An Pauwels (36), de vriendin van Fikry El Azzouzi (44): ‘Als Fikry’s mama op bezoek komt, ga ik niet in een minirok rondlopen’

Elk jaar, als de zomervakantie zich halfweg omdraait om verder te zonnen, strijkt Theater Aan Zee (TAZ) neer in Oostende. Iets om naar uit te kijken voor schrijver en theatermaker Fikry El Azzouzi (44), die voor deze editie in de raad van advies van TAZ zetelt, en zijn vriendin An Pauwels (36). Een gesprek over de zee, piraten, de gps en de futiliteit van familienamen. ‘Fikry’s ziekte heeft een grotere impact op ons leven dan zijn religie.’

HUMO Voelen jullie je als pas gemigreerde binnenlanders al thuis aan zee?

AN PAUWELS «Helemaal. Oostende is een stad van nieuwkomers, die door de Oostendenaren met liefdevolle desinteresse worden ontvangen: niemand is geïnteresseerd in je verleden of je bagage, dus moet je er vooral niet mee uitpakken. In Gent of Antwerpen ben je de som van alles wat je in je leven al hebt verwezenlijkt, hier mag je opnieuw beginnen.»

HUMO Volgens Fikry heb jij hem overtuigd om naar hier te verhuizen.

PAUWELS «Zoveel overtuigingskracht had ik niet nodig, hoor. Het is heel impulsief gegaan. Ik stelde Oostende voor en hij zei: ‘Waarom niet?’ Ik ben zot van de zee. Ik kom hier al mijn hele leven als ik mijn gedachten wil ordenen en ver wil kunnen kijken.»

HUMO Heeft hij iets met de zee?

PAUWELS «Niet echt. Hij komt uit Temse, maar hij heeft me verteld dat hij afstamt van een familie van vissers en piraten. Zijn ouders komen uit het Rifgebergte, maar zijn voorouders waren piraten die op sardines visten, en af en toe een kleine boot of een Nederlands handelsschip aanvielen. Misschien heeft hij daarom nog een navelstreng naar de zee lopen.»

HUMO Is Theater Aan Zee voor jullie het hoogtepunt van het jaar?

PAUWELS «Zeker. Weet je wat ik het leukst vind aan TAZ? Dat we vrienden te slapen kunnen leggen. Toen we tweeënhalf jaar geleden naar hier verhuisden, wilde ik absoluut een huis met een extra kamer. In Gent, waar ik woonde, is zoiets onbetaalbaar. In Antwerpen, de toenmalige woonplek van Fikry, al evenzeer. Maar in Oostende hoefden we niet lang te zoeken: na twee of drie huisbezoeken vonden we een mooi huis, niet groot, maar met voldoende ademruimte én een logeerkamer. Tijdens de vorige editie van TAZ kwamen vrienden een nachtje slapen om een voorstelling mee te pikken, en bleven ze drie of vier nachten. Het voelde alsof we thuis een gezellig hotel runden.»

HUMO Je wilt vast ook een paar voorstellingen zien.

PAUWELS «Ik ga zeker het één en ander bekijken, maar ik moet ook werken.»

HUMO Je verzorgt de communicatie en de publiekswerking bij De Grote Post, dat andere cultuurbolwerk van Oostende.

PAUWELS «Wij zijn één van de partners van TAZ. Het thema van deze editie, ‘Raak me’, sluit naadloos aan bij de impact die wij als cultuurhuis het hele jaar door op de stad proberen te hebben.

»Eén van de voorstellingen waar ik het meest naar uitkijk, is ‘Vissers van de horizon’, een performance van Cesar Janssens en Griet Dobbels. Ze willen vijftig Oostendenaren door de zee laten waden met beschilderde vlaggen, die samen één groot bewegend landschap vormen. Ik hou wel van dat soort theater. Je hoeft niet in een zaal naar doorwrochte teksten te zitten luisteren. Ik heb vorige week een testopvoering gezien en het zag er magisch uit. Ik heb me nu opgegeven als vrijwilliger om mee te doen. Het enige nadeel is dat ik er zelf niks van zie, als ik in het water sta.»

