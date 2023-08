‘Anderlecht moet het champagnevoetbal vergeten. Champagne drink je voor of na de match, voetbal draait om winnen’

Ze zijn niet te benijden, de voetbaltrainers in onze Jupiler Pro League. Ze moeten fluitconcerten van de fans trotseren, omgaan met onredelijke eisen van omhooggevallen sterspelers en dealen met kritische vragen van het journaille. Nog een geluk dat ze één keer per jaar mogen antwoorden op de vragen van Humo’s Trainersenquête, zoals daar zijn: wie wint de Gouden Schoen? Welke Rode Duivel zal straks schitteren? Welke club weet te verrassen? En wie raakt het verst in Europa? ‘Hein blijft speciaal. Als hij op zijn vingers fluit, is de hele klas stil.’

WELKE CLUB WORDT DE VERRASSING?

1. Westerlo, RWDM, KV Mechelen ........................ 2

2. Standard, Union, OHL, Cercle Brugge, Anderlecht, STVV, Kortrijk, Eupen ......... 1

Gevraagd naar de verrassing van het seizoen durven nogal wat trainers hun eigen ploeg naar voren te schuiven. Dus klopte Humo aan bij Francky Dury, onafhankelijker dan ooit nu zijn trainerscarrière er stilaan op zit.

HUMO Meestal wordt een middenmoter getipt als de ploeg die zal verrassen.

FRANCKY DURY «Dan gaat het over Charleroi, OHL, STVV, Westerlo, Cercle Brugge en KV Mechelen. Wel, volgens mij zal geen enkele van die zes voor de verrassing zorgen. Integendeel, ze zullen ervoor moeten opletten dat ze niet in de rechterkolom verzeild raken. Op een goede dag kunnen ze allemaal Genk of Antwerp kloppen, maar net zo goed verliezen ze drie keer na elkaar.»

HUMO Wie wordt jouw verrassing?

DURY «Ik verwacht veel van AA Gent. Vorig seizoen misten ze maar nipt play-off 1, maar ik vond ze er meer klaar voor dan Club Brugge. Daarna hebben ze play-off 2 met de vingers in de neus gewonnen. En nu zijn ze opnieuw goed uit de startblokken geschoten.

»Wie Gent zegt, kan niet om Hein Vanhaezebrouck heen. Hein schudt geregeld aan de boom. Niet iedereen kan zich dat veroorloven, maar Hein wél, want er wordt nog altijd naar hem opgekeken: hij fluit eens op z’n vingers en de hele klas wordt weer stil. Hij heeft van Gent weer een strijdvaardige ploeg gemaakt, die vorig seizoen op het eind bijna alles won. Niet het minst dankzij zijn spitsen: Tissoudali, Orban en Cuypers zijn drie toppers. Dat Cuypers topschutter werd, is geen toeval. Hij kan álles, en zijn focus is fenomenaal. Als hij nog vertrekt, zou dat een grote aderlating zijn.»

HUMO Hoe hoog zie je ze eindigen?

DURY «Minstens een plek in play-off 1. Dan zal de vraag zijn of ze het verhaal van 2015 (toen Gent kampioen werd, red.) kunnen herhalen. In play-off 1 kan alles. Kijk maar naar vorig seizoen: op de laatste speeldag zijn er dríé ploegen kampioen geweest.»

HUMO Wie…

DURY (onverstoorbaar) «Club Brugge heeft vorig jaar met twee problemen te kampen gehad: Roman Jaremtsjoek en Scott Parker. Vooral Parker heeft veel stress en onzekerheid gecreëerd. Zijn laatste wedstrijd verloor hij met 3-0 tegen Oostende: dat is Club Brugge niet. Ze hebben de kaart van de jeugd getrokken, maar dat kwam misschien doordat ze al vroeg kansloos waren voor de titel. Ik kijk uit naar wat trainer Ronny Deila nu gaat doen. Vooral ook met Hans Vanaken. Ik vind Hans nog altijd de beste spelmaker uit onze eerste klasse, maar vorig seizoen kwam hij de bal vaak te diep halen. Daar hebben ze Onyedika voor.»

