Bart De Pauw heeft het ziekenhuis verlaten en is weer thuis na zelfmoordpoging

Bart De Pauw (54) heeft het ziekenhuis verlaten nadat hij eerder vandaag met spoed werd afgevoerd. Hij werd vanochtend na een zelfmoordpoging weggebracht met de ambulance. Dat meldt ‘Het Laatste Nieuws’ en zijn echtgenote Ines De Vos bevestigt het nieuws aan persagentschap Belga.

De Pauw heeft veel steunbetuigingen gekregen, laat zijn vrouw Ines De Vos (53) weten aan ‘Het Laatste Nieuws’. Tegelijk betreurt zede massale haatberichten op sociale media aan het adres van de vrouwen die een klacht indienden tegen De Pauw: ‘Waarom wordt er altijd zo gepolariseerd? De situatie is heel moeilijk geweest, zowel voor hen als voor ons.’

‘Bart zat de laatste tijd heel diep, dat kan je wel begrijpen’, zegt De Vos aan HLN. ‘Hij loopt rond met groot verdriet, kwaadheid en grote schaamte. Hij is al lange tijd in behandeling. Soms gaat het relatief goed met hem. Op andere dagen lukt het niet. We hopen hierdoor te geraken. En willen er nu natuurlijk zijn voor Bart. We willen dit in alle rust nu kunnen verwerken en hopen dat iedereen ons nu ook die rust gunt.’

De Pauw kwam in 2017 in opspraak met een #MeToo-schandaal nadat grensoverschrijdend gedrag tegenover verschillende collega’s aan het licht kwam. In 2021 volgde een proces voor de correctionele rechtbank in Mechelen. Daar werd De Pauw schuldig bevonden aan elektronische overlast en belaging. Hij werd veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.