HUMO Er staan twee voorstellingen van Fikry op het programma, ‘Dear Winnie’ en ‘Who’s Tupac?’ Maar hij is ook een nieuwe voorstelling aan het maken: ‘Viewmaster’.

PAUWELS «Daarvoor heeft hij vandaag een eerste afspraak met een aantal dak- en thuislozen.»

HUMO Want dat is het plan: theater maken met de dak- en thuislozen uit het Oostendse Leopoldpark.

PAUWELS «Elk jaar strijkt TAZ neer in het Leopoldpark, maar die plek is ook de habitat van een aantal daklozen. Zeker in de zomer. In de winter zitten ze vaak bij ons in De Grote Post, waar ze zich na een koude nacht opwarmen achter de grote ramen waarop de winterzon schijnt. Toen Fikry hoorde hoe het festival elk jaar de woonplek van die daklozen inpalmt, was hij getriggerd.»

HUMO Hij dacht: met hén ga ik theater maken?

PAUWELS «Ja, maar hij zei er ook meteen bij: ‘Ik ga in de aanloop ernaartoe zeker vijf keer zeggen dat ik het niet meer zie zitten.’ Vorige week heeft hij het voor het eerst gezegd. Hij begon zelfs te twijfelen aan het concept: ‘Misschien willen die mensen liever met rust gelaten worden?’ Maar het komt helemaal goed.»

HUMO Hij heeft wel een punt: misschien houden ze niet van toneel.

PAUWELS «Fikry is niet het type dat met grootse theorieën op die mensen afstapt. Hij drinkt samen met hen koffie en dan komen de gesprekken vanzelf. Omdat veel van die daklozen al jaren bij ons komen, kennen we hen persoonlijk. Sabrina vertelt altijd hoe ze vroeger zangeres wilde worden. ‘Viewmaster’ is haar op het lijf geschreven, vind ik. Of neem Reinhout, een Nederlandse visser uit een geslacht van vissers. Hij mompelt wat en houdt zich vaak afzijdig, maar volgens mij is hij een vat vol verhalen.»

Toen ik zwanger was, keek ik naar de ouders rond me en dacht ik: shit, die kunnen zo goed plannen. Ik word vreselijk ongelukkig van plannen.’ Beeld Joris Casaer

FIAT PANDA

HUMO Hebben jullie elkaar leren kennen via je job?

PAUWELS «Wil je het lange verhaal of liever de korte versie? (lacht) Ik heb twaalf jaar lang bij Curieus gewerkt, waarvoor ik elk jaar het Festival van de Gelijkheid organiseerde. Voor één editie had ik Fikry uitgenodigd als spreker.»

HUMO Omdat je zijn boeken zo goed vond?

PAUWELS «Ik had ‘Drarrie in de nacht’ gelezen en ‘Reizen Jihad’ gezien, waarin hij zo pijnlijk accuraat de radicalisering en de aanslagen voorspelde, maar dat was niet de reden. Ik had hem in deSingel horen spreken over hoe een nieuwe moedertaal er vaak voor zorgt dat het spaak loopt in de communicatie tussen mensen met een migratieachtergrond van de eerste, tweede en derde generatie. Zoeken naar woorden gaat gepaard met ongeduld en frustratie. Daar had ik nog nooit bij stilgestaan.»

HUMO Je vond dat hij de vinger op een wonde legde.

PAUWELS «Het mentale worstelen bij verschillende generaties migranten haalt zelden het nieuws. Pas als de stoppen doorslaan en iemand een aanslag pleegt, staan de kranten er vol van, maar dan kijken ze alleen naar die ene persoon.

»Een paar dagen vóór het festival nodigde studentenradio Urgent me uit om over het festival te komen praten. ‘Breng anders een spreker mee,’ zeiden ze. Ik koos Fikry. Daar hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. Uiteraard vond ik hem een wijze, knappe gast, maar dat was toen bijzaak (lacht). Ik weet nog dat we elkaar interessant vonden. We hadden geen straffe quotes nodig om indruk te maken op elkaar.»

HUMO Kortom: het klikte.

PAUWELS «Ja, maar hij gaf ook tegengas. Hij haalde me uit mijn comfortzone.»

HUMO Hij heeft de reputatie weleens tegen schenen te schoppen.

