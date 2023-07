Bart Peeters: ‘In de wereld van de folk bleken ze evenveel coke en drank te verbruiken als in de rest van de muziekwereld’

Bart Peeters speelt deze zomer ten dans op festivals, daarna starten de voorbereidingen van ‘De droomfabriek’. ‘Bart Peeters en Gloria Monserez zouden een dame op leeftijd en een jonge gast moeten zijn, klonk de kritiek. Ik kan en wil daar niets tegenin brengen.’

Wanneer ik Bart Peeters spreek, is hij op vakantie in Spanje. Maar ook daar staat spreken met hem gelijk aan anderhalf uur hardop denken in een hels tempo, gelardeerd met lachsalvo’s en imitaties: zo’n interview zou je niet alleen moeten kunnen lezen maar ook zien. Een ding is zeker: deze oudere jongere is nog steeds in topvorm.

BART PEETERS «Ik ga nog altijd in de blakke zon sporten. Ik ben zot. Lopen, fietsen, bergbeklimmen. Die coureurs doen dat toch ook? Ik ben een soort van coureur zonder vervaldatum. Tenminste, die datum moet zich nog aanmelden, maar voorlopig is dat nog niet het geval.

»Ik las dat jij fietst met de juiste fiets en de juiste outfit, maar ik vind het juist leuk om te fietsen met een gewone fiets, zonder uniform of helm of dunne banden, omdat ik denk dat daar het fietsen voor gemaakt is. De eerste ronde van Frankrijk werd ook op een houten fiets gereden. Als het gaat over sportiviteit, vind ik alles wat je sneller doet rijden eigenlijk gevaarlijk en stom.»

- Zo’n e-bike is een geweldig ding, hoor. Je doet het dubbele van de afstand met de helft van de inspanning.

PEETERS «Levensgevaarlijk. (lacht) Ik heb een tijd in Boechout meegereden met een wielerploegje met van die speciale truitjes en fietsen en energiedrankjes, en ik reed mee met mijn gewone fiets. Een geweldig zicht. Nu was dat, ik zou het er beter niet bij zeggen, een wielerclub voor astmalijders. (hilariteit)

»Ik heb altijd al gejogd, want dat bespaart een psychiater. Ik ben wél tegen zwemmen. In een zwembad, zo heen en weer, dat heeft voor mij iets Drs P-neurotisch, daar zie ik weinig heil in, dat begrijp ik niet. Dan zie ik liever mensen hun raket kapotslaan op Wimbledon, zoals Djokovic: dat begrijp ik wel.»

BIO

• geboren in Mortsel in 1959 • actief als zanger, drummer, gitarist, presentator en acteur • presenteerde meer dan twintig verschillende tv-programma’s, waaronder De Droomfabriek en Eurosong • speelde in The Radios, The Clement Peerens Explosition en The Yéh-Yéhs • heeft drie kinderen (Pablo, Winnie en Nona) met partner Anneke Bellens • kreeg in 2023 een Kastaar voor zijn hele carrière

- Dit interview vindt onder meer plaats omdat u volgende week op Sfinks staat: een thuismatch in uw achtertuin.

PEETERS «De rol van Boechout in mijn leven kan moeilijk onderschat worden, en dankzij dat festival ben ik verbonden met de wereld. Ik heb vrienden in New York, in Gambia, in Cuba, ik speel met Marokkaanse muzikanten, enzovoort.

»Mijn leven is in Boechout begonnen, in een dorpsschooltje. Dat is levensbepalend geweest, ik heb daar veel geluk in gehad. Je evolueert zo van piepklein naar worldwide.

»Boechout draagt een soort paradox in zich: dat is nog altijd een dorpje waar op de jaarmarkt nog koeien en Brabantse trekpaarden worden gekeurd. Een boerengemeente, maar met een geweldig dorpsschooltje. Ik had een superinteressante leraar in het zesde studiejaar: meester De Prins. Die was gepassioneerd door het spelen van altviool, dat hij deed in het Heistse Operettegezelschap, maar hij was ook gefascineerd door cactussen. Ik weet niet of je de tegenstelling al voelt, maar iemand die zijn tijd verdeelt tussen lesgeven, altviool spelen en cactussen verzorgen, die heeft een probleem, want die stekels prikken in de handen en dat is niet goed als je altviool wil spelen.

»Hij was voor mij de uitvinder van fomo: hij was altviolist, maar hield ook van cactussen. Hij kon niet kiezen, wat ik ook al mijn hele leven voorheb. Op het einde van het zesde studiojaar zei hij plots: mannen, ik ben overgeschakeld van cactussen op orchideeën. Wég probleem! Dat was een geweldige les voor mij: je mag alles combineren, behalve als het ene het andere prikt, daar moet je mee oppassen.

Bart Peeters: ‘Mijn vroegere manager zei: je bent na The Radios volledig verbrand, tenzij je zeven jaar in de goot gaat liggen in Parijs.’ Beeld Guillem Garay

»Het Sfinksfestival als folkfestival heeft mijn muzikaal wereldbeeld zeer bepaald. The Dubliners, The Chieftains, Alan Stivell: dat was mijn wereld. Toen ik voor The Radios ‘I’m into Folk’ schreef, meende ik dat heel hard terwijl niemand mij wilde geloven.

»Maar dan werd Sfinks een festival met wereldmuziek en aangezien ik, net zoals Daffyd in ‘Little Britain’ ‘The only gay in the village’ was, the only drummer from Boechout bleek te zijn, wilden die mannen allemaal op mijn drumstel spelen. Plots mocht ik Ruben Bladès en Youssou N’Dour voorzien van een drumstel en ook roadie spelen: dat was on-ge-loof-lijk leerzaam.

»Ik geloof sindsdien dat alles polyritmisch is, wat helemaal haaks staat op het, laten we eerlijk zijn, eentonige drumpatroon van de popmuziek.

»Toen ik eens een nachtje door deed met de drummer van Ruben Bladès, bleek dat er in die wereld evenveel coke en drank verbruikt werd als in de rest van de muziekwereld. Als ik in het publiek ging staan, waren de Senegalezen verontwaardigd: ze vonden mijn drumstel schandalig. Dat Youssou N’Dour disco wilde spelen op één drumstel, dat verstonden ze niet.

»Later speelden we zelf het voorprogramma van N’Dour in Dakar en toen viel mijn frank: daar speelt hij niet met één drummer, maar met acht batteristen met djembés die zijn muziek een geweldige schwung gaven. En wij stonden daar met onze drummer!

»Sfinks was een onwaarschijnlijke leerschool. Op onze eerste doortocht in 2010 stonden er heel wat organisatoren van wereldmuziekfestivals uit de hele wereld, en dat is de reden waarom we ook in Marokko hebben mogen spelen of in Frankrijk top of the bill waren. Ik had met de hulp van mijn schoonbroer mijn teksten naar het Frans vertaald, maar er kwam altijd een moment dat we door onze nummers zaten en we ‘Konijneneten’ moesten spelen voor 50.000 Marokkanen, die dat nog leuk vonden ook! De beperkingen van de Vlaamse taal bleken dus relatief.»

- U speelde al meer dan duizend concerten met De Ideale Mannen, maar de optredens in de Lotto Arena steken daar toch bovenuit, vind ik. Waren die voor jullie ook speciaal?

PEETERS «Wat je in de Lotto Arena had, was: de luxe van een concert waar hard over was nagedacht. Opbouw, playlist, alles had zijn plaats.

»Tijdens deze tournee speelt de toevalligheid meer: dat hebben we gemerkt op Rock Zottegem, begin juli. Wat daar gebeurde was voor ons een cadeau: het licht viel uit maar de klank niet, waardoor wij gewoon in het donker konden voortspelen. Wij hebben dat bijna een kwartier gedaan, we werden verlicht door de lichtjes van duizenden gsm’s. Ik ben het publiek ingedoken om dichter bij die lichtjes te komen. Het publiek nam het over en dan, op het ideale moment, ging het licht weer aan. Magisch.

»Dat was het totaal tegenovergestelde van de Lotto Arena, want er was een grote kans op chaos, maar door de interactie met het publiek werd het wonderschoon.»

Bart Peeters: ‘Het showbizzgen heeft bij ons een generatie overgeslagen en de kinderen spreken wat meewarig over mij: we zullen er maar mee leren leven.’ Beeld Guillem Garay

- En dat dan allemaal met uw tinnitus!

PEETERS «Daar ben ik ondertussen gelukkig van af, onder meer door mijn levensstijl helemaal om te gooien. Niet meer in de snake pit (vlak voor het podium, red.) van Metallica gaan staan, bijvoorbeeld. Die tinnitus heeft zich algauw omgezet in hyperacusis: een overgevoeligheid voor geluid. Muzikanten hebben maar twee mogelijkheden: doof worden – in een backstage roept iedereen tegen elkaar – of geluidsgevoelig worden.

»De wat speciale en smaakvolle instrumenten die in ons groepje zitten, zijn daar het gevolg van: als wij bij ons in de woonkamer repeteren is mijn stem nog altijd het luidste instrument. Wij zijn dus eigenlijk buskers.

»Die oorproblemen hebben er wel toe geleid dat ik ben moeten stoppen met de Clement Peerens Explosition, maar ook het feit dat ik toen al tegen Hugo Matthysen bezig was dat hij moest oppassen met al dat lawijt. Oud worden met snorreke-plak, zoals wij de act van Clement noemen, dat vond ik geen goed idee. Discussiëren is onze ziel en zaligheid, zoals iedereen weet en zoals jij ook weet wint niemand een discussie van Hugo.

»Ik zat in een piepklein comité met Guy Mortier om hem ervan te overtuigen om weer Hugo Matthysen te worden. Zeven jaar geleden al is er een eerste try-out gekomen van dat idee, pas dit jaar was het echt zover: de voorstelling ‘Huroram’, met oud werk van Hugo, en volgens mij het beste wat hij ooit op een podium heeft gedaan.

»Ik ben al een paar keer gaan kijken en neem dan ook mensen mee die niet wisten dat Hugo Matthysen ooit bestond als Hugo Matthysen: mijn kinderen bijvoorbeeld. Die vallen dan allemaal achterover.»

- Hoe zit dat met uw eigen kinderen en De Ideale Mannen? Uw zoon Pablo was pas geboren toen u in het Nederlands begon te zingen.

PEETERS «Onze Pablo zei ooit, tijdens corona was dat: ‘Papa, als we ooit terug naar festivals mogen ga ik naar álle festivals, zelfs die waar jij speelt.’ (lacht) Het showbizzgen heeft bij ons een generatie overgeslagen en de kinderen spreken wat meewarig over mij: ‘Ja, de papa, het is zijn beroep, we zullen er maar mee leren leven.’

»Maar bij de meisjes begonnen hippe vriendinnen te vragen of ze niet aan kaarten voor mijn show konden raken. Zelfs vrienden van onze Pablo vroegen tickets. Dat vonden ze allemaal echt gek. Mijn kinderen zijn twintigers. Op die festivals zie ik trouwens mensen die nog veel jonger zijn en op de eerste rijen het kieken uithangen.

»Pablo is een jazzpianist, maar hij heeft nu door dat hij op zijn piano en ik op mijn gitaar eigenlijk met iets gelijkaardigs bezig zijn. Het enige wat ik niet mag doen, is voor hem songbooks van Billy Joel of The Beatles kopen: daar kijkt hij heel vies naar. Of hem zeggen dat hij naar ‘The Köln Concert’ van Keith Jarrett moet luisteren, of Oscar Peterson. ‘Ach papa’, zegt hij dan, ‘die ken ik al lang van buiten.’»

‘Een groot filosoof heeft ooit gezegd dat alle mannen onnozelaars zijn. Dat blijkt hier ook nog maar eens.’ Beeld Guillem Garay

- Uw eerste plaat noemde u ‘het plaatje’ van Bart Peeters: waarom dat verkleinwoord?

PEETERS «Er is een verschil tussen platen en plaatjes. Die van Coldplay, die maken platen. Chris Martin is ongetwijfeld een geweldig getalenteerde gast en ‘Hymn for the Weekend’ is een fantastisch nummer, en ook al zijn hun teksten geschreven in Engels voor mensen die geen Engels kunnen, en al zijn ze door hun gladheid wel een beetje hun kloten kwijtgespeeld: die maken platen. Ik niet.

»Het was in die tijd ook een beetje raar om in het Nederlands te zingen. Op een avond had ik een kleinigheid op en ik speel voor mijn vrouw Anneke ‘Heist aan zee’ en ze zei: wat zijt ge daar in godsnaam mee van plan? Is dat iets voor het volgende familiefeest? Hugo heeft mij ooit uitgeroepen tot de koning van de familiefeestliedjes: vandaar. Dat liedje is dan uitgegroeid tot een soort van Coldplay-hymne, terwijl het gewoon gemaakt was als een liedje voor een plaatje. Dingen kunnen heel erg evolueren.

»Wij geloofden in onze jeugd alles, maar niet dat je van muziek je beroep kon maken: dat kon niet. Mijn eerste groepjes waren heel Beatlesachtig. Als wij dan in 1977 of ’78 op de Stadswaag gingen spelen, werden wij uitgelachen. Echt. Ook omdat het merendeel van de groepsleden een bril droeg en dat kon niet in de punktijden.

»Timing en context veranderden, en Jan Leyers bewees dat het wel kon, melodieuze pop. Je kunt blijkbaar ook gewoon bellen met de manager van Joe Cocker, die Woodstock had georganiseerd, om hem te vragen manager te worden van Soulsister en dan horen dat die dat nog wilde doen ook.»

- U vindt zichzelf een laatbloeier, terwijl ik vind dat u er ongelooflijk snel bij was. De tv-reeks Bart Bannings waarin u meespeelde, is van 1972!

PEETERS «Ik denk dat ik heel lang iemand geweest ben die deed wat de mensen van mij vroegen. Toen Tom Huybrechts, de producer van de eerste ‘Droomfabriek’, mij kwam opzoeken om een screentest te doen voor presentatie, wilde ik, foute puber die ik was, zelfs niet uit mijn slaapkamer komen. Tv interesseerde mij niet: ik wilde schrijver en regisseur en muzikant worden. Ik ben bijna manu militari naar die test gevoerd.

»Twee jaar later stond er plots een maffe Hollander voor mijn neus – gsm’s bestonden nog niet – die mij naar de NOS wilde halen. Vanaf 1984 zat ik dus ook in Holland en die carrière daar heeft ook 25 jaar geduurd. Maar ik deed niet veel meer dan producenten gelukkig maken, vond ik. Ik ben een laatbloeier in het exact doen waarin ik zelf totaal geloof. Na mijn veertigste is dat pas gebeurd.

»Jij was producer bij Studio Brussel, en je weet als geen ander dat Jan Schoukens, de baas van de zender, mij wilde binnenhalen omdat ik voor hem het ideale, commerciële Veronica-profiel had. Maar ik wilde mijn goede vriend Hugo Matthysen meebrengen en iets anders maken. Wat uiteindelijk ook is gelukt.»

- Het eerste seizoen heette ook nog niet ‘Het leugenpaleis’, en u kondigde gewoon nieuwe plaatjes aan. Maar al snel is Hugo erbij gekomen. De eerste naam van het programma was trouwens ‘Het schoenenkasteel’, om de een of andere reden.

PEETERS «Het totaal geflipte pingpong tussen Hugo en mij heeft wat tijd nodig gehad, inderdaad. En je weet ook als geen ander dat Jan Schoukens ons ongeveer elke week met ons klikken en klakken wilde buitengooien en dat jij dan altijd zei: baas, dat moet je dan zelf doen. Maar aangezien het programma op zondagmiddag was, gebeurde dat nooit, omdat Jan nog niet volledig hersteld was van zijn avonturen op de Oude Markt van Leuven de avond daarvoor.» (lacht)

'Als het ’s morgens wat tegenzit: noem dat dan: een avontuur! Het is een andere manier om met de dingen om te gaan.' Beeld Guillem Garay

- Het is niet helemaal juist, maar de mythe mag blijven bestaan. Jan was ook een geweldige fan, maar vond dat ik jullie te veel vrijheid liet waardoor het programma ook altijd uitliep en we steevast het nieuws van drie uur misten. En dat nieuws was heilig.

PEETERS «Ik had snel door dat een deel van de kracht lag in de improvisatie. Dat die niet altijd goed getimed was, is wel heel zeker.»

- Maar ik snap nu ook wat u bedoelt: u hebt tijd nodig gehad om te komen waar u wilde komen.

PEETERS «Ik vind dat je altijd moet handelen met het enthousiasme van een beginneling. Een van mijn levenslessen is dan ook: timmer eens een duivenkot. Niet dat ik dat ook gedaan heb – al heb ik wel decors gebouwd, zelfs voor Hugo Claus. Het is niet omdat iets werkt dat je tussendoor niet ook iets anders mag proberen. Dat is legaal.

»In het Nederlands beginnen te zingen, was een beetje zoals een nieuw duivenkot timmeren. Mijn vroegere manager Rick Tubbax zei ooit: je bent na The Radios volledig verbrand, tenzij je zeven jaar in de goot gaat liggen in Parijs. Dat had ik er niet voor over. Dan heb ik maar een idee van Bob Dylan gestolen en ben ik in cafés gaan spelen, alleen met mijn gitaar, zonder veel popinvloeden.»

- Alles komt terug, ook ‘De droomfabriek’, zo blijkt. En meteen is er een soort van controverse rond.

PEETERS «Je overdrijft maar dat mag, ik doe dat ook.

»Je bedoelt dat een wijze man in De Standaard schreef: Bart en Gloria (Monserez, red.) zouden een dame op leeftijd en een piepjonge gast moeten zijn, dat zou pas een droom zijn. Totaal terechte mening, ik kan en wil daar niks tegenin brengen. Phara De Aguirre en Thomas Huyghe waren een superfris duo bij 25 jaar Canvas.

»Ik ben zelf ooit de Thomas Huyghe van dienst geweest met Martine Tanghe voor Kom op tegen Kanker, en in Nederland met Sonja Barend en Martine Bijl, maar dat is eerlijk gezegd lang geleden en vooral: ik dacht toen zelf helemaal niet aan ageism of genderism om de simpele reden dat ik jong was, en dan ben je daar niet mee bezig.

»Ik mocht zelf een VRT-vrouw voorstellen voor ‘De droomfabriek’, en qua sterke vrouwen kan het daar eigenlijk wel tellen. Ik vroeg het beleefd aan Gloria Monserez omdat het plan is: we respecteren het format – een revue over wensvervulling – maar we geven het vooral ook een eigentijdse injectie.

»Ik haal samen met Gloria al een paar jaar zonder kleerscheuren de Sint binnen, live op tv, en ik wist: met haar kan ik ‘over de eeuw heen pingpongen’, als die sport al bestaat.

»Natuurlijk zijn de briefschrijvers de hoofdrolspelers, en die zullen van alle leeftijden en achtergronden zijn. Wij zijn de dienstverleners van dienst en we worden geholpen door special guests, mensen uit de nieuwe eeuw en mensen uit mijn eeuw. Ik heb dus zowel Niels (Destadsbader) als Sabine (De Vos) en Rani (De Coninck) gebeld.»

- Was het meteen duidelijk dat je opnieuw ‘De droomfabriek’ wilde maken?

PEETERS «Bij de VRT vroegen ze mij: zeg ons wat je zeker niet wilt doen, dan kunnen we een en ander alvast uitsluiten. ‘Zeker geen talkshow op Canvas’, zei ik. (lacht)

»Ik wou misschien eens naar Rumst gaan, of naar Rumbeke. Daarmee bedoelde ik: ik wilde human interest maken. Als ik mijzelf op tv zie, dan zie ik altijd een decor, show en veel licht. In de jaren 80 had ik in Nederland al human interest mogen doen, ik reed op mijn fiets door Nederland op zoek naar verhalen en dat was destijds bijzonder fijn om te doen. Dat wilde ik dus ook hier doen. Niet als presentator maar als tv-maker, wat ook meteen meer vrijheid geeft.

»Maar toen dacht ik: stel je voor dat je die mensen na dat gesprek ook gelukkig kunt maken? Dan zit je snel bij ‘De droomfabriek’ meets human interest.»

'Bart en Gloria Monserez zouden een dame op leeftijd en een piepjonge gast moeten zijn, klonk de kritiek op 'De droomfabriek'. Ik kan en wil daar niks tegenin brengen.' Beeld Guillem Garay

- ‘De droomfabriek’ is altijd een parel aan de kroon van het interne VRT-productiehuis geweest, maar gaat nu gemaakt worden door De chinezen.

PEETERS «Ik koos voor De chinezen, omdat die zo goed zijn in mensenkennis. Toeval bestaat niet: dezelfde week was Gloria Monserez bij De chinezen geweest, ook om over een humaninterestprogramma te spreken. Dan is één plus één nog sneller twee.

»Maar mag ik misschien nog even terugkomen op ageism en genderism? Ik zie rondom mij intussen meer carrièrevrouwen dan huismoeders, maar ik heb ook geleerd dat huismoeders vaak het zwaarste beroep hebben. Ik zie veel vrouwen die het verschil maken, ze spelen vaak in Oprah Winfrey-, Emma Meesseman- of Kamala Harris-posities, nogal serieus dus.

»Wat ik wel echt te weinig zie, is Tina Turners! Ik stond naar haar afscheidstournee te kijken met ogen vol tranen, ze was toen 70, ik vond dat haar beste, meest sexy concert ooit. Ze liet toen met haar haantjesgedrag alle mannen ver achter zich. Natalia kan dat trouwens ook hebben op onpare dagen: Mick Jagger naar huis rammen.

»Het is vast schandalig dat ik dat niet meteen associeer met typisch vrouwelijk gedrag. Misschien vinden de meeste vrouwen het geen noodzaak om te mick-jaggeren. In tegenstelling tot mannen. Een groot filosoof die u ongetwijfeld bekend is heeft ooit gezegd dat alle mannen onnozelaars zijn. Dat blijkt hier ook nog maar eens.»

- De blanke man die u bent wordt ook oud. Heel onze hele generatie wordt stilaan pensioengerechtigd: Marcel Vanthilt, Jan Leyers, Tom Lanoye, Hilde Van Mieghem, noem maar op. Blijft confronterend, vind ik.

PEETERS «Bwa... Het enige waar je je zorgen over moet maken is de passie; relevantie is iets in je eigen hoofd. Heb je nog de naïviteit om nog voor 100.000 procent voor iets te gaan? Dat is belangrijk. Je kunt over Elton John veel zeggen, maar die is 76 en verbouwde op Glastonbury zijn hele playlist en speelde nummers die hij tien jaar niet had gespeeld. Wat een passie! Waanzinnig!

»Ik wens Pommelien Thijs, van wie ik grote fan ben, hetzelfde toe als ze 76 is, maar daar is een bepaald soort zottigheid voor nodig, om in een gouden pak nog concerten te spelen op die leeftijd.

»Iets wat vrouwen misschien niet nodig hebben. Die zijn verstandiger, denk ik. Er zijn, in alle eerlijkheid, belangrijker dingen dan liedjes spelen voor een groot publiek.»

'Ik ga nog altijd in de blakke zon sporten. Ik ben zot, een soort van coureur zonder vervaldatum.' Beeld Guillem Garay

- Guy Mortier zei mij recentelijk over zijn toch al redelijk gevorderde leeftijd: ik denk daar niet over na, ik doe gewoon maar voort. Misschien is dat ook de beste methode om ouder te worden.

PEETERS «Uiteindelijk denk ik: we zien wel waar we uitkomen. Ik heb zo’n systeem dat ik lang geleden, toen de kinderen nog klein waren, weleens gebruikte. Als ik dan met mijn twee dochters ging fietsen en het begon plots stront te regenen en te stormen – dat kan in Boechout – waren mijn kinderen in paniek. Dan zei ik tegen hen: meisjes, jullie begrijpen het niet! Dit is namelijk avontuur! En dan riepen ze plots heel vrolijk in het midden van zo’n kutstorm: ‘O wauw, avontuur!’

»Als het ’s morgens wat tegenzit en je rug wil niet meer mee: noem dat dan: een avontuur! Het is een andere manier om met de dingen om te gaan. Al gaat dat niet op in een oorlogsgebied, natuurlijk.»