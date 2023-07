Alles over uw zaad: ‘Er is geen enkel verband tussen de kracht van je zaadlozing en je vruchtbaarheid’

Het is wit en stroperig, er wriemelen miljoenen gretige zwemmertjes in, en als mannen niet zelf op gezette tijden voor verlossing zorgen, plakt het ’s ochtends weleens aan de lakens. Maar wat weet ú (m/v/x/Wouter Beke) nog meer over sperma? Hoeveel moet u lozen en hoe ver mag u schieten – beweer niet dat u (m/Thibaut Courtois) er nooit over twijfelt – om als een doorsnee-ejaculator te worden beschouwd? En is het écht zo slecht gesteld met de mannelijke vruchtbaarheid? Onder begeleiding van Herman Tournaye, diensthoofd van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde Brussels IVF, dippen we deze week in de wonderlijke substantie die sperma heet.

HUMO Het belangrijkste bestanddeel van sperma zijn de zaad- of spermacellen, ook al maken ze slechts een paar procent uit van het totale volume.

HERMAN TOURNAYE «De zaadcellen zijn cruciaal omdat ze de genetische informatie afleveren bij de eicel. Die informatie zit in een soort koffertje: de kop van de zaadcel, die ongeveer even groot is als een rode bloedcel. Op de kop zit het acrosoomkapje, dat fungeert als een gps-systeem om de eicel te herkennen en binnen te dringen. Het middenstuk met de mitochondriën – de energiecentrales van de cellen – kun je beschouwen als een sterke motor met een elektrische batterij. En dan is er nog de staart, een buisvormig systeem dat de cel voortstuwt, zoals zwemvliezen een duiker laten voortbewegen.

»Zaadcellen zijn fenomenaal sterk: het zijn de enige cellen die buiten het lichaam kunnen overleven. Deponeer een staal in een potje en na vijf dagen zitten er nog altijd enkele levende zaadcellen in.»

HUMO Sperma bestaat voor het overgrote deel uit zaadvocht, dat de zaadcellen vlot naar de eicel moet brengen.

TOURNAYE «Het zaadvocht is een combinatie van het erg zure vocht uit de prostaat en het basische vocht (het tegenovergestelde van zuur, red.) uit de twee zaadblaasjes ernaast. Daardoor heeft het ongeveer een neutrale zuurtegraad, wat nodig is om de zaadcellen te beschermen tegen de zure omgeving van de vagina.

»De vagina is een open systeem dat zich met behulp van melkzuurbacteriën verdedigt tegen allerlei kiemen van buitenaf. De zaadcellen vallen stil in een milieu dat te zuur is, dus moeten ze er zo snel mogelijk doorheen om het baarmoederslijm te bereiken, waar de zuurtegraad neutraler is.»

HUMO Heeft het zaadvocht verder nog een functie?

TOURNAYE «Het bevat ook voedingsstoffen voor de zaadcellen, die veel energie nodig hebben om zich voort te bewegen: zouten, suikers, proteïnen, mineralen...»

HUMO De zaadcellen worden aangemaakt in de teelballen. Hoe gaat dat in zijn werk?

TOURNAYE «De zaadbal is onderverdeeld in compartimenten. Die bevatten in totaal zo’n 500 à 700 hoefijzervormige buisjes van 30 tot 80 centimeter lang, die als spaghetti aan elkaar klitten. Daarin rijpen de zaadcellen. Wie grote ballen heeft, komt dus algauw aan bijna een kilometer zaadbuisjes per bal. De productie van zaadcellen neemt zowat driekwart van het volume van de zaadbal in. Tot de leeftijd van 7 à 9 jaar is hij slechts een pinda groot, maar in de puberteit, wanneer de productie op gang komt, groeit hij uit tot een walnoot met een volume van 15 à 20 milliliter.

»Per dag produceert een gezonde man minstens honderd miljoen zaadcellen, dat zijn er ongeveer duizend per seconde. De fabricage van een zaadcel duurt ongeveer zeventig dagen. Daarna verhuist ze voor nog eens minstens tien dagen naar de bijbal om verder te rijpen – de finetuning, zeg maar.

»Een populaire misvatting, zelfs bij artsen, is dat de zaadcellen worden opgeslagen in de zaadblaasjes. Maar dat is niet zo: het voorraadvat zit in het onderste deel van de bijbal. Van daaruit vertrekt een netwerk van kanaaltjes die samenkomen in één enkel buisje, de zaadleider.»