HUMO Als Club Brugge weer zichzelf wordt, is het nog altijd sterker dan AA Gent?

DURY (knikt) «Wie hebben we nog? Racing Genk. Dat heeft de titel verloren doordat het Onuachu heeft laten gaan. Hij was de man die het verschil maakte in dat team. Onbegrijpelijk dat hij naar Southampton is gegaan: een ploeg in degradatienood die ver van het doel speelt, terwijl Onuachu een man van de box is. Zowel vanuit het standpunt van Genk als dat van de speler heb ik die transfer nooit goed begrepen.

»Bij Antwerp heeft Van Bommel het businessmodel van de club doorgetrokken naar het veld. Soms eens matig spelen, maar met 1-0 winnen. Zakelijk. De impact van spits Vincent Janssen is groot, met Arthur Vermeeren hebben ze de beste jeugdspeler van het land, en achterin is er met Alderweireld en Butez geen doorkomen aan. Union, ten slotte, is moeilijk in te schatten. Net als de voorgaande jaren is er een hoop spelers weg. Toch zijn ze weer met een zes op zes gestart. Chapeau.

»(Op dreef) Anderlecht dan. Ik was verrast door de transfer van Dolberg. Die jongen is nu toch al een jaar of twee, drie op zoek naar zichzelf, terwijl Anderlecht dringend resultaten nodig heeft. Hun elfde plaats was Anderlecht onwaardig. De club staat zogezegd voor champagnevoetbal, maar champagnevoetbal bestáát niet. Champagne drink je voor of na een wedstrijd, voetbal speel je om te winnen. Die twee gaan niet samen. Ik zag hun wedstrijd tegen Antwerp: matig, maar Anderlecht won wel. Dát is voetbal. Ik ben benieuwd of dat resultaat nu bevestiging krijgt. Want wat Hein kan – eens roepen en iedereen bij de les houden – zie ik Riemer niet gauw doen.»

HUMO Anderlecht is nog geen uitdager voor Gent?

DURY «Nee, Gent staat vandaag verder dan Anderlecht. Tegen Union zag ik weer dat eindeloze rondspelen van de bal. Dan bots je op het directe voetbal van Union: 2-0 en boeken toe. Als ik hun één goede raad mag geven: ga voor het resultaat en vergeet het champagnevoetbal. Manchester City doet daar ook niet aan, het wínt matchen. Met de resultaten zal het goede voetbal vanzelf wel komen.

»Misschien nog een woordje over Standard? Die acht ik niet in staat om bovenin mee te doen. Als je met twee nederlagen start, wil dat zeggen dat je nog volop zoekende bent.»

HUMO En wat te denken van RWDM, Eupen en Kortrijk?

DURY «Eupen verloor op de voorlaatste speeldag van Zulte Waregem met 1-5, en op de laatste speeldag kreeg het een 7-0 om de oren van Club Brugge. Toch zijn ze feestend de bus opgestapt voor een lange busrit naar huis, want ze waren gered. Hoeveel dichter kun je bij een degradatie komen? Ze hebben er al een paar keer mee geflirt.

»Ook RWDM zal moeten opletten. Met Mercier heeft het een uitstekende transfer gedaan, maar dat je zo makkelijk je technische staf kunt ontslaan en ontevredenheid creëren in je club, doet me twijfelen. Ook Kortrijk staat er niet goed voor. Het heeft geflirt met een overname en is vorig seizoen al nipt aan de degradatie ontsnapt.»

NAAR WELKE RODE DUIVEL KIJKT U HET MEEST UIT?

