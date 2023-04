Auteur Claire Nelson lag vier dagen verlamd in de woestijn: ‘Het dierlijke overlevingsinstinct in mezelf heeft me verrast’

Journalist Claire Nelson lag dagenlang alleen op haar rug in de woestijn na een val die haar bekken verbrijzelde. In ‘Wat ik leerde van het vallen’ doet ze verslag van haar ervaring. ‘Het dierlijke overlevingsinstinct in mezelf heeft me wel verrast.’

In 2018 gaat Claire Nelson op reis omdat ze het jachtige leven in Londen niet meer aankan. Als ze in haar eentje een wandeling maakt in Joshua Tree National Park in Californië valt ze van een rots naar beneden. Ze verbrijzelt haar bekken en kan haar onder­lichaam niet meer bewegen. Haar telefoon heeft geen bereik en ze heeft niemand geïnformeerd over haar precieze plannen. Dagenlang vecht ze in deze uithoek in de woestijn op haar rug in de brandende zon voor haar leven, tot ze wordt gered omdat een reddingsteam haar is gaan zoeken nadat een opzichter haar auto had gevonden.

In ‘Dingen die ik leerde van het vallen’ doet Nelson verslag van de vier dagen dat ze zichzelf in leven probeerde te houden, bijvoorbeeld door haar eigen urine drinken, zich zoveel mogelijk af te dekken voor de zon (met een landkaart, een hoed en een T-shirt) en pogingen zichzelf zo schoon mogelijk te houden om infecties en coyotes op afstand te houden. Terwijl ze daar ligt, overdenkt ze het leven in Londen waarvan ze is weggevlucht.

- Wanneer besloot u dat u dit boek wilde schrijven?

NELSON «Toen ik nog in Londen woonde, wilde ik al een boek schrijven over de neergang van mijn geestelijke gezondheid daar. Op de een of andere manier wilde ik dat verhaal vertellen, maar ik wist nog niet in welke vorm. Na het ongeluk wilde ik graag schrijven over die ervaring. In eerste instantie deed ik dat alleen voor mezelf, maar hoe meer ik schreef, hoe meer ik de overeenkomsten tussen die twee ervaringen zag, zoals de afzondering, de overlevingsmodus, het gevoel niemand nodig te hebben en tegelijkertijd heel hard mensen nodig te hebben, dus ik dacht: ik moet deze twee ervaringen in een ­verhaal vatten.»

- Laten we terugkeren naar het moment dat u besloot om langs paar grote rotsblokken te klimmen, om een afdaling te kunnen maken. Hoe kijkt u terug op deze inschattingsfout?

NELSON «Achteraf bezien is het zo makkelijk om te zien waar het misging, maar ik heb geen oordeel over mijn verkeerde inschatting op dat moment. Ik voelde me goed en gelukkig tijdens mijn wandeling. Ik had geen idee dat ik verkeerd was gelopen en van de wandelroute was afgeweken. Anders had ik op mijn gps gekeken. Het gegeven dat ik dat niet had gedaan, laat zien dat ik zelfverzekerd was en vol vertrouwen dat ik het juiste pad bewandelde. Het klimmen langs die rotsblokken zag ik gewoon als een van de uitdagingen op deze wandelroute.»

- Wat had u met terugwerkende kracht anders gedaan?

NELSON «Ik beschikte al over alle kennis: je moet iemand vertellen waar je naartoe gaat, zonnebrand meenemen, genoeg water, et cetera. Ik had alleen niemand goed geïnformeerd waar ik naartoe ging en wanneer ik precies ­verwachtte terug te zijn. Het probleem was dat ik me op vertrouwd gebied begaf. Ik heb ­zoveel wandeltochten gemaakt in mijn leven. Als je iets nieuws onderneemt, ben je je vaak veel bewuster van de mogelijke gevaren: je bent oplettender, controleert regelmatiger of alles nog goed gaat. Ik was al een week aan het wandelen in dit gebied. Alles voelde vertrouwd.»

- U schrijft: ‘Het probleem met zelfvertrouwen is dat het tot zelfgenoegzaamheid leidt. (..) Zelfgenoegzaamheid is een ingesleten pad richting de klassieke mantra der dwazen.’

