Bart De Wever en de PFOS-affaire: ‘Ofwel wist hij het niet, ofwel loog hij’

Jos D’Haese, PVDA-fractieleider in het Vlaams Parlement, verslikte zich in zijn gemberthee toen hij het jongste Humo-interview met Bart De Wever las. ‘Oók bij de Antwerpenaars werden te hoge PFOS-waarden in het bloed vastgesteld.’

In het bewuste interview legden we de partijvoorzitter voor dat de mensen in de omgeving van 3M in Zwijndrecht nog vier jaar nietsvermoedend eieren en groenten uit hun tuin bleven eten, nadat de Vlaamse regering had beslist om te zwijgen over de gezondheidsrisico’s van de PFOS-vervuiling in hun achtertuin. De Wever antwoordde dat er enkel in Zwijndrecht hoge concentraties zijn vastgesteld. ‘In Antwerpen is er nog geen enkele problematische meting geweest.’

JOS D’HAESE «Dat is pertinent onjuist. In juli van dit jaar deden de stad Antwerpen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een bodemonderzoek op 26 locaties op Linkeroever. Op zeven plaatsen werden te hoge PFOS-concentraties vastgesteld, onder andere bij een basisschool, een brandweerkazerne en twee volkstuinen. Er werd ook bloed afgenomen bij 796 inwoners van Zwijndrecht, Melsele en Linkeroever. Bij negen op de tien werden te hoge waarden vastgesteld. Oók bij de Antwerpenaars. Een vriendin van mij heeft deelgenomen aan dat onderzoek. Zij woont nog maar twee jaar op Linkeroever, kreeg er een kindje en gaf borstvoeding. Nu zit er te veel PFOS in hun bloed. Ofwel is Bart De Wever daar niet van op de hoogte, ofwel loog hij in het interview. En aangezien dat onderzoek op de website van de stad Antwerpen staat, gok ik op het tweede. Het is wel juist dat de concentraties hoger zijn bij mensen die dichter bij 3M wonen.»

Jos D'Haese: 'Het is de meest gebruikte truc van De Wever: alles op de administratie afschuiven. Dat deed hij ook in de zaak-Sihame El Kaouakibi' Beeld Geert Van de Velde

HUMO Bart De Wever zei ook dat hem niets te verwijten valt, omdat de ‘inzichten over de gezondheidsrisico’s de laatste jaren radicaal zijn veranderd’.

D’HAESE «Dat klopt, maar in 2017, bij de start van de Oosterweelwerf, wist men al dat de PFOS-concentraties hoger waren dan gedacht, en dat de gezondheidsrisico’s groter waren. De Amerikaanse Environmental Protection Agency heeft de norm zeven keer strenger gemaakt, maar OVAM is niet gevolgd. Ze baseerde zich daarvoor op een dubieus rapport van toxicoloog Jan Tytgat, die een risicogrens van 100 microgram hanteert, en op een oude meting van 2006, waarbij in één tuin in Zwijndrecht 22 microgram werd gemeten. Maar OVAM wees erop dat ze te weinig gegevens had en dat er nieuwe metingen nodig waren. Dat moet je dan wel communiceren. De Vlaamse regering koos ervoor om dat niet te doen en de zaak te begraven.»

HUMO Bart De Wever beweert dat hij in het stuurcomité van de Oosterweelwerf heeft geadviseerd om breed te communiceren over de vervuiling, omdat de bodem en het grondwater toch gesaneerd zouden worden bij de werken.

D’HAESE «Ja, dat staat zo in het verslag. Maar vervolgens hebben de ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts beslist om dat niet te doen. Daar bestaan geen verslagen van, er is alleen mailverkeer geweest. Toch is er in het stuurcomité nooit meer op teruggekomen. Zo werkt het normaal niet. In dat comité zaten behalve Bart De Wever ook minister-president Geert Bourgeois, viceminister-president Hilde Crevits en minister van Mobiliteit Ben Weyts.»

HUMO Bart De Wever vond dat de Vlaamse regering een goede reden had om niet te communiceren: ‘Volgens OVAM was er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid.’

D’HAESE «Nogmaals: OVAM waarschuwde dat ze meer informatie nodig had. Het is de meest gebruikte truc van De Wever: alles op de administratie afschuiven. Dat deed hij ook in de zaak-Sihame El Kaouakibi. En opnieuw na het verkeersongeluk van eind augustus, waarbij twee zusjes om het leven zijn gekomen op een gevaarlijk kruispunt in Antwerpen. Dat kruispunt was conflictvrij gemaakt, maar die beslissing is teruggedraaid, omdat de N-VA de doorstroming van auto’s belangrijker vindt dan de verkeersveiligheid.

»Bart De Wever probeert ook al maanden de focus te verleggen naar Zwijndrecht. Hij is burgemeester van de grootste stad van Vlaanderen en voorzitter van de grootste partij. Zijn ministers zaten mee rond de tafel. En dan zou de fout alleen bij de administratie en de bestuursploeg van een kleine gemeente liggen? Sorry, I don’t buy it. Wie gelooft die mens nog?»

JOHAN VERMANT (woordvoerder Bart De Wever) «De PVDA probeert hier iets te creëren dat er niet is. Waarom zouden wij zaken verzwijgen die op onze website staan? In het interview ging het over de eieren en de groenten die de mensen bleven eten. Met zijn stelling dat er geen problematische metingen zijn geweest, doelde de burgemeester op het bodemonderzoek. Daarbij werd er geen overschrijding van de normen vastgesteld in bewoond gebied. Die waren er helaas wel bij de bloedafnames, maar daarover ging het in dit geval niet.»