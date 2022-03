An Lemmens: ‘Als ik opgewonden wil raken, wil ik hardcore pornobeelden, geen omfloerste rommel’

Helemaal ongevaarlijk ziet ze er niet uit, met die piercings en tattoos. Wie haar niet kent, zou denken: een ruige rockchick die niet met zich laat sollen. Maar als je met An Lemmens praat, merk je snel dat ze een minzame, vrolijke vrouw is, zonder pretentie of kapsones en met een groot hart voor dieren – het perfecte buurmeisje, quoi. De 41-jarige VTM-presentatrice, tegenwoordig te zien als redders der agrarische liefde in ‘Boer zkt. Vrouw’, is morgen de gastspeurder in de halve finale van ‘The Masked Singer’. Anno 2022 is ze één van de leading lady’s van de Vlaamse televisie, maar in 2010, toen ze te biecht ging voor 7 Hoofdzonden, was ze nog een onwennig meisje, net overvallen door het gewicht van de roem. ‘Ik heb totaal geen ambities. Dan is het vreemd om opeens volop in de belangstelling te staan.’

Hoogmoed

AN LEMMENS «Mensen vragen me vaak: ‘Hoe kan jij, met jouw job, met beide voeten op de grond blijven staan?’ Maar daar heb ik dus geen enkel probleem mee. Ook omdat het allemaal stap voor stap is gegaan: ik ben in 2003 begonnen als veejay bij TMF, en pas vier jaar later ben ik naar vtm overgestapt. Ik heb de tijd gekregen om me aan te passen aan het leven van een ‘tv bekendheid’ in Vlaanderen.

»En toch is het nog altijd even schrikken wanneer een wildvreemde mij aanspreekt. Als ik over straat loop, kijk ik ook meestal naar de grond en probeer ik de blikken van voorbijgangers te ontwijken.

»Gisteren ging ik op bezoek bij een vriendin. Toen ik aanbelde, deed ze niet meteen open. Daar werd ik zo zenuwachtig van dat ik echt begon te snauwen: ‘Laat mij binnen!’ Ik vind dat de hel: allemaal mensen die je aanstaren terwijl je nergens heen kan. Ik heb gekozen voor deze job, niet voor de aandacht die er kennelijk bij hoort. Ik probeer dat ook te vermijden. Met mijn honden ga ik wandelen op momenten dat ik niet te veel andere mensen tegenkom. Winkelen doe ik nooit op zaterdag. En tegen vier uur ’s middags kom ik nooit in de buurt van een school. Heel vervelend, maar ik ben door schade en schande wijs geworden.»

HUMO Was je vroeger ook al zo mensenschuw?

LEMMENS «Het is verergerd sinds ik voor de televisie werk, maar ik heb het nooit prettig gevonden om met mensen om te gaan die ik niet ken. Ik heb vooral een hekel aan smalltalk. De meeste mensen worden ongemakkelijk als er in een gesprek een stilte valt en beginnen dan maar over koetjes en kalfjes, maar dan klap ik helemaal dicht. Dan vragen ze: ‘Je bent zo stil. Is er iets?’ Natúúrlijk is er iets: ik verwacht dat gesprekken ergens over gaan!»

HUMO En dan krijg je natuurlijk de naam dat je arrogant bent.

LEMMENS «Dat krijg ik viavia soms te horen, ja. Maar ik heb liever dat mensen mij arrogant vinden dan dat ze te dicht bij me komen. Als ze me niet lusten, blijven ze tenminste weg (lacht). Ik wil me ook niet opdringen, omdat ik bang ben dat mensen niet geïnteresseerd zijn in wat ik te vertellen heb.»

HUMO Voel jij je nooit beter dan een ander?

LEMMENS «Vroeger wel. Als puber was ik ervan overtuigd dat alleen wat ik vond en deed – de meningen die ik had, de boeken die ik las, de muziek waar ik naar luisterde – goed was. Ik zat in het milieu van de straight edge, een muzikale beweging die radicaal tegen alcohol en drugs was. Ik was daar heel extreem in, tot ik zag dat veel van die straightedgers na verloop van tijd toch met drank en drugs begonnen, terwijl ze jarenlang hun Grote Gelijk hadden rondgebazuind. Sindsdien weet ik hoe dom het is om te denken dat je de waarheid in pacht hebt.»