PAUWELS «Maar hij schopt nooit naar beneden, altijd naar boven. Zijn columns in De Morgen waren ook altijd een tikje cassant. Misschien trok dat me ook wel aan in hem. Zelf zoek ik de confrontatie nooit op. Ik ben meer iemand van de nuance.

»In die periode vroeg hij me de eindredactie van zijn nieuwe roman ‘Alleen zij’ te doen. Een groot compliment, vond ik: ‘Een échte schrijver vraagt dat aan mij?!’»

HUMO Had jij daar ervaring mee?

PAUWELS «Ik sleutel graag aan zinnen en verhalen. Fikry is heel goed in vaart stoppen in zijn dialogen. Waar ik goed in ben, is erop letten dat de personages kloppen. Eva, één van de hoofdpersonages, liet hij in een nieuwe Fiat Panda rondrijden. Dat vond ik niet kloppen. Waar zou zij het geld vandaan gehaald hebben? Ik was toen zelf aan het werk en verdiende goed, maar ik reed rond in een charmante roestbak.

»Over dat soort dingen konden we heel goed praten. Ik heb toen veel van hem geleerd.»

HUMO ‘Alleen zij’ gaat over Ayoub, die de vrijgevochten Eva tegen het lijf loopt. ‘Eva tilt Ayoub op en maakt hem sterker,’ zei Fikry over haar. Ben jij zijn Eva?

PAUWELS «De vraag is: is Fikry Ayoub? Er zitten zeker facetten van hem in dat personage, maar hij valt er niet mee samen.»

HUMO Ayoub is geen alfamannetje. Dat is Fikry ook niet.

PAUWELS «Dat is wel het minste wat je over hem kunt zeggen (lacht). Fikry is heel zorgzaam. Hij wordt soms geassocieerd met kwaadheid en schoppen, maar dat schoppen doet hij om iets aan de kaak te stellen. Het komt voort vanuit een oprechte verontwaardiging. Als hij het anders had aangepakt, was hij nu misschien veel populairder, maar dat ligt niet in zijn aard. Plus: hij kan zichzelf goed relativeren. Waarover hij schrijft, neemt hij heel serieus, maar zichzelf totaal niet. Daar val ik wel op.

»Na ‘Alleen zij’ waren we elkaar een tijdlang uit het oog verloren. Misschien voelden we allebei dat er iets meer was, maar de timing zat niet juist. Tot ik hem op een zomerdag een bericht stuurde: ‘Als je nog een keer koffie wilt drinken…’ Ik was vrijgezel, no strings attached, maar ik kreeg geen antwoord. Foert, dacht ik, dan niet. Maanden later was ik op date met een andere man, toen ik opeens een bericht kreeg: ‘Ja, die koffie wil ik wel.’ Wég was mijn interesse in mijn date. De dag erna hebben Fikry en ik afgesproken. Ik gaf hem een knuffel in het station en dacht: ik heb jou gemist.

»We zijn samen iets gaan eten. Ik wilde honderduit vertellen, maar hij zei dat er geen haast bij was: ‘Vanaf nu hebben we alle tijd.’ Dat onze toekomst samen zou zijn, was snel duidelijk. We voelden allebei dat we goed waren voor elkaar.»

HUMO Op Internationale Mannendag vroeg een krant hem wat hij belangrijk vindt in een vrouw. Hij antwoordde dat ze naar perziken moet ruiken en niet te veel dt-fouten mag schrijven.

PAUWELS (lacht) «Oei, dat van die perziken wist ik niet.»

HUMO ‘Vooral moet ze verliefd naar me kunnen kijken,’ ging hij verder. ‘Een man heeft namelijk bevestiging nodig.’

PAUWELS «Het typeert hem dat hij op dat soort vragen moeilijk een ernstig antwoord kan geven.»

HUMO Jij werpt hem weleens een verliefde blik toe?

PAUWELS «Daar hoef ik zelfs geen moeite voor te doen. Natuurlijk geef ik hem bevestiging, niet omdat hij het nodig heeft, maar omdat ik het meen. Ik vind het belangrijk om uit te spreken wat je schoon vindt aan elkaar, wat je verwondert. Hij doet dat net zo goed bij mij. Elke avond als hij komt slapen, zegt hij iets liefs tegen me, terwijl ik al lig te soezen. Over hoe graag hij me ziet en waarom hij zo blij is dat we samen zijn.

