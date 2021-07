‘Als ik nu een medaille kan pakken, heb ik wel echt heel veel talent’

122, zoveel Belgische atleten komen aan de bak in Tokio. Veel ervan vliegen echter onder de radar van menig sportliefhebber. Hoog tijd om ze aan u voor te stellen. Humo sprak met atleten die, net zoals hun sport, meer aandacht verdienen. Vandaag: BMX’ster Elke Vanhoof (29), die zich kwalificeerde voor de halve finales.

In Rio was Vanhoof, met een zesde plaats in de BMX-finale, nog een van de best presterende Belgen. De sterren stonden gunstig voor een nog betere uitkomst in Tokio, maar een duivelse blessure plukte die prachtige sterrenhemel volledig leeg. In extremis slaagde ze er toch in een olympisch ticket te bemachtigen en zal ze ook in Tokio de nationale kleuren verdedigen. ‘BMX’en is zo ontzettend leuk om naar te kijken, zeker als je het vergelijkt met voetbal of wielrennen.’

HUMO Het uitstellen van de Spelen kwam voor jou als een godsgeschenk.

ELKE VANHOOF «Absoluut, in 2019 liep ik een zware hersenschudding en whiplash op. Als de Spelen vorig jaar waren gevallen, kon ik absoluut niet meedoen. Niet enkel omdat ik niet kon fietsen, maar door de blessure kon ik natuurlijk geen wedstrijden rijden en dus ook geen kwalificatiepunten verdienen. Ik kreeg van corona extra tijd om terug te komen.»

HUMO Was het vanzelfsprekend dat je na je blessure dat olympisch ticket nog kon bemachtigen?

VANHOOF «Ik heb er hard voor moeten werken. Vanaf het moment dat ik terug op een fiets kon zitten, ben ik de hele wereld rondgereisd op zoek naar punten om me te kwalificeren. Ik heb heel veel wedstrijden gereden en had bijna genoeg punten, toen de UCI (Union Cycliste Internationale) besliste de kwalificatiecriteria over een andere boeg te gooien. De individuele ranking werd bevroren en enkel de landenranking telde. Al mijn wedstrijden waren dus voor niks geweest. Ik was ook niet de enige die al maandenlang op pad was, dus er werd serieus gevloekt.

»Gelukkig stond België er niet slecht voor en moest ik nog maar twee landen inhalen voor een kwalificatie. Er restte nog één wereldbekerwedstrijd, dus het kwam allemaal neer op die ene race. Die laatste kans heb ik dan ook met beide handen gegrepen en zo België als voorlaatste land kunnen kwalificeren. »

HUMO Een hersenschudding en whiplash, dat is niet niets. Gaat dat je wedstrijden nog beïnvloeden?

VANHOOF «De blessures zelf niet meer, maar daardoor heb ik wel twee jaar op de zetel gelegen. Ik had geen energie, was duizelig en had problemen met mijn zicht. Het was niet mijn eerste blessure maar normaal stond ik na een aantal maanden al terug aan de start en dan kan je de draad snel weer oppakken. Dit keer was het anders, het leek alsof ik helemaal van nul moest beginnen.»

HUMO Tempert dat je verwachtingen voor Tokio?

VANHOOF «Ik kon pas in december beginnen trainen, dus als ik in Tokio een medaille pak, heb ik wel echt grellig veel talent (lacht). Maar realistisch gezien schroef ik mijn verwachtingen dus wel wat terug. In Rio vertrok ik met een zesde plaats en de gedachte ‘als ik nu de puntjes nog op de i zet, kan ik in 2020 zeker voor een medaille gaan’. Helaas is het anders gelopen. Ik zou nu tekenen voor opnieuw die zesde plaats.»

HUMO Je beoefent een sport met een nogal jeugdige uitstraling. Zie je jezelf ook nog meerijden in Parijs over drie jaar?

VANHOOF «Het is een sprintsport, dus we houden het sowieso minder lang vol dan onze collega’s op de weg. Maar als je naar dit jaar kijkt, zie je dat de grote prijzen werden gewonnen door de oude garde. Ik word dertig, kom net uit een blessure, en heb al persoonlijke records getrapt. Ik ben dus duidelijk nog niet versleten.

»2021 zie ik ook vooral als een comeback-jaar en ik hoop in december weer hetzelfde niveau te hebben als voor mijn blessure. Om dan enkel te verbeteren tegen de Spelen in Parijs. Maar veel zal er natuurlijk van afhangen hoe vaak ik op die drie jaar nog de grond ga kussen (lacht).»