HUMO Vind je het belangrijk wat anderen van je denken?

Lemmens «Steeds minder. toen ik pas voor tv werkte, kreeg ik massa’s opmerkingen over mijn uiterlijk, mijn kleren, mijn stem, mijn borsten... Ik trok me dat heel erg aan, tot ik besefte dat je nooit voor iedereen goed kan doen.

»(Denkt na) Ik zeg dat nu wel heel dapper, maar het blijft dubbel. Neem nu al de commentaren die je krijgt op die internetforums: het heet vrije meningsuiting, maar voor mij is dat vaak niet meer dan moddergooien en vuilspuiten.»

HUMO Hoe ambitieus ben jij?

Lemmens «Niet. Er is niets waar ik van droom of naar streef. Dat vind ik soms wel jammer, maar tegelijk weet ik dat het geen zin heeft om jezelf doelen te stellen. De kans is groot dat je die toch nooit bereikt, en dan ben je alleen maar teleurgesteld. Zeker in mijn vakgebied: televisie is een vluchtig medium, en als tv-gezicht kun je van de ene op de andere dag worden afgedankt. Er is maar één manier om dat niet aan je hart te laten komen: door niet te veel te verwachten.

»Omdat ik niet ambitieus ben, laat ik soms over me heen lopen. Ik heb al mooie opdrachten misgelopen omdat ik te weinig opkwam voor mezelf. Ik ben het omgekeerde van een streber. Ik ben ook een makkelijke om mee te werken: ik doe nu twee programma’s tegelijk, maar ik loop daar niet over te zeuren.»

Traagheid

LEMMENS «Je bent hier maar kort, dus moet je er het beste van maken. Dat was ook mijn instelling toen ik eerder dit jaar aan ‘Sterren op de dansvloer’ deelnam. Ik kan hele maal niet zo goed dansen, en zeker niet zo goed als de andere kandi daten, maar ik had mezelf voorgenomen om te winnen. Ik ben enorm competitief: voor mij is winnen belangrijker dan deelnemen.»

HUMO Zet je je ook in voor anderen?

LEMMENS «Voor mijn goeie vrienden: altijd. Ik heb er maar een paar, maar voor hen sta ik altijd klaar, zelfs al zit ik aan de andere kant van de wereld. Vriendschap is voor mij een kwestie van alles of niks.

»Omgekeerd verwacht ik hetzelfde engagement terug, maar ik heb ondervonden dat lang niet iedereen zo loyaal is. Ik heb al met verschillende mensen gebroken. Je krijgt van mij één kans – misschien twee, als ik je héél graag zie – maar als je die verknalt, heb je het voorgoed verkorven.»

HUMO Valt het jou gemakkelijk om gelukkig te zijn?

LEMMENS «Gemakkelijker dan vroeger. Als tiener was ik diep ongelukkig. Ik was een Gekwelde Ziel, en dat mocht iedereen weten. Ik had een hekel aan mezelf, dacht dat niemand me graag zag. Maar rond mijn twintigste heb ik daar een dikke streep onder getrokken. Ik heb een lijstje gemaakt met alle redenen om gelukkig te zijn en een lijstje met alle redenen om ongelukkig te zijn, en het eerste lijstje was veel langer dan het tweede. Gelukkig zijn is in grote mate je eigen keuze, daar ben ik van overtuigd. Ik heb voor het geluk gekozen, en sindsdien heb ik het gevoel dat alles in mijn leven op zijn plaats begint te vallen. Ik heb vrede met mezelf.»

HUMO De Belgen zijn geen toonbeeld van liefdadigheid, lazen we vorige week in de krant. Steun jij goede doelen?