»We zijn niet alleen geliefden van elkaar, we zijn ook vader en moeder van een dochter van 2,5 jaar. Het mooiste compliment dat hij me kan geven, is wanneer hij me bevestiging geeft over mijn moederschap.»

HUMO Heeft moeder worden je wereld op z’n kop gezet?

PAUWELS «Niet op de manier waarvoor ik vreesde. Toen ik zwanger was, keek ik naar de ouders rond me en dacht ik: shit, die kunnen zo goed plannen. Ik word vreselijk ongelukkig van plannen. Ik ben zo blij dat ik nog altijd een plantrekker kan zijn en dat het me zo ook lukt. Ik neem Mona overal mee naartoe. Ze past perfect onder mijn arm: hup, en we zijn weg. Maar ik wil er ook geen rozewolkverhaal van maken. Natuurlijk valt er ook bij ons weleens een wiel af. Het ouderschap is niet altijd vanzelfsprekend, zeker niet in combinatie met een fulltimejob.

»Wat het overrompelendst is aan een kind krijgen, is de liefde en de kwetsbaarheid. Opeens zie je overal gevaar. Toen Mona leerde stappen, kreeg Fikry een hartverzakking telkens als ze iets te dicht bij een trap kwam. En sinds ik moeder ben, lijken de auto’s veel sneller voorbij te razen dan vroeger.

»Kijk, ik werk in de cultuursector. Er wordt verwacht dat we ons te allen tijde verantwoorden voor elke stap en elke cent. Ik vind het niet meer dan normaal omdat we met gemeenschapsgeld werken, maar het stoort me dat we de enige sector zijn die daartoe verplicht is. Waarom stellen we niet dezelfde eisen aan de autosector? Elke week wordt er een fietser doodgereden, maar nooit wordt de autosector op het matje geroepen. Stel je voor dat er elke week een dode zou vallen in een theaterzaal: het kot zou te klein zijn.»

HUMO De komst van Vlaams Belanger Filip Brusselmans naar de raad van bestuur van de KVS, de werkplek van Fikry, leidde al tot veel ophef.

PAUWELS «In de raad van bestuur van De Grote Post zetelt Reddy Demey voor Vlaams Belang. Ik heb het gevoel dat er wel een goede verstandhouding is tussen de raad van bestuur en de directie. Ons artistieke plan wordt niet ter discussie gesteld. Maar het is helemaal anders als iemand al bij voorbaat de rol van kunst en cultuur in de samenleving ter discussie stelt, zoals Filip Brusselmans doet. Dan haal je een tijdbom in huis.»

‘Ik was op date met een andere man, toen ik opeens een bericht van Fikry kreeg: ‘Ja, die koffie wil ik wel.’ Wég was mijn interesse in mijn date.’ Beeld Joris Casaer

BANG VAN DOKTERS

HUMO Hoe ben je eigenlijk in de cultuursector beland? Je hebt geschiedenis en Slavische talen gestudeerd.

PAUWELS «Als kind heb ik heel lang gedacht dat ik bakker zou worden – die droom heb ik nog altijd (lacht). Daarna wilde ik psycholoog worden, maar toen ik een studie moest kiezen, ging ik toch voor geschiedenis, puur uit interesse. Vooral de geschiedenis en de literatuur van Zuid- en Zuidoost-Europa interesseerden me mateloos. Om dat te mogen studeren moest je ook een basiskennis van Slavische talen hebben.»

HUMO Spreek je Russisch?

PAUWELS «Ik heb het twee jaar gestudeerd, maar ik ken er niets meer van. Het is een taal die helder in elkaar zit, maar qua timbre geef ik de voorkeur aan het Italiaans.»

HUMO Daarna ben je redacteur voor Albanië geworden bij een tijdschrift.

PAUWELS «Donau heette het: een Nederlands tijdschrift dat alleen over Zuid- en Oost-Europa schreef. Ik vond Albanië een mysterieus land: nadat de Albanezen zich van de USSR hadden afgescheurd, leefden ze jarenlang in hun eigen universum. Het tijdschrift was heel niche, maar niches liggen me wel. Aan de universiteit zaten we op het eind maar met zes in onze richting.

