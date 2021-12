Bart De Pauw gaat niet in beroep tegen celstraf: ‘Ik hoop voor iedereen in het dossier dat dit nu stopt’

Bart De Pauw gaat niet in beroep voor zijn veroordeling tot zes maanden cel met uitstel. Die veroordeling kreeg hij van de rechtbank in Mechelen voor het belagen van vijf vrouwen en het bezorgen van overlast via elektronische communicatiemiddelen aan één van hen.

“Ik heb besloten om geen hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis. De rust is voor mij nu belangrijker dan het juridisch gevecht. Ik hoop oprecht dat deze strafzaak na vier jaar kan stoppen, niet alleen voor mezelf, maar ook en vooral voor mijn gezin, mijn familie, mijn medewerkers - en uiteindelijk voor iedereen die in dit dossier betrokken was”, zegt De Pauw in een mededeling via zijn advocaat.

De 53-jarige tv-maker werd eind november door de correctionele rechtbank van Mechelen veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor de belaging van vijf vrouwen en de cyberstalking van een van hen. De Pauw moet ook een symbolische schadevergoeding van 1 euro betalen aan drie van de slachtoffers die zich burgerlijke partij hebben gesteld.

Het gaat om de actrices Liesa Naert (39) en Ella-June Henrard (28) en om kleedster Ellen Lloyd (35). Twee andere vrouwen, de ex-zakenpartner van Bart De Pauw en een stagiaire die intussen uit de media is gestapt, kregen wel het juridisch statuut van slachtoffer, maar stelden zich geen burgerlijke partij. Zij wilden zich niet manifesteren in een openbare rechtszaak en verkiezen ook nu dat hun naam niet bekend wordt.

De Pauws advocaat reageerde na de uitspraak ontgoocheld. “Het gaat over oude feiten en we kunnen ons tot slot niet ontdoen van de indruk dat Bart het slachtoffer is geworden van een veranderde tijdsgeest en een slinger die naar de ander kant is doorgeslagen”, zei hij toen.

Christine Mussche, de advocate van de slachtoffers in de zaak, was tevreden na de uitspraak eind november: “Dit vonnis is van groot maatschappelijk belang. Het toont aan dat grensoverschrijdend gedrag niet onbestraft blijft, zelfs al is de dader een geliefd, succesvol en machtig televisiefiguur.”