LEMMENS «Alleen als ik er affiniteit mee heb. Zoals met ‘Greyhounds in nood’. Da’s een organisatie die zich inzet voor galgo’s, Spaanse windhonden. omdat die zo snel zijn en zo’n groot uithoudingsvermogen hebben, worden ze in Spanje gekweekt voor de jacht, vooral door zigeuners en professionele jagers. Maar als ze wat ouder worden en hun snelheid verliezen, worden ze vaak op gruwelijke wijze afgemaakt: door ze op te hangen of in brand te steken. Galgo’s zijn in Spanje gebruiksvoorwerpen: als je ze beu bent, smijt je ze weg. En de meeste Spanjaarden trekken zich daar niks van aan, want ze vinden het maar vieze zigeunerhonden. ‘Greyhounds in nood’ probeert zo veel mogelijk galgo’s hier bij ons een nieuwe thuis te bezorgen.

»Ik werk ook als vrijwilligster voor een dierenasiel in de buurt. Ik steek mijn tijd en energie liever dáárin dan in ver-van-mijn-bed-din-gen als de overstromingen in Pakistan of de aardbeving in Haïti. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat die mensen is overkomen, en ik heb ook geld gestort om hen te helpen, maar ik ken ze niet persoonlijk, en daardoor voel ik me niet echt betrokken. In dat asiel om de hoek zie ik met eigen ogen wat er gebeurt. Af en toe vang ik ook honden op, meestal als ze ziek of oud zijn. Ik laat ze liever in alle rust sterven bij mij thuis dan dat ze moeten crepe ren in een kooi.»

HUMO Geloof jij in een God die over de wereld waakt?

LEMMENS «Nee. Ik ben gelovig op gevoed, maar vlak voor mijn plechtige communie heb ik mijn geloof afgezworen.

»Ik geloof ook niet in een leven na de dood, maar ik betrap mezelf er wel op dat ik soms probeer te praten met overledenen. Met mijn beste vriendin, bijvoorbeeld. Die is meer dan tien jaar geleden vermoord door haar vader, in een familiedrama. Ze was zeventien. Gisteren keek ik toevallig naar haar foto in mijn living, en zei ik tegen haar: ‘Zie je wat voor leven ik aan het leiden ben? Had je dat van mij verwacht?’ Stilletjes zal ik wel hopen dat ze nog ergens is, en dat we ooit opnieuw samen zullen zijn.»

Gulzigheid

HUMO Aan wat ben jij verslaafd?

LEMMENS «Sigaretten. Ik rook on geveer een pakje per dag. Ik weet dat het ongezond is, én duur, én dat het stinkt, maar het lukt me niet om ermee te stoppen. Zwanger zijn zou een goede motivatie zijn, maar dat zit er voorlopig niet in (lacht).

»Vroeger stak ik mijn eerste sigaret ’s morgens vroeg in bed op en rookte ik zelfs in bad. Dat doe ik nu niet meer, maar ik steek er wel altijd eentje op bij het ontbijt. Andere mensen hebben een kop koffie nodig om wakker te worden; ik een sigaret.»

HUMO Rook je ook joints?

LEMMENS «Niet meer. Vroeger wel – ik rookte joints vóór ik sigaretten rookte. Alleen werkte het bij mij niet. De eerste keer dat ik stoned was, lag ik de hele avond plat van het lachen, maar de volgende keren voelde ik er eigenlijk niets van. Ik ben toen maar gewoon sigaretten beginnen te roken – dat was goedkoper (lacht).»

HUMO Hoe gulzig ben je als het op eten aankomt?

LEMMENS «Ik snoep veel, vooral chocolade en chips, maar verder is eten voor mij een functionele bezigheid: je maag vullen omdat je honger hebt. Er is ook weinig of niks wat ik lust. Ik snap niet dat mensen in extase kunnen raken van een bord eten, en al die kookprogramma’s op tv gaan totaal aan mij voorbij. Ik ben ook een ramp in de keuken: meestal ga ik naar de frituur of duw ik een diepvriesmaaltijd in de magnetron.»

HUMO Wat eet jij niettemin graag?