»Ik ben vooral Slavische talen gaan studeren door Milan Kundera. In het zesde middelbaar had ik ‘De ondraaglijke lichtheid van het bestaan’ gelezen. Ik heb er laatst nog in zitten bladeren, toen ik hoorde over zijn dood. Meesterlijk hoe hij dat verhaal vanuit verschillende perspectieven vertelt. Hij doet het op zo’n manier dat je bij het ene personage slaafs zit te knikken en zinnen onderstreept, maar bij de andere personages, die helemaal anders redeneren over trouw, vrijheid of verlangen, óók. Kundera toont prachtig dat de werkelijkheid veel invalshoeken heeft.

»Misschien komt mijn keuze voor geschiedenis wel voort uit dezelfde gedachte: geschiedenis is voor mij niet data uit het hoofd leren – daar ben ik niet goed in – maar verhalen vertellen vanuit verschillende standpunten. Als het even kan, wil ik graag de verhalen aan de oppervlakte brengen die we over het hoofd zien. Dat is bij uitstek wat cultuur kan doen.»

HUMO Wat vonden ze thuis van je keuze voor geschiedenis en slavistiek?

PAUWELS «Ze lieten me mijn ding doen. Ik ben de jongste van drie, dat zat er vast voor iets tussen. Mijn papa vond geschiedenis wel interessant. Hij had het er moeilijker mee, toen ik na mijn studie impulsief in een schoenwinkel ging werken. Ik zou de lerarenopleiding volgen, maar de eerste les was zo onnoemelijk saai dat ik meteen ben gestopt. In een schoenwinkel zag ik een briefje hangen: ‘Verkoopsters gezocht’. Ik vroeg of het aanbod nog geldig was. Zo ben ik erin gerold.

»Ik vond het wel iets hebben: je komt zoveel te weten over mensen als je op je hurken aan hun voeten zit en vanuit kikvorsperspectief met hen praat. Ze zeggen altijd dat Belgen niet erg spraakzaam zijn, maar ik ben het daar niet mee eens. Je moet alleen een vraag durven te stellen.»

HUMO Heb je die interesse in je medemens van je ouders?

PAUWELS «Mijn mama is een sociale, zorgzame vrouw. Ze heeft altijd in een school gewerkt. Die zorgzaamheid heeft ze doorgegeven aan haar drie kinderen. Papa was degene die de wereld thuis binnenbracht: hij werkte voor een plasticfabriek. Hij tekende de routes uit voor de vrachtwagenchauffeurs. Thuis hadden we kaarten van heel Europa hangen, waarop hij met spelden nauwkeurig de routes uitstippelde. Op een dag kwam hij thuis: ‘Ze hebben iets uitgevonden wat mijn job totaal overbodig maakt.’ Toen besefte ik nog niet wat voor een impact de gps op onze levens zou hebben, maar hij had wel gelijk. Zijn vakkennis kon op de schroothoop. Hij raakte er niet verbitterd door, maar keerde naar binnen.

»Papa is vijftien jaar geleden overleden. Hij was doodsbang voor dokters en toen hij uiteindelijk totaal uitgeput naar het ziekenhuis ging, bleek hij uitgezaaide longkanker te hebben. Ik denk dat hij zelf maar half heeft beseft hoe snel het zou gaan. Twee weken later was hij er niet meer.»

HUMO Dan heb je geen afscheid kunnen nemen.

PAUWELS «Tja, hoe doe je dat? Ik voelde al langer dat het fout zat met zijn gezondheid. Ik was 21 en onze relatie zat net in een complexe fase. Eigenlijk heeft hij nooit gezien dat ik op mijn pootjes ben beland. Hij had het vast geweldig gevonden dat ik met een schrijver ben geëindigd: schrijvers had hij hoog zitten.»

HUMO Wat vond je moeder ervan toen je thuiskwam met Fikry El Azzouzi? In de meeste Vlaamse gezinnen gaat de voorkeur toch naar Peter Janssens of Jan Peeters.

