Average Rob, Acid en Supercontent grote winnaars van Belgische contentcreator-awards

Gisteren werden in Oostende de winnaars van de Jamies bekendgemaakt. Het is amper de tweede editie van de awardshow waar Belgische contentmakers, YouTubers, TikTokers, Twitchers, Instagrammers en nog meer hippe-termen-ers in de verf worden gezet. Na grondige discussie van de vak- en publieksjury kwamen Average Rob, Supercontent, Acid en MNM als grote winnaars uit de bus.

De digitale talentpool is op een jaar tijd erg gegroeid en daarom werd de awardshow na de eerste editie al stevig uitgebreid. Maar liefst vier nieuwe categorieën maakten hun opwachting: ‘Videograaf’, ‘Opkomend talent’, ‘Beste video van het jaar’ en ‘TikTok Business’. Daarmee komen we op een totaal van veertien awards en - let goed op boomer - dit zijn de digitale grootheden die ermee aan de haal gingen!

BESTE YOUTUBER: AVERAGE ROB

Wie anders dan Robert Van Impe ging met de hoofdprijs lopen vanavond? Op zijn Youtubekanaal maakt hij samen met zijn broer Arno The Kid ludieke video’s over onderwerpen waarvan je denkt dat ze zijn bedacht na een avondje armtraining op café - stokpaardrijden, hoe kom je erop?

Average Rob, Milan Cools en Arno The kid Beeld BELGA

‘Er is te lang neergekeken op ‘mensen van online’. Wel fuck you, we spreken over een paar jaar nog wel eens’, zei Rob onlangs in Humo, en keer op keer bewijst hij hen ongelijk. Toon hen je Jamie, Rob!

Ook Milan Cools, de man die al Robs video’s opneemt en edit, werd bekroond als ‘Beste videograaf’. Een keuze waar wij volledig achter staan na een studie van zijn werk.

BESTE COMEDY: SUPERCONTENT

Wat het verschil is met de categorie hierboven, is ons nog niet helemaal duidelijk. Maar het blijkt toch te bestaan, want de jury koos hier voor Supercontent als winnaar. Ook Jeff Bronder en Pieterjan Marchan maken ludieke Youtubevideos met visuals waar ze bij het VTM Nieuws enkel van kunnen dromen. Maar ook naast YouTube gaat het de jongens voor de wind: ze zijn te bekijken op GoPlay en ze kregen een eigen rubriek in ‘Iedereen Beroemd’ op Eén.

Als dat nog geen belletje doet rinkelen: het zijn ook de bedenkers van het virale Marc Van Ranst-lied uit de eerste lockdown - een tijd die al lang vervlogen lijkt - en van de Belgische parodie op de deprimerende Nederlandse oorwurm ‘Ik ga zwemmen’. Wij zijn vooral onder de indruk van hun permanente positiviteit: ‘Het is een mirakel dat nog niet meer jonge vloggers zelfmoord hebben gepleegd’.

CONTENTCREATOR VAN HET JAAR: ACID

Wij kunnen de categorieën alvast minder uit elkaar houden dan Vladimir Poetin een vredesmissie of een gewelddadige invasie, maar ook dit is blijkbaar een andere prijs dan bovenstaande. Nathan Vandergunst werd bekroond als ‘Contentcreator van het jaar’ - is dit dan misschien de hoofdprijs? - maar kon daar zelf allerminst van genieten: hij werd de toegang ontzegd aan de ingang na een positieve coronatest.

Naast Contentcreator won Acid ook de prijs van ‘Beste Vlaamse video van het jaar’ voor zijn videoclip van ‘Go Acid’. een combinatie tussen een rapnummer en een tandartsbezoek. Wie zijn video’s bekijkt, vraagt zich hoogstwaarschijnlijk af of Acid ooit op zijn mondje is gevallen, in Humo bewees hij het tegendeel: ‘Ik zag eens een volwassene roepen tussen de haatcommentaren: ‘Stop! Straks verdient hij weer centen aan ons!’ Exactly, bitch!’

OPKOMEND TALENT: JUNIOR VERTONGEN

Zijn Youtubekanaal is amper een jaar oud, maar Junior Vertongen wordt er nu al voor bekroond. Gewapend met een microfoon trekt Junior de straat op om er jan en alleman lastig te vallen. De Luc Haekens van de 21ste eeuw, om het zo te zeggen.

BESTE TIKTOK BUSINESS: MNM

De conculega’s - ja, ook wij zijn hippe vogels, kijk maar naar ons woordgebruik - gingen aan de haal met de beste TikTok business. Op de video-app heeft de radiozender meer dan 200.000 volgers. Na het bekijken van de video’s werd ook op onze redactie besloten een TikTok-account te starten, zo is er toch iets te doen voor de kudde stagiairs die we niet goed genoeg achten voor de geschreven pers.

BESTE FICTIE: WTFOCK

Gebaseerd op de uiterst populaire serie van het het Noorse ‘Skam’, lokte ‘wtFOCK’ jarenlang een grote hoeveelheid kijkers. Dankzij het digitale format kon de reeks verdergaan waar televisie stopt en de personages mee laten leven met de kijkers in de echte wereld: korte fragmenten verschijnen in realtime online en de Instagram-accounts van de personages kan je als kijker écht volgen.

Het verwondert niet dat de succesvolle reeks concurrenten ‘D5R’ en ‘VLOGLAB #Stories’ achter zich laat. WtFOCK kwam vorig jaar na vijf seizoenen ten einde, dus het is uitkijken welke andere serie de koppositie inneemt.

Actrice Nora Dari neemt de award voor 'wtFOCK' in ontvangst Beeld BELGA

ANDERE PRIJZEN

Oké, we zijn er vrij tot zeer zeker van dat zo alle belangrijkste prijzen besproken zijn. Hier zijn voor de volledigheid ook de andere winnaars. En hou in de toekomst vooral de ogen open voor ons TikTok-account. Jamies 2023, we're coming for you.

Beste vlog: Just Jade

Beste lifestyle: With kids on the road

Beste dans en muziek: Dansstudio Sarah

Beste TikTok: Lilqra

Kastiop award (Beste gamestreamer): Nessiruu

Beste explainer: Martijn Peters