LEMMENS «Frieten met Joppiesaus, macaroni met kaas en hesp, en Thaise rode curry: that’s it (lacht). Die drie dingen eet ik minstens een paar keer per week, het liefst met cola erbij. Alcohol drink ik bijna nooit: ik lust het niet, en ik word er ziek van. Heel af en toe drink ik op een feestje tequila, puur. Da’s de enige drank waarvan ik de volgende dag niet ziek ben, terwijl ik er wel ongelooflijk zat van word (lacht). Maar geef mij één glas wijn en ik sta een halfuur later te kotsen.»

HUMO Neem je je je nooit voor om wat gezonder te gaan eten?

LEMMENS «Hoe dan? Meer fruit en groenten eten? Maar dat lust ik niet! Mijn enige bron van vitamines zijn het soort fruitpapjes dat peuters graag eten: een geplette Betterfood met banaan en sinaasappelsap. Dat maak ik vaak voor mezelf. (Bloost) En als ik bij mijn moeder op bezoek ga, maakt zij dat speciaal voor mij klaar.

»Je wordt er wel dikker van, van al die frieten en cola, maar dat kan mij nu eens niks schelen. Ik zou makkelijk tien kilo magerder kunnen zijn, maar dan moet ik anders gaan eten en dat wil ik niet – dan maar niet slank. Ik heb een perfect normaal vrouwenlichaam. Ik ben blij met mijn vormen.»

HUMO De meeste vrouwen zijn niet zo tevreden over hun lijf.

LEMMENS «Ik zou mezelf schamen als ik over mijn lichaam zou klagen: dát zou pas hoogmoedig zijn.

»Ik heb mezelf jarenlang niet mooi gevonden – als tiener vond ik mezelf met voorsprong het lelijkste meisje van de klas – maar ik heb beseft dat ik mezelf iets wijsmaakte. Als ik nu naar foto’s van vijftien jaar geleden kijk, schaam ik me alleen nog omdat ik mezelf zo naar beneden haalde met dat getob over mijn uiterlijk. Vooral omdat ik toen nog tien kilo minder woog dan nu en alles nog perfect op zijn plaats zat.»

HUMO Gooi jij je uiterlijk soms in de strijd om iets te bereiken?

LEMMENS «Ik zou niet weten hoe. Ik weet dat veel mensen me niet zullen geloven als ze dit lezen. Ze zullen zeggen: ‘An Lemmens is zich zéér goed bewust van haar uiterlijk, want ze loopt constant met diepe decolletés rond.’ Maar ik heb nu eenmaal grote borsten, dat kún je niet verdoezelen. Iedere vrouw met een grotere boezem weet bijvoorbeeld dat ze geen coltrui moet aandoen, want dan accentueer je je borsten alleen nog meer.

»Vroeger was ik me er totaal niet van bewust dat ik zo’n grote maat had. Pas toen ik voor de televisie begon te werken en massa’s mails en brieven kreeg over tetten dit en tetten dat, drong het tot me door dat het voor veel mannen een issue is.»

Gramschap

LEMMENS «Als iets mij niet aanstaat, kan ik ontplóffen. Maar het duurt nooit lang. Tien minuten later ben ik meestal weer gekalmeerd.»

HUMO Wat jaagt je zoal de gordijnen in?

LEMMENS «Roddels! Toen ik vorig jaar scheidde van Sean (Dhondt, zanger van Nailpin, red.), zijn er een heleboel lelijke en onware dingen over ons geschreven. Toen heb ik veel geroepen en gevloekt. Ik ging door een ontzettend moeilijke en verdrietige tijd: het laatste wat je dan nodig hebt, zijn wildvreemden die zich met je privéleven bemoeien.

»Nu, als puber was ik nog erger. Ik was niet tevreden over mezelf, en dat reageerde ik af op mijn ouders, mijn zussen, mijn leraars, vriendinnen, op iedereen eigenlijk. Er ging geen dag voorbij zonder dat ik tegen iemand stond te gillen. Mijn ouders hadden al drie dochters grootgebracht, dus ze waren al wel wat gewend, maar ik spande toch wel de kroon.