PAUWELS «Mijn mama en Fikry kunnen het supergoed met elkaar vinden. Zijn afkomst is nooit ter sprake gekomen. Mama is misschien niet de meest wereldse vrouw – ze woont al zestig jaar in hetzelfde dorp – maar ze herkent geluk als ze het ziet. Dat volstaat om clichés door te prikken.

»Ook bij Fikry thuis had ik niet het gevoel dat het moeilijk lag. Het pad was al geëffend: hij heeft zes broers en twee zussen, en was niet de eerste die thuiskwam met een meisje met een Belgische achtergrond. Als je negen kinderen hebt, ben je als ouder al lang blij als ze allemaal gelukkig zijn.

»Zijn mama was twee weken geleden bij ons op bezoek. Uit respect ga ik dan niet in een minirok rondlopen. Als ik op bezoek ga bij zijn familie, zal ik ook letten op wat ik aantrek. Niet dat het moet, ik doe het uit respect.»

‘Als we staan te wachten op de Thalys, wordt Fikry altijd uit de rij geplukt. Het valt echt op. En als we een tafel willen reserveren, vraagt hij vaak aan mij om te bellen.’ Beeld Joris Casaer

HUMO Fikry is gelovig. Geloof jij ook?

PAUWELS «Nee, maar ik ben wel katholiek opgevoed. Als kind ging ik elke week naar de kerk. Ik vond het verschrikkelijk, maar ik deed het om mijn ouders niet te kwetsen.

»Zodra het niet meer hoefde, ben ik weggelopen van de kerk. Waarom zou die ene man vooraan de wijsheid in pacht hebben? Ik kan het wel mooi vinden als iemand een connectie voelt met iets, met een kracht die we niet kunnen bevatten, maar zodra er macht en controle bij komt kijken, stoot het me af.»

HUMO Fikry heeft als kind veel tijd in de Koranschool doorgebracht. Het heeft hem niet van zijn geloof doen vallen.

PAUWELS «In de islam komt niemand zich bemoeien met wat jij gelooft. Het is een individuele aangelegenheid.

»Thuis hebben we het zelden over religie. We praten wel over het mooie in de wereld en over de dingen die je niet kunt vatten. Ook dat is religie voor mij. We delen veel waarden, maar die zijn niet per se eigen aan de islam of aan het katholieke geloof. Of je gelooft of niet, heeft weinig impact op je dagelijkse leven. We eten thuis geen varkensvlees, maar veel verder gaat het niet. Het is voor mij ook geen issue: ik wil sowieso minder en bewuster vlees eten.

»Fikry drinkt geen alcohol. Ik wel, maar minder dan vroeger. Mijn mening over alcohol is de laatste jaren veranderd. Misschien omdat ik samenwoon met iemand die niet drinkt, maar ook omdat ik zie hoe ontwrichtend het werkt in de families en in de samenleving. Ik zie nu veel meer de schadelijke effecten en hoe normaal we erover doen.»

HUMO Vast jij mee als hij aan de ramadan doet?

PAUWELS «Fikry heeft MS. Als je ziek bent, hoef je dat niet te doen en kun je op andere manieren vasten. Eigenlijk heeft zijn ziekte een grotere impact op ons leven dan zijn religie.»

HUMO Wat voor een verschrikkelijke ziekte MS kan zijn, zagen we laatst nog in ‘Mirakel n° 71’, de reeks waarin Nathalie Basteyns naar Lourdes trekt, hopend op een wonder.

PAUWELS «Bij Fikry is de ziekte helemaal anders. Hij heeft wel bepaalde symptomen, maar die blijven onder controle dankzij medicatie. Bij hem heeft het vooral een impact op zijn energielevel: het ligt véél lager dan het mijne. Hij moet veel meer rekening houden met zijn lichaam en op tijd rusten, maar de ziekte beperkt hem niet op professioneel vlak.

»Naar mijn gevoel wordt er wel weinig onderzoek gedaan naar MS. Ik snap dat ze niet op alle medicijnen tegelijk kunnen inzetten, maar het blijft een ongeneeslijke ziekte.»

HUMO Was het een issue toen jullie aan kinderen begonnen?

PAUWELS «Eigenlijk niet. MS is geen erfelijke ziekte. Mijn gynaecoloog heeft er in elk geval nooit een punt van gemaakt.»

