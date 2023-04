Bart De Wever zat in ‘Terzake’ voor de tigste keer te zeggen dat hij helemaal niks meer mag zeggen

Wee de witte man! Hij die niets mag zeggen, geen platform krijgt, gecanceld wordt, de mond gesnoerd, het zwijgen opgelegd. De verslagene, de vergetene, de verwaarloosde, de veronachtzaamde!* Hij die gisteren voor de tigste keer in ‘Terzake’ zat om te zeggen wat hij nergens meer mag zeggen.

*Dank aan Delphine Lecompte voor het lenen van haar synoniemenwoordenboek.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Bart De Wever geeft zijn mening over de administratieve aanstelling van Dalilla Hermans in Brugge Waar? ‘Terzake’ Waarom is het opvallend? Waar het naar woke ruikt, is tegenwoordig Bart De Wever, zelfs al hij heeft in de verste verte niéts te maken met de kwestie

Hij, dat is in dit geval, en ook in 98% van de andere gevallen, Bart De Wever. Aanleiding van zijn uitnodiging in ‘Terzake’ was de nieuwe ‘wokerel’ rond de aanstelling van Dalilla Hermans als trajectcoördinator om Brugge kandidaat te stellen als culturele hoofdstad 2030 — een functie die ze verkreeg door netjes de aanwervingsprocedure te doorlopen. ‘Woke-extremisme en antiblank racisme’, bliezen enkele Vlaams Belangers de zaak helemaal op, en ook de voorhoofdader van N-VA-politica Maaike De Vreese begon instant te bonzen. De racistische verwensingen aan Hermans’ adres stroomden intussen binnen als bouwpromotoren en N-VA-kopstukken in sterrenrestaurant ‘t Fornuis.

Om het item toch nog een schijn van actuele relevantie te geven had ‘Terzake’ er niets beter op gevonden dan uit te pakken met een foto van Dalilla Hermans — of toch iemand die erop leek, want volgens de openbare omroep heet ‘Dalilla’ eigenlijk ‘Dalila’. Hermans was ook uitgenodigd, maar besliste na meerdere slechte ervaringen nooit meer een voet in de Reyerslaan te zetten. ‘Terzake’ gaf haar meteen gelijk: in afwezigheid van de betrokkene werd Bart De Wever, als witte man expert in racisme en onderdrukking, maar uitgenodigd, geflankeerd door minister van Jeugd Benjamin Dalle, nog zo’n doctor in de slachtofferkunde.

Wat heeft Bart De Wever te maken met een administratieve aanstelling in Brugge, vraagt u zich af? Wel ja, helemaal niets, maar voor ‘Terzake’ is geen enkel nieuwsje te dun om de Antwerpse burgervader zijn mening over woke te laten spuien. De Wever deed niet eens echt zijn best om te verhullen dat het volstrekt onzinnig was om van een storm in een glas water een nationaal nieuwsitem te maken die zijn expertise behoefde. ‘Ik ga me niet bemoeien met de benoeming in Brugge’, klonk het met één vluchtig zinnetje, met in de achterzak het antiwoke- en anti-Dalilla Hermans-betoog dat hij meteen na het door zijn partij versterkte relletje had neergepend.

‘Niet geschikt om een verbindend cultuurproject te leiden’, zo luidde het oordeel van de opperverzoener wiens partij het Belgische volk in twee wil splijten over de aanstelling van Hermans. Om zijn punt kracht bij te zetten haalde hij een oude uitspraak van haar in De Standaard boven: ‘In de loop van de geschiedenis stonden de blanken altijd aan de verkeerde kant. In bijna elk verhaal brachten de blanken dood, verderf en miserie. Daar kunnen jullie toch niet blij mee zijn? Terwijl de zwarten hun lot telkens overstegen. Dat geeft mij een soort trots. Klinkt dat raar?’, stond zes jaar geleden in die krant. De Wever vereenvoudigde die zinnen, verving het woord ‘blank’ door ‘zwart’ en beweerde vervolgens, met de tranen bijna in de ogen, dat hij in het geval van zo’n uitspraak als ‘blanke man’ sito presto voor de rechter diende te verschijnen.

De Wever heeft vooralsnog nog geen dagvaarding ontvangen, en gelukkig maar, want Antwerpen heeft haar burgervader nodig. De koekenstad kreunt onder een drugsoorlog, groeiende armoedecijfers, een schijnbaar onontwarbare mobiliteitsknoop, en de heer De Wever moet zich dubbelplooien om naast al die antiwokelezingen en mediaoptredens de problemen op te lossen die er écht toe doen.

Misschien kan de openbare omroep maar beter van de polarisatietrein springen en kan machinist De Wever intussen focussen op zijn échte job, zodat Dalilla Hermans — twee L’en, jawel — de kans krijgt om Brugge in alle rust naar de kandidatuur van culturele hoofdstad 2030 te leiden.