»Achteraf ben ik blij dat ik zo’n heftige puberteit heb gehad. Omdat ik toen alles uit mijn systeem heb kunnen gooien: ik ben met geen enkele frustratie blijven zitten.»

HUMO Waar heb jij spijt van?

LEMMENS «Nergens van. Uit tegenslagen probeer ik te leren. Sinds ik de moord op mijn vriendin een plaats in mijn leven heb moeten geven, weet ik dat ik elke dag dankbaar moet zijn dat ik er nog ben, en dat het mijn morele plicht is om iets van mijn leven te maken. Mijn vriendin heeft die kans niet gekregen. Dat had mij net zo goed kunnen overkomen: daar denk ik nog bijna elke dag aan.»

Jaloersheid

LEMMENS «Als ik iemand iets zie doen dat mij raakt of ontroert, denk ik nooit: ‘Ik wou dat ik dat ook kon.’ Ik vind het leuk wat ik doe; waarom zou ik dan willen doen wat een ander doet?»

HUMO Hoe jaloers ben jij als je partner naar andere vrouwen lonkt?

Lemmens «Niet. Gelukkig maar, want jaloezie in je relatie is volgens mij een teken dat er iets niet goed zit. Ik zou ook nooit zo’n relatie willen.

»Ik ben zelf niet het type om met andere mannen te flirten als ik een vaste relatie heb, maar ik begrijp dat sommige mensen die behoefte wel hebben. Als mijn partner het leuk vindt om met andere vrouwen te flirten: wie ben ik dan om hem dat te verbieden? Als je elkaar vertrouwt, kan er niet veel gebeuren.»

HUMO Zijn vrouwen jaloerser dan mannen, denk je?

LEMMENS «Vrouwen gaan er anders mee om. Mannen zijn doorgaans competitiever ingesteld en hebben, als ze jaloers zijn, de neiging om in actie te schieten en weer te scoren bij hun partner. Vrouwen zullen proberen hun concurrentes onderuit te halen. Wat dat betreft zijn wij toch wel wat venijniger.»

HUMO Van wie heb jij het meest geleerd?

LEMMENS «Van Sean. Hij heeft mij geleerd om meer rust te vinden, en daar ben ik hem dankbaar voor. Vóór ik hem kende, was ik één brok onrust: het bleef maar razen in mijn hoofd. Sean is een heel rustige mens, bij wie je automatisch zelf ook kalmer wordt. Ik ben blij dat wij in alle vriendschap zijn gescheiden en dat we nu nog altijd op een toffe manier met elkaar omgaan.»

Hebzucht

LEMMENS «Wij droegen thuis geen merkkledij, we hadden geen dure hobby’s en we kregen geen zakgeld. Als we iets nodig hadden, moesten we dat vragen, en dan beslisten mijn ouders of we dat wel echt nodig hadden. Ze wilden ons doen inzien dat geld iets is waar je hard voor moet werken en dat je niet uitgeeft aan prullen.»

HUMO Heb je die wijze houding van je ouders overgenomen?

LEMMENS «Euh, nee (lacht). Toen ik op eigen benen stond, heb ik bij wijze van tegenreactie jarenlang mijn geld door ramen en deuren naar buiten gesmeten. Als ik niet kon kiezen tussen drie paar schoenen, kocht ik ze gewoon alledrie. Er waren dagen dat ik op een uur tijd een paar duizend euro uitgaf aan kleren.

»Nu ben ik minder impulsief geworden, en ook spaarzamer. Stel dat ik opeens geen inkomen meer heb: wat heb ik dan aan kasten vol kleren en schoenen? Of stel dat er iets met één van mijn honden en katten gebeurt: ik mag er niet aan denken dat ik ze moet laten inslapen omdat ik geen operatie van 5.000 euro kan betalen. Dus probeer ik elke maand wat geld opzij te zetten. Dat lukt me vrij aardig.»