HUMO Sommige zoogdieren — olifanten, walvissen, dolfijnen... — hebben inwendige testikels, maar bij de mens hangen ze buitenboord. De reden zou zijn dat onze spermaproductie optimaal verloopt bij een temperatuur die iets lager ligt dan die van het lichaam.

TOURNAYE «Daar bestaan veel verschillende theorieën over. De teelbal is één van de actiefste organen in het lichaam, maar bij de stofwisseling komen afvalstoffen vrij die in het hele lichaam schade toebrengen aan het DNA. De theorie luidt: hoe hoger de temperatuur, hoe meer afvalstoffen en hoe groter de kans op mutaties. Als de testikels zich in een koelere omgeving buiten het lichaam bevinden, kan de stofwisseling – en dus ook de schade aan het DNA – beter onder controle worden gehouden.

»De testikels beschikken ook over een eigen warmtepomp. Via een gesofisticeerd systeem van aders zorgt het lichaam ervoor dat het bloed wordt gekoeld vóór het de teelballen bereikt. Leuk om te weten: dolfijnen hebben ook zo’n systeem. Bij hen wordt het bloed dat naar de inwendige zaadballen gaat, afgekoeld via de vinnen.»

HUMO De testikels zijn extreem gevoelig. Elke man weet hoe pijnlijk een slag of een trap in de ballen kan zijn.

TOURNAYE «Rond de zaadbal zit een dik, beschermend vlies, maar het blijft inderdaad een bijzonder gevoelige plek. Alle belangrijke lichaamsdelen zijn nu eenmaal voorzien van extra zenuwen. De bezenuwing van de zaadballen is trouwens gelijkaardig aan die van de eierstokken: dat verklaart waarom de pijn die je voelt na een trap in de ballen, ook kan uitstralen naar de rug.»

VLIEGENDE START

HUMO Ejaculaat is vrij dik en kleverig. Dat zou teruggaan op de prehistorie, toen beide partners zich na de coïtus zo snel mogelijk uit de voeten moesten maken als ze niet ten prooi wilden vallen aan een hongerig roofdier. Door het goedje stroperig te maken zorgde Moeder Natuur ervoor dat het niet meteen weer uit de vagina droop.

TOURNAYE «In de natuur gaat het nog steeds zo. Tijdens de paring zijn dieren het kwetsbaarst, dus moet het snel gaan. Maar het zaad blijft niet lang kleverig: na een tijdje vervloeit het, omdat het zaadvocht enzymen bevat die bepaalde eiwitten afbreken.

»Mannen die net een vasectomie hebben ondergaan (ingreep waarbij de zaadleiders worden afgebonden, red.), melden weleens ongerust dat er na het masturberen brokjes in hun sperma zitten. Die waren er vroeger natuurlijk ook, maar heel wat mannen hebben vlak na een vasectomie de neiging om hun ejaculaat wat grondiger te bestuderen. Laat het een halfuur in een potje staan en de brokjes verdwijnen vanzelf.»

HUMO De gemiddelde zaadlozing zou een volume van zo’n vijf milliliter hebben. Dat komt ongeveer overeen met een koffielepel.

TOURNAYE «De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, red.) schrijft voor dat een man die een staal levert, zich drie tot zeven dagen vooraf moet beginnen te onthouden en dan minstens 1,5 milliliter moet produceren. IVF Brussels volgt die richtlijnen, al vragen wij slechts drie tot vijf dagen onthouding. Maar vijf milliliter zien we héél zelden, hoor. Daar moet je toch een dag of tien voor sparen (lacht).

»Dat is trouwens nog zo’n misverstand: veel mannen die een staal moeten leveren, sparen hun zaad op om goed poeder te hebben. Maar zaadcellen hebben een vervaldatum, na vijf à zeven dagen beginnen ze af te sterven. Het DNA wordt minder goed en de beweeglijkheid van de zaadcellen neemt af.»

‘Het aantal zaadcellen dat een man produceert en hoe vruchtbaar die zijn, hangt in de eerste plaats af van zijn algemene gezondheid. Vooral de staat van het hart en de bloedvaten is van belang.’ Beeld Geert Van de Velde

HUMO Het zaad krijgt een vliegende start bij de zaadlozing, een complex proces dat vergelijkbaar is met het principe van een luchtkarabijn.