HUMO Fikry heeft Marokkaanse roots, jij Vlaamse. Hoe groeit Mona op?

PAUWELS «Ik ben overtuigd dat dat wel vanzelf zal gaan.

»Ik heb Mona altijd een mooie naam gevonden. Hij klinkt Italiaans en in West-Vlaanderen spreken ze die ook netjes uit – ik kom uit Lichtervelde. Toen ik Mona voor het eerst ter sprake bracht bij Fikry, bleek het ook een Arabische naam te zijn – hij betekent ‘wonder’ en ‘wens’. We hebben geen diepe gesprekken hoeven te voeren, het klopte meteen: Mona is ons kleine wonder.»

HUMO Zullen jullie haar gelovig opvoeden?

PAUWELS «Ik wil haar beide keuzes aanreiken. Wie weet, kiest ze eerst wel voor het ene, en voelt ze zich later beter bij het andere.»

HUMO In elk interview met Fikry komt racisme uitgebreid aan bod. Bekijk jij het anders sinds jullie samen zijn?

PAUWELS «Als we staan te wachten op de Thalys, wordt hij altijd uit de rij geplukt. Het valt echt op. Ik kende het cliché, maar nu weet ik ook dat het klopt. Als we een tafel willen reserveren, vraagt Fikry vaak aan mij om te bellen. Als het even kan, dan zal hij in dat soort situaties vermijden zijn naam te noemen. Maar vaak is het subtieler dan dat. In interviews wordt hem altijd gevraagd naar de islam, terwijl mij nooit wordt gevraagd of ik katholiek ben opgevoed en wat voor impact dat heeft op hoe ik in het leven sta.

»Ik ben zo trots op hoe hij zijn plek als schrijver heeft verworven, maar ik denk wel dat men wat hij doet en maakt, lang heeft gezien als – om het even met een heel lelijk woord te zeggen – allochtonentheater. Alsof er een ander keurmerk wordt gegeven aan wat hij doet. Misschien is hij daarom lang niet au sérieux genomen. Hij is trots op zijn Marokkaanse roots. Waarom ook niet? Je mag trots zijn op je achtergrond, ook al heb je er zelf geen verdienste aan. Maar het is gek dat het altijd weer benoemd moet worden.»

HUMO Zal jullie dochter later naar een restaurant durven te bellen met haar eigen naam?

PAUWELS «Ik vind El Azzouzi een prachtige naam. Ik mag hopen dat we stilaan uit die kramp groeien. Mona gaat hier naar de crèche. Als je de lijst met de namen van de kinderen ziet, dan is die een perfecte weerspiegeling van de superdiverse samenleving waarin we leven. Ik kan niet geloven dat hun generatie nog zal struikelen over iets futiels als een familienaam. Met de klimaatverandering is dat wel het minste van hun zorgen.

»Ik geloof niet in één of andere utopie, maar wel dat we naar meer evenwicht evolueren. Dat betekent dat je sommige van je gewoontes, zoals alcohol drinken, in twijfel moet durven te trekken. Als je schoolfeesten of personeelsfeesten organiseert waar alcohol serveren bon ton is, dan maak je bij voorbaat al een keuze over wie wel of niet welkom is. Ik zeg niet dat alle schoolfeesten zonder alcohol moeten plaatsvinden, maar misschien kunnen we daar een gesprek over voeren. Noem me naïef, maar ik denk dat veel conflicten ontstaan uit onwetendheid of door onze neiging om de dingen voor een ander te willen invullen.

»Bij De Grote Post willen we op het eind van het jaar, in de koudste maand, het warmste feest organiseren. We zijn daar nu al de krijtlijnen voor aan het uitzetten, maar de invulling van het feest laten we liever over aan ons publiek. We vragen allerlei organisaties in Oostende: wat zou jou thuis doen voelen op zo’n feest? Het is een totaal andere aanpak: minder opleggen van bovenaf, meer luisteren. Door iets uit te spreken zullen we de wereldproblemen niet oplossen, maar zo komen we wel ergens. Of misschien ook niet, maar het gesprek op zich is al waardevol.»

Theater Aan Zee, van 26 juli tot en met 5 augustus op verschillende locaties in Oostende. Info en tickets: theateraanzee.be.