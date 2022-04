‘Als ik die visolie weer ruik, krijg ik braakneigingen’: vijf opvallende momenten tijdens de eerste procesdag van Reuzegom

Bijna 3,5 jaar nadat de 20-jarige ingenieursstudent Sanda Dia om het leven kwam na de doop van de studentenclub Reuzegom, is vandaag het proces begonnen tegen 18 (oud-)leden van de club. Alle achttien waren ze tijdens de tweedaagse doop fysiek aanwezig en allemaal worden ze nu publiek ondervraagd over hun rol tijdens de fatale avond. Hieronder de, tot nu toe, opmerkelijkste zaken uit de eerste procesdag.

‘We volgden het draaiboek’

Verschillende van de ondervraagde Reuzegommers wijzen er op dat ze vooral de traditie volgden, een draaiboek van de doop dat door oud-leden werd opgesteld, en dat ze ook vooral de oudere leden wilden imponeren. Ex-praeses Zaadje (J.J., 25): “De doop was altijd hetzelfde. Wij voerden blindelings uit.” En: “Door de jaren heen zijn wij verblind door de risico’s. De koude, het gebrek aan tijdsbesef... Dat was een zeer zware beproeving. Wij hadden er nooit over nagedacht dat dit zulke desastreuze gevolgen kon hebben (...) We hadden beter moeten nadenken. Die doop was heilig voor ons, ook al is dat belachelijk. Het is superbelachelijk.”

Schachtentemmer Janker (A.G., 23): “Als schachtentemmer ben je vooral slaafje van de ouderejaars.” En: “We hadden een vals gevoel van veiligheid, omdat we het zelf hadden meegemaakt. Als het met ons en zoveel anderen was goed gekomen, waarom zou het nu dan niet goedkomen?”

Hoe zat het met de visolie? ‘Een bidon van vijf liter aankopen was geen goed idee’

De rechter ondervraagt verschillende leden over de visolie, waarvan Sanda Dia grote hoeveelheden heeft gedronken tijdens de doop. Placebo (J.D., 25) vertelt dat er emmers klaarstonden met levende vissen: “Het doel is niet om vissaus te drinken. Wel om een vis in te slikken en die opnieuw uit te braken. De vissaus is een hulpmiddel. (..) Op zo’n momenten worden er dingen geroepen zoals: “Drinken of spauwen!””

Igean (J.V., 21): “Tijdens mijn doop ging dat goed. Bij Sanda zag ik, in de doop van 2018, dat het moeilijk lukte om die vis uit te braken. Ik heb de indruk dat het nadien slecht met hem begon te gaan. Achteraf bekeken is de link tussen de vissaus en het overlijden voor mij wel relatief duidelijk.”

Wally (P.O., 23), de dooppeter van Sanda Dia: “Een bidon van vijf liter visolie aankopen was volgens mij geen goed idee. Ik zou dat niet op deze manier organiseren.”

Paterberg (Q.W., 25): “Als ik de geur van visolie ruik, krijg ik opnieuw braakneigingen.”

Beeld Stijn Felix

Waarom werd pas zo laat naar het ziekenhuis gegaan?

Verschillende leden worden ondervraagd over de discussie om Sanda al dan niet naar het ziekenhuis te brengen. Een sluitend antwoord komt er niet. Sommige zagen dat de situatie ernstig was, maar beseften niet dat het levensbedreigend was. Volgens Igean (J.V., 21) waren de meeste leden voorstander om naar het ziekenhuis te gaan, maar: “Ik dacht dat de oudere leden beter dan mij konden inschatten hoe ernstig de situatie was.”

Remorke (S.P., 24): “Ik denk dat het duidelijk was dat Sanda naar het ziekenhuis moest. Maar het leek alsof mijn mening er niet toe deed.”

Geneeskundestudent Ketter (M.P., 26) zou als eerste alarm hebben geslagen. “Initieel was het niet eenvoudig om de groep te overtuigen dat het ernstig was. Ik denk dat op een kwartier tijd wel duidelijk werd dat dat het beste zou zijn. Igean (J.V., 21) beaamt dit: “Ketter zei: als dit mijn kind was, en ik hoorde dat jullie hem niet naar het ziekenhuis hadden gebracht, zou ik razend zijn.’

Waarom ging Ketter niet mee naar het ziekenhuis? “Twee dingen. Ik was niet de enige met een geneeskundige achtergrond. Ik had absoluut niet door dat het zo ernstig. Het leek me logischer dat zij die er de hele dag waren geweest dat zouden doen. Ik dacht ook dat als er iets zou gebeuren met een van de twee andere schachten het beter was dat ik daar was.”

Ex-praeses Zaadje wordt emotioneel als hij vertelt hoe Sanda naar het ziekenhuis is gebracht: “Men zei dat hij maar 10% kans had om te overleven. Niemand heeft dit gewild, we beseften pas de ernst toen het al te laat was.”

Achtergelaten met de deur op slot

De dag voor de fatale buitendoop, had Sanda al de doopcantus moeten ondergaan. Op die avond moeten de schachten op hun knieën en met de handen op de rug gebonden onder meer gin drinken. Ex-praeses Zaadje: “Binnen de clubwereld was er een cultuur van drankmisbruik: er werd gedronken, overgegeven en weer verder gedronken.” Na afloop ging het al niet zo goed met Sanda, hij was niet meer aanspreekbaar. De cantus werd stilgelegd en de drie schachten werden naar huis gebracht.

Schachtentemmer Janker (A.G., 23) “We zorgen ervoor dat iedereen veilig thuis komt van een clubavond. Als ze natte kleren hebben, trekken we die uit; als ze het koud hebben, zetten we de verwarming op; als er kans is dat ze stikken in hun braaksel, leggen we hen op hun zij. Daarna doen we de deur op slot. Ik begrijp uw bezorgdheid daaromtrent.”

‘Niemand heeft dit gewild’

De Reuzegommers bieden hun excuses aan nabestaanden aan. De meeste leden vertellen ook dat hun eigen leven te lijden heeft onder de dood van Sanda. Oud-praeses Rustdag (B.L., 27): “Er is geen dag waarop ik niet aan Sanda denk.” Schachtentemmer Janker (A.G., 23): “De impact op mijn leven is gigantisch, maar nog niets in vergelijking met wat de nabestaanden doormaken. Ik kan op een normale manier in België niet meer functioneren. Ik voel een enorme schaamte. Ik kan het gevoel niet beschrijven, maar het komt elke dag, elk moment terug. Het zit constant in mijn hoofd.”