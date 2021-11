Average Rob is Belgisch kampioen stokpaardrijden: ‘De benen zaten goed, al was ik eerst mijn paard wel thuis vergeten’

televi­sie ★★☆☆☆ Martien Meiland in ‘Eenmaal andermaal’ was een goede reminder waarom we hem, net als zijn catchphrase ‘een wijntje doen’, al die tijd gemeden hadden Martien Meiland in ‘Eenmaal andermaal’ was een goede reminder waarom we hem, net als zijn catchphrase ‘een wijntje doen’, al die tijd gemeden hadden