App app app hoera! Voortaan leest u de volledige Humo op uw smartphone

U heeft in deze zomer van rampspoed vast nood aan goed nieuws. Welnu, Humo bedient u op uw wenken: voortaan kunt u uw favoriete weekblad volledig op uw smartphone lezen, dankzij onze vernieuwde app. Waar u ook gaat of staat, of zit of ligt, vanaf nu heeft u Humo altijd en overal op zak. En dus ook onze spraakmakende interviews en reportages, onze geestige cartoons en columns, en onze feilloze gids naar alle onmisbare tv-programma’s, series en muziek.

U kunt de digitale Humo op twee manieren lezen: er is de vertrouwde weergave van het papieren blad – never change a winning dream – en daarnaast vindt u dezelfde artikels in een aan uw telefoon aangepaste vormgeving. Die biedt voortaan de mooiste Humo: de prettige bladspiegel en de heldere navigatie garanderen het ultieme leescomfort, en video en animatie verrijken de artikelen.

In onze app vindt u bovenop de wekelijkse Humo ook nog een handige tv-gids, de volledigste streaminggids en dagelijks extra artikelen en recensies. U krijgt de programmatie van de reguliere zenders geduid met tips, interviewtjes en reviews, en u wordt wegwijs gemaakt in het immense aanbod van Netflix en andere streamingplatforms via besprekingen, nieuws en ieder algoritme verpletterende tips per genre. Meer dan ooit tevoren kunt u eindeloos ronddwalen in de wereld van Humo, en u laten gidsen naar de beste boeken, platen en films, om te genieten van al wat goed, geestig en ontroerend is. Ook kunt u voortaan vaker video’s bekijken en podcasts beluisteren, en krijgt u in de sectie ‘Humo’s Diamond Docs’ eens per maand een spraakmakende documentaire cadeau. Zonder dank.

Doe de app: wat u moet weten

1. Waar vind ik de vernieuwde smartphone-app?

Om de nieuwe Humo-app te downloaden, gaat u op uw telefoon naar humo.be/app. Heeft u de Humo-app al? Dan zitten alle nieuwigheden in de laatste update.

2. Hoe blader ik door het magazine in de app?

Open de app en klik onderaan op ‘magazine’. Scrollt u naar onderen, dan vindt u vanzelf alle artikelen in een handig overzicht, speciaal op maat gemaakt van uw mobiele telefoon en verrijkt met beeld en geluid. Als u klikt op de rode knop bij ‘blader door het blad’ krijgt u de Humo zoals u die kent op papier.

3. Hoe kom ik aan een account om in te loggen?

Ga op humo.be of in de app naar het servicemenu en kies ‘inloggen’, waarna u uw mailadres invult. U ontvangt een mail met een activatielink. Als u daarop klikt, kunt u inloggen op humo.be. Koppel een abonnement aan uw account: ga in het servicemenu naar ‘mijn profiel’ en klik daar op ‘abonnement koppelen’. Nog geen abonnement? Ga naar abonnement.humo.be.

4. Kan ik ook oude Humo-nummers terugvinden in de app?

Jazeker. Klik onderaan in de app op ‘magazine’ en dan linksboven op de datum. Daar kunt u alle nummers van de afgelopen twee maanden terugvinden. Elke dinsdagochtend verschijnt de nieuwe Humo vanzelf in de app.

5. Waar vind ik de tv-gids in de nieuwe app?

Open de app en klik onderaan op ‘tv-gids’. Daar vindt u de tv-programmering voor die avond, aangevuld met dagelijkse kijktips en het beste wat je op de streamingdiensten kunt vinden.

6. Kan ik ook op mijn computer de volledige Humo lezen?

Absoluut. Dat kan via deze link of door in het menu rechtsboven op ‘magazine’ te klikken.