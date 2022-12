‘Als we buitenspeelden, belden mensen de politie, of ze riepen het n-woord’: elf verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

Arm onder de kerstboom: ‘Ik ben weken geleden al begonnen aan mijn kerstmenu. Zo spreid ik de kosten’

Eindejaar! Uit de fjorden is het mooiste zalmhaasje ontvoerd, uit Pouilly-sur-Loire de elegantste druif, uit het diepvriesvak van Delhaize de meest obese zak kroketten. Eerst schransen, dan dansen: zo lopen we straks 2023 in. Maar hoe voelt december voor wie het ‘saldo ontoereikend’-bliepje als stalker heeft?

Ian Buruma: ‘Extreemrechts gedijt dankzij de hypocrisie van de linkse elite’

Ian Buruma genoot wereldfaam als auteur, winnaar van de Erasmusprijs en criticus van burgerlijke bekrompenheid. Maar de toenmalige hoofdredacteur van The New York Review of Books moest in 2018 aftreden nadat hij een themanummer over mannen en #MeToo had uitgebracht. Het heeft de Brits-Nederlandse historicus er gelukkig niet van weerhouden om boeken en vlijmscherpe opinies te blijven schrijven. Een gesprek over woke, extreemrechts, Trump, Rusland en China.

Beeld Saskia Vanderstichele

Premier Alexander De Croo: ‘Ik heb echt geen tijd om me af te vragen hoe ik mezelf populair kan maken’

2022 was het jaar waarin zekerheden, zoals vrede in Europa en warmte in huis, aan gruzelementen werden gebombardeerd door de man in het Kremlin. Het jaar van #plekvrij, Marioepol en ‘vol is vol’. Van onbetaalbare energievoorschotten en kindonvriendelijke crèches. En van een zwoegende premier Alexander De Croo (47): ‘Bart De Wever maakt de beste analyses van de Wetstraat, maar dat is slechts stap één.’

Tanja Dexters: ‘Ik keek naar de inbox van mijn man en zag dat zijn misstap al vijf jaar aan de gang was’

Dezer dagen strijdt Tanja Dexters (45) in ‘Fear Factor’, maar de voorbije jaren vocht ze vooral tegen zichzélf. Ze zag haar zaak failliet gaan, liet zich opnemen in de psychiatrie, kreeg een levenslang rijverbod na een verkeersongeval en werd veroordeeld voor handel in cocaïne. Dat diepe dal ligt nu achter haar, zegt ze. ‘Ik ben de rechter die me heeft veroordeeld bijna dankbaar.’

Soe Nsuki: ‘Ik ben weinig met mijn uiterlijk bezig. Een weegschaal is alleen goed om groentjes te wegen’

Als enthousiasme een mens was, dan heette die Soe Nsuki, de geknipte copresentator dus voor ‘Vrede op aarde’ op Eén. ‘Tussen mijn 20ste en mijn 25ste heb ik alles wel geproefd: MDMA, ecstasy, coke, ketamine... Maar ik ben nooit opgestaan met de drang om zo snel mogelijk weer iets te nemen.’

Beeld Saskia Vanderstichele

De advocaten van Salah Abdeslam: ‘De media hebben van hem volksvijand nummer één gemaakt, maar Abdeslam is allesbehalve een monster’

‘De media hebben van hem volksvijand nummer één gemaakt, maar u zult zien: hij is allesbehalve een monster.’ Op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 wordt Salah Abdeslam verdedigd door alweer een nieuw advocatenduo: de Brusselse advocate Delphine Paci en haar confrater Michel Bouchat uit Charleroi.

Marcel Vanthilt: ‘Wat is nog het nut van een openbare omroep in deze tijd?’

Hij spreekt nog altijd sneller dan het geluid en blijft even ongrijpbaar als een lichtflits. Maar nu mediafenomeen Marcel Vanthilt met pensioen is, doet hij weer wat hij vijftig jaar geleden al deed: plaatjes draaien en muziek maken. ‘Ik begin nú aan het tweede deel van mijn leven. Als ik morgen de kans krijg om een talkshow te presenteren, doe ik het opnieuw.’

Beeld Joris Casaer

Tess Uytterhoeven: ‘Veel mensen uit de entourage van Bart De Pauw vielen uit de lucht, en ik geloof hen’

Aan het jaar van Tess Uytterhoeven groeide een genadig staartje: vorige week, precies op de dag waarop ze 38 werd, kreeg ze de Ha! van Humo in de handen geduwd voor ‘Het proces dat niemand wou’, de bepaald indrukwekkende driedelige reeks waarin ze de slachtoffers in de zaak-Bart De Pauw een stem gaf.

Marleen De Saegher, de vrouw van journalist Bruno Beeckman: ‘Ik steun Bruno. We zijn laatst nog samen een kogelvrij vest gaan kopen’

Terwijl we met zijn vrouw Marleen De Saegher koffiedrinken in Boechout, is Bruno Beeckman naar een optreden van Status Quo in Nederland. De journalist gaat er even stoom afblazen na zijn derde trip door Oekraïne. Straks komt er vast nog een vierde keer, maar dat zijn zorgen voor later: ‘Ik heb al honderden keren in overlevingsmodus gezeten.

Willy Lievens: ‘Nee, zo’n warmtepomp van 10.000 euro zorgt echt niet altijd voor een lagere energierekening’

We zoeken met z’n allen naar manieren om te ontsnappen aan de torenhoge energiefacturen. Maar hebt u enkele tienduizenden euro’s opzij staan voor een warmtepomp en een thuisbatterij? Of kiest u deze winter toch maar voor drie fleecedekens en een bloempotkachel? Energie-expert Willy Lievens verdiept zich al jaren in haalbare en betaalbare oplossingen, groener en goedkoper.

Beeld BELGA

Frank Vercauteren: ‘Ik heb het hoofdstuk bij Anderlecht niet gewoon afgesloten, ik heb het hele boek in het vuur gegooid’

Frank Vercauteren (66) heeft geen job, maar wel nog steeds een uitgesproken mening. Over het WK-debacle van de Rode Duivels, bijvoorbeeld. Over hoe hij bij Anderlecht, de club van zijn hart, bij het huisvuil werd gezet. En over de voetbalverslaggeving: ‘Ik heb het soms moeilijk met wat er aan tafel bij Karl Vannieuwkerke wordt gezegd. Ik wil niet scoren met een goedkope mening, en daarom ga ik niet.’

Het rockjaaroverzicht met Mathieu Terryn en Max Colombie: ‘Taylor Swift helpt veel mensen met haar muziek. Misschien mág je dan wel zo vaak het vliegtuig nemen’

Max Colombie en Mathieu Terryn zijn boezemvrienden sinds ze in 2005 allebei deelnamen aan Eurokids. Terryn maakte met Bazart indruk op grote Belgische en Nederlandse festivals. Colombie moest zijn concertjaar met Oscar and the Wolf vanwege een storing in zijn hoofd even stilleggen – maar de comeback op Pukkelpop was groots.