Arno en Stromae verrassen AB-publiek met versie van ‘Putain Putain’

Tijdens de tweede show van Arno’s concertreeks in Ancienne Belgique trakteerde niemand minder dan Stromae het publiek op een onverwacht duet.

Het was een verrassing van formaat op zondagavond toen Stromae het podium betrad tijdens de tweede show van Arno’s concertreeks. In 2011 brachten de artiesten al eens samen een interpretatie van TC Matic’s ‘Putain Putain’ in AB.

In een uitgebreid interview met Studio Brussel verklaarde Arno onlangs zijn liefde aan Stromae. Omgekeerd zei Stromae in een interview met Radio 1 dat ‘Putain putain’ een van zijn favoriete Belgische nummers is. In de Canvas-reeks ‘Charlatan’ zei hij: ‘Arno richt zich tot de luisteraar op een heel bijzondere manier. Alleen hij kan op die manier verhalen vertellen, vind ik. Hij heeft ook iets kermisachtigs waar ik enorm veel van houd. Dat is iets wat we misschien wel gemeen hebben.’

.@Stromae & Arno (waarschijnlijk) voor de laatste keer samen in de @abconcerts, mooier kan een afscheid niet worden. ❤️ pic.twitter.com/QaHk9j83Ua — Lars Crommelinck (@LCrommelinck) 13 februari 2022