TOURNAYE «Het heeft inderdaad te maken met een drukverschil dat wordt aangestuurd vanuit de hersenen. Ook de cellen in het buizensysteem en de bekkenbodemspieren spelen een rol. En de goede werking van de kleppen: het zaad moet langs de prostaat naar buiten, en niet naar de blaas. Als dat verkeerd loopt, spreken we van een retrograde of droge ejaculatie. Je hebt dan wel een orgasme, maar er komt niets uit. Dat valt soms voor bij mensen met een zware vorm van diabetes. Die ziekte tast de zenuwen aan, en bij het systeem dat instaat voor de ejaculatie zijn enkele heel lange zenuwen betrokken.

»Bij mannen die niet kunnen ejaculeren, bekomen we een staal door middel van elektro-ejaculatie: dan stoppen we een elektrode in de anus, die we naar de prostaat richten om een paar stroomstoten toe te dienen, soms tot wel een halve ampère. Patiënten met een ruggenmergletsel voelen daar niets van, maar je ziet hun bekkenbodemspieren wel stevig samentrekken. Daarom brengen we mannen die om psychologische redenen niet kunnen ejaculeren – stress, bijvoorbeeld – altijd onder narcose. Anders zouden ze een ferme pijnstoot voelen.»

HUMO Voor viriele mannen die van zichzelf vinden dat ze – letterlijk – tekortschieten: je zou de kracht van je ejaculatie kunnen verbeteren door de bekkenbodemspieren te trainen.

TOURNAYE «De zaadcellen moeten een flinke afstand overbruggen bij de zaadlozing. Ze vertrekken bij de ballen, gaan helemaal via de lies en maken onderaan de blaas een bocht om dan in de richting van de prostaat te zwemmen. In totaal moeten ze binnen het lichaam een afstand van 20 à 30 centimeter afleggen. Daar is heel wat kracht voor nodig, maar of je die kunt vergroten door enkel de bekkenbodemspieren te trainen? Daar spreek ik me niet over uit.

»Wat ik wel weet, is dat je je beter niet te veel fixeert op de kracht van de zaadlozing. Er is geen enkel verband met de vruchtbaarheid.»

HUMO Snelle zwemmers kunnen de eicel al na een halfuur bereiken, maar het kan ook enkele dagen duren. Zaadcellen kunnen dus een tijdje overleven in de baarmoeder?

TOURNAYE «Het baarmoederhalsslijm is een heel veilige omgeving voor de zaadcellen. Vleermuiswijfjes, bijvoorbeeld, hebben zoveel baarmoederhalsslijm dat de zaadcellen er maanden in kunnen overleven. Ze beschikken als het ware over een eigen spermabank. Vrouwen hebben die ook, maar bij de mens blijven de zaadcellen slechts een paar dagen in leven.

»Er wordt vaak gezegd dat je betrekkingen moet hebben op de dag van de eisprong om zwanger te worden. Nee, dus. De dag ervoor is beter: wanneer de eisprong eraan komt, begint de kwaliteit van het baarmoederslijm af te nemen. Die ene dag kan wel degelijk een verschil maken.»

HUMO Een zaadcel zou een snelheid van 1 tot 3 millimeter per minuut halen.

TOURNAYE «Dat neem je best met een flinke korrel zout. Die metingen gebeuren vaak in laboratoria, waar de zaadcellen in een speciale vloeistof worden gestopt om sneller te bewegen. Allemaal niet erg betrouwbaar, dus.»

HUMO De inspanning die een zaadcel levert om de eicel te bereiken, zou qua intensiteit te vergelijken zijn met wat een mens moet doen om de Mount Everest te beklimmen.

TOURNAYE «Het is inderdaad een hele onderneming. Ook interessant: een zaadcel legt de weg van de vagina tot de eileider veel sneller af dan eigenlijk mogelijk is. Waarom dat zo is, blijft vooralsnog een mysterie. Eén van de hypotheses is dat er een soort zuigeffect optreedt wanneer de vrouw een orgasme krijgt, waardoor het zaad naar binnen wordt getrokken. Maar of dat ook klopt... Ik vermoed dat er ook veel vrouwen zwanger worden zónder orgasme (lacht).»

