisteren wordt de serie herhaald en u kunt op VRT.nu de hele reeks herbekijken. LEES MEER

‘Die jongedame wilde met me neuken omdat ze me de grootste Franse schrijver aller tijden vond. Ze had gelijk, toch?’

Michel Houellebecq Beeld DR

Michel Houellebecq zit zelden verlegen om een krasse uitspraak, maar begin dit jaar vloog de schrijver wel érg lelijk uit de bocht. Toen een paar maanden later uitlekte dat de scherpste tong van Frankrijk een rol had gespeeld in een pornofilm, sloeg de verontwaardiging om in hoongelach. LEES MEER

‘Toen ik aan het unief met een iets ouder man naar bed ging, was het een soort openbaring: ‘Dít is dus wat seks kan zijn!’’

Lotte Vanwezemael over haar podcast ‘Lotte gaat diep’ waarin BV's openhartig over hun seksleven spreken. ‘Herman Brusselmans ging naar de apotheek voor een tube erectiezalf, maar kwam thuis met een doosje Dafalgan.’ LEES MEER

‘Volgens mijn vrienden is de seks met hun vriendin altijd geweldig. Maar diezelfde vriendin zegt vaak wat anders’

Seks hebben is één ding, maar praten met onze partner over de moeilijkheden en verschillen die we ervaren, dat ligt toch wat lastig. Drie koppels over hoe ze willens nillens hebben geleerd om te praten over hun noden en verlangens. LEES MEER