HUMO Ben je tevreden met wat je bij vtm verdient?

LEMMENS «Ik heb een eigen huis en een eigen auto, ik kan kopen wat ik wil, en ik heb een spaarpotje dat langzaam aangroeit: ik heb geen enkele reden om te klagen. Ik ben ook niet zo’n moeilijke als het op geld aankomt – ik pas me gewoon aan aan wat ik verdien. Ik heb ooit halftijds in een schoenenwinkel gewerkt, en daar verdiende ik honderd keer minder dan nu, maar dan zet ik gewoon de tering naar de nering. Omgekeerd ook: als ik het breed heb, laat ik het breed hangen. Ik snap mensen niet die zeggen: ‘Als ik ooit met de lotto win, zal er niet veel veranderen.’ Man, ik zou het wel weten: dan wil ik een dikke villa met zwembad, drie auto’s, vijf huishoudsters, een wereldreis... Hell yeah! (lacht)»

HUMO Wat doe jij niet voor geld?

LEMMENS «Ik zou nooit iets doen waarbij ik het gevoel heb dat ik mezelf verkoop. Ik zou zonder enig probleem reclame kunnen maken voor Kinder Bueno, omdat ik daar zelf zot van ben. Maar voor bontjassen zal ik never ever reclame maken. Nog voor geen 100 miljoen.»

HUMO Zou je, voor het juiste bedrag, uit de kleren gaan voor een blootblad?

LEMMENS «Nee. Niet omdat ik preuts ben of me schaam voor mijn lichaam, maar omdat ik dan het gevoel zou hebben dat ik niet trouw blijf aan wie ik ben. Als ik louter voor de centen uit de kleren zou gaan, zou ik mezelf toch wel een beetje een hoer vinden, denk ik. Maar voor een campagne van PETA of Kom op tegen Kanker zou ik het wel overwegen.»

HUMO Geef je geld aan bedelaars?

LEMMENS «Nee. Die kopen er toch alleen maar bier of drugs mee. Maar als ik een bedelaar met een hond passeer en ik heb wat tijd, ga ik in de supermarkt snel een zak hondeneten kopen. Die hond heeft er niet voor gekozen om te bedelen, hè?»

Onkuisheid

LEMMENS «Ik ben niet iemand die, als ze single is, elke week met een andere kerel in bed ligt. Ik snap niet wat er zo opwindend is aan seks met een wildvreemde: je kent elkaar niet, je weet niet wat de ander graag heeft, er is nul intimiteit... Seks heeft voor mij te maken met vertrouwen, affectie, elkaar graag zien.»

HUMO Op wat knap jij af in bed?

LEMMENS «Op mannen die niet goed ruiken. Dat gebeurt heel instinctief: iemands lichaamsgeur bepaalt of ik hem aantrekkelijk vind of niet.

»Ik knap ook af op egoïsten die alleen maar aan hun eigen bevrediging denken. Als je met zo iemand in bed ligt, heb je het idee dat hij aan het masturberen is met jou als hulpstuk. Goede seks betekent voor mij: aandacht hebben voor elkaarsbehoeftes en genot. Dat vind ik er net zo leuk aan: dat je zelf verwend wordt, maar ook dat je de ander kan verwennen. Daarom vind ik one-nightstands zo oninteressant: omdat je dan puur voor je eigen genot gaat. Dat heb ik nooit gedaan, zelfs niet als ik strontzat was.»

HUMO Welke vorm van seks is totaal niet aan jou besteed?

LEMMENS «Seks met dieren! Dat iemand het fijn vindt om een kip of een geit te penetreren: dat snap je toch niet? Ik vind het vooral heel erg voor die dieren. Die hebben er toch ook niet voor gekozen om zich door zo’n pervert te laten molesteren.»

HUMO Wat vind je van porno?

LEMMENS «Ik ben niet het type vrouw dat jaloers is als haar man naar YouPorn of RedTube kijkt. Tenzij hij naar porno met dieren kijkt: dan zou ik me wel zorgen maken, denk ik (lacht).

