Amerikaanse vastgoedmiljonair schuldig bevonden aan per ongeluk op tv bekende moord: ‘Je bent erbij’

De Amerikaanse vastgoedmiljonair Robert Durst, die jaren geleden in een documentaire van televisiezender HBO per ongeluk drie moorden bekende, is vrijdag voor een daarvan schuldig bevonden. Een volksjury in Los Angeles oordeelde dat Durst zijn goede vriendin Susan Berman heeft omgebracht. Hij schoot de vrouw meer dan twintig jaar geleden dood met een kogel in haar hoofd.

Durst (78) is een telg uit een steenrijke vastgoedfamilie, die er een mondaine levensstijl op nahield. In 1982 verdween zijn eerste vrouw, Kathleen McCormack, en hoewel hij ervan verdacht werd haar te hebben omgebracht, werd daarvoor nooit bewijs gevonden.

Zijn goede vriendin en vertrouweling Susan Berman, dochter van een gangster in Las Vegas, kwam voor hem op nadat Durst werd beschuldigd van de moord op zijn vrouw. Op kerstavond 2000 werd Berman in haar huis in Beverly Hills gedood met een schot in het achterhoofd, aan de vooravond van een getuigenis over de verdwijning van Kathleen.

Daarin zou ze de politie vertellen hoe zij Durst een vals alibi had verschaft in de zaak-Kathleen door te zeggen dat hij bij haar was. Ze zou van Durst daarvoor 50.000 dollar hebben gekregen, maar hem gedreigd hebben haar verhaal aan de politie te vertellen als hij haar niet meer zou betalen. Van de dader van de moord ontbrak meer dan 15 jaar ieder spoor.

Een jaar later werd ook de buurman van de miljonair, Morris Black, op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Durst bekende hem te hebben vermoord en in stukken te hebben gesneden toen hij in 2001 in het Texaanse Galveston woonde. Het stoffelijk overschot gooide hij in zee. Naar eigen zeggen handelde Durst echter uit zelfverdediging en in 2003 sprak een jury in Texas hem vrij.

Bekentenis in documentaire

Durst werd in maart 2015 gearresteerd, op verdenking van de moord op Berman, net voor de laatste aflevering van een zesdelige HBO-documentairereeks over het leven van de vastgoedmiljonair zou worden uitgezonden. In de slotaflevering van de serie ‘The Jinx: The Life And Deaths Of Robert Durst’ spreekt Durst openhartig over de verdwijning van zijn eerste vrouw, de onopgeloste moord op Berman in 2000 en over de dood van zijn buurman. De producenten van het programma droegen ook nieuw bewijs aan in de moordzaak van Berman.

Na het interview, waarin hij geconfronteerd werd met het nieuwe bewijsmateriaal, wandelde hij naar de badkamer van het hotel waar de opnames plaatsvonden en mompelde hij tegen zichzelf: ‘Dit is het. Je bent erbij. Wat heb ik in godsnaam gedaan? Hen allemaal gedood, natuurlijk.’ Hij was echter vergeten dat hij zijn microfoontje nog omhad en de opname nog doorliep.

Gestolen kipsandwich

Durst is meermaals gevlucht voor de wet. Toen de moordzaak van zijn vrouw in 2000 heropend werd, liet hij zijn luxeleventje achter en dook onder in Galveston in Texas. Daar huurde hij een goedkoop appartement onder de naam ‘Dorothy Ciner’, en deed alsof hij niet kon spreken. Hij gaf zijn vermomming op na enkele ongelukjes, waaronder het in de fik zetten van zijn pruik in een bar tijdens het aansteken van een sigaret.

In oktober 2001 werd hij gearresteerd in verband met de dood van zijn buurman, Morris Black. Hij miste echter een hoorzitting, waarna er een arrestatiebevel tegen hem werd uitgevaardigd. Anderhalve maand later werd hij gearresteerd voor het stelen van een kipsandwich in Pennsylvanië. Die stal hij terwijl hij 500 dollar op zak had en 37.000 dollar in zijn huurauto had liggen - tezamen met twee pistolen.

De jury bevond Durst schuldig aan moord met voorbedachte rade op Susan Berman. Durst, die slecht ter been is en in een rolstoel zit, was vrijdag niet aanwezig in de rechtszaal om de beslissing na het vijf maanden durende proces aan te horen. Hij was in contact gekomen met iemand die COVID-19 had opgelopen.

Op 18 oktober zal Durst zijn straf te horen krijgen. Verwacht wordt dat hij levenslang krijgt.