1. Arthur Theate (Rennes) ..... 3

2. Amadou Onana (Everton) .. 2

3. Leandro Trossard (Arsenal), Wout Faes (Leicester), Loïs Openda (RB Leipzig), Kevin De Bruyne (Manchester City), Jérémy Doku (Rennes), Ameen Al-Dakhil (Burnley), Zeno Debast (Anderlecht), Olivier Deman (Cercle Brugge), Arthur Vermeeren (Antwerp) ......... 1

Wanneer de Rode Duivels volgend jaar op het EK in Duitsland staan – volgende maand komen er weer twee kwalificatiewedstrijden aan, tegen Azerbeidzjan en Estland – zal dat met een selectie zijn die in weinig doet terugdenken aan het tijdperk onder bondscoach Roberto Martínez. Zijn opvolger Domenico Tedesco sneed wat dood vlees weg en pompte vers bloed in een ploeg die op haar tandvlees zat. De reanimatie is nog pril, dus is er niet meteen één Duivel die onze trainers in het oog springt, maar Arthur Theate doet dat toch net iets meer dan de anderen.

EDDY SNELDERS (commentator bij Sporza en voormalig assistent-bondscoach) «Theate is bij Rennes een onomstreden basisspeler. Meer zelfs: met zijn doelpunten is hij geregeld beslissend. Rennes is als vierde geëindigd in Frankrijk en speelt Europees voetbal. Dat maakt van Theate ook één van de weinige nieuwe Rode Duivels die niet tegen de degradatie voetbalt. In een niet eens zo ver verleden speelden onze internationals bij de topclubs uit de grootste competities. Ondanks al zijn kinderachtigheid klopt wat Thibaut Courtois heeft gezegd: plots ziet hij verdedigers voor zich die niet zeker zijn van hun plaats bij middenmoters. Bij Theate ligt dat anders. Bovendien was hij één van de weinigen van de nieuwe generatie die een kans heeft gekregen van Roberto Martínez. Iedereen dacht: huh, Theate? Een moedige jongen achterin bij KV Oostende, maar hij werd niet echt au sérieux genomen. Zoveel wedstrijden later kun je niet zeggen dat hij al ontgoocheld heeft bij de nationale ploeg.»

HUMO Naar wie kijk jij uit?

SNELDERS «Naar iedereen! Vóór elke match zal ik me van zes, zeven spelers afvragen hoe ze het eraf zullen brengen. Trainers die uitkijken naar Amadou Onana, doen dat wellicht op basis van die paar matchen op het WK in Qatar, waar hij in het oog sprong met zijn uitstraling en persoonlijkheid. Aan zijn prestaties bij Everton kan het immers niet liggen: die club wist zich maar nipt te redden. Bovendien was hij niet altijd zeker van zijn plaats. Iedereen hoopt dat hij een betere versie van Axel Witsel wordt en de ploeg op sleeptouw neemt, maar ik blijf voorzichtig.

»Interessant zal zijn om te zien welke spelers zich goed ontwikkelen. We hebben lang gedacht dat Charles De Ketelaere snel een sterkhouder zou worden, maar die mening hebben we moeten herzien. Wat gaat Loïs Openda doen bij Leipzig? Goed seizoen achter de rug bij Lille, maar met zijn wanprestatie op het EK voor beloften heeft hij slechte reclame gemaakt voor zichzelf. Hij miste een rist open kansen, wat mee tot het ontslag van bondscoach Jacky Mathijssen heeft geleid.

»Velen schuiven Zeno Debast naar voren, maar de Anderlecht-verdediger is geforceerd international gemaakt door Martínez. Hij komt nog tekort voor de Duivels, dat hebben we allemaal kunnen zien. Dodi Lukebakio? Gedegradeerd met Hertha Berlijn. Wout Faes? Gedegradeerd met Leicester. Jérémy Doku had iets kunnen worden, maar hij is te vaak geblesseerd.»