NELSON «Als je niet meer oplet, gebeuren er ongelukken. Auto-ongelukken gebeuren ook meestal op die korte route die mensen dagelijks op de automatische piloot afleggen. Zelfgenoegzaamheid is dodelijk.»

- Heeft deze ervaring u onzekerder gemaakt?

NELSON «Ik dacht altijd: dat overkomt mij niet. Nu denk ik: alles kan misgaan. Dat uit zich bijvoorbeeld tijdens mijn wandeltochten. Eerder zou ik bij twijfel even opladen, nu denk ik: ik moet stoppen, nadenken, de situatie beter inschatten. Ik waan me niet zo veilig als voor het ongeluk. Ik vertrouw meer op mijn intuïtie.»

- Hoe ontstond het idee om vanuit uw penibele situatie verslag uit te brengen op uw digitale camera?

NELSON «In eerste instantie wilde ik een bericht nalaten voor mijn nabestaanden. Na die eerste opname begon ik er meer te maken. Dat deed ik puur en alleen voor mezelf. Het was een manier om mijn angst te bedwingen. Het was zo’n eenzame plek. Ik wist niet of iemand me ooit zou vinden. Onderdeel van onze overlevingsdrang is de poging om onze hoop te bewaren. Ik dacht: ik moet mijn gedachten op orde houden. Misschien is het vergelijkbaar met het bijhouden van een dagboek. Als ik pen en papier tot mijn beschikking had gehad, was ik gaan schrijven. Het zijn overigens geen inspirerende opnames geworden. Het gaat niet over mijn dromen en de dingen waar ik spijt van heb. Ik ben vooral aan het klagen over pijn en dorst.»

- Hoe was het om die opnames terug te zien?

NELSON «Ik heb de beelden met mijn moeder bekeken toen ik aan het revalideren was. Het was ont­zettend ongemakkelijk. Het waren vooral op­names voor mezelf. Ik zou willen dat ik dingen met meer diepgang had gezegd. Het was alsof ik naar een film keek over iemand die veel op me lijkt. Het is moeilijk om mezelf te relateren met die persoon in beeld. Misschien is het te traumatisch en dissocieer ik. Mijn moeder moest huilen én lachen toen ze de beelden zag. Soms maak ik grapjes voor de camera. Zo beschrijf ik hoe het is om urine te drinken alsof ik reclame maak voor een lekker drankje. Ik deed ook of ik reclame maakte voor de lippenbalsem die ik opat.»

- In uw memoir beschrijft u gedetailleerd hoe u die vier dagen in leven probeert te blijven. Herinnerde u zich alle details?

NELSON «Ik heb veel weggelaten hoor. Het grootste gedeelte was niet zo interessant om op te schrijven. Ik lag vooral te wachten tot de zon verdween en probeerde mijn gemoed goed te houden, dus voor mijn verhaal heb ik me ge­focust op de meest memorabele momenten. Ik probeerde te voorkomen dat ik ging terug­kijken op mijn leven, maar ik heb wel veel na­gedacht over mijn leven in Londen. Wat had ik anders willen doen? Ik dacht: ik heb veel geluk gehad in mij leven, maar ook veel kansen laten liggen uit angst of het imposter syndrome (je niet succesvol voelen terwijl je dit naar maatschappelijke maatstaven wel bent, red.). Ik ­herinner me dat ik echt boos was, omdat ik zoveel tijd had verspild aan onzingedachten en -angsten. Het maakte ook dat ik vastbesloten was om niet dood te gaan. Ik dacht na over iedere mogelijke manier om te overleven.»

- Wist u voor deze ervaring al hoe groot uw overlevingsdrang is?

NELSON «Misschien wel. Ik ben verschrikkelijk koppig en ik houd echt van het leven. Het dierlijke overlevingsinstinct in mezelf heeft me wel ­degelijk verrast. Iedereen heeft dat in zich, maar meestal worden we niet op die manier ­beproefd.»

- U ging op reis omdat u een nieuwe levensinvulling zocht. Heeft u die inmiddels gevonden?

NELSON «Op dit moment woon ik deels bij mijn ouders in Nieuw-Zee­land en bij vrienden op de bank in Londen. Ik ben nog aan het zoeken naar een plek die ik thuis kan noemen.»

Dingen die ik leerde van het vallen, Claire Nelson, Vertaald door Anne Jongeling, The House of Books, €23,99, 256 blz.

(Parool)