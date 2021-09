Amigos, de app die voor jou vrienden voor op café uitzoekt, komt nu ook naar België

Een mooie avond met onbekenden beleven was best normaal voor corona, maar is nu zeldzaam. Gelukkig is er tegenwoordig voor alles een app, dus ook om een maatje te vinden voor een bordspel of een huisfeest.

Het is donderdagavond en ineens krijgt u verschrikkelijke zin om naar het terras te gaan. Uw vrienden schrikken van uw berichtje. Dat is wel een heel spontane gedachte. Het gaat ze helaas niet lukken om erbij te zijn. Misschien volgende week? Ja, ja, volgende week, moppert u in uzelf. Dan heeft u misschien meer zin in een avondje Netflix. U wilt naar buiten. Nu!

De kans is groot dat er elders in de stad meer mensen zijn zoals u. Ze willen, nee, hunkeren naar het terras. Maar er is niemand die mee wil. Het zou toch wat zijn als jullie elkaar zouden kunnen vinden.

U voelt hem al aankomen: dat kan tegenwoordig. Hoe groot of klein het probleem ook is, ­there’s an app for that. Wat u doet: u downloadt Amigos, maakt een profiel aan en logt in. Op uw scherm ziet u allerlei mensen die iets gezelligs willen ondernemen. De een is in voor een praatje of wandeling, de ander wil bowlen, laser­gamen of een bordspel spelen en weer anderen willen borrelen, naar het park of naar een huisfeest.

U kunt als gebruiker zoeken naar mensen uit de buurt die naar het terras willen, en zich bij hen aansluiten. U kunt zelf ook een ‘evenement’ creëren, bijvoorbeeld: ‘naar het terras’. Andere gebruikers kunnen dan om een uitnodiging vragen. Wilt u weten wat voor vlees u in de kuip heeft? Dan chat u even met een potentiële ­terrasganger. Mocht het klikken, stuurt u een uitnodiging. De mogelijkheden zijn eindeloos. U wilt salsadansen, maar heeft geen partner? Even inloggen op Amigos. U bent in voor wat gezelligheid, maar weet nog niet precies in welke vorm? Inloggen op Amigos, de kaart afstruinen en op de profielen van buurtbewoners kijken waar zij zin in hebben. Misschien is het een praatje, misschien een wandeling, potje schaken of een workshop twerken. Wanneer u ook zin heeft om te twerken, stuurt u diegene een bericht.

Het is strak georganiseerde, spontane gezelligheid met vreemden.

Uit je comfortzone

Amigos is bedacht door Johanan Fraanje van Dutch Concepts, een bedrijf dat bestaat uit ­reizigers die apps bedenken om gebruikers ­‘optimaal van het leven te laten genieten’.

Hij kwam op het idee omdat hij naar eigen zeggen altijd bezig is met hoe hij zoveel mogelijk uit zijn leven kan halen. Dat doet hij door elke dag in cijfers bij te houden. En toen zag hij het ineens: hij scoorde telkens de hoogste cijfers op de dagen dat hij zijn comfortzone verliet. Dus dat betekent: nieuwe indrukken opdoen, ­nieuwe mensen ontmoeten.

Hij besloot dat verder te onderzoeken. Vroeg zich bijvoorbeeld af: geldt dat nou alleen voor mij, of ook voor anderen? En ja hoor, het bleek ook voor anderen te gelden.

Daarom besloot hij dit sluimerende idee ­op reis verder uit te werken. “Ik ontdekte dat veel mensen niet openstaan voor spontane dingen. Ze plannen alles van tevoren al. Het impulsieve en avontuurlijke gaat er op die manier vanaf. Terwijl dat juist zo tof is, ­ontdekte ik tijdens het reizen.”

Dus wil Fraanje met Amigos een cultuur­omslag creëren. U moet weer lastminute leuke dingen ondernemen. “Wie op dinsdagavond zin krijgt om te barbecueën, moet dat gewoon doen,” zegt Fraanje. “Je weet vaak op zondag nog niet dat je dinsdag zin hebt om te barbecueën. Dat is het hele idee van dat spontane. Je moet dat niet van tevoren willen vastleggen. Want dan zit je eraan vast, terwijl je dan misschien op dinsdagavond als de bar­becue warm is, toch meer zin hebt in een terrasje.”

Een ander voordeel is volgens Fraanje dat u ­allerlei mensen ontmoet die u nog niet kent. “Het is goed om ook eens mensen te ontmoeten buiten je vaste vrienden of collega’s. Je kunt ook eenvoudig met je vriendengroep bij een andere vriendengroep aansluiten, bijvoorbeeld op een huisfeest. Dat is vrij laagdrempelig.”

Is de app dan ook bedoeld voor mensen die wat eenzamer zijn dan gemiddeld? Of voor mensen die het moeilijk vinden om contact te leggen? Eigenlijk niet, zegt Fraanje. “Juist niet. We sluiten die groep natuurlijk niet uit, maar ik denk dat deze app vooral interessant is voor mensen die openstaan voor andere mensen. Die zijn vaak sociaalvaardig. Het zijn meestal de wat ­populairdere mensen.”

De app telt inmiddels ruim 34.000 gebruikers en is live in acht Nederlandse steden. Fraanje had niet voorzien dat in zo’n korte tijd zoveel gebruikers zich zouden aanmelden. Daarom wordt komende week wat aan de app gesleuteld. Daarna wordt Amigos uitgerold in heel Nederland, en dus ook in Amsterdam.

Daarna kan het snel gaan, zegt Fraanje. “We gaan meteen de grens over. Frankrijk, België, Duitsland, Engeland. Uit mijn onderzoek blijkt dat mensen eigenlijk overal wel zin hebben in wat meer spontaniteit.”

In plaats van festivals

Momenteel zijn veruit de meeste mensen op Amigos op zoek naar huisfeestjes. Dat is volgens Fraanje te wijten aan de coronamaatregelen. “We vangen nu eigenlijk alle mensen op die normaal lekker naar festivals en andere feestjes zouden gaan. Via onze app ontmoeten verschillende vriendengroepen elkaar, bouwen ze mooie feestjes en kunnen ze eventueel mensen vinden voor een toffe afterparty.”

U denkt: dan krijg ik zeker van die ongure ­types op mijn afterparty. Geen zorgen, zegt Fraanje. “Het voordeel van de app is dat de organisator van een evenement kan selecteren wie zich wel en niet mag aanmelden. Niet iedereen past in de vibe van jouw feestje.”