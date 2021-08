Banksy bevestigt ‘spraycation’ aan Britse kust

Het is lastig te vertalen, het woord dat grafitti-kunstenaar Banksy verzon voor zijn werkvakantie. Hij noemde het een ‘spraycation’. Met de geestige kunstwerken die hij her en der achterliet, wist Banksy een tiental diep droevige Britse kustplaatsjes toch iets vrolijker te maken.

Op een betonnen kustmuur tekende hij een aantal heremietkreeften en een paar huisjes. Bij de laatste staat vermeld: ‘alleen luxe verhuur’, een verwijzing naar de huizenmarkt die zich ook in het Verenigd Koninkrijk in een doldrieste opwaartse spiraal bevindt.

Hij gaf een standbeeld een geel ijsje in zijn hand en tekende een spelend jongetje zó dat het lijkt of hij een stoeptegel heeft vernield. In een video die hij op Instagram plaatste is te zien hoe de anonieme kunstenaar in een oude camper steeds weer een plaats in rijdt, uit zijn koelbox een collectie spuitbussen haalt, iets maakt en dan weer vertrekt.

Een kunstwerk van Banksy vlakbij North Beach in Lowestoft. Beeld Banksy

Een echte Banksy

‘We zitten allemaal in hetzelfde schuitje’, schreef hij bij drie kinderen in een boot. Het werk trok al een week bekijks van kunstliefhebbers, die meteen zagen dat het een echte Banksy was.

Dat geloofde lang niet iedereen. Toen een week geleden opeens kunsttoeristen verschenen in plaatsen als Gorleston en Cromer, in Lowestoft en Oulton Broad, dacht de plaatselijke bevolking nog dat die last hadden van een bevlieging. Maar er verschenen steeds meer kunststukken. Het laatste werk, het tiende, was getekend: Banksy. Het was een paardenstal in een soort Mini-Europa, een miniatuurstadje. ‘Go big or go home’, stond er ook op geschreven. Ga voor groot of ga naar huis.

Daar is Banksy nu ook weer, al weet niemand waar zijn thuis is.

Dit koppel maakt een selfie onder een kunstwerk in Gorleston-on-Sea, waar één van de eerste van de tien werken verscheen. Beeld AFP

Kunstwerk van Banksy in Oulton Broad, Lowestoft (Suffolk) Beeld Banksy

In Denmark Road in het Britse kustplaatsje Lowestoft (Suffolk) maakte Banksy dit kunstwerk. Beeld GETTY

In King's Lynn voegde Banksy elementen toe aan een standbeeld van Frederick Sauvage Beeld Banksy

Een kunstwerk van Banksy in Great Yarmouth (Norfolk) Beeld Banksy