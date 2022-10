Amsterdam is levensecht in de nieuwe Call of Duty. Maar niet iedereen is daar blij mee

Vrijdag verscheen Call of Duty: Modern Warfare II uit, de jongste editie in de populaire gamereeks. In de game wordt het Conservatorium Hotel in de hoofdstad zonder enig overleg aan gort geschoten.

De kogels vliegen in het rond in het Conservatorium Hotel, gevestigd in een monumentaal pand in Amsterdam op een steenworp afstand van het Stedelijk Museum. Er gaapt een groot gat in de voorgevel, waaruit zwarte rook opstijgt. Voor het gebouw staan een brandende auto en verlaten brandweerwagens.

Het hotel vormt een van de decors van het computerspel Call of Duty: Modern Warfare II. Er is alleen één probleem: niemand heeft gevraagd of het Conservatorium Hotel het op prijs stelt dat het – virtueel weliswaar – aan gort wordt geschoten door zwaarbewapende commando’s.

‘Wij hebben kennisgenomen van het feit dat het Conservatorium Hotel ongewenst het toneel is van de nieuwe Call of Duty’, laat hotelmanager Roy Tomassen weten. ‘Meer in het algemeen zijn wij geen voorstander van games die het gebruik van geweld lijken aan te moedigen. De game reflecteert op geen enkele manier onze kernwaarden en wij betreuren dan ook onze kennelijke en ongewenste betrokkenheid.’ Het hotel beraadt zich nog op mogelijke stappen.

Amsterdam door de ogen van de makers van de game ‘Call of Duty: Modern Warfare II’. Beeld Infinity Ward

Call of Duty: Modern Warfare II is de nieuwste uitgave van een reeks militaire games van de Amerikaanse uitgever Activision. Van alle negentien titels die sinds 2003 zijn verschenen, zijn tezamen 400 miljoen exemplaren verkocht. Call of Duty levert ruwweg de helft van de omzet van moederbedrijf Activision Blizzard in een jaar – 8,8 miljard dollar in 2021.

Zo lucratief is de serie dat er elke herfst een nieuwe aflevering verschijnt. Drie studio’s krijgen ieder drie jaar om een spel af te leveren in een vaste setting. Sledgehammer bracht de afgelopen jaren titels uit die zich in de Tweede Wereldoorlog afspelen. De Black Ops-titels van Treyarch springen heen en weer tussen het recente verleden en de toekomst.

Dit jaar was Infinity Ward aan de beurt, een Californische studio met 660 medewerkers. Hun Modern Warfare-games wortelen in het hier en nu. In deel II moet een internationale commando-eenheid verhinderen dat een terreurgroep uit het Midden-Oosten samen met een Mexicaans drugskartel een gestolen ballistische raket op de VS laat vallen.

Op afstand

Door de coronapandemie moest een groot deel van de game ‘op afstand’ worden gemaakt. ‘Normaal bekijken we de locaties voor we ze in het computerspel opnemen’, vertelt Jeff Negus, director of photography. Nu moest dat aan de hand van foto’s en video’s. De locaties in Amsterdam waar twee missies zich afspelen zag de Amerikaan pas vorige week, toen hij bij een promotietour de stad aandeed. ‘Het was wel bijzonder om het nu in het echt te zien.’

In één missie schakelen commando’s een groep terroristen en drugscriminelen uit in het Oosterdok, de haven voor het Centraal Station. In de andere ontvoeren ze op de Amsterdamse Wallen op klaarlichte dag een drugsbaron.

De gebouwen, de grachten en de rondvaartboten zijn niet van echt te onderscheiden. Er zijn straatnaamborden te zien met ‘Oudezijds Achterburgwal’ en ‘Oudekerksplein’. Maar om juridische heisa te voorkomen zijn de namen van kroegen, restaurants en seksclubs aangepast. De uithangborden van biermerken dragen andere namen: Heineken heet Groeneveld, elders wordt Reybrouck aanbevolen. Het Conservatorium Hotel is omgedoopt tot het Breenbergh.

Uzurkistan

Ook elders in de game kruipen de makers dicht op de werkelijkheid. De terroristen noemen zich Al-Qatala, wat niet veel afwijkt van Al-Qaida. Het land waar ze zich schuilhouden, Uzirkstan, zou op de wereldkaart in Syrië liggen.

Aan het begin van de game blazen de Amerikanen met een geleide raket generaal Ghorbrani op, een Iraanse topmilitair die wapens levert aan Al-Qatala. Die missie doet sterk denken aan de Amerikaanse raketaanval in 2020 in Irak, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood. Soleimani leidde de Iraanse militaire operaties in het buitenland, waaronder die in Syrië.

Toch moet Modern Warfare II niet worden gezien als een commentaar op de actualiteit, zegt Negus. ‘We laten ons er alleen door inspireren.’

Met ‘motion capture’ worden echte acteurs getransformeerd in virtuele personages in ‘Call of Duty: Modern Warfare II’. Rechts Jeff Negus van Infinity Ward. Beeld Infinity Ward

Echte acteurs Computerspellen gebruiken acteurs niet alleen voor hun stemmen. Die moeten ook opdraven voor de cutscenes (filmfragmenten). Daarvoor trekken ze pakken aan met reflecterende noppen en spelen scènes op een vrijwel lege set. Sensoren pikken de lichaamsbewegingen op, een computer vertaalt die naar manoeuvres van de virtuele personages. ‘Ik heb in mijn bijna veertigjarige carrière heel wat generaals vertolkt’, zegt de Amerikaanse acteur Glenn Morshower (63), generaal Shepherd in Modern Warfare II. ‘Maar dit is de eerste keer dat ik er een speel met een balletpak aan.’