HUILENDE JONGETJES

HUMO BMX’en is een relatief kleine sport in België, maar het was nog veel erger toen jij er mee begon.

VANHOOF «Ik was het enige meisje van mijn leeftijd in België en moest dus met de jongens meefietsen, maar dat hield me niet tegen. Het eerste jaar werd ik Belgisch kampioen en toen ik 14 was fietste ik zelfs mee met jongens van een jaar ouder. Dat lukte verrassend vlot, tot mijn zeventiende ongeveer. Toen werd het verschil toch steeds duidelijker en ben ik maar in Nederland gaan fietsen. Nederland is een groot BMX-land met veel internationale wedstrijden, daar kon ik me ineens meten met de wereldtop.»

HUMO Kreeg je dan geregeld de woede van een horde verdrietige jongetjes over je heen?

VANHOOF (lacht) «Eén jongetje moest elke wedstrijd wenen, maar voor de rest viel dat goed mee. BMX is een vriendschappelijke sport, zolang je niet op het parcours zit.»

‘Ik word dertig, kom net uit een blessure, en heb al persoonlijke records getrapt. Ik ben dus duidelijk nog niet versleten.’ Beeld BELGA

HUMO Merk je zelf dat de sport groeit elke keer als je een goede prestatie neerzet?

VANHOOF «De grootste groei merkte ik vooral toen BMX voor het eerst een Olympische sport werd, dat was op de Spelen van 2008 in Peking. En als er een Belg meedoet, krijgt het toch heel wat meer aandacht in de pers. De parcours schieten momenteel als paddenstoelen uit de grond. De vijver van onze jeugd is ook enorm aan het groeien en er zit heel veel potentieel in. Het is nu alleen kwestie ze bij het BMX’en te houden en een overstap naar het veldrijden te vermijden, want daar is wel geld te rapen.»

HUMO Je coacht die jonge garde zelf ook, is dat iets wat je na je carrière voltijds zou willen doen?

VANHOOF «Ik doe dat echt heel graag, maar dat heeft ook net te maken met het feit dat het een hobby is. Ik moet het niet doen voor eten op mijn bord, dus ik coach wie ik wil, wanneer ik wil. Als ik het voltijds zou doen, wordt het echt werk, en ik ben een beetje allergisch aan het woord ‘werk’.»

HUMO Naast BMX’en en coachen ‘werk' je nochtans bij Defensie.

VANHOOF (Verduidelijkt) «Als topsporter bij Defensie België. Mijn wedstrijden zijn dus eigenlijk mijn missies en er zijn bepaalde resultaten die ik moet halen om dat statuut te behouden, dit jaar waren dat bijvoorbeeld de Spelen.

»Defensie is heel handig als ondersteuning, want het is ook een back-up. Als je topsport-contract wegvalt, sta je normaal op straat, nu kan ik aan de slag als kok, soldaat of vrachtwagenchauffeur.»

HUMO Stoort het je dat je tot de absolute wereldtop behoort en toch een back-up moet hebben?

VANHOOF «Dat valt mee, ik zit goed en heb alles wat ik moet hebben. Het enige dat me stoort is dat het contrast zo belachelijk groot is. Het verschil tussen het loon van een voetballer en een BMX’er of boogschutter, dat is gewoon te idioot voor woorden. Er zijn voetballers die provinciaal spelen, niet al te veel trainen en na de match nog eens stevig op stap gaan, en zelfs zij verdienen er geld mee. Ik ken topsporters die elke dag opofferingen maken en zij krijgen helemaal niks. Daar kan uw verstand toch niet bij.

»Ik word vaak gevraagd waarom Nederland het zo goed doet in het BMX’en, dat is gewoon omdat zij ondersteund worden. Sporters krijgen er sponsors en profcontracten. Dat moet niet veel zijn, maar gewoon genoeg dat je je volledig op je sport kan concentreren.»

HUMO Daar zou natuurlijk ook meer media-aandacht mee gepaard gaan.

VANHOOF «Klopt, en persoonlijk ben ik daar niet erg happig op. Ik wil gewoon fietsen. Maar langs de andere kant klagen we wel vaak dat we te weinig aandacht krijgen, dus ik zou me er wel bij moeten neerleggen. Het is een cirkel natuurlijk: media-sponsors-geld-groei. Elke kleine sport verdient meer aandacht, maar BMX toch het meest van al. Het is zo een ontzettend leuke sport om naar te kijken. Zeker als je het vergelijkt met voetbal of wielrennen (lacht).»

