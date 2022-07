Als de slotdag van Rock Werchter jouw koude kleine hart niet verwarmt, dan weten wij het ook niet meer

Voor de vierde dag op een rij is Werchter het centrum van de wereld voor iedereen die zijn hart heeft verpand aan drums, gitaren en de occasionele pophit. De komst van de Peppers is inmiddels bevestigd, maar daarnaast zijn er nog tal van andere fijne lieden. Alsof we in de kazerne van Kleine Brogel zitten: alles op een rijtje!

1. De happy hardcore van Joost is ontzettend droevig.

In alles doet de passage van Joost (Main Stage, 13.00) aan zijn optreden op Pukkelpop van drie jaar geleden denken: opnieuw het hoofdpoium, opnieuw rond lunchtijd. Maar in de man zelf is iets veranderd. In zijn opgewekte stampmuziek is een diepe tristesse geslopen en tussen de woordspelingen door legt hij zijn hele ziel en zaligheid op tafel. “Als het echt te veel wordt / Als je groen en geel wordt / En je hebt een hoop verdriet”, klinkt het in single ‘Wachtmuziek’ over geestelijke gezondheidszorg. We zijn op het punt in de beschaving komen dat een main stage daarvoor volledig uit de naad gaat.

2. U kan The National toch nog horen dit weekend.

Matt Berninger heeft zijn demonen deze zomer al eens in Belgische richting uitgedreven, op Live Is Live om precies te zijn, maar superfan Bartees Strange (The Slope, 14.50) speelt live graag een cover van The National en bracht zelfs een ep uit vol met nummers van Brooklyn’s saddest. Belangrijker: ook zijn eigen liedjes zijn meer dan te pruimen en zijn laatste plaat ‘Farm To Table’ belooft karaktervolle indie met echo’s van stadionrock.

3. Dry Cleaning maakt het postpunkfeest compleet.

Fontaines D.C. en IDLES triomfeerden, Turnstile was plots een subheadliner: het is fijn werchteren voor wie zijn gitaren graag snel, smerig en op een burenruziewaardig volume wil. Dry Cleaning (The Slope, 16.25) wordt snel onder diezelfde waaier gerekend, maar doet het wat minder hard. Het is niet minder dan een ervaring om frontvrouw Florence Shaw haar teksten met sardonisch genoegen te zien declameren.

4. De schoonheid wordt in De Schuur per strekkende meter verkocht.

The Barn, horen we eigenlijk te zeggen, maar dat mooi Werchters taaltje allitereert wat minder. Maar in die Barn dus, daar is het te doen voor wie zijn portie melancholische indie ontbeert. Eerst Big Thief (14.10), deze week in het Koninklijk Circus nog op heterdaad betrapt toen ze ons hart ontvreemdden. Dan Kacey Musgraves (15.55), de Amerikaanse die haar volk leerde dat ‘country voor hipsters’ een beter concept is dan het klinkt. De heilige tweevuldigheid wordt drievuldig door Michael Kiwanuka (17.45), die al jaren zijn ebbenhouten indie hoogwaardig afwerkt. Mocht de zon je ‘cold little heart’ niet opwarmen, dan is dit de redder in nood.

5. Verwacht van Jhenny Beth niet de razernij van bij Savages.

“Bien fait,” besloot onze recensent zijn betoog over ‘To Love is To Live’ van Jhenny Beth (The Slope 22.30). De zangeres kwam al twee keer de Werchterse grassprieten omhoog razen met Savages, maar pakt het dit keer wat zachter aan. Indiecool en eightiespop zijn de kernwoorden op het moodboard, met af en toe een mokerharde industrial-achtige schijf erbij. Van haar optreden op Best Kept Secret waren de aanwezige getuigen meer dan te spreken, eens kijken of ze de lijn doortrekt tot tussen de eetstandjes van The Slope. Pluspunt in deze verwarrende tijden: voor zover we weten, heeft ze niet afgezegd.