HUMO De weg naar de eicel wordt vaak voorgesteld als een wedstrijd op leven en dood tussen de miljoenen zaadcellen, maar dat klopt niet. Uit een onderzoek is gebleken dat de spermatozoïden er net baat bij hebben om in scholen te zwemmen, zoals vissen. Op die manier raken ze vlotter door de eileider.

TOURNAYE «De mythe van de race tussen de zaadcellen vindt haar oorsprong in het boek ‘De spermaoorlog’ van de Britse bioloog Robin Baker (uit 1996, red.). De titel spreekt natuurlijk tot de verbeelding: we kennen allemaal het beeld van wriemelende zaadcellen die met elkaar lijken te vechten, om toch maar als eerste hun doel te bereiken. Het enige wat de zaadcellen willen, is zo snel mogelijk ontsnappen aan het zure milieu van de vagina. Maar zodra ze de baarmoederhals hebben bereikt, stopt de chaos. De baarmoederhals fungeert als een soort filter: aan de ingang wordt nog een beetje gewriemeld, maar de zaadcellen gaan er netjes één voor één doorheen. Heel ordentelijk en gedisciplineerd.»

HUMO Sommige bedrijven beweren dat ze in staat zijn om de zaadcellen te sorteren, zodat je het geslacht van je kind kunt kiezen. Is dat ook een mythe?

TOURNAYE «Het mannelijke Y-chromosoom is eigenlijk een kapotgemuteerd vrouwelijk X-chromosoom. Het is kleiner, waardoor het ook minder weegt. Dus wat doen die bedrijven? Ze sorteren de zaadcellen op gewicht. Dat is een zeer omstreden techniek. Ten eerste omdat hij niet accuraat is, en ten tweede omdat je nóóit honderd procent zeker bent of je baby een meisje of een jongen wordt. Het is dus geen goed idee om daar je geld aan te besteden.»

BEVROREN ZWEMMERS

HUMO Sperma kan ook worden ingevroren met het oog op latere kunstmatige inseminatie.

TOURNAYE «Het sperma wordt ingevroren in vloeibare stikstof met een temperatuur van min 192 graden. Dan vallen alle biochemische processen stil, waardoor geen veroudering kan optreden. Maar de overlevingskansen zijn niet altijd even gunstig, het hangt ook af van de kwaliteit van de celmembranen.

»In Amerika promoten de spermabanken nu social freezing voor mannen. Vrouwen die pas op latere leeftijd een gezin wilden stichten, konden hun eicellen al langer laten invriezen, maar nu beginnen ook mannen steeds later aan kinderen. Momenteel heeft 4 à 5 procent van de kinderen een vader die ouder is dan 50 jaar, en hun aantal blijft stijgen. Wel opmerkelijk: de spermabanken moedigen mannen aan om hun zaad vóór hun 35ste te laten invriezen.»

HUMO Omdat de kwaliteit van het zaad vanaf die leeftijd begint af te nemen?

TOURNAYE «Op oudere leeftijd daalt het aantal zaadcellen en worden ze minder beweeglijk. Voor de zaadproductie hebben de teelballen enorm veel zuurstof en voedingsstoffen nodig, die door het bloed worden aangeleverd. De zaadblaas zit vol fijne haarvaatjes: dat zijn de eerste die dichtslibben als er aderverkalking optreedt. En aangezien de gemiddelde bodymassindex van mannen al jaren toeneemt, zijn hun hart en bloedvaten vaak minder gezond. Daarom verwachten we dat de zaadproductie bij meer mannen sneller zal achteruitgaan naarmate ze ouder worden.

»De maximumleeftijd voor spermadonoren is niet wettelijk geregeld, maar bij Brussels IVF leggen we de grens op 45 jaar, net als veel andere fertiliteitscentra. Dat heeft te maken met de genetische kwaliteit van het zaad: bij vaders ouder dan 50 is het risico op bepaalde afwijkingen bij de nakomelingen veel groter. Het gaat dan om zeer zeldzame aandoeningen als dwerggroei, maar we gaan er ook steeds meer van uit dat er een link bestaat met schizofrenie, autismespectrumstoornissen en andere neurocognitieve problemen.

»Tegelijkertijd zijn er genoeg voorbeelden van zeventigers die wél gezonde kinderen hebben gemaakt: Charlie Chaplin, Pablo Picasso, Mick Jagger… Leeftijd is dus niet de enige factor. Het aantal zaadcellen en hun beweeglijkheid hangt in de eerste plaats af van de algemene gezondheid, en vooral van de staat waarin het hart en de bloedvaten verkeren.»

HUMO Hoe gezond – of hoe vruchtbaar – zaad is, wordt nagegaan met een zogenaamde semenanalyse. De beweeglijkheid van de zaadcellen is een belangrijke factor, maar het is niet de enige.

TOURNAYE «Dat is inderdaad maar één van de criteria. In een standaardonderzoek kijken we ook naar het volume, naar de viscositeit (kleverigheid, red.) na minstens twintig minuten vervloeien en naar het aantal spermacellen. De aanwezigheid van andere cellen is eveneens belangrijk – witte bloedcellen bijvoorbeeld, omdat die op een ontsteking kunnen wijzen. En het moeilijkste, want vaak erg subtiel en subjectief: we checken ook de vorm van de zaadcellen.»

HUMO Er worden geregeld alarmkreten geslaakt over de mannelijke vruchtbaarheid. Eerder dit jaar was er ophef over een wereldwijde studie die concludeerde dat de spermakwaliteit de voorbije veertig jaar met maar liefst 60 procent is gedaald. Eén van de betrokken wetenschappers beweerde onomwonden dat de mensheid ten dode opgeschreven is.

TOURNAYE «Die studie was een meta-analyse: men heeft de gegevens van bestaande onderzoeken over het thema naast elkaar gelegd en op basis daarvan conclusies getrokken. Je zult mij niet horen zeggen dat er niks aan de hand is, maar het valt te betwijfelen of het zo’n vaart zal lopen als die onderzoekers beweren.

»Het is inderdaad zo dat bepaalde hormoonverstoorders (chemische stoffen in onder andere voeding, plastic en kledij, red.) een invloed hebben op de ontwikkeling van allerlei organen, en zeker van de zaadballen. Dat moeten we in de gaten houden, maar het betekent zeker niet dat alle mannen over twintig jaar steriel zullen zijn.»

‘De zaadcellen leggen vóór de ejaculatie een afstand van 20 à 30 centimeter af binnen het lichaam. Daar is flink wat kracht voor nodig.’ Beeld Geert Van de Velde

TESTOSTERONZIN

HUMO Er melden zich niet merkelijk meer onvruchtbare mannen aan dan vroeger?

TOURNAYE «We zien meer mannen met minder goed zaad. De reden is vooral dat veel koppels later aan kinderen beginnen dan vroeger: mannen die na hun 30ste kinderen willen maken met vrouwen die ook al wat ouder zijn, en dus minder vruchtbaar. Dan blijkt hun zaad vaak niet goed genoeg meer te zijn. Als ze pakweg tien jaar vroeger aan kinderen waren begonnen, was er wellicht geen probleem geweest.

»De vruchtbaarheid van een koppel is de som van de man en de vrouw. Als de man niet zo vruchtbaar is, maar de vrouw wel, is er doorgaans geen probleem. Wanneer de vrouw ook met vruchtbaarheidsproblemen kampt – en dat heeft in haar geval vaak met de leeftijd te maken – is het een ander verhaal.

»Soms is het ook gewoon een kwestie van geduld. Er zijn koppels die op hun 35ste aan kinderen willen beginnen en verwachten dat ze op hun 36ste zwanger zullen zijn, maar zo werkt het natuurlijk niet altijd. Het is perfect mogelijk dat je een paar jaar moet proberen.»

HUMO Met sperma kan van alles loos zijn: zo kan er geen ejaculaat zijn (aspermie), kan het geen zaadcellen bevatten (azoöspermie) of niet genoeg volume hebben (oligospermie), kunnen er te weinig zaadcellen in het sperma zitten (oligozoöspermie), bewegen de zaadcellen niet genoeg (asthenozoöspermie) of hebben ze een afwijkende vorm (teratozoöspermie). Dat zijn allemaal fraaie medische benamingen, maar kennen we de oorzaak?

TOURNAYE «Er zijn zeer weinig mirakeloplossingen om de zaadkwaliteit van een man te verbeteren en hem meer zaadcellen te laten produceren. Als mannen heel weinig zaadcellen hebben, vinden we in 60 tot 75 procent van de gevallen geen oorzaak. Als er wél een aantoonbare afwijking is, bijvoorbeeld zaadballen die na de geboorte slecht zijn ingedaald, kun je er niets aan doen.

»De retrograde ejaculatie kunnen we wél verhelpen met een ingreep. Een ander voorbeeld is het zeldzame syndroom van Kallmann, waarbij het hormoonstelsel van de hersenen geen signalen uitzendt om zaadcellen aan te maken. Dat kunnen we oplossen door geslachtshormonen toe te dienen.

»Een soortgelijk probleem doet zich steeds frequenter voor bij fitnessadepten, of bij mannen die anabolica of testosteron op hun huid smeren als middeltje om de veroudering tegen te gaan. Eigenlijk nemen zij de mannenpil zonder het zelf te beseffen. In de VS is het al een ware plaag, en nu begint die trend ook naar ons over te waaien. Wij krijgen elke maand een paar van die gevallen over de vloer. Je kent het type wel: dikke bicepsen, zongebruind, een veel jongere vrouw aan hun zijde... Maar onderaan zitten ze met een probleempje (lacht).»

HUMO Je zou denken dat een extra dosis mannelijk geslachtshormoon de vruchtbaarheid net verhoogt.

TOURNAYE «Nee. De teelballen hebben twee functies: de productie van zaadcellen en de aanmaak van testosteron. Als je extra testosteron neemt, zetten de hersenen de zaadballen niet meer aan tot de productie van mannelijk hormoon, omdat ze denken dat ze dat al meer dan genoeg doen. Bijgevolg maakt de teelbal minder testosteron aan, en minder of zelfs helemaal geen zaadcellen. Het resultaat is dat de vruchtbaarheid afneemt.»

HUMO Wat zijn nog oorzaken van verminderde vruchtbaarheid bij mannen?

TOURNAYE «Als de bijbal ontstoken is, zitten het verzamel- en rijpingspunt en de voorraadschuur voor de zaadcellen op slot. Meestal is de oorzaak een gonorroe- of chlamydia-infectie, maar door de grotere bewustwording rond soa’s en het toegenomen condoomgebruik komt dat nog zelden voor.

»Ook de zaadblaasjes kunnen ontstoken raken, waardoor ze niet goed meer functioneren. En dan heb je nog de mannen die worden geboren zonder zaadleiders en zaadblaasjes. Zij produceren enkel prostaatvocht.»

LOSSE FLODDERS

HUMO Hoe ver staat het intussen met de anticonceptiepil voor mannen? Er wordt al jaren aan gesleuteld, maar ze is er nog altijd niet.

TOURNAYE «Er wordt al jaren onderzoek gedaan, maar de middelen die tot nog toe zijn ontwikkeld, werken niet perfect. Het is altijd hetzelfde met die studies: er wordt aangekondigd dat er over twee jaar een werkend middel op de markt zal zijn, maar tien jaar later is er nog steeds niets.

»Nieuwe medicatie ontwikkelen is erg duur, en de markt is veel te klein om er grote bedragen in te pompen. Bovendien haken veel firma’s af omdat er erg weinig enthousiasme is bij de mannen. En ook de vrouwen vertrouwen het zaakje niet: zij zijn degenen die zwanger kunnen worden, dus hebben zij ook graag de controle.»

HUMO Mannen kunnen bewust voor onvruchtbaarheid kiezen door een vasectomie te laten uitvoeren. Daarbij worden de zaadleiders afgebonden, zodat er geen spermacellen meer in het zaadvocht zitten. De man produceert met andere woorden enkel nog losse flodders.

TOURNAYE «Na een vasectomie kun je nog ejaculeren, maar de zaadcellen raken niet verder dan de onderbreking in de zaadleider, waar ze zich opstapelen en na acht à tien dagen afsterven. Daarna worden ze opgeruimd door de macrofagen, een soort vuilniskarcellen die tot het immuunsysteem behoren. Op het libido, de erectie en het volume van het ejaculaat heeft een vasectomie geen enkele invloed. Daar hoef je dus niet bang voor te zijn (lacht).»

HUMO Is een vasectomie onomkeerbaar?

TOURNAYE «Dat wordt altijd gezegd, vooral om ervoor te zorgen dat mannen twee keer nadenken vóór ze zo’n ingreep laten uitvoeren. Maar in de praktijk komt één op de tien mannen terug. Wij doen haast elke maand een omkeeroperatie, waarbij we de eindjes van de zaadleider weer aan elkaar zetten. In zes op de tien gevallen heeft de man daarna opnieuw zaadcellen. Dat betekent echter niet automatisch dat hij weer vruchtbaar is geworden: zelfs als de operatie is gelukt, kunnen de opruimcellen het immuunsysteem hebben aangespoord om antistoffen tegen de zaadcellen aan te maken. De kans om een kind te krijgen met een vrouw jonger dan 35 jaar is na een omkeeroperatie ongeveer 50 procent.

»Een alternatieve aanpak die zeer goed werkt – maar die ingrijpender is voor de vrouw dan voor de man – is in-vitrofertilisatie (ivf, red.): dan halen we met een fijn naaldje wat cellen uit de zaadbal, die we vervolgens inbrengen in een eicel.»

STRAKKE JEANS

HUMO Wat kunnen we zelf doen om ons zaad in vorm te houden?

TOURNAYE «De levensstijl heeft zeker een invloed. Er zijn steeds meer aanwijzingen voor een verband tussen obesitas en een verminderde zaadkwaliteit. Als je veel vetcellen hebt, maak je veel vrouwelijk hormoon aan. Dat verstoort de mannelijke hormoonhuishouding.»

HUMO Roken zou ook slecht zijn voor de zaadkwaliteit.

TOURNAYE «Een rechtstreeks verband is moeilijk aan te tonen. Als je stopt met roken, zul je niet ineens meer zaadcellen hebben, maar er zal wél minder genetische schade zijn in de spermacellen.

»Wat we wel met zekerheid weten, is dat er pas een negatieve invloed is op de vruchtbaarheid als je véél sigaretten rookt en flink wat alcohol drinkt – 10 à 15 eenheden per week . Het probleem is natuurlijk dat nogal wat mensen tegelijkertijd roken, drinken én zwaarlijvig zijn. Die combinatie van factoren weegt erg stevig door.»

HUMO Kunnen voedingssupplementen helpen?

TOURNAYE «Helaas bestaat er nog geen enkel voedingssupplement waarvan is bewezen dat het de vruchtbaarheid kan verbeteren.»

HUMO De smaak van sperma — zoutig en een beetje ranzig, volgens de connaisseurs — zou wél verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld door ananas te eten.

TOURNAYE «Ik ben geen ervaringsdeskundige (lacht). Het is best mogelijk dat bepaalde stoffen in voeding kunnen doordringen in het sperma en de smaak beïnvloeden. Iedereen weet hoe sterk de urine geurt nadat je asperges hebt gegeten: misschien is het met zaad ook wel zo. Ik zou zeggen: probeer het thuis eens uit (lacht).»

HUMO Zouden ook nefast zijn voor de vruchtbaarheid: te strakke jeans, of de straling van de telefoon in de broekzak, vlak bij de testikels.

TOURNAYE «Studies met ratten en muizen tonen een duidelijk effect van gsm-straling aan, maar die beestjes werden in het labo blootgesteld aan een onmogelijk hoge dosis. Er is vooralsnog geen bewijs dat ook de vruchtbaarheid van mensen eronder lijdt.

»Het verhaal van de broeken gaat terug op een studie van een Franse onderzoeker die zo’n 25 jaar geleden micro-elektroden plantte in de zaadballen van onder meer taxichauffeurs, omdat die de hele dag op een zetel zitten. De temperatuur van hun teelballen bleek iets hoger dan gebruikelijk en hun zaadkwaliteit was inderdaad slechter. Maar om daar meteen uit te besluiten dat een strakke jeans je vruchtbaarheid aantast… Theoretisch zou het een effect kunnen hebben, maar op korte termijn is het verschil wellicht niet zo groot.

»Een Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat fervente fietsers beter zaad hebben, zogenaamd omdat er meer koele lucht langs hun teelballen blaast. Maar voor die theorie geldt hetzelfde als voor jeans, sauna’s en hete baden: er treedt pas een effect op bij langdurige blootstelling. Uren per dag, weken aan een stuk. En als de blootstelling aan de warmtebron stopt, herstelt de zaadproductie zich snel.»

HUMO Alles in acht genomen lijkt het nog niet zo slecht gesteld te zijn met de mannelijke vruchtbaarheid.

TOURNAYE «Laat ik het zo zeggen: de gemiddelde man hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken. En de mensheid ook niet (lacht).»