GAZETTE COUREURS

HUMO Jouw vriendin, Valerie Demey, mag ook naar de Tokio als wielrenster. Is het een voordeel dat jullie met twee gaan?

VANHOOF «Sowieso! We wisten na de lockdown dat we beide nog kans maakten en dan was het natuurlijk heel jammer geweest als één van ons thuis moest blijven. We zijn allebei topsporters die willen winnen, dus anders was de ene uitbundig aan het vieren terwijl de andere teleurgesteld zat te morren. Pas op, we waren wel blij geweest voor elkaar natuurlijk, maar dat had toch voor een andere sfeer gezorgd. Nu kunnen we er ook samen naartoe leven, de pers belt ons bijvoorbeeld geregeld voor een dubbelinterview.»

HUMO Vind je het leuk dat jullie vaak als ‘het wielerkoppel’ worden afgeschilderd?

VANHOOF «Ik heb toch liever dat het sportieve primeert. Wij zijn geen gazette coureurs hè. We willen in de krant komen als we Europees of Olympisch kampioen zijn, niet omdat we een koppel zijn. Dat is toch de normaalste zaak van de wereld.»

HUMO Belangrijk, wie van jullie twee is de snelste fietser?

VANHOOF (zucht) «Dat is een moeilijke vraag. De sporten zijn zo verschillend en Valerie is al geen sprintster. Ik kan geen 150 kilometer fietsen op haar tempo, zelfs geen 5 kilometer. (denkt na) Alhoewel, 5 moet misschien nog wel net lukken (lacht). Maar zij kan ook geen 100 meter fietsen op mijn tempo. Laten we zeggen dat ik wegfiets in de sprint, maar zij me daarna weer vlotjes inhaalt. Daarom pak ik ook altijd de elektrische mountainbike als we samen een toertje maken (lacht).»

HUMO Toen je Valerie net kende, gingen jullie samen BMX’en en brak ze haar sleutelbeen. Is de sport zo gevaarlijk?

VANHOOF «Bwa, je moet er gewoon vanuit gaan dat je op een bepaald moment zult vallen. Heb je dan een schaafwonde, sleutelbeenbreuk of een hersenschudding, dat moet je dan maar zien. Het is gewoon een extreme sport, en in the heat of the moment wordt er wel eens een tik uitgedeeld. Daarom zal je ook veel sneller vallen in een wedstrijd, op training gebeurt dat niet zo snel (zoekt haastig naar hout om vast te houden).»

HUMO Is zo’n val vaak beslissend voor het eindresultaat?

VANHOOF «Eigenlijk wint altijd de beste. Soms is dat de snelste, soms de slimste en soms de sterkste. Op de Spelen staat er nu wel veel op het spel en is het oorlog, dan wordt er wel sneller een tik uitgedeeld. Dat kan dan toevallig aan de beste coureur zijn, maar als je haar kan aantikken, is ze dan wel de beste?»

HUMO Kan je al voor de wedstrijd op die tikken anticiperen?

VANHOOF «Het is onmogelijk om zoals bij wielrennen de wedstrijd al op voorhand uitstippelen. Er gebeurt heel veel op het moment zelf wat je niet kan zien aankomen. Je moet tijdens de wedstrijd heel snel keuzes maken - ‘duik ik ertussen of niet?’ - en gewoon hopen dat het de juiste zijn.»

HUMO Heb je speciale rituelen die je naar de winst helpen?

VANHOOF «Ik heb geen onderbroek of sok die ik elke keer opnieuw aantrek (lacht). Ik ben daar ook geen voorstander van, stel je voor dat je al jaren pasta carbonara eet de avond voor je wedstrijd, maar dan merk je in Tokio dat er enkel rijst te vinden is. Dan kan je plots niet meer fietsen ofwa?»

HUMO Ten slotte, zeg eens waarom iedereen speciaal moet opstaan om naar je races te kijken.

VANHOOF «BMX is een van de meest bekeken sporten van de Spelen, dat zegt eigenlijk al genoeg. Het is een extreme en spectaculaire sport, het duurt niet te lang en we rijden in een stadion, dus het wordt altijd heel goed in beeld gebracht. En het belangrijkste van al: er rijdt een Belg mee (lacht). Dit is dus een warme oproep naar iedereen om een wekker te zetten en een kaarsje te branden.»

BMX Kwartfinale: Donderdag 29 juli - 03.20

BMX Halve finale: Vrijdag 30 juli - 03.15

BMX Finale: Vrijdag 30 juli - 04.50