HUMO Heb je…

SNELDERS (op dreef) «Voor al die spelers is dit nog maar het begin. We hebben een ploeg in volle opbouw. Zó goed als tegen Duitsland (Tedesco’s tweede interland, gewonnen met 2-3, red.) heb ik de Rode Duivels nooit zien spelen. Maar het gebeurde wel onder leiding van Kevin De Bruyne. België met of zonder De Bruyne: dat blijft een hemelsbreed verschil. Tegen Oostenrijk, een land waarvan we normaal makkelijk winnen, speelden we thuis gelijk. En dan nog omdat Thibaut Courtois ons recht hield, ondanks al zijn fratsen. Als we resultaten willen, zal deze ploeg nog altijd geleid moeten worden door één of twee anciens. Courtois, De Bruyne, en neem er ook Romelu Lukaku maar bij: zij vormen onze ruggengraat. Koester hen! Niet Faes, Mangala of Onana, die moeten eerst nog bevestigen.»

HUMO Naar wie kijk je nog uit?

SNELDERS «Youri Tielemans! Geen nieuweling, een ancien – maar wel één die zich dringend moet herpakken. Ik wil zien of hij zijn niveau van drie jaar geleden nog terugvindt. We zagen hem als onze coming man, degene die op termijn de ploeg in handen zou nemen. Maar het is steil bergaf gegaan met hem, zowel bij zijn club als bij de nationale ploeg. Hoe kun je zijn selectie dan nog rechtvaardigen? Hij is nu naar Aston Villa, zal hij daar spelen? Het doet me wat denken aan Sambi Lokonga: een opkomend talent, naar Arsenal getransfereerd, maar daar mocht hij niet meedoen. Hij ging naar Crystal Palace. Als hij daar drie keer de bal had geraakt, stond het in de krant. Maar ook daar mag hij niet meer meedoen. Dan kun je hem ook niet oproepen, hè.»

HUMO Precies. Tot slot: hoe evalueer je de eerste maanden onder Tedesco?

SNELDERS «Als verfrissend. Nu, moeilijk is dat niet: de laatste drie jaar hebben we ons extreem geërgerd aan Martínez. Alles na hem was dus beter. Tedesco speelt geen verstoppertje, is open en antwoordt op vragen. Goed, dat deed Marc Wilmots ook in zijn eerste maanden, maar toen het moeilijker liep, bleek hij moeilijk met kritiek om te kunnen. Tedesco zit nog in zijn wittebroodsweken, dus we geven hem nog respijt. Het laatste resultaat, thuis tegen Oostenrijk, was al niet overtuigend. En waar hij zeker geen rekening mee zal hebben gehouden, is het akkefietje met Courtois (de doelman, die intussen buiten strijd is met een kruisbandblessure, kwam niet meer opdagen bij de Rode Duivels na een meningsverschil met Tedesco over de aanvoerdersband, red.). Als slimme coach maak je dan een knieval. Alleen doe je dat liever niet in het aanschijn van je spelersgroep, het moet dus omfloerst gebeuren. Dat Frank Vercauteren naar Madrid is gevlogen, was heel slim: je moet niet volharden in de koppigheid. Het belangrijkste is dat Courtois terugkeert bij de Duivels. Ondanks zijn onhebbelijkheden hebben we hem nodig. Of dat Faes, Castagne of Debast dan goed of slecht gezind maakt: who cares? (lacht)»

Werkten mee aan deze enquête: Alexander Blessin (Union), Marc Brys (OHL), Claudio Caçapa (RWDM), Steven Defour (KV Mechelen), Ronny Deila (Club Brugge), Jonas De Roeck (Westerlo), Thorsten Fink (STVV), Florian Kohfeldt (Eupen), Felice Mazzù (Charleroi), Miron Muslic (Cercle Brugge), Brian Riemer (Anderlecht), Edward Still (KV Kortrijk), Mark van Bommel (Antwerp) en Wouter Vrancken (Racing Genk).

Werkten niet mee: Carl Hoefkens (Standard) en Hein Vanhaezebrouck (AA Gent).