»Veel vrouwen voelen zich bedreigd als ze hun man betrappen met porno. Ze denken dan dat hij van hen hetzelfde verwacht als wat hij al die pornoactrices ziet doen, maar dat zijn maar fantasieën. ’t Is niet omdat je man geilt op een vrouw die zich amuseert met vijf dildo’s dat hij dat ook van jou verwacht.»

HUMO Kijk jij zelf weleens naar porno?

LEMMENS «Af en toe. Als vrijgezel die niet van onenightstands houdt, moet je op een andere manier aan je trekken komen, hè (lacht). Als ik naar porno kijk, is het naar the real stuff en niet naar soft-erotische prullen. Voor mij hoeft er geen verhaaltje rond te zitten: als ik opgewonden wil raken, wil ik hardcore beelden, geen omfloerste rommel.»

HUMO Vreemd om dat uit de mond van een vrouw te horen.

LEMMENS «Ik ben ervan overtuigd dat iedere vrouw er in wezen zo over denkt. Al die onzin over ‘vrouwonvriendelijke’ porno... Ze durven gewoon niet toe te geven, vaak ook niet aan zichzelf, dat ze seks opwindend vinden.

»Da’s volgens mij ook de reden dat veel vrouwen zo moeilijk klaarkomen. Daarvoor moet je de controle loslaten, en dat durven veel vrouwen niet: omdat ze dat ‘ongepast’ vinden, omdat ze zich schamen over hoe ze er dan uitzien... Bij mannen is het eenvoudig: op het moment dat er bloed naar de zwellichamen in hun piemel stroomt, gaat er geen bloed meer naar hun hersenen (lacht). Voor vrouwen is een orgasme behalve een lichamelijk ook een geestelijk en emotioneel hoogtepunt.»

HUMO Heb jij weleens een orgasme gefaket?

LEMMENS «Waarom zou ik dát doen? Om mijn partner een plezier te doen? Vrouwen die een orgasme faken, zouden beter tegen hun partner zeggen wat hij verkeerd doet. Als ik ergens niet tevreden over ben, dan zeg ik dat gewoon. Soms komt dat hard aan – mannen zijn supergevoelig als het over hun bedprestaties gaat – maar liever dat dan tien jaar lang hetzelfde geklungel te moeten ondergaan omdat je er niets over durft te zeggen.»

HUMO Was jij er als meisje vroeg bij?

LEMMENS «Nee. Ik was zeventien toen ik voor het eerst met een jongen naar bed ging. Dat was laat, in vergelijking met mijn vriendinnen.»

HUMO Heb je je ooit seksueel aangetrokken gevoeld tot een meisje?

LEMMENS «Nee. Ik heb wel met vriendinnen gekust, maar dat was gewoon zottigheid. Meisjes zijn sowieso fysieker met elkaar dan jongens. Meisjes die met elkaar tongzoenen, dat is het equivalent van jongens die mekaar onder de douche met handdoeken slaan: dat heeft niets met seks of erotiek te maken.»

HUMO Word jij gemakkelijk verliefd?

LEMMENS «Integendeel. Ik ben nog maar drie keer verliefd geweest. Daar maak ik me soms wel wat zorgen over. Soms wou ik dat ik kon zeggen: ‘Ik ben vrijgezel: als ik vanavond een knappe gast tegenkom, dan ga ik daar de hele avond mee kussen.’ Maar dat kan ik dus niet.»

HUMO Met welk dier zou jij je seksuele persoonlijkheid vergelijken?

Lemmens «Een kat! Die moet je op de juiste manier benaderen. Als je te bruusk bent, loopt ze weg en is er geen huis mee te houden. Je moet lief en speels en verrassend zijn: dan begint ze te spinnen en komt ze op je schoot liggen. Maar je moet altijd oppassen, want een kat is onvoorspelbaar: ze kan altijd haar klauwen uitsteken!»

HUMO Dus toch geen katje om zonder handschoenen aan te pakken!

(Dit interview stond oorspronkelijk 5 oktober 2010 in Humo)