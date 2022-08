Arnout Hauben: ‘Op onze wandeltochten wordt doorgaans behoorlijk wat geboemeld’

Arnout Hauben is er de man niet naar om naast zijn wandelschoenen (maatje 44) te lopen, al hadden we er zeker begrip voor gehad: met ‘Dwars door de Lage Landen’ wist hij het voorbije tv-seizoen voor het eerst ook in Nederland een kijkcijferhit van heb ik jou daar binnen te hengelen. En nog altijd niet gelukkig, mevrouw!

ARNOUT HAUBEN «Het idee van ‘Nu ben ik gelukkig,’ ik verlang daar niet per se naar. Niks meer hebben om voor te vechten of naar te streven: dat moet toch tergend saai zijn? ‘’t Is in het streven dat het ware heluk zit,’ zeggen oude West-Vlaamse boeren weleens wanneer ze peinzend in de verte turen: zo zie ik dat ook. Mijn dagelijkse leven en mijn werk zo goed mogelijk probéren te krijgen, dat is voor mij de hemel op aarde. Het uiteindelijke resultaat is van ondergeschikt belang.

»Helaas gebeurt het weleens dat het streven naar geluk dermate wordt bemoeilijkt dat je er óngelukkig van wordt. Neem nu al die sms’jes, mails en WhatsApp-berichten waarmee je tegenwoordig wordt bestookt: op den duur word je er toch helemaal gek van? Die constante bereikbaarheid is voor mij de hel op aarde. Ik kan die overvloed tijdens het jaar simpelweg niet de baas, waardoor ik het in de zomervakanties moet zien op te lossen: dan pas zie ik hoeveel mensen ik ongewild heb geschoffeerd door niet, te laat of halfslachtig te antwoorden. Ik heb dan altijd veel brokken te lijmen.»

HUMO Nog meer spijkers op de weg naar het geluk?

HAUBEN «Ja: vergaderingen. Denken en praten is goed, maar je kunt ook overdrijven. Uiteindelijk is het toch niet de bedoeling om eindeloze enerzijds-anderzijdsdiscussies over een idee te voeren, maar om het uit te werken?»

HUMO Ergert je naaste omgeving zich ook weleens aan jou?

HAUBEN «Mijn vrouw en mijn collega’s ergeren zich soms aan mijn neiging om plannen te saboteren, om er een vijs of twee uit los te draaien zodat ze wat beginnen te rammelen. Het punt is: ik gruwel van het soort vakantie, of programma, waarbij je eerst naar het lang op voorhand geboekte hotel in Italië rijdt, om er de volgende ochtend aan de geplande fietstocht te beginnen. Veel mensen worden daar rustig van, ik juist onrustig. Ik wil kunnen improviseren: ergens op de wilde boef een zijpad inslaan en per ongeluk in een volkscafé belanden waar ik een goed gesprek heb met een stamgast.»

HUMO Neem je een stapeltje boeken mee wanneer je op vakantie gaat?

HAUBEN «Ja, al lees ik paradoxaal genoeg meer tijdens het jaar, wanneer ik er eigenlijk minder tijd voor heb. Door de wet van de communicerende vaten is mijn vakantielectuur doorgaans ook wat zwaarder dan wat ik de rest van het jaar lees: wanneer de druk laag is, mag ik ’m graag wat opvoeren met een taaie Russische klassieker à la ‘Oorlog en vrede’ van Tolstoj – die mag deze zomer mee. Ik zal er me nu wel helemaal alleen moeten zien door te worstelen (grinnikt).»

HUMO Hoe bedoel je?

HAUBEN «Vroeger, toen onze kinderen nog klein waren, ging ik vaak met mijn collega Mik Cops op vakantie: we lazen dan steevast gelijktijdig dezelfde pil. Zo wist je dat je niet als enige aan het spartelen was in ‘Misdaad en straf’, én kon je er ’s avonds nog eens over napraten onder het genot van een lokaal wijntje.»

HUMO Dank voor het bruggetje. Drink je graag?

HAUBEN «Ja. Het laatste halfjaar ben ik wel wat op de rem gaan staan, maar op onze wandeltochten wordt doorgaans behoorlijk wat geboemeld. Serieus, mochten we tijdens de opnames van ‘Dwars door de Lage Landen’ of ‘Weg naar Compostela’ een rijdende glasbak hebben meegezeuld, hij zou op het einde méér dan overvol hebben gezeten. Maar een beetje drank hoort erbij, hè? Niet alleen is het een heerlijke viering van het leven en van de vriendschap, het is ook een stukje erfgoed. In Frankrijk stap je door de wijngaarden en drink je wijn, in België wandel je voorbij abdijen en drink je trappisten en streekbieren.»

HUMO Wat eet je daar het liefst bij?

HAUBEN «Simpele kost. Steak, een halve kip, een goeie garnaalkroket. Meer hoeft het voor mij niet te zijn.

»Toen corona wat ging liggen, ben ik met mijn vrienden in enkele goeie Brusselse restaurants gaan eten – ieder weekend trakteerde één van ons. Toen het mijn beurt was, reserveerde ik bij een steakrestaurant dat ik nog kende uit mijn studententijd, maar waar ik sindsdien niet meer geweest was: La Paix, aan het slachthuis van Anderlecht. Geen goed idee: het bleek een tweesterrenrestaurant te zijn geworden, met een voiturier en al. Dat begon daar al met een drankje van kreeft en koffie, en met viseitjes die van de andere kant van de wereld kwamen: allemaal zeer exquis, maar ik zat te denken: dju, ik had eigenlijk zin in een deftige steak.

»Dit mag je overigens ook nog bij mijn ergernissen zetten: de overdreven aandacht voor alles wat met eten te maken heeft. Eten is de nieuwe religie, koks zijn de nieuwe halfgoden: ik zie dat als de veruitwendiging van een innerlijke leegte.»

HUMO Je lijkt me een gelijkmoedig mens, maar ben je ook ooit diep ongelukkig geweest?

HAUBEN «Ja: aan het eind van het vijfde middelbaar. Ik was een langharige rebel in die tijd, en aangezien ik glansrijk en over de hele lijn gebuisd was, moest ik van school en van studierichting veranderen. Alle volwassenen in mijn leven vroegen zich hoofdschuddend af: ‘Wat moet er toch van die jongen worden?’»

HUMO Hoe kwam het dat je zo glansrijk gebuisd was?

HAUBEN «Ik was wispelturig, meer bezig met de jeugdbeweging en mijn gitaar dan met mijn studie. Dan krijg je op een gegeven moment het deksel op de neus, hè? Een shock hoor, om met de staart tussen de benen al mijn vrienden op het internaat achter te laten en op een nieuwe school te moeten aarden. Geen leuke periode, maar ik heb ze doorstaan.»

HUMO Ben je een kunstliefhebber?

HAUBEN «Ik moet: mijn vrouw (Mieke Vandenbulcke, red.) schildert (lacht).

»Met De chinezen (zijn productiehuis, red.) hebben we het voorbije jaar intens samengewerkt met het KMSKA, dat in september weer de deuren opent na elf jaar renovatie. We hebben heel wat filmpjes en visuals gemaakt in de marge van een aantal kunstwerken. Normaal ga je van schilderij naar schilderij in een museum, maar nu heb ik eens de gelegenheid gehad om een jaar lang bij enkele werken stil te staan. Zo heb ik bijvoorbeeld pas echt ontdekt hoe goed Rik Wouters was. Niet dat ik me met hem wil vergelijken, maar hij deed iets op zijn doeken wat ik met mijn programma’s ook probeer te doen: de alledaagsheid naar een hoger niveau tillen. Ken je dat schilderij van hem, ‘De strijkster’? ’t Is het soort snapshot waar onze smartphones tegenwoordig vol mee staan: een vrouw – in dit geval: Riks echtgenote Nel – die aan het strijken is en je recht aankijkt. Eenvoudiger kan niet, maar door de manier waarop hij het heeft geschilderd, met die fenomenale lichtwerking, wordt het een bijna verheven tafereeltje.»

HUMO Wat beschouw je op lichamelijk gebied als je-van-het?

HAUBEN «Twee dingen. Ten eerste: alles wat met glijden of gewichtloosheid te maken heeft, zoals skiën, skaten of surfen. Of, tijdens het volleyballen, een seconde in de lucht hangen alvorens de perfecte smash te plaatsen. En ten tweede: endurance, iets net zo lang blijven volhouden tot je door een muur breekt en in trance raakt. Het overkomt me altijd wanneer ik lange afstanden wandel: na een paar dagen ga je door de pijngrens en vind je een cadans die je het gevoel geeft dat je benen je kunnen brengen naar waar je maar wilt. Een bijzondere, zeer aangename sensatie.»

HUMO Ik mis de lichamelijke liefde in je betoog.

HAUBEN «Glijden en endurance kun je ook in die context zien, hè? (grijnst)»

HUMO Kom maar op dan met die favoriete onenightstand!

HAUBEN «Doe mij maar Zuhal Demir. Al mag Annelies Verlinden ook.»

HUMO Wat heb jij met vrouwelijke politici?

HAUBEN «Niets specifieks. Ik vind verbale strijdvaardigheid gewoon aantrekkelijk in een vrouw. En verbaal strijdvaardig zijn die twee zonder enige twijfel. Inhoudelijk weet ik niet of het altijd zal matchen, maar dat deert niet tijdens een onenightstand.»

HUMO Wie van de twee draagt je voorkeur weg?

HAUBEN «Toch Zuhal Demir.»

HUMO De juiste partij?

HAUBEN «De juiste haarkleur vooral: